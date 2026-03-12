user icon
icon

Audi kende sterk debuut in Australië: "Dit was historisch"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Audi kende sterk debuut in Australië: "Dit was historisch"

Audi heeft tijdens de seizoensopener van 2026 meteen geschiedenis geschreven in de Formule 1. Dankzij een knappe race van Gabriel Bortoleto scoorde het Duitse merk direct punten bij zijn debuut in de koningsklasse van de autosport.

De Braziliaan reed in Melbourne van P10 op de grid naar een negende plaats aan de finish en bezorgde het team daarmee de eerste WK-punten ooit. Teambaas Jonathan Wheatley sprak na afloop van een bemoedigende start van het nieuwe F1-avontuur.

Meer over Audi Audi zonder verwachtingen naar Australië: wat kunnen Hülkenberg en Bortoleto verwachten?

Audi zonder verwachtingen naar Australië: wat kunnen Hülkenberg en Bortoleto verwachten?

28 feb
 Voormalig F1-baas verwacht veel van Bortoleto en Audi: "Toekomstig wereldkampioen"

Voormalig F1-baas verwacht veel van Bortoleto en Audi: "Toekomstig wereldkampioen"

27 feb

“Historisch moment voor Audi”

Wheatley gaf toe dat het resultaat zelfs boven de verwachtingen lag. “We hebben ons de hele winter vooral op onszelf gefocust”, verklaarde hij na afloop van de race. “We hebben ons niet gek laten maken door wat andere teams deden tijdens de tests. Ons doel was simpel: hier komen en een schoon weekend draaien.”

Dat leverde meteen resultaat op. “Als iemand me eerder deze week had gezegd dat we P9 zouden pakken in de race, had ik daar meteen voor getekend. Dit is een enorm bemoedigende start voor ons. Audi dat in zijn allereerste Formule 1-race meteen punten pakt – dat is gewoon een historisch moment.”

De teambaas had wel gemengde gevoelens, omdat de tweede auto niet eens van start ging. “Het is een beetje yin en yang: één wagen scoort punten, terwijl de andere niet eens aan de race kon beginnen. Maar als geheel mogen we trots zijn. Dit is een goed begin van onze reis.”

Bortoleto krijgt lof na sterke race

Wheatley had ook lovende woorden voor Bortoleto, die in de slotfase met verse banden nog enkele posities wist goed te maken. Volgens de Brit is het talent van de Braziliaan duidelijk zichtbaar.

“Hij leert ongelooflijk snel en werkt extreem hard”, aldus Wheatley. “In januari zat hij bijna constant op de simulator, in Neuburg of Hinwil. Hij had net zo goed langer thuis in Brazilië kunnen blijven, maar koos ervoor om met de engineers te blijven werken.”

Volgens de teambaas begint dat harde werk nu zijn vruchten af te werpen. “Hij ontwikkelt zich razendsnel als coureur. Ik zie hem echt uitgroeien tot een groot talent voor de toekomst.”

Teamgenoot Nico Hülkenberg kwam daarentegen niet eens aan racen toe. Zijn wagen verloor op weg naar de grid plots alle telemetrie, waardoor een start onmogelijk bleek.

Audi moet het zonder klantdata doen

Voor Audi begint het seizoen bovendien met een extra uitdaging. Het team rijdt als enige met de gloednieuwe Audi-krachtbron en kan daardoor niet terugvallen op data van klantenteams, zoals bij bijvoorbeeld Mercedes en Ferrari wel het geval is.

“Dit was eigenlijk de eerste keer dat we echt konden vergelijken wat andere teams doen”, legde Wheatley uit. “We leren snel en alle informatie die we verzamelen helpt ons om verder te groeien.”

Volgens de teambaas kan de nieuwe generatie F1-reglementen het veld bovendien dichter bij elkaar brengen. “Elke keer dat we met deze nieuwe auto’s naar een ander circuit gaan, kan de pikorde veranderen. Het middenveld zit dichter bij elkaar dan velen hadden verwacht.”

Wheatley kijkt daarom optimistisch naar de rest van het seizoen. “We staan nog maar aan het begin van deze nieuwe regels. Het draait allemaal om ontwikkelen, zowel van de auto als van de krachtbron. Laten we genieten van deze reis – het wordt een fascinerend kampioenschap.”

Cyril Ratatouille

Posts: 3.305

Nou, hun eisen voor toetreding hebben de sport bovendien op een historisch dieptepunt gebracht. Applaus voor Audi!

  • 8
  • 12 maa 2026 - 19:34
F1 Nieuws Formule 1 F1 Gabriel Bortoleto Audi GP Australië 2026

Reacties (12)

Login om te reageren
  • Cyril Ratatouille

    Posts: 3.305

    Nou, hun eisen voor toetreding hebben de sport bovendien op een historisch dieptepunt gebracht. Applaus voor Audi!

    • + 8
    • 12 maa 2026 - 19:34
    • Larry Perkins

      Posts: 63.424

      Als het in China nog erger wordt ga ik eens in de buurt kijken of er een Audi staat waarop een pittige boodschap gekrast kan worden...

      • + 3
      • 12 maa 2026 - 20:30
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.305

      Ik vrees dat je de Audi's in de buurt alvast in kaart kunt gaan brengen.

      • + 1
      • 12 maa 2026 - 20:45
    • Pietje Bell

      Posts: 33.618

      Had jouw overbuurman zijn Mercedes niet ingeruild voor een Audi nadat je 'm destijds bekrast had @Larry?

      • + 1
      • 12 maa 2026 - 21:01
    • Larry Perkins

      Posts: 63.424

      Die Mercedes heeft ie nog steeds...

      • + 0
      • 12 maa 2026 - 21:26
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.305

      Misschien wil die dan wel een tweede ster... In z'n ruit.

      • + 1
      • 12 maa 2026 - 22:04
    • Larry Perkins

      Posts: 63.424

      Bwoah, heb vorige week hier nog verteld dat ik één "3" van de ingekraste "33" op de Mercedes van mijn schuintegenoverbuurman heb afgeplakt, nu Max met Mercedes in de GT3 gaat rijden, dus dat laat ik ff zo...

      • + 1
      • 12 maa 2026 - 23:14
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.305

      Het moet niet teveel gaan opvallen inderdaad.

      • + 0
      • 13 maa 2026 - 00:04
  • Larry Perkins

    Posts: 63.424

    Off-topic:

    Eerlijk gezegd heb ik niet zoveel met de Paralympische Spelen, maar soms kom je een verhaal tegen dat je moet lezen. Dat kwam ik zojuist tegen op de NOS. Zoek op:
    Getekend door Tsjernobyl en nu een paralympische ster: het verhaal van Oksana Masters

    • + 2
    • 12 maa 2026 - 20:01
    • Larry Perkins

      Posts: 63.424

      nos(.)nl/artikel/2606050-getekend-door-tsjernobyl-en-nu-een-paralympische-ster-het-verhaal-van-oksana-masters

      * haakjes verwijderen

      • + 1
      • 12 maa 2026 - 20:05
    • Larry Perkins

      Posts: 63.424

      De podcast waarnaar verwezen wordt…

      From Chernobyl to World Champion - Oksana Masters
      (1.09,16)
      https://youtu.be/VkaGgGbUjDw

      • + 1
      • 12 maa 2026 - 20:09
    • Pietje Bell

      Posts: 33.618

      Heb het artikel gelezen. Zeer indrukwekkend en wat ze al vóór haar 7e
      heeft meegemaakt!! Onvoorstelbaar en als je dan ziet hoe ze zich
      ontwikkeld heeft ..... geen woorden voor die dat kunnen beschrijven.
      Wat een sterke vrouw en wat een daadkracht!

      • + 2
      • 12 maa 2026 - 20:17

CN Grand Prix van China

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    04:30 - 05:30

    Sprint / Sprint startgrid

    04:00 - 05:00

    Race / Startgrid

    08:00 - 10:00

  • Sprint shootout

    08:30 - 09:14

    Kwalificatie

    08:00 - 09:00

    Snelste ronde

    08:00 - 10:00

CNGrand Prix van China

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    04:30 - 05:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    04:00 - 05:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    08:00 - 10:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    08:30 - 09:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    08:00 - 09:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    08:00 - 10:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

BR Gabriel Bortoleto
  • Team Audi
  • Punten 21
  • Podiums 0
  • Grand Prix 25
  • Land BR
  • Geb. datum 17 okt 2004 (21)
  • Geb. plaats Sao Paulo, BR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Audi
Bekijk volledig profiel
show sidebar