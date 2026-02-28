De FIA heeft officieel ingegrepen na de ophef rond het vermeende motortrucje van Mercedes. De autosportfederatie bevestigde vrijdag dat de regels rond de compressieverhouding in de Formule 1 worden aangepast. Vanaf 1 juni wordt die niet alleen bij koude omstandigheden gecontroleerd, maar ook bij een temperatuur van 130 graden Celsius.

Het verhaal rond Mercedes houdt de paddock al weken in zijn greep. Volgens rivaliserende teams wist de Duitse renstal een manier te vinden om op het circuit een hogere compressieverhouding te halen dan toegestaan. In 2026 ligt de limiet op 16:1, maar concurrenten vermoeden dat de Zilverpijlen tijdens races effectief tot 18:1 kwamen. Zij trokken daarom naar de FIA met de klacht dat een auto op elk moment aan het reglement moet voldoen.

Nieuwe meetmethode al vanaf juni ingevoerd

Aanvankelijk lag er een voorstel om de nieuwe meetmethode pas vanaf 1 augustus in te voeren. Dat stuitte op weerstand, want verschillende teams wilden sneller duidelijkheid. Mercedes zelf pleitte juist voor een eerdere invoering, om de discussie meteen uit de wereld te helpen. Uiteindelijk heeft de FIA beslist om de aangepaste controle al vanaf 1 juni toe te passen.

De wereldbond publiceerde vrijdag een bijgewerkte versie van het technische reglement, waarin uitgebreid staat beschreven hoe de compressieverhouding voortaan ook bij warme omstandigheden wordt gecontroleerd. Opvallend is dat motorleveranciers ondanks de homologatie toestemming krijgen om hun krachtbronnen aan te passen indien dat nodig blijkt om aan de nieuwe regels te voldoen.

Meer veranderingen in 2026: Q3 langer, Monaco versoepeld

Daar blijft het niet bij, want ook het sportieve reglement krijgt een update. De beslissende kwalificatiesessie Q3 wordt met een minuut verlengd. De tien overgebleven coureurs krijgen voortaan dertien minuten om een ultieme ronde neer te zetten en zo de poleposition veilig te stellen.

Ook de verplichte dubbele pitstop in Grand Prix van Monaco verdwijnt alweer. Sinds 2025 moesten teams daar minstens twee keer naar binnen, maar die regel wordt nu geschrapt. In 2026 volstaat opnieuw één verplichte bandenwissel, ondanks eerdere plannen om het format te behouden. Dat moet het strategische spel in het prinsdom opnieuw openen.