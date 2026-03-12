Max Verstappen maakte deze week bekend dat hij later dit jaar deelneemt aan de 24 uur van de Nürburgring. Hiermee gaat er een langgekoesterde droom van Verstappen in vervulling, maar een andere droom blijft nog eventjes een droom. Red Bull staat een speciale demorun op de Ring namelijk niet toe.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat de racewereld voor hem veel groter is dan alleen de Formule 1. Hij is een groot fan van de langeafstandsracerij, en hij heeft zijn eigen GT3-team. Vorig jaar debuteerde hij al op de Nürburgring Nordschleife in de NLS, en wist hij bij zijn GT3-debuut direct te winnen.

Verstappen zette voor dit jaar een grote stap, en sloot voor zijn GT3-team een exclusieve deal met Mercedes. Hij zal dan ook met een auto van het Duitse merk deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring. Verstappen is ambitieus en heeft met Jules Gounon, Daniel Juncadella en Lucas Auer drie ervaren teamgenoten aangetrokken.

Waarom wil Verstappen dit avontuur aangaan?

In China sprak Verstappen zich enthousiast uit over dit nieuwe avontuur. Toen hij werd gevraagd waarom hij zoveel interesse heeft in deze race, barstte hij los: "Omdat het één van de beste races in de wereld is. Het is één van de beste circuits. Om eerlijk te zijn denk ik dat een GT-auto de beste snelheid heeft voor deze baan. Als je net iets sneller gaat, denk ik dat het op bepaalde delen gevaarlijk kan zijn."

"Maar goed, het is gewoon alles. Ik kijk er natuurlijk al heel erg lang naar. Veel van mijn vrienden hebben er ook al geracet. Ze zeggen dat het één van de beste dingen is. Ik ben ook dol op racen in andere auto's, en dit was de eerste keer dat ik dat echt kon doen. Dus ja, ik heb er veel zin in. Ik ben ook benieuwd hoe we het gaan doen. Het is een heel sterk veld, dus ik kijk ernaar uit."

Géén speciale demorun

Als Verstappen wordt gevraagd of hij er ook een demorun zou willen doen in een Formule 1-wagen, laat hij doorschemeren dat Red Bull dat niet ziet zitten: "Dat mocht niet, anders had ik dat al gedaan!" Verstappen bevestigde daarna dat hij had gevraagd of dit mocht, maar dat dat feestje niet doorging.