George Russell schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Australië op zijn naam. Het was de perfecte seizoenstart voor de Britse Mercedes-coureur, maar na afloop ontstond er ook controverse. Beelden lieten namelijk zien dat hij een mogelijke jumpstart maakte, maar er volgde geen onderzoek. Wie het regelboek openslaat, ziet namelijk dat Russell zich keurig aan de regels hield.

Voor het team van Mercedes begon het nieuwe Formule 1-tijdperk op een geweldige manier. Ze waren oppermachtig in de kwalificatie, en in de race kwamen Russell en Andrea Kimi Antonelli na een gevecht met Ferrari als eerste en tweede over de streep. Bij Mercedes was er veel vreugde, maar fans vragen zich al dagen af of Russell niet een beetje vals heeft gespeeld.

Wat deed Russell?

Op sociale media gaat namelijk een kort filmpje van net voor de start viraal. Op de vanaf de tribune gefilmde beelden is te zien hoe Russell vlak voor de start kort doorrolt. Zijn voorbanden bewegen, terwijl de startlichten nog branden. Ook op zijn onboardbeelden is dit te zien. Fans vragen zich af of dit wel volgens de regels is, want een coureur moet de race immers vanuit stilstand beginnen.

Wat zeggen de regels?

Wie denkt dat Russell wordt bevooroordeeld door de stewards, zit echter mis. Er volgde geen onderzoek naar de Brit, en dat is volkomen logisch. In sectie B5.11 van het sportieve reglement staat namelijk uitgelegd wanneer een start wordt gezien als een jumpstart. Hierin staat dat alle auto's bij een staart gedurende de periode nadat het rode licht is gaan branden en voordat het startsein wordt gegeven door het doven van de rode lichten, in hun startvlak moeten blijven staan.

Dit moet op een manier gebeuren zodat de transponder het moment kan registreren waