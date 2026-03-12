Audi heeft tijdens de seizoensopener van 2026 meteen geschiedenis geschreven in de Formule 1. Dankzij een knappe race van Gabriel Bortoleto scoorde het Duitse merk direct punten bij zijn debuut in de koningsklasse van de autosport.

De Braziliaan reed in Melbourne van P10 op de grid naar een negende plaats aan de finish en bezorgde het team daarmee de eerste WK-punten ooit. Teambaas Jonathan Wheatley sprak na afloop van een bemoedigende start van het nieuwe F1-avontuur.

“Historisch moment voor Audi”

Wheatley gaf toe dat het resultaat zelfs boven de verwachtingen lag. “We hebben ons de hele winter vooral op onszelf gefocust”, verklaarde hij na afloop van de race. “We hebben ons niet gek laten maken door wat andere teams deden tijdens de tests. Ons doel was simpel: hier komen en een schoon weekend draaien.”

Dat leverde meteen resultaat op. “Als iemand me eerder deze week had gezegd dat we P9 zouden pakken in de race, had ik daar meteen voor getekend. Dit is een enorm bemoedigende start voor ons. Audi dat in zijn allereerste Formule 1-race meteen punten pakt – dat is gewoon een historisch moment.”

De teambaas had wel gemengde gevoelens, omdat de tweede auto niet eens van start ging. “Het is een beetje yin en yang: één wagen scoort punten, terwijl de andere niet eens aan de race kon beginnen. Maar als geheel mogen we trots zijn. Dit is een goed begin van onze reis.”

Bortoleto krijgt lof na sterke race

Wheatley had ook lovende woorden voor Bortoleto, die in de slotfase met verse banden nog enkele posities wist goed te maken. Volgens de Brit is het talent van de Braziliaan duidelijk zichtbaar.

“Hij leert ongelooflijk snel en werkt extreem hard”, aldus Wheatley. “In januari zat hij bijna constant op de simulator, in Neuburg of Hinwil. Hij had net zo goed langer thuis in Brazilië kunnen blijven, maar koos ervoor om met de engineers te blijven werken.”

Volgens de teambaas begint dat harde werk nu zijn vruchten af te werpen. “Hij ontwikkelt zich razendsnel als coureur. Ik zie hem echt uitgroeien tot een groot talent voor de toekomst.”

Teamgenoot Nico Hülkenberg kwam daarentegen niet eens aan racen toe. Zijn wagen verloor op weg naar de grid plots alle telemetrie, waardoor een start onmogelijk bleek.

Audi moet het zonder klantdata doen

Voor Audi begint het seizoen bovendien met een extra uitdaging. Het team rijdt als enige met de gloednieuwe Audi-krachtbron en kan daardoor niet terugvallen op data van klantenteams, zoals bij bijvoorbeeld Mercedes en Ferrari wel het geval is.

“Dit was eigenlijk de eerste keer dat we echt konden vergelijken wat andere teams doen”, legde Wheatley uit. “We leren snel en alle informatie die we verzamelen helpt ons om verder te groeien.”

Volgens de teambaas kan de nieuwe generatie F1-reglementen het veld bovendien dichter bij elkaar brengen. “Elke keer dat we met deze nieuwe auto’s naar een ander circuit gaan, kan de pikorde veranderen. Het middenveld zit dichter bij elkaar dan velen hadden verwacht.”

Wheatley kijkt daarom optimistisch naar de rest van het seizoen. “We staan nog maar aan het begin van deze nieuwe regels. Het draait allemaal om ontwikkelen, zowel van de auto als van de krachtbron. Laten we genieten van deze reis – het wordt een fascinerend kampioenschap.”