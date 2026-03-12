Lewis Hamilton is ingegaan op de sneer van George Russell aan het adres van Ferrari. Volgens de Mercedes-coureur - die afgelopen weekend met de zevenvoudig wereldkampioen richting Shanghai vloog - verwachtte hij dat zijn ex-teamgenoot weer ging beginnen over de veelbesproken motor van het team uit Brackley. Hamilton heeft inmiddels met een knipoog bevestigd dat hij ernaar gevraagd heeft.

Na zijn dominante overwinning in Australië, zei Russell. "Ik vlieg zo met Lewis, die zal weer gaan beginnen over onze illegale motor. Hij moet zijn mond houden en meer op zichzelf focussen." Dit heeft allemaal te maken met de veelbesproken compressie-truc van Mercedes, waar het halve paddock niet over raakt uitgepraat.

Hamilton kan lach niet bedwingen

Eenmaal aangekomen in China, werd Hamilton geconfronteerd met de snerende opmerkingen van Russell. De man uit Stevenage kon zijn lach niet bedwingen en bevestigde vervolgens over de motor gesproken te hebben. "Moeilijk te zeggen. Ik heb niet alle informatie, dus ik weet er niet veel van, maar ik heb hem natuurlijk wel naar de motor gevraagd", zo bevestigde hij tegenover F1.com.

"En ja, ik neem aan dat ze efficiënter kunnen zijn, misschien kunnen ze meer vermogen leveren. Misschien hebben ze meer krukasvermogen", voegde de zevenvoudig wereldkampioen daaraan toe.

Hamilton en Ferrari focussen op zichzelf

Hamilton liet vervolgens doorschemeren het een soort van eens te zijn met de woorden van Russell. De Engelsman gaf namelijk aan dat hij en Ferrari volledig op zichzelf gefocust zijn. "Dus in plaats van ons zorgen te maken over wat anderen hebben, moeten we gewoon harder werken om meer uit het pakket te halen dat we hebben", zo klonk het.

"Maar ik ben echt trots op Ferrari en de mensen in de fabriek die zo'n geweldig werk hebben verricht om de auto en de motor te bouwen die we hebben. Die is betrouwbaar gebleken en we zullen hem blijven ontwikkelen", zo sloot Hamilton uiteindelijk af.