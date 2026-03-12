user icon
Max Verstappen maakte deze week bekend dat hij dit jaar gaat deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring. De Nederlandse coureur ontvangt veel complimenten voor deze keuze, en hij wil in de toekomst graag meer enduranceraces rijden. Andrea Kimi Antonelli ziet het wel zitten om hem te vergezellen.

Verstappen kijkt graag verder dan alleen de Formule 1. De Red Bull-coureur combineert zijn Formule 1-seizoen dit jaar met een programma op de iconische Nürburgring, en het klapstuk is de iconische 24-uursrace. Voor Verstappen gaat hiermee een droom in vervulling, en hij wil graag vaker dit soort wedstrijden gaan rijden.

Verstappen zal op de Nürburgring gaan rijden met een GT3-bolide van Mercedes in de kleuren van zijn eigen team. Hij krijgt gezelschap van een drietal ervaren namen, die ook verbonden zijn aan Mercedes. Samen met Daniel Juncadella, Jules Gounon en Lucas Auer zal hij op jacht gaan naar de zege in de Groene Hel.

Wil Antonelli samen met Verstappen racen?

In de Formule 1-paddock ontvangt Verstappen niets meer dan lof voor zijn keuze om deel te nemen aan de 24 uur van de Nürburgring. In China werd Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli gevraagd of hij het ziet zitten om een GT3-race met Verstappen te rijden: "Dat zou supercool zijn! Ik zou heel erg graag samen met Max een langeafstandsrace willen rijden. Ik denk dat dat geweldig zou zijn. Het is cool dat we allebei een passie hebben voor GT's. Aan mijn kant komt dat natuurlijk door het GT3-team van mijn vader. Ik ga af en toe testen, als dat kan."

'Het is echt heel erg gaaf'

Antonelli vindt het prachtig om te zien hoe Verstappen dit avontuur aangaat: "Max geniet er natuurlijk ook echt van. Het is echt heel gaaf van hem om deel te nemen aan de 24 uur van de Nürburgring. Ik denk dat het een heel erg gaaf evenement gaat worden en ik ga zeker kijken! Het is iets wat ik in de toekomst echt heel graag zou doen: samen met hem een endurancerace rijden."

Antonelli naar de Nordschleife?

Antonelli ziet het al helemaal voor zich: "Ik denk dat wij een heel cool duo zouden vormen en dat het ook een coole ervaring zou zijn. Het is iets waar ik ook al over heb nagedacht. Ik heb bijvoorbeeld gevraagd of ik een test mag doen op de Nordschleife, omdat het een circuit is waar ik dol op ben. Ik zou het ook heel erg graag in het echt willen proberen."

f(1)orum

Posts: 9.669

"F1 'maar slechts' hun saaie job is, en ze er een coole hobby naast willen :)"
Dat snap ik wel, want GT's racing is "racen op de limiet", terwijl F1 nu "limiet aan het racen" is

  • 12
  • 12 maa 2026 - 16:28
Max Verstappen Andrea Kimi Antonelli Mercedes Red Bull Racing GP China 2026

Reacties (7)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 300

    Straks gaan meerdere van die gasten GT's racen omdat ze het gaaf vinden.. Dan krijgen we de kromme situatie dat F1 'maar slechts' hun saaie job is, en ze er een coole hobby naast willen :)

    • + 9
    • 12 maa 2026 - 16:20
    • f(1)orum

      Posts: 9.669

      "F1 'maar slechts' hun saaie job is, en ze er een coole hobby naast willen :)"
      Dat snap ik wel, want GT's racing is "racen op de limiet", terwijl F1 nu "limiet aan het racen" is

      • + 12
      • 12 maa 2026 - 16:28
    • Joeppp

      Posts: 8.385

      Het is heel gezond om een hobby naast een baan te hebben.

      • + 2
      • 12 maa 2026 - 16:39
    • f(1)orum

      Posts: 9.669

      Klopt, maar op mijn leeftijd is zelfs nog gezonder om een hobby zonder een baan te hebben :-)

      • + 2
      • 12 maa 2026 - 17:14
    • Larry Perkins

      Posts: 63.415

      @Joeppp: "Het is heel gezond om een hobby naast een baan te hebben."

      Dat zal best @Joeppp, maar die GT's doen het beter op een baan dan naast een baan...

      • + 2
      • 12 maa 2026 - 17:25
  • Hagueian

    Posts: 8.484

    Die GT3 auto's zijn tenminste nog puur. I.p.v. meer toeters en bellen word het er juist allemaal afgehaald. De aantrekkingskracht zal alleen maar toenemen met de huidige F1 regels. Ook onder de fans als F1 coureurs gaan deelnemen. Daar rijden ze nog met een Mercedes zoals een Mercedes hoort te zijn.

    • + 4
    • 12 maa 2026 - 17:19
  • Pietje Bell

    Posts: 33.613

    Domenicali is er maar druk mee. Ook papa Sainz heeft een pittig gesprek met hem gehad.

    Vertaald vanuit het Spaans.

    Carlos Sainz Sr., tweevoudig wereldkampioen rally WRC en viervoudig Dakar kampioen,
    heeft de nieuwe reglementen in de Formule 1 scherp bekritiseerd.
    Hij is van mening dat deze het "DNA" van de topklasse hebben veranderd en de races
    dichter bij de Formule E hebben gebracht. Hij roept Liberty Media en de FIA ​​op om snel
    in te grijpen en de koers te corrigeren.

    Sainz legde uit dat inhalen gemakkelijk en kunstmatig is geworden als gevolg van de grote verschillen in elektrisch vermogen van de nieuwe aandrijfeenheden. Hij merkte op dat hij tijdens de Grand Prix van Australië geen remmen op de limiet of grote manoeuvres zag, maar inhaalmanoeuvres die "illusoir" leken, en benadrukte dat hij het competitieve karakter miste waar de Formule 1 om bekend stond.

    Ondanks dat hij de lichtheid van de nieuwe auto's en het verdwijnen van het stuiterprobleem prees, benadrukte hij de noodzaak om het evenwicht tussen elektrische aandrijving en de verbrandingsmotor te herstellen, en waarschuwde hij tevens voor de gevaren van snelheidsverschillen als gevolg van het energiebeheer.

    Hij betoogde ook dat de complexiteit van de nieuwe reglementen de races moeilijk te begrijpen maakt, zelfs voor fans, en benadrukte dat de Formule 1 simpel en overzichtelijk moet blijven. Tot slot uitte hij zijn bezorgdheid over de groeiende verschillen in concurrentiekracht binnen het kampioenschap, en stelde dat het zien van de leider die de zevende coureur met een volledige ronde voorsprong inhaalt, niet het beste schouwspel is voor de Formule 1.

    • + 5
    • 12 maa 2026 - 18:03

CN Grand Prix van China

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    04:30 - 05:30

    Sprint / Sprint startgrid

    04:00 - 05:00

    Race / Startgrid

    08:00 - 10:00

  • Sprint shootout

    08:30 - 09:14

    Kwalificatie

    08:00 - 09:00

    Snelste ronde

    08:00 - 10:00

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

