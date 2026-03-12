user icon
Verstappen mag niet met een F1-wagen rijden op de Nürburgring

Max Verstappen maakte deze week bekend dat hij later dit jaar deelneemt aan de 24 uur van de Nürburgring. Hiermee gaat er een langgekoesterde droom van Verstappen in vervulling, maar een andere droom blijft nog eventjes een droom. Red Bull staat een speciale demorun op de Ring namelijk niet toe.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat de racewereld voor hem veel groter is dan alleen de Formule 1. Hij is een groot fan van de langeafstandsracerij, en hij heeft zijn eigen GT3-team. Vorig jaar debuteerde hij al op de Nürburgring Nordschleife in de NLS, en wist hij bij zijn GT3-debuut direct te winnen.

Verstappen zette voor dit jaar een grote stap, en sloot voor zijn GT3-team een exclusieve deal met Mercedes. Hij zal dan ook met een auto van het Duitse merk deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring. Verstappen is ambitieus en heeft met Jules Gounon, Daniel Juncadella en Lucas Auer drie ervaren teamgenoten aangetrokken.

Waarom wil Verstappen dit avontuur aangaan?

In China sprak Verstappen zich enthousiast uit over dit nieuwe avontuur. Toen hij werd gevraagd waarom hij zoveel interesse heeft in deze race, barstte hij los: "Omdat het één van de beste races in de wereld is. Het is één van de beste circuits. Om eerlijk te zijn denk ik dat een GT-auto de beste snelheid heeft voor deze baan. Als je net iets sneller gaat, denk ik dat het op bepaalde delen gevaarlijk kan zijn."

"Maar goed, het is gewoon alles. Ik kijk er natuurlijk al heel erg lang naar. Veel van mijn vrienden hebben er ook al geracet. Ze zeggen dat het één van de beste dingen is. Ik ben ook dol op racen in andere auto's, en dit was de eerste keer dat ik dat echt kon doen. Dus ja, ik heb er veel zin in. Ik ben ook benieuwd hoe we het gaan doen. Het is een heel sterk veld, dus ik kijk ernaar uit."

Géén speciale demorun

Als Verstappen wordt gevraagd of hij er ook een demorun zou willen doen in een Formule 1-wagen, laat hij doorschemeren dat Red Bull dat niet ziet zitten: "Dat mocht niet, anders had ik dat al gedaan!" Verstappen bevestigde daarna dat hij had gevraagd of dit mocht, maar dat dat feestje niet doorging.

  • koppie toe

    Posts: 5.163

    Alweer niet. G*y




    Ik snap het heus

    • + 0
    • 12 maa 2026 - 14:11
  • AUDI_F1

    Posts: 3.583

    Schijnt ook dat de auto hoger afgesteld moet worden, en dan heb je geen downforce op de snelle stukken. Dus te gevaarlijk.

    • + 0
    • 12 maa 2026 - 14:16
    • Pietje Bell

      Posts: 33.609

      Vettel geniet van demo op Nordschleife: “Alles kwam samen”
      Sebastian Vettel zat zaterdag weer achter het stuur van een Formule 1-auto. De viervoudig wereldkampioen gaf een demo op de iconische Nordschleife.

      Gepubliceerd: 10 sep 2023, 10:23

      Sebastian Vettel, Red Bull RB7

      Er waren meer dan 60.000 toeschouwers aanwezig bij Red Bull Formula Nürburgring, zoals de demodag op de Nordschleife officieel heette. Sebastian Vettel trakteerde hen op een demo met de Red Bull RB7, waarmee hij in 2011 zijn tweede van in totaal vier wereldtitels veroverde. “Het voelde alsof ik in een tijdcapsule zat: toen ik in de auto stapte, kwamen er veel herinneringen naar boven”, reageerde Vettel.

      • + 0
      • 12 maa 2026 - 14:37
  • d@nny

    Posts: 3.580

    Met deze wagens ga je toch niet zo snel als de batterij op is :-D

    • + 0
    • 12 maa 2026 - 14:22
  • F1 sport liefhebber

    Posts: 36

    Die headers die verwijzen standaard naar de laatste 1/2 alinea's. Wanneer word ik eens verrast dat direct de onderbouwing komt, of is de gemiddelde lezer hier totaal onbekend met de autosport, de rijders en de teams?

    • + 0
    • 12 maa 2026 - 14:32
    • koppie toe

      Posts: 5.163

      Je haalt nieuws en onderbouwing van elders en hier om erover te kletsen.

      • + 0
      • 12 maa 2026 - 14:38
  • Larry Perkins

    Posts: 63.410

    Logisch, ik mocht ook niet de Nürburgring Nordschleife op met mijn roze John Deere...

    • + 0
    • 12 maa 2026 - 14:33

