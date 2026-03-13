user icon
Verstappen dik ontevreden na sprintquali in China: "Gewoon een ramp"

Verstappen dik ontevreden na sprintquali in China: "Gewoon een ramp"

Max Verstappen kende een dramatische sprintkwalificatie in China. Op het circuit van Shanghai kwam de Red Bull Racing-coureur niet verder dan een achtste startplaats en kwam niet in de buurt van de snelheid van Mercedes, McLaren of Ferrari. Na afloop van de sprint shoot-out oogde Verstappen allesbehalve tevreden. 

Het is duidelijk dat de RB22 zich niet kan meten met de top van het Formule 1-veld. Verstappen kwam maar liefst 1.7 (!) seconde tekort ten opzichte van sprintpolesitter George Russell en slaagde er ook niet om Ferrari en McLaren bij te houden. Daarnaast schoot de viervoudig wereldkampioen hier en daar van de baan, wat verraadt dat ook de balans niet in orde is. 

Verstappen oogt chagrijnig na afloop

Na afloop van de sprint shoot-out in Shanghai stond Verstappen met zijn schouders omlaag de pers te woord. Als het aan de 28-jarige ligt, zijn de omstandigheden met zijn auto verre van ideaal. "Een ramp qua tempo, dus ja, geen grip", aldus de Nederlander.

"Ik denk eerlijk gezegd dat dat het grootste probleem is: geen grip, geen balans. Hij verliest enorm veel tijd in de bochten, om eerlijk te zijn, en dan krijg je natuurlijk daardoor ook andere kleine problemen, maar het grote probleem voor ons is gewoon dat het bochtenwerk helemaal niet goed is", voegde hij daaraan toe. 

Op de vraag of Red Bull nog eventuele veranderingen door kan voeren aan zijn auto, gaf Verstappen geen hoopvol antwoord. "We gaan ernaar kijken. Ik weet op dit moment niet wat we kunnen doen. We zullen zien." 

Mercedes van een andere planeet

Mercedes heeft de sterke start in Australië voortgezet in China. Net als vorige week, bezetten Russell en Andrea Kimi Antonelli de eerste twee startplekken met Lando Norris op P3. Het verschil van zes tienden tussen Russell en Norris, verraadt dat de Mercedes momenteel ongrijpbaar is voor de rest van het F1-veld. 

De Nederlandse fans zullen hun wekker moeten zetten voor de sprintrace dit weekend. Om 04:00 uur Nederlandse tijd zullen de lichten namelijk uitgaan op het circuit van Shanghai.

 

Wingleader

Posts: 3.380

Ik zet de wekker niet meer dat is zeker. Russell gaat zijn 1e titel binnenhalen, zover is dit wel duidelijk. 2014 all over again.

  • 15
  • 13 maa 2026 - 10:04
Reacties (22)

  • F1 bekijker

    Posts: 81

    Heb nu al medelijden met al die mannen waarvan de vrouwen naar de F1 om Max keken, Zal wel een patatje bij de cafetaria worden?

    • + 3
    • 13 maa 2026 - 10:02
    • iOosterbaan

      Posts: 2.118

      Nou als F1 fan uit begin jaren 90, krijg ik ook al flink de balen van deze eerste race weekenden. Niet specifiek omdat Max het slecht doet....wel omdat we van behoorlijk spannend naar weer extreem ver uit elkaar liggend gaan met artificiële acties gewoon omdat de ene weer ff EV poooowaahhh heeft.

      • + 7
      • 13 maa 2026 - 10:11
    • Joeppp

      Posts: 8.390

      Maak je nú speciaal een accountje aan om verstappen fans af te kraken? Beetje triest toch?

      • + 10
      • 13 maa 2026 - 10:16
    • F1 bekijker

      Posts: 81

      Nee Joep ik was hier al ver voor jou lid.

      • + 1
      • 13 maa 2026 - 11:02
    • qwertyytrewq

      Posts: 2

      en ik heb medelijden met jou

      • + 0
      • 13 maa 2026 - 11:13
    • Joeppp

      Posts: 8.390

      Volgens mij sinds 14 februari 2026, dat is niet heel lang…

      • + 1
      • 13 maa 2026 - 11:28
    • f(1)orum

      Posts: 9.670

      Wel voor een eendagsvlieg...

      • + 1
      • 13 maa 2026 - 11:36
  • Wingleader

    Posts: 3.380

    Ik zet de wekker niet meer dat is zeker. Russell gaat zijn 1e titel binnenhalen, zover is dit wel duidelijk. 2014 all over again.

    • + 15
    • 13 maa 2026 - 10:04
    • Ferrari412T1

      Posts: 483

      Ja, hij krijgt de Mario Kart titel 2026!

      FIA heeft het mooi verneukt! Daar waar ze vorig seizoen zo dicht bij elkaar zitten is het nu weer een ramp! FIA weet niet echt wat ze doen. Had wel verwacht dat Mercedes weer de neus vooraan hadden, maar zo extreem niet.

      • + 7
      • 13 maa 2026 - 10:19
    • Rick Nitros

      Posts: 510

      Ja helaas wel. Zelfs als dit Verstappen zou zijn, ik vind dit nep.

