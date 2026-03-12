Max Verstappen maakte deze week bekend dat hij dit jaar gaat deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring. De Nederlandse coureur ontvangt veel complimenten voor deze keuze, en hij wil in de toekomst graag meer enduranceraces rijden. Andrea Kimi Antonelli ziet het wel zitten om hem te vergezellen.

Verstappen kijkt graag verder dan alleen de Formule 1. De Red Bull-coureur combineert zijn Formule 1-seizoen dit jaar met een programma op de iconische Nürburgring, en het klapstuk is de iconische 24-uursrace. Voor Verstappen gaat hiermee een droom in vervulling, en hij wil graag vaker dit soort wedstrijden gaan rijden.

Verstappen zal op de Nürburgring gaan rijden met een GT3-bolide van Mercedes in de kleuren van zijn eigen team. Hij krijgt gezelschap van een drietal ervaren namen, die ook verbonden zijn aan Mercedes. Samen met Daniel Juncadella, Jules Gounon en Lucas Auer zal hij op jacht gaan naar de zege in de Groene Hel.

Wil Antonelli samen met Verstappen racen?

In de Formule 1-paddock ontvangt Verstappen niets meer dan lof voor zijn keuze om deel te nemen aan de 24 uur van de Nürburgring. In China werd Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli gevraagd of hij het ziet zitten om een GT3-race met Verstappen te rijden: "Dat zou supercool zijn! Ik zou heel erg graag samen met Max een langeafstandsrace willen rijden. Ik denk dat dat geweldig zou zijn. Het is cool dat we allebei een passie hebben voor GT's. Aan mijn kant komt dat natuurlijk door het GT3-team van mijn vader. Ik ga af en toe testen, als dat kan."

'Het is echt heel erg gaaf'

Antonelli vindt het prachtig om te zien hoe Verstappen dit avontuur aangaat: "Max geniet er natuurlijk ook echt van. Het is echt heel gaaf van hem om deel te nemen aan de 24 uur van de Nürburgring. Ik denk dat het een heel erg gaaf evenement gaat worden en ik ga zeker kijken! Het is iets wat ik in de toekomst echt heel graag zou doen: samen met hem een endurancerace rijden."

Antonelli naar de Nordschleife?

Antonelli ziet het al helemaal voor zich: "Ik denk dat wij een heel cool duo zouden vormen en dat het ook een coole ervaring zou zijn. Het is iets waar ik ook al over heb nagedacht. Ik heb bijvoorbeeld gevraagd of ik een test mag doen op de Nordschleife, omdat het een circuit is waar ik dol op ben. Ik zou het ook heel erg graag in het echt willen proberen."