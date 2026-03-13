user icon
Verstappen bezeten van Nürburgring: "Meer old school, minder politiek"

Verstappen bezeten van Nürburgring: "Meer old school, minder politiek"

Max Verstappen is binnenkort weer te bewonderen in een GT3-machine. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing zal in een Mercedes de 24 uur van de Nürburgring gaan rijden. Zelf legde de racer pur sang uit waarom hij zo verliefd is op het Duitse circuit. 

Vorig jaar reed Verstappen al de NSL9 op de Nordschleife. Toen wist hij - samen met Chris Lulham - in een Ferrari als eerste over de streep te komen na een indrukwekkende race. 

Verstappen rijdt mogelijk meer GT3-races 

Verstappen kan mogelijk de komende maand meerdere GT3-races in actie komen. Vanwege de situatie in het Midden-Oosten, bestaat de kans dat de GP's van Bahrein en Saoedi-Arabië gecanceld gaan worden. Verstappen zelf weet nog niet of hij dan daadwerkelijk in een andere klasse deel gaat nemen. "Dit was natuurlijk al gepland, ongeacht wat ik dit jaar rijd", zo gaf hij zelf aan op de persconferentie in China. 

"Ik wou dat ik op dit moment wat meer plezier had natuurlijk, hier. Maar tegelijkertijd ben ik ook erg blij dat het team hier me al deze dingen laat doen, en ja, het is gewoon iets waar ik natuurlijk naar uitkijk. En daarnaast, als er iets gebeurt met de kalender, zal ik kijken wat er mogelijk is." 

'Ik kan in GT3 meer mijzelf zijn'

Zelf heeft Verstappen minder plezier in de Formule 1. De Nederlander heeft meermaals aangegeven dat hij niets ziet in het vele managen van de batterij en de banden. Mede daardoor benadrukte hij dan ook het verschil met een weekend op de Nürburgring. "Het is ook een beetje een andere omgeving dat je in de paddock bent, zou ik zeggen. Waarschijnlijk een beetje meer old-school, minder politiek, waar ik waarschijnlijk wat meer van geniet. Ja, ik kan waarschijnlijk wat meer mezelf zijn."

"Dus ja, dat is wat ik leuk vind, plus natuurlijk deze races, zoals alle grote uithoudingsraces, wil ik doen. Het is iets wat mijn vader ook deed toen ik een kind was. En ja, ik denk dat ik niet alleen een Formule 1-coureur hoef te zijn. Ik kan ook andere dingen doen, vooral omdat ik dit al een tijdje doe en ik alles heb bereikt wat ik wilde bereiken, dus daarom wil ik ook andere dingen verkennen. En ik wil ze niet doen als ik 40 jaar oud ben, dus nu denk ik dat dit de perfecte leeftijd is om het te doen", zo sloot Verstappen uiteindelijk af. 

