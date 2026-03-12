Mercedes domineerde de seizoensopener van het Formule 1-seizoen in Melbourne, maar volgens Lando Norris vertelt de uitslag niet het volledige verhaal. De McLaren-coureur is ervan overtuigd dat Ferrari momenteel over de beste auto beschikt, vooral dankzij de indrukwekkende snelheid in de bochten.

Na de Grand Prix van Australië lijkt Mercedes voorlopig de referentie op de grid. Toch denkt Norris dat de SF-26 van Ferrari op technisch vlak misschien wel het sterkste pakket heeft, ook al kwam dat in de race niet volledig tot uiting.

Norris ziet Ferrari als sterkste pakket

Volgens Norris ligt McLaren voorlopig nog een stuk achter op de topteams. De Brit finishte in Melbourne op ruime afstand van de kopgroep en moest toezien hoe Mercedes en Ferrari het tempo bepaalden.

“We zitten nog duidelijk ver achter”, gaf Norris toe na de race. “Dat ligt niet alleen aan de motor, maar ook gewoon aan de auto zelf. Vandaag heeft opnieuw laten zien hoeveel werk we nog voor de boeg hebben.”

De regerend wereldkampioen schatte het verschil met de koplopers op meerdere tienden per ronde. “We eindigden bijna een ronde achter. Dat betekent dat we ergens rond de vijf à zes tienden per ronde verliezen. Een deel daarvan zit in het beter begrijpen van de power unit, maar een ander deel komt simpelweg doordat zij een betere auto hebben.”

‘Ferrari is ongelooflijk snel in de bochten’

Toch ziet Norris één team dat volgens hem technisch het sterkste pakket heeft. De McLaren-coureur wijst daarbij naar Ferrari, dat volgens hem vooral in de bochten uitblinkt.

“Als je kijkt naar wat we op de baan zien, dan heeft Ferrari volgens mij gewoon de beste auto”, stelde Norris. “Hun snelheid in de bochten is echt ongelooflijk.”

Voor McLaren is het daarom voorlopig vooral zaak om te leren en te ontwikkelen. “We hebben op dit moment eigenlijk geen kans om met hen te vechten. We moeten nu vooral zoveel mogelijk begrijpen en verbeteren, want wat we in deze fase van het seizoen leren, bepaalt hoe de rest van het jaar eruit zal zien.”

Norris wees ook naar Red Bull als een team dat momenteel sneller lijkt dan McLaren. “Je zag hoe snel die Red Bull was. Max startte helemaal achteraan en kwam nog bijna voorbij. Dat zegt genoeg: qua race pace was dit zeker niet onze beste wedstrijd.”