Straffen hangen in de lucht: Ook Verstappen en Gasly naar de stewards

De sprint kwalificatie op het circuit van Shanghai in China verliep zeer frustrerend voor Max Verstappen. De Nederlander kwam niet verder dan de achtste tijd, en zijn achterstand op de top van het veld was zeer groot. Mogelijk gaat er nog iets veranderen, want Pierre Gasly moet zich melden bij de stewards.

Gasly kende namens Alpine een positieve sprint kwalificatie, maar hij had eerder in de sessie wel een foutje gemaakt. De Franse Alpine-coureur reed namelijk op het laatste rechte stuk Verstappen in de weg, en dat zorgde voor de nodige woede bij de Nederlandse coureur. Hij klaagde steen en been over de boordradio, en leek even de concentratie te verliezen. Hij ging wijd in de laatste bocht, en dat leverde hem een tripje door de grindbak op.

Verstappen en Gasly zullen zich nu samen bij de stewards moeten verantwoorden voor het moment. Verstappen zal daar zijn mening over het incident moeten geven, en de stewards zullen zijn oordeel laten meewegen bij het nemen van hun besluit.

Frustrerende dag

Voor Verstappen was het een frustrerende dag, want zijn achterstand op de Mercedessen en McLarens was zeer groot. Sterker nog, ook Gasly was sneller dan hem in de sprint kwalificatie. Als de Fransman een straf krijgt voor dit moment, dan zal Verstappen een plekje gaan opschuiven. Het is voor hem slechts een doekje voor het bloeden, want ook de zevende startplek levert hem geen garanties op voor een goed resultaat in de sprintrace van morgen.

Nog een onderzoek

De stewards krijgen het druk, want ze moeten zich ook buigen over een incident tussen Andrea Kimi Antonelli en Lando Norris. De twee coureurs kwamen elkaar tegen aan het begin van de sprint kwalificatie, en de Mercedes-coureur leek Norris daarbij te blokkeren. Of er straffen gaan volgen, moet nog blijken. Als de stewards ingrijpen, dan gelden de straffen voor de sprintrace van morgen. Het heeft dus geen impact op de Grand Prix van aankomende zondag.

Lees net dat Kimi niks verkeerds deed, maar dat Gasly een flinke fout maakte.

    Kimi deed niks verkeerds, maar Gasly maakte een flinke fout!

      Lees net dat Kimi niks verkeerds deed, maar dat Gasly een flinke fout maakte.

      Heb ik ook gelezen maar ik weet niet meer waar.

      Als jij het ook gelezen hebt, dan moet het wel waar zijn!

