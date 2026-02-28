user icon
De FIA heeft officieel ingegrepen na de ophef rond het vermeende motortrucje van Mercedes. De autosportfederatie bevestigde vrijdag dat de regels rond de compressieverhouding in de Formule 1 worden aangepast. Vanaf 1 juni wordt die niet alleen bij koude omstandigheden gecontroleerd, maar ook bij een temperatuur van 130 graden Celsius.

Het verhaal rond Mercedes houdt de paddock al weken in zijn greep. Volgens rivaliserende teams wist de Duitse renstal een manier te vinden om op het circuit een hogere compressieverhouding te halen dan toegestaan. In 2026 ligt de limiet op 16:1, maar concurrenten vermoeden dat de Zilverpijlen tijdens races effectief tot 18:1 kwamen. Zij trokken daarom naar de FIA met de klacht dat een auto op elk moment aan het reglement moet voldoen.

Nieuwe meetmethode al vanaf juni ingevoerd

Aanvankelijk lag er een voorstel om de nieuwe meetmethode pas vanaf 1 augustus in te voeren. Dat stuitte op weerstand, want verschillende teams wilden sneller duidelijkheid. Mercedes zelf pleitte juist voor een eerdere invoering, om de discussie meteen uit de wereld te helpen. Uiteindelijk heeft de FIA beslist om de aangepaste controle al vanaf 1 juni toe te passen.

De wereldbond publiceerde vrijdag een bijgewerkte versie van het technische reglement, waarin uitgebreid staat beschreven hoe de compressieverhouding voortaan ook bij warme omstandigheden wordt gecontroleerd. Opvallend is dat motorleveranciers ondanks de homologatie toestemming krijgen om hun krachtbronnen aan te passen indien dat nodig blijkt om aan de nieuwe regels te voldoen.

Meer veranderingen in 2026: Q3 langer, Monaco versoepeld

Daar blijft het niet bij, want ook het sportieve reglement krijgt een update. De beslissende kwalificatiesessie Q3 wordt met een minuut verlengd. De tien overgebleven coureurs krijgen voortaan dertien minuten om een ultieme ronde neer te zetten en zo de poleposition veilig te stellen.

Ook de verplichte dubbele pitstop in Grand Prix van Monaco verdwijnt alweer. Sinds 2025 moesten teams daar minstens twee keer naar binnen, maar die regel wordt nu geschrapt. In 2026 volstaat opnieuw één verplichte bandenwissel, ondanks eerdere plannen om het format te behouden. Dat moet het strategische spel in het prinsdom opnieuw openen.

schwantz34

Posts: 41.833

Volgens @SennaS is het allemaal de schuld van RBR dat de FIA Mercedes heeft terug gefloten met hun motorische spitsvondigheid!

  • 10
  • 28 feb 2026 - 10:50
  • Kubica

    Posts: 5.688

    “ concurrenten vermoeden dat de Zilverpijlen tijdens races effectief tot 18:1 kwamen.“

    Shit! Heb ik al races gemist met de nieuwe motoren ?

    • + 2
    • 28 feb 2026 - 10:46
  • schwantz34

    Posts: 41.833

    Volgens @SennaS is het allemaal de schuld van RBR dat de FIA Mercedes heeft terug gefloten met hun motorische spitsvondigheid!

    • + 9
    • 28 feb 2026 - 10:50
    • SennaS

      Posts: 11.597

      Duidelijke een climero en populistische reactie.
      Ik heb nergens gepost dat het deze keer alleen maar vanuit het zo heilige rbr familie komt. Hoe zou ik het in mijn hoofd halen.
      Ze hebben zich afzijdig gehouden omdat ze het zelf wilden toepassen en na tegenslag hebben ze zich als de bliksem geschaard onder de protestanten en een sterke duw gegeven en voila, de fia was weer eens overstag

      • + 1
      • 28 feb 2026 - 11:49
    • f(1)orum

      Posts: 9.594

      "hebben ze zich als de bliksem geschaard onder de protestanten"
      waren ze eerst katholieken dan?

      • + 1
      • 28 feb 2026 - 12:18
  • Pietje Bell

    Posts: 33.389

    https://postimg.cc/56PgkB1M

    De nieuwe regels.

    • + 1
    • 28 feb 2026 - 10:54
    • Pietje Bell

      Posts: 33.389

      Dat zijn dus 7 races tot 1 juni.
      Is 130 ° C wel voldoende heet om te meten?

      • + 1
      • 28 feb 2026 - 11:03
    • typeR

      Posts: 25

      130 graden Celcius is de temperatuur van de koelvloeistof van het motorblok. Omdat dit onder veel hogere druk staat dan bij een straatauto, zal bij deze temperatuur er nog steeds geen sprake zijn van "kokende" koelvloeistof.

      Het motorblok zal dus niet veel warmer worden, vandaar metingen bij die 130 graden.

      • + 6
      • 28 feb 2026 - 11:08
    • Pietje Bell

      Posts: 33.389

      Bedankt voor jouw info @typeR.
      Het trucje werkte dus al onder de 130 °C ?

      • + 0
      • 28 feb 2026 - 11:40
    • Pietje Bell

      Posts: 33.389

      Misschien een domme vraag. Wat als na 1 juni blijkt dat ze dat trucje
      7 races toegepast hebben. Hoe gaan ze dan zo snel dat trucje verwijderen, want de ICE is daar toch op gebouwd?

