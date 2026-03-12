user icon
icon

Sainz kraakt eigen Williams-bolide: "Ik reed in een slakkentempo"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Sainz kraakt eigen Williams-bolide: "Ik reed in een slakkentempo"

Carlos Sainz heeft een bijzonder moeizaam debuutweekend bij Williams achter de rug. De Spanjaard kampte in Melbourne met technische problemen en kreeg nauwelijks rijtijd, waardoor de seizoensopener voor hem eerder als een testweekend voelde dan als een echte race.

Williams arriveerde al met een achterstand in Australië en die werd tijdens het weekend alleen maar duidelijker. Sainz miste de derde vrije training en kon ook niet deelnemen aan de kwalificatie, waardoor hij de race vanaf de 21ste plaats moest starten.

Meer over Williams 'Vowles moet vrezen voor positie bij Williams'

'Vowles moet vrezen voor positie bij Williams'

9 maa
 Pérez en Sainz gaan mee met Verstappen: "Dit is geen Formule 1"

Pérez en Sainz gaan mee met Verstappen: "Dit is geen Formule 1"

8 maa

Sainz ziet vroege hoop snel verdwijnen

Ondanks die moeilijke uitgangspositie kende Sainz aanvankelijk nog een sterke openingsfase. Vanuit het achterveld wist hij meerdere plaatsen goed te maken en even leek er zelfs een kans op punten te ontstaan.

“We hadden een uitstekende start en op een bepaald moment reden we rond de twaalfde plaats”, blikte Sainz terug. “Tot ongeveer ronde twintig hadden we eigenlijk geen problemen. Ik kon Gasly volgen en zelfs met hem vechten voor dat laatste punt.”

Het positieve gevoel verdween echter snel toen technische problemen opdoken. “We verloren plots veel downforce door een probleem met de SLM-actuator. De rechte-lijnmodus van de actieve aerodynamica werkte niet meer goed, waardoor het voelde alsof ik zonder voorvleugel reed.”

Williams voorlopig ver van punten verwijderd

Door dat probleem veranderde de race voor Sainz vooral in een kwestie van overleven. De Spanjaard moest het tempo drastisch laten zakken om de auto aan de finish te krijgen.

“Ik heb bijna dertig ronden rondgereden in een soort slakkentempo, simpelweg omdat ik geen grip meer had aan de voorkant van de auto”, aldus Sainz.

De nieuwe Williams-coureur spaarde zijn team na afloop niet. Volgens hem is de FW48 voorlopig simpelweg niet goed genoeg om voor punten te strijden. “De realiteit is dat deze auto momenteel niet competitief genoeg is. Eerlijk gezegd had ik meer verwacht van het pakket waarmee we aan dit seizoen begonnen.”

Sainz ziet dan ook een lange lijst met verbeterpunten. “We hebben betrouwbaarheidsproblemen, de auto is te zwaar en ook aerodynamisch missen we snelheid. Eerst moeten we die problemen oplossen, daarna het gewicht omlaag brengen en uiteindelijk met een sterker aerodynamisch concept komen.”

HermanInDeZon

Posts: 791

Papa Carlos en Papa Max die het eens zijn ... hebben we toch nog iets leuks over gehouden aan deze regel wijzigingen

Williams is samen met Aston Martin de grote verliezer tot nu toe ... het was niet fraai in Australië

Maar hij heeft natuurlijk wel een punt (behalve het stuk over de "groeiende ... [Lees verder]

  • 2
  • 12 maa 2026 - 19:00
F1 Nieuws Formule 1 F1 Carlos Sainz Jr Williams

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 33.614

    Ik was net drie minuten te vroeg toen ik dit elders off topic plaatste.

    Papa Sainz heeft ook met Domenicali een pittig gesprek gehad over de huidige wagens.



    Vertaald vanuit het Spaans.

    Carlos Sainz Sr., tweevoudig wereldkampioen rally WRC en viervoudig Dakar kampioen,
    heeft de nieuwe reglementen in de Formule 1 scherp bekritiseerd.
    Hij is van mening dat deze het "DNA" van de topklasse hebben veranderd en de races
    dichter bij de Formule E hebben gebracht. Hij roept Liberty Media en de FIA ​​op om snel
    in te grijpen en de koers te corrigeren.

    Sainz legde uit dat inhalen gemakkelijk en kunstmatig is geworden als gevolg van de grote verschillen in elektrisch vermogen van de nieuwe aandrijfeenheden. Hij merkte op dat hij tijdens de Grand Prix van Australië geen remmen op de limiet of grote manoeuvres zag, maar inhaalmanoeuvres die "illusoir" leken, en benadrukte dat hij het competitieve karakter miste waar de Formule 1 om bekend stond.

    Ondanks dat hij de lichtheid van de nieuwe auto's en het verdwijnen van het stuiterprobleem prees, benadrukte hij de noodzaak om het evenwicht tussen elektrische aandrijving en de verbrandingsmotor te herstellen, en waarschuwde hij tevens voor de gevaren van snelheidsverschillen als gevolg van het energiebeheer.

    Hij betoogde ook dat de complexiteit van de nieuwe reglementen de races moeilijk te
    begrijpen maakt, zelfs voor fans, en benadrukte dat de Formule 1 simpel en overzichtelijk
    moet blijven. Tot slot uitte hij zijn bezorgdheid over de groeiende verschillen in
    concurrentiekracht binnen het kampioenschap, en stelde dat het zien van de leider die
    de zevende coureur met een volledige ronde voorsprong inhaalt, niet het beste
    schouwspel is voor de Formule 1.

    Hij gaf ook aan dat de situatie van zijn zoon Carlos Sainz Jr. bij het Williams-team lastig
    lijkt. Hij legde uit dat hij na vorig seizoen had gehoopt vooraan mee te kunnen strijden,
    maar dat het team momenteel onderaan het klassement staat, zo'n tweeënhalve seconde
    achter de leider.

    • + 1
    • 12 maa 2026 - 18:12
    • HermanInDeZon

      Posts: 790

      Papa Carlos en Papa Max die het eens zijn ... hebben we toch nog iets leuks over gehouden aan deze regel wijzigingen

      Williams is samen met Aston Martin de grote verliezer tot nu toe ... het was niet fraai in Australië

      Maar hij heeft natuurlijk wel een punt (behalve het stuk over de "groeiende verschillen in concurrentiekracht" want dat valt a) heus wel mee vergeleken met vroeger en b) zal in de loop van de komende jaren wel uitvlakken)

      • + 2
      • 12 maa 2026 - 19:00

CN Grand Prix van China

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    04:30 - 05:30

    Sprint / Sprint startgrid

    04:00 - 05:00

    Race / Startgrid

    08:00 - 10:00

  • Sprint shootout

    08:30 - 09:14

    Kwalificatie

    08:00 - 09:00

    Snelste ronde

    08:00 - 10:00

CNGrand Prix van China

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    04:30 - 05:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    04:00 - 05:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    08:00 - 10:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    08:30 - 09:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    08:00 - 09:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    08:00 - 10:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.337
  • Podiums 29
  • Grand Prix 233
  • Land Spanje
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, Spanje
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Williams
Williams
Bekijk volledig profiel
show sidebar