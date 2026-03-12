Carlos Sainz heeft een bijzonder moeizaam debuutweekend bij Williams achter de rug. De Spanjaard kampte in Melbourne met technische problemen en kreeg nauwelijks rijtijd, waardoor de seizoensopener voor hem eerder als een testweekend voelde dan als een echte race.

Williams arriveerde al met een achterstand in Australië en die werd tijdens het weekend alleen maar duidelijker. Sainz miste de derde vrije training en kon ook niet deelnemen aan de kwalificatie, waardoor hij de race vanaf de 21ste plaats moest starten.

Sainz ziet vroege hoop snel verdwijnen

Ondanks die moeilijke uitgangspositie kende Sainz aanvankelijk nog een sterke openingsfase. Vanuit het achterveld wist hij meerdere plaatsen goed te maken en even leek er zelfs een kans op punten te ontstaan.

“We hadden een uitstekende start en op een bepaald moment reden we rond de twaalfde plaats”, blikte Sainz terug. “Tot ongeveer ronde twintig hadden we eigenlijk geen problemen. Ik kon Gasly volgen en zelfs met hem vechten voor dat laatste punt.”

Het positieve gevoel verdween echter snel toen technische problemen opdoken. “We verloren plots veel downforce door een probleem met de SLM-actuator. De rechte-lijnmodus van de actieve aerodynamica werkte niet meer goed, waardoor het voelde alsof ik zonder voorvleugel reed.”

Williams voorlopig ver van punten verwijderd

Door dat probleem veranderde de race voor Sainz vooral in een kwestie van overleven. De Spanjaard moest het tempo drastisch laten zakken om de auto aan de finish te krijgen.

“Ik heb bijna dertig ronden rondgereden in een soort slakkentempo, simpelweg omdat ik geen grip meer had aan de voorkant van de auto”, aldus Sainz.

De nieuwe Williams-coureur spaarde zijn team na afloop niet. Volgens hem is de FW48 voorlopig simpelweg niet goed genoeg om voor punten te strijden. “De realiteit is dat deze auto momenteel niet competitief genoeg is. Eerlijk gezegd had ik meer verwacht van het pakket waarmee we aan dit seizoen begonnen.”

Sainz ziet dan ook een lange lijst met verbeterpunten. “We hebben betrouwbaarheidsproblemen, de auto is te zwaar en ook aerodynamisch missen we snelheid. Eerst moeten we die problemen oplossen, daarna het gewicht omlaag brengen en uiteindelijk met een sterker aerodynamisch concept komen.”