      • + 0
      • 28 feb 2026 - 11:50
  • monzaron

    Posts: 781

    Juni 🤣, dan moeten we nog lang wachten op de 1ste race overwinning van een non-mb engine 😊

    • + 1
    • 28 feb 2026 - 11:22
  • mordor

    Posts: 2.120

    In ieder geval 7 race weekeinden in de Pocket voor MB, en daarvandaan voorsprong proberen vast te houden. Kan nog een spannend eindsprint worden

    • + 0
    • 28 feb 2026 - 11:26
  • Need5Speed

    Posts: 3.554

    Wat een pech voor Mercedes, nu moeten ze ervoor zorgen dat het trucje werkt tot boven de 130 graden...

    • + 0
    • 28 feb 2026 - 11:31
  • core2duo

    Posts: 1.768

    Dus even serieus… wat is dit nou weer voor toneelstuk?

    Mercedes ontwikkelt een motor, legt alles netjes voor aan de FIA, krijgt homologatie, alles binnen de regels. Zoals dat altijd gaat. Alle motorleveranciers geven volledig inzicht in hun ontwerp. Dat is geen schimmig achterkamertjeswerk, dat is standaardprocedure.

    Maar nu blijkt dat Mercedes nét wat slimmer is geweest in hoe ze de regels interpreteren — en ineens is het paniek in de tent?

    Kom op zeg.

    De meetmethode voor de compressieverhouding was bekend. Dáár heeft Mercedes op ontworpen. Niet eromheen, niet ertegenin — gewoon binnen de vastgestelde parameters. En nu, midden in het seizoen, gaat de FIA doodleuk zeggen: “Oh trouwens, we gaan het anders meten.”

    Pardon?

    Dus als je de regels goed leest en optimaal benut, dan worden ze halverwege aangepast omdat de concurrentie begint te piepen? Dat is geen handhaving, dat is je oren laten hangen. En precies dát is competitievervalsing.

    Mercedes is altijd transparant geweest. Alles lag op tafel. Als de FIA vond dat de meetmethode niet waterdicht was, hadden ze dat vóór het seizoen moeten regelen. Niet achteraf de spelregels veranderen omdat één partij slimmer blijkt te zijn geweest.

    En dan wordt het verkocht als een “keiharde beslissing”. Het enige wat hier keihard is, is de willekeur.

    Eerlijk? Dit ondermijnt je geloofwaardigheid als bond veel meer dan een slim ontworpen motor ooit zou kunnen doen.

    Wat een farce.

    • + 3
    • 28 feb 2026 - 11:42
    • f(1)orum

      Posts: 9.594

      Niks nieuws onder de zon, was destijds met flexiwings van zowel RBR als Alfa ook het geval. Voldeden aan gestelde testregels, werden goedgekeurd, totdat beelden verschenen van doorbuigende vleugels en uitgezonden onboard opmerkingen van Lewis die achter Max reed en zag hoever de vleugel aan het flexen was. De testregels werden aangepast en de betreffende teams kregen 2 races (dacht ik) de tijd om de boel aan te passen. Dus ook toen begon de concurrentie te piepen en werden de regels tijdens het seizoen aangepast.

      • + 0
      • 28 feb 2026 - 12:28
    • 919

      Posts: 3.999

      Welke geloofwaardigheid? Formule 1 is entertainment en zonder nivellering is er geen entertainment waarde.

      • + 0
      • 28 feb 2026 - 12:30
  • shakedown

    Posts: 1.700

    Ik hoor amper tegengas van Mercedes. Dan lijkt het erop dat dat trucje helemaal niet gebruikt wordt. En dat het een mooi verhaal is in de aanloop van het seizoen.

    Zullen ze vast helemaal uitmelken in drive to survive....

    • + 1
    • 28 feb 2026 - 11:51
    • Larry Perkins

      Posts: 63.192

      Of ze hadden er van tevoren al rekening mee gehouden dat het trucje al tijdens het seizoen verboden zou worden en vinden die zeven GP's al mooi meegenomen...

      • + 1
      • 28 feb 2026 - 12:26
  • AnalizeThis

    Posts: 78

    Jammer hoor! Ik ben geen MB fan, maar dit was gewoon een slimmere interpretatie van de regels dan die van de andere teams. Precies waar het in de F1 om gaat.

    • + 2
    • 28 feb 2026 - 11:53
  • Pietje Bell

    Posts: 33.389

    Daniel Valente 🏎️
    @F1GuyDan
    🚨 The FIA made changes to the 2026 regs, including officially adding new compression ratio testing:

    • Starting June 1st, the engines will be tested at ambient temperature & at 130°C 🔥

    • Q3 will be 13 minutes instead of 12 🕐

    • Mandatory 2-stop rule for Monaco removed 🗑️

    • + 0
    • 28 feb 2026 - 11:55
  • Joeppp

    Posts: 8.317

    Beetje oftoppic maar ik ben benieuwd wat de FIA gaat zeggen over de aanvallen van Iran op de VS bases in Bahrein. Daarnaast is de F1 tegenwoordig in handen van de Amerikanen en die zitten niet echt lekker rustig in het midden oosten. Ik denk dat we dit jaar een paar gp's minder gaan hebben als het zo doorgaat.

    • + 0
    • 28 feb 2026 - 12:33

