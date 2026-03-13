user icon
Red Bull gaat diep door het stof na rampzalige dag Verstappen

Red Bull gaat diep door het stof na rampzalige dag Verstappen

Max Verstappen en zijn team Red Bull Racing kenden een rampzalige sprint kwalificatie in Shanghai. De frustratie was groot bij Verstappen, die niet verder kwam dan de achtste tijd op een enorme achterstand van polesitter George Russell. Red Bull-teambaas Laurent Mekies bood na afloop direct zijn excuses aan aan Verstappen.

Vorige week in Australië leek Red Bull er nog goed bij te zitten, en beperkten ze hun achterstand op het oppermachtige Mercedes. Het zorgde ervoor dat Verstappen in zijn preview durfde te zeggen dat hij zich wil mengen in de strijd. Na één dag in China kan die wens al in de ijskast worden geplaatst, want Red Bull was veel langzamer dan de concurrentie. Zelfs Pierre Gasly in zijn Alpine was sneller.

Het opmerkelijke bericht van Mekies

Na zijn laatste vliegende ronde in SQ3 meldde Verstappen zich klagend op de boordradio. Hij hekelde het gedrag van zijn auto, en zijn race-engineer Gianpiero Lambiase hield het radioverkeer kort en bondig. De sfeer aan de Red Bull-pitmuur was bedrukt, maar teambaas Laurent Mekies nam wel zijn verantwoordelijkheid en meldde zich op de boordradio van Verstappen.

Halverwege de uitloopronde hoorde Verstappen de stem van zijn teambaas in zijn oren: "Sorry Max. Dit is een zware, we hebben nog heel erg veel te leren. Het weekend duurt nog lang, we moeten hiervan leren en we gaan het morgen opnieuw proberen." Morgen staat immers de gewone kwalificatie op het programma, en dat betekent dat Verstappen zich kan gaan herstellen.

Hoe reageerde Verstappen?

Daar zit hij nu nog niet bij met zijn hoofd, en de woorden van Mekies waren slechts een doekje voor het bloeden. Verstappen reageerde niet op zijn teambaas, en de rest van de uitloopronde bleef het ijzig stil op de boordradio van de viervoudig wereldkampioen. Balend parkeerde hij zijn wagen in het parc fermé, gaf hij zijn monteurs een handje en liep hij via de weegschaal terug naar de paddock. Het lijkt een zwaar weekend te worden voor Verstappen.

monzaron

Posts: 794

Dit vond ik elders: Voormalig Red Bull-hoofdadviseur Helmut Marko (82) is een goede maatstaf als het gaat om de beoordeling van het Formule 1-jaar van 2026 na de regelrevolutie. Toen hij nog actief was, bezocht hij elke race en keek hij naar elke trainingssessie, inclusief de frameraces van de Fo...

  • 4
  • 13 maa 2026 - 11:19
F1 Nieuws Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing GP China 2026

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.712

    "Red Bull-teambaas Laurent Mekies bood na afloop direct zijn excuses aan aan Verstappen".

    Wat er niet bijstaat is dat Jos achter Laurent stond met 'n grote dikke rooie kop.

    • + 3
    • 13 maa 2026 - 10:53
    • F1 bekijker

      Posts: 81

      Hoe moeten we deze tekst opvatten? Jos met een kop of knop?

      • + 0
      • 13 maa 2026 - 10:55
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 967

      Hi-la-risch!!!

      • + 0
      • 13 maa 2026 - 12:03
  • F1 bekijker

    Posts: 81

    Dank je voor de herinnering dat ik me moet scheren.

    • + 1
    • 13 maa 2026 - 10:54
  • HermanInDeZon

    Posts: 805

    Ach Max zelf was tijdens de kwali zelf ook diep door het stof gegaan

    Als je ziet wat ze vorig jaar tweede helft gedaan hebben kan er nog veel veranderen

    • + 0
    • 13 maa 2026 - 10:57
  • mordor

    Posts: 2.129

    Het positieve in deze is dat Maxie zondag de Paddock verlaat als Franz Hermann

    • + 0
    • 13 maa 2026 - 10:57
  • CliMax

    Posts: 282

    wel tof van RB dat ze niet de F1 auto op de nurburgring willen laten rijden maar wel vast de F1 auto wat langzamer laten rijden zodat max op dat vlak alvast kan wennen.

    • + 0
    • 13 maa 2026 - 11:08
  • monzaron

    Posts: 794

    Dit vond ik elders: Voormalig Red Bull-hoofdadviseur Helmut Marko (82) is een goede maatstaf als het gaat om de beoordeling van het Formule 1-jaar van 2026 na de regelrevolutie. Toen hij nog actief was, bezocht hij elke race en keek hij naar elke trainingssessie, inclusief de frameraces van de Formule 2 en de Formule 3.

    In zijn geboortestad Graz ging hij de eerste race 'in vrijheid' wat rustiger aan. Marko op F1-Insider.com: "Ik heb vrijdag en zaterdag alleen de tweede training of kwalificatie bekeken, de vroege sessies heb ik mezelf bespaard. Maar bij de GP van China moet ik zaterdag waarschijnlijk heel vroeg opstaan, want dan is de sprint."

    Eén ding is zeker: de Grazer kan de felle kritiek van zijn voormalige beschermeling Max Verstappen en enkele van zijn collega-coureurs op het nieuwe reglement begrijpen.

    Marko: 'De eerste fase van de race in Melbourne, toen sommigen de vele inhaalmanoeuvres tussen Russell en Leclerc euforisch vierden, was een oogverwaster. Alleen de batterijen hebben elkaar ingehaald. Als de batterij leeg was, was de bestuurder slechts het slachtoffer."

    Voor de Oostenrijker is het 'op dit moment te veel technologie'. De fan kan niet meer begrijpen waarom de ene auto snel is en de andere niet. Overdreven gezegd zou de FIA tijdens de prijsuitreiking aan het einde van het jaar niet langer de beker aan de coureur moeten overhandigen, maar aan de beste programmeur. De coureur kan gewoon geen verschil meer maken.'

    Hij vindt de nieuwe regels 'veel te ingewikkeld'. Hij probeerde zichzelf te lezen, maar gaf het snel op: "Dit alles in detail was te dom voor mij."

    Erger nog: wat Verstappen en co. ooit in de kart hebben geleerd, is nu nutteloos. Marko: "En daarom mist Max de uitdaging en het plezier. De Formule 1 moet de regels zo snel mogelijk aanpassen om de coureur weer belangrijker te maken.'

    • + 4
    • 13 maa 2026 - 11:19

