Verstappen onder de indruk van Hadjar: "Precies wat het team nodig heeft"

Verstappen onder de indruk van Hadjar: "Precies wat het team nodig heeft"

Max Verstappen heeft zich uitgelaten over het sterke debuut van Isack Hadjar bij Red Bull Racing. De Fransman pakte een knappe derde startplaats, maar moest in de race uiteindelijk uitstappen door motorpech. Desondanks denkt Verstappen dat Hadjar goed uit de startblokken is geschoten.

Na Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson en Yuki Tsunoda was het nog maar de vraag of Hadjar wél zich kon handhaven naast Verstappen. Maar de vanaf Racing Bulls-gepromoveerde rijder kende een goed debuut met een derde startplaats achter George Russell en Andrea Kimi Antonelli. De Fransman viel weliswaar uit op Albert Park, maar kon zich in ieder geval voorin meten. 

Verstappen onder de indruk 

Eenmaal aangekomen in China sprak Verstappen zijn waardering uit voor het eerste raceweekend van Hadjar bij Red Bull. Bij de persconferentie liet de Nederlander dan ook weten positief gestemd te zijn over zijn nieuwe teamgenoot. "Ja heel goed", antwoordde hij op de vraag of Hadjar een goed eerste weekend beleefde bij het topteam. 

"Ik bedoel, hij had een heel solide eerste raceweekend. Helaas heeft hij dat in de race natuurlijk niet echt kunnen laten zien, maar ik denk dat het een heel goede start was voor het team. En ook, toen ik mijn problemen had in de kwalificatie, voor hem om daar te zijn, dat is precies wat we als team nodig hebben, dus ja, een goed begin. Dus ik hoop dat we zo door kunnen gaan", voegde Verstappen daaraan toe. 

Wat kan Red Bull in China? 

Omdat Verstappen crashte in de kwalificatie in Melbourne, moest hij vanaf de 20e plek starten in de race. Vanuit daar wist hij nog wel naar de zesde plek te rijden, maar kon hij zich niet meten met Mercedes en Ferrari. Het is nog maar de vraag of de Red Bulls in Shanghai wel kunnen meedoen in de top, aangezien de concurrentie moordend is.

Larry Perkins

Posts: 63.424

Uiteraard met een kratje bier om het te vieren...

  • 4
  • 12 maa 2026 - 17:19
Reacties (7)

  • Pietje Bell

    Posts: 33.618

    Max en Vermeulen bij aankomst vanmorgen:

    pbs.twimg.com/medi(...)oXDf?format=jpg&;name=small

    Heeft de wagen potentieel?

    x.com/maybezax/status/2031972547961524704

    • + 2
    • 12 maa 2026 - 16:59
    • Larry Perkins

      Posts: 63.423

      Aan Max zijn loopje (wandelen) te zien wordt het zondag p3, mits de bull heel blijft...

      • + 1
      • 12 maa 2026 - 17:17
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.711

    Ik denk allemaal als Isack Hadjar de betere blijkt te zijn dat hij binnenkort bezoek zal krijgen van pa Jos.

    • + 2
    • 12 maa 2026 - 17:13
    • Larry Perkins

      Posts: 63.423

      Uiteraard met een kratje bier om het te vieren...

      • + 4
      • 12 maa 2026 - 17:19
    • HermanInDeZon

      Posts: 791

      Denk eerder dat als Isack de betere bijkt dat Max zelf een bezoekje zal krijgen van pa Jos :)

      • + 4
      • 12 maa 2026 - 19:02
    • markos

      Posts: 964

      Dan mag Max teruglopen van het dichtstbijzijnde tankstation bij het circuit...

      • + 2
      • 12 maa 2026 - 19:38
    • SennaS

      Posts: 11.714

      Bezoekje van Jos the Boss bij rbr en het is geregeld..
      Hadjar mag voorlopig de schoenveters van Maxie strikken

      • + 1
      • 12 maa 2026 - 22:29