      • + 4
      • 13 maa 2026 - 10:22
    • HermanInDeZon

      Posts: 804

      Nee, de andere teams hebben het verneukt! De regels zijn voor iedereen hetzelfde.

      De andere teams moeten dringend eens hun hand in eigen boezem steken en toegeven dat ze het niet goed hebben gedaan in plaats van met de vinger naar Mercedes te wijzen.

      Red Bull : als ik zie hoe Max nu aan het sukkelen is, vind ik het moeilijk te geloven dat het enkel een verschil in motor is

      Aston: wat een puinhoop, je hebt de enorme luxe om het ENIGE team te zijn dat overeen moet komen met je motorleverancier en dan verpest je het zo

      Williams: waar is het hele "we focussen ons vol op 2026 en laten 2025 schieten" nu? Daar is het OOK niet de motor hé

      • + 5
      • 13 maa 2026 - 10:25
    • monzaron

      Posts: 794

      Herman heeft te lang in de zon gestaan, wake up man 🥱🤣

      • + 5
      • 13 maa 2026 - 10:35
    • Wingleader

      Posts: 3.380

      Zeg Herman, jij bent hier alleen maar om keet te schoppen? Wat een onzin schrijf jij! Er is bij nieuwe regels altijd 1 team dat er net kop en schouders bovenuit steekt! Niet toevallig is dat MB. Nieuw motorformule in 2914, MB. Zelfde gebeurt nu in 2026. Had jij echt verwacht dat de top 10 weer binnen 3/10 zou liggen? Nee natuurlijk niet. Andere teams doen hun uiterste best, maar bij een nieuwe motorformule is het MB. ook het chassis is op orde bij hun, maar het verschil eordt gemaakt op het rechte stuk waar zij bijna geen snelheid verliezen dit in tegenstelling met de andere teams. Tenminste als ik de grafics van de Fia mag geloven. Dit gaat tot 2028 doir net een MB dominantie, en dan gaan de regels weer op de schop. Een dikke proficiat aan Toto en zijn club, ze hebben het weer geweldig gedaan.

      • + 4
      • 13 maa 2026 - 10:59
    • HermanInDeZon

      Posts: 804

      Grappig dat zeggen dat andere teams niet altijd excuses moeten zoeken en misschien eens naar zichzelf moeten kijken "keet schoppen" is.

      Williams is ruk. Beste motor, sukkelen achteraan. Niet Mercedes hun schuld

      Aston Martin (Newey) is duidelijk zodanig arrogant geweest dat hij er in is geslaagd een chassis te maken waar de Honda niet fatsoenlijk mee om kan. Communicatie tussen Aston & Honda is niet Mercedes hun schuld.


      Red Bull heeft tonnen personeel bij Mercedes weggehaald om die Ford motor te bouwen, hij voldoet niet. Hun schuld - niet die van Mercedes.

      En ja, ik heb er sterk mijn twijfels over dat het enkel de motor is bij Red Bull. Dat geheel oogt gewoon niet "goed" - ik zie Max toch wel echt meer naast de baan sukkelen en klagen dan die Racing Bulls

      • + 3
      • 13 maa 2026 - 11:06
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.202

    Tja Max, eigenwijs wat je bent. Was lekker naar Mercedes gegaan. De rode loper (wat eerder al door een forumlid werd benoemd) lag uit voor je. De top van Mercedes had je salaris en de afkoopsom al goedgekeurd. Maar jij gelooft in 2 franse stokbroodeters (Waché en Meckies).

    • + 5
    • 13 maa 2026 - 10:11
    • WickieDeViking

      Posts: 632

      JIj weet precies de redenen waarom Max bij RBR bleef? Zouden er misschien ook andere factoren kunnen meespelen? Maar ik hoor het graag van je, waarom jij precies denkt te weten waarom hij Mercedes heeft afgewezen.

      • + 2
      • 13 maa 2026 - 10:15
    • misstappen

      Posts: 3.484

      stokbroodeters, wat ben jij dan, frikandellenslurper? doe normaal man

      • + 8
      • 13 maa 2026 - 10:23
    • mordor

      Posts: 2.129

      Naar MB voor je 5 e titel had gekund, maar dat voelt toch echt als een troostprijs, bij een sport die vakkundig om zeep is geholpen. Het scheelt mij weer een hoop uitslaaptijd, dit weekeinde.

      • + 0
      • 13 maa 2026 - 10:24
    • HermanInDeZon

      Posts: 804

      Vindt het ook jammer dat Max niet bij Mercedes zit nu.

      Titanenstrijd Max - Georges had best spannend en fijn geweest

      • + 8
      • 13 maa 2026 - 10:27
  • Tony

    Posts: 1.575

    Nou Max misschien toch maar weer even je Nintendo Switch aan de kant leggen..

    • + 2
    • 13 maa 2026 - 10:30
  • Larry Perkins

    Posts: 63.434

    Franz Hermann komt sneller dan verwacht weer in actie...

    • + 1
    • 13 maa 2026 - 10:31
  • qwertyytrewq

    Posts: 2

    HermanInDeZon. is gewoon een user die hier al 100 verschillende namen heeft gehad en alleen maar kan trolllen. Deze droeftoeter heeft nooit van Linguïstiek gehoord waardoor je deze leeghoofd elke keer weer kan herkennen.

    • + 1
    • 13 maa 2026 - 11:16

