Hamilton moet lachen om snerende Russell: "Heb hem over motor gevraagd"

Lewis Hamilton is ingegaan op de sneer van George Russell aan het adres van Ferrari. Volgens de Mercedes-coureur - die afgelopen weekend met de zevenvoudig wereldkampioen richting Shanghai vloog - verwachtte hij dat zijn ex-teamgenoot weer ging beginnen over de veelbesproken motor van het team uit Brackley. Hamilton heeft inmiddels met een knipoog bevestigd dat hij ernaar gevraagd heeft.

Na zijn dominante overwinning in Australië, zei Russell. "Ik vlieg zo met Lewis, die zal weer gaan beginnen over onze illegale motor. Hij moet zijn mond houden en meer op zichzelf focussen." Dit heeft allemaal te maken met de veelbesproken compressie-truc van Mercedes, waar het halve paddock niet over raakt uitgepraat. 

Hamilton kan lach niet bedwingen

Eenmaal aangekomen in China, werd Hamilton geconfronteerd met de snerende opmerkingen van Russell. De man uit Stevenage kon zijn lach niet bedwingen en bevestigde vervolgens over de motor gesproken te hebben. "Moeilijk te zeggen. Ik heb niet alle informatie, dus ik weet er niet veel van, maar ik heb hem natuurlijk wel naar de motor gevraagd", zo bevestigde hij tegenover F1.com. 

"En ja, ik neem aan dat ze efficiënter kunnen zijn, misschien kunnen ze meer vermogen leveren. Misschien hebben ze meer krukasvermogen", voegde de zevenvoudig wereldkampioen daaraan toe. 

Hamilton en Ferrari focussen op zichzelf

Hamilton liet vervolgens doorschemeren het een soort van eens te zijn met de woorden van Russell. De Engelsman gaf namelijk aan dat hij en Ferrari volledig op zichzelf gefocust zijn. "Dus in plaats van ons zorgen te maken over wat anderen hebben, moeten we gewoon harder werken om meer uit het pakket te halen dat we hebben", zo klonk het. 

"Maar ik ben echt trots op Ferrari en de mensen in de fabriek die zo'n geweldig werk hebben verricht om de auto en de motor te bouwen die we hebben. Die is betrouwbaar gebleken en we zullen hem blijven ontwikkelen", zo sloot Hamilton uiteindelijk af.

 

Flying Dutchman

Posts: 3.025

Het is pas eerste race van 2026 maar ik heb toch meer snelheid van Hamilton gezien dan tijdens hele 2025. Uiteraard, heel ver van Hamilton uit 2007-2017 maar zeker beter dan Hamilton-2025. Ok, aan het einde was Leclerc niet meer aan het pushen maar toch. Dit soort dingen niet echt gezien in 2025.... [Lees verder]

  • 9
  • 12 maa 2026 - 16:36
Reacties (14)

  • The Wolf

    Posts: 300

    Sjors moet gewoon 'ns de snering naar de nering zetten

    • + 3
    • 12 maa 2026 - 15:51
    • Snork

      Posts: 22.441

      Tering man, zo is het.

      • + 2
      • 12 maa 2026 - 19:14
    • Larry Perkins

      Posts: 63.418

      Ons medeforumlid heet @The Wolf hoor @Snork, niet 'Tering man'.

      • + 0
      • 12 maa 2026 - 19:29
  • Flying Dutchman

    Posts: 3.025

    Het is pas eerste race van 2026 maar ik heb toch meer snelheid van Hamilton gezien dan tijdens hele 2025. Uiteraard, heel ver van Hamilton uit 2007-2017 maar zeker beter dan Hamilton-2025. Ok, aan het einde was Leclerc niet meer aan het pushen maar toch. Dit soort dingen niet echt gezien in 2025. Ik ben geen fan van hem maar hoop echt dat hij nog een keertje kan vlammen en daarna met opgeheven hoofd F1 verlaten.

