Max Verstappen heeft zich uitgelaten over het sterke debuut van Isack Hadjar bij Red Bull Racing. De Fransman pakte een knappe derde startplaats, maar moest in de race uiteindelijk uitstappen door motorpech. Desondanks denkt Verstappen dat Hadjar goed uit de startblokken is geschoten.

Na Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson en Yuki Tsunoda was het nog maar de vraag of Hadjar wél zich kon handhaven naast Verstappen. Maar de vanaf Racing Bulls-gepromoveerde rijder kende een goed debuut met een derde startplaats achter George Russell en Andrea Kimi Antonelli. De Fransman viel weliswaar uit op Albert Park, maar kon zich in ieder geval voorin meten.

Verstappen onder de indruk

Eenmaal aangekomen in China sprak Verstappen zijn waardering uit voor het eerste raceweekend van Hadjar bij Red Bull. Bij de persconferentie liet de Nederlander dan ook weten positief gestemd te zijn over zijn nieuwe teamgenoot. "Ja heel goed", antwoordde hij op de vraag of Hadjar een goed eerste weekend beleefde bij het topteam.

"Ik bedoel, hij had een heel solide eerste raceweekend. Helaas heeft hij dat in de race natuurlijk niet echt kunnen laten zien, maar ik denk dat het een heel goede start was voor het team. En ook, toen ik mijn problemen had in de kwalificatie, voor hem om daar te zijn, dat is precies wat we als team nodig hebben, dus ja, een goed begin. Dus ik hoop dat we zo door kunnen gaan", voegde Verstappen daaraan toe.

Wat kan Red Bull in China?

Omdat Verstappen crashte in de kwalificatie in Melbourne, moest hij vanaf de 20e plek starten in de race. Vanuit daar wist hij nog wel naar de zesde plek te rijden, maar kon hij zich niet meten met Mercedes en Ferrari. Het is nog maar de vraag of de Red Bulls in Shanghai wel kunnen meedoen in de top, aangezien de concurrentie moordend is.