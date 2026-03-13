Max Verstappen kende een dramatische sprintkwalificatie in China. Op het circuit van Shanghai kwam de Red Bull Racing-coureur niet verder dan een achtste startplaats en kwam niet in de buurt van de snelheid van Mercedes, McLaren of Ferrari. Na afloop van de sprint shoot-out oogde Verstappen allesbehalve tevreden.

Het is duidelijk dat de RB22 zich niet kan meten met de top van het Formule 1-veld. Verstappen kwam maar liefst 1.7 (!) seconde tekort ten opzichte van sprintpolesitter George Russell en slaagde er ook niet om Ferrari en McLaren bij te houden. Daarnaast schoot de viervoudig wereldkampioen hier en daar van de baan, wat verraadt dat ook de balans niet in orde is.

Verstappen oogt chagrijnig na afloop

Na afloop van de sprint shoot-out in Shanghai stond Verstappen met zijn schouders omlaag de pers te woord. Als het aan de 28-jarige ligt, zijn de omstandigheden met zijn auto verre van ideaal. "Een ramp qua tempo, dus ja, geen grip", aldus de Nederlander.

"Ik denk eerlijk gezegd dat dat het grootste probleem is: geen grip, geen balans. Hij verliest enorm veel tijd in de bochten, om eerlijk te zijn, en dan krijg je natuurlijk daardoor ook andere kleine problemen, maar het grote probleem voor ons is gewoon dat het bochtenwerk helemaal niet goed is", voegde hij daaraan toe.

Op de vraag of Red Bull nog eventuele veranderingen door kan voeren aan zijn auto, gaf Verstappen geen hoopvol antwoord. "We gaan ernaar kijken. Ik weet op dit moment niet wat we kunnen doen. We zullen zien."

Mercedes van een andere planeet

Mercedes heeft de sterke start in Australië voortgezet in China. Net als vorige week, bezetten Russell en Andrea Kimi Antonelli de eerste twee startplekken met Lando Norris op P3. Het verschil van zes tienden tussen Russell en Norris, verraadt dat de Mercedes momenteel ongrijpbaar is voor de rest van het F1-veld.

De Nederlandse fans zullen hun wekker moeten zetten voor de sprintrace dit weekend. Om 04:00 uur Nederlandse tijd zullen de lichten namelijk uitgaan op het circuit van Shanghai.