    • + 8
    • 12 maa 2026 - 16:36
    • WickieDeViking

      Posts: 621

      Zo heb ik het ook ervaren. Hij lijkt ook een heel stuk frisser te zijn dan vorig seizoen.

      • + 1
      • 12 maa 2026 - 18:45
    • SennaS

      Posts: 11.712

      In 2025 was het vrij normale gang van zaken als je bij een team komt waar een topcoureur al jaren rijdt en de auto door en door kent en waarschijnlijk en gefinetuned voor Leclerc.
      Sommigen mensen zien dat niet in of willen dat niet inzien om de oude Lewis maar wanhopig te kunnen downgraden.

      • + 0
      • 12 maa 2026 - 18:54
    • WickieDeViking

      Posts: 621

      In 2016 zag ik bij een bepaalde coureur toch een andere gang van zaken toen hij van team moest wisselen en naast een topcoureur kwam.

      Daarmee zeg ik niet dat de gang van zaken hoe het bij Lewis gegaan is, per definitie niet normaal is, maar het verschilt gewoon blijkbaar per coureur.

      • + 1
      • 12 maa 2026 - 19:06
    • 919

      Posts: 4.024

      Hij mag hoe dan ook met opgeheven hoofd de Formule 1 verlaten tegen de tijd dat hij er voor kiest.

      • + 0
      • 12 maa 2026 - 19:29
  • skibeest

    Posts: 2.032

    Ik begin toch weer wat meer waardering te krijgen voor Lewis

    • + 2
    • 12 maa 2026 - 16:53
    • Larry Perkins

      Posts: 63.418

      Ja, Max, Fernando en Lewis samen naar Le Mans als 'Team BFF's'...

      • + 0
      • 12 maa 2026 - 17:31
  • Hagueian

    Posts: 8.490

    Ik zie hem dit jaar wel de de titel pakken. Hij is scherp, opgeheven, vol vertrouwen en van die stofzuigervloer af waar de niet mee om kon gaan. Leclerc is ook een geweldige coureur, maar niet zo uitgekookt en hard als Hamilton. Hij gaat de strategie nu naar zijn hand zetten en na juni verwacht ik een tweestrijd bij Ferrari die een Hamilton in vorm moet kunnen winnen.

    • + 0
    • 12 maa 2026 - 17:37
    • WickieDeViking

      Posts: 621

      "Ik zie hem dit jaar wel de de titel pakken."

      Oeh gewaagde uitspraak. Ik zou het enorm knap vinden, zou het gebeuren.

      • + 0
      • 12 maa 2026 - 18:46
    • Larry Perkins

      Posts: 63.418

      Vermoed toch dat @Hagueian vanmiddag al aan de vrijdagmiddagborrel heeft gezeten...

      • + 3
      • 12 maa 2026 - 19:31
    • Hagueian

      Posts: 8.490

      We hebben pas een weekend gehad maar Leclerc heeft niet de overhand meer. De afgelopen jaren was het een en al depressief gedoe en nu zegt hij vol vertrouwen te zitten met deze auto's. Als dst de komende races weer zo is kan Leclerc het wel eens heel zwaar gaan krijgen met hem. Misschien praat ik mezelf ook een beetje moed in voor een spannend seizoen waarin er nog iets de moeite waard is om naar te kijken. Ik drink geen alcohol, maar anders zou ik wel aan de fles gaan denk ik.

      • + 0
      • 12 maa 2026 - 19:39

CN Grand Prix van China

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    04:30 - 05:30

    Sprint / Sprint startgrid

    04:00 - 05:00

    Race / Startgrid

    08:00 - 10:00

  • Sprint shootout

    08:30 - 09:14

    Kwalificatie

    08:00 - 09:00

    Snelste ronde

    08:00 - 10:00

CNGrand Prix van China

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    04:30 - 05:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    04:00 - 05:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    08:00 - 10:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    08:30 - 09:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    08:00 - 09:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    08:00 - 10:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.545
  • Podiums 132
  • Grand Prix 233
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
