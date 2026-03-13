Max Verstappen en zijn team Red Bull Racing kenden een rampzalige sprint kwalificatie in Shanghai. De frustratie was groot bij Verstappen, die niet verder kwam dan de achtste tijd op een enorme achterstand van polesitter George Russell. Red Bull-teambaas Laurent Mekies bood na afloop direct zijn excuses aan aan Verstappen.

Vorige week in Australië leek Red Bull er nog goed bij te zitten, en beperkten ze hun achterstand op het oppermachtige Mercedes. Het zorgde ervoor dat Verstappen in zijn preview durfde te zeggen dat hij zich wil mengen in de strijd. Na één dag in China kan die wens al in de ijskast worden geplaatst, want Red Bull was veel langzamer dan de concurrentie. Zelfs Pierre Gasly in zijn Alpine was sneller.

Het opmerkelijke bericht van Mekies

Na zijn laatste vliegende ronde in SQ3 meldde Verstappen zich klagend op de boordradio. Hij hekelde het gedrag van zijn auto, en zijn race-engineer Gianpiero Lambiase hield het radioverkeer kort en bondig. De sfeer aan de Red Bull-pitmuur was bedrukt, maar teambaas Laurent Mekies nam wel zijn verantwoordelijkheid en meldde zich op de boordradio van Verstappen.

Halverwege de uitloopronde hoorde Verstappen de stem van zijn teambaas in zijn oren: "Sorry Max. Dit is een zware, we hebben nog heel erg veel te leren. Het weekend duurt nog lang, we moeten hiervan leren en we gaan het morgen opnieuw proberen." Morgen staat immers de gewone kwalificatie op het programma, en dat betekent dat Verstappen zich kan gaan herstellen.

Hoe reageerde Verstappen?

Daar zit hij nu nog niet bij met zijn hoofd, en de woorden van Mekies waren slechts een doekje voor het bloeden. Verstappen reageerde niet op zijn teambaas, en de rest van de uitloopronde bleef het ijzig stil op de boordradio van de viervoudig wereldkampioen. Balend parkeerde hij zijn wagen in het parc fermé, gaf hij zijn monteurs een handje en liep hij via de weegschaal terug naar de paddock. Het lijkt een zwaar weekend te worden voor Verstappen.