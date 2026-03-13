user icon
Mercedes haalt opgelucht adem: Antonelli ontloopt straf

Mercedes haalt opgelucht adem: Antonelli ontloopt straf

Andrea Kimi Antonelli en het team van Mercedes kunnen opgelucht ademhalen na afloop van de sprint kwalificatie. Ze moesten zich bij de stewards melden voor een moment met Lando Norris, maar men heeft besloten om geen straf uit te delen. Dat betekent dat Antonelli de sprintrace van morgen 'gewoon' vanaf de tweede plaats begint.

De vreugde was groot bij het team van Mercedes, want George Russell en Antonelli hadden weer voor een 1-2tje gezorgd. Ze waren een klasse apart in de sprint kwalificatie op het circuit van Shanghai in China, maar toch was er wat twijfel ontstaan. Antonelli had namelijk regerend wereldkampioen Lando Norris in de weg gereden.

Wat was er aan de hand?

Bij reed aan de binnenkant van de eerste bocht op het moment dat Norris net leek te beginnen aan een vliegende ronde. Hij moest echter van zijn gas, omdat de zilvergrijze Mercedes op de ideale lijn reed. Voor de stewards was dit een reden voor een onderzoek, maar al snel bleek dat een straf niet nodig was. Norris en McLaren gaven namelijk aan dat er niet zoveel aan de hand was.

In het kamertje van de stewards gaf Norris aan dat hij niet bezig was met een pushrondje, maar met een 'pushing warm up lap'. Hij was niet bezig met een ronde die hem een snelle tijd moest opleveren, en hij liep dan ook niet tegen problemen aan door het moment met Antonelli. 

Waarom werd er geen straf uitgedeeld?

Volgens de stewards was het wel zo dat Antonelli op een onhandige manier rondreed. Ze stellen dat als Norris wél bezig was geweest met een pushrondje, Antonelli hem in de weg was gereden. Omdat Norris aangaf dat hij geen pushrondje aan het neerzetten was, hebben de stewards besloten om het onderzoek te sluiten. Antonelli krijgt dus geen straf, en start de sprintrace van morgen op de eerste startrij naast Russell. Norris staat daar vlak achter, aangezien hij vanochtend de derde tijd noteerde.

walteij

Posts: 2.098

Ergens vind ik het wel verfrissend dat Norris gewoon zijn naieve, vriendelijke, niet al te snuggere zelf blijft.
Hij laat Antonelli dus gewoon zijn plek behouden, Ik ken coureurs (ik noem geen namen, maar een is er voorzitter van de GDPA) die er alles aan zou doen om een niet-teamgenoot die voor ... [Lees verder]

Reacties (5)

Login om te reageren
  • CliMax

    Posts: 282

    okay dus als je iemand zijn snelle ronde vernaggeld mag je niet op de racelijn aan het laden zijn, maar als iemand achter je 'gewoon' sneller is mag je wel langzaam gaan rijden op de racelijn. makes sense bro.

  • walteij

    Posts: 2.098

    Ergens vind ik het wel verfrissend dat Norris gewoon zijn naieve, vriendelijke, niet al te snuggere zelf blijft.
    Hij laat Antonelli dus gewoon zijn plek behouden, Ik ken coureurs (ik noem geen namen, maar een is er voorzitter van de GDPA) die er alles aan zou doen om een niet-teamgenoot die voor hem op de grid staat een oor aan te naaien.

    Netjes van Norris, en Mercedes komt dus goed weg.

    • mario

      Posts: 15.212

      GDPA zijn hele andere mensen hoor.... 😉
      Het was wel duidelijk hoor dat je GPDA bedoelt 👍🏽

  • HermanInDeZon

    Posts: 805

    Zei Norris niet net over de boordradio dat hij wél aan een pushlap begonnen was?

    • Glasvezelcoureur

      Posts: 968

      Klopt inderdaad, @Herman, dat dacht ik ook gelijk.
      Overigens, zoals ík die situatie zag, was dat Norris dan wel sneller reed, mij deed het voorkomen alsof hij een Merc voor zich zag rijden en vervolgens bewust en extra opzicht die richting op stuurde. In die zin eigenlijk wel vergelijkbaar met wat er vorig jaar in Qatar gebeurde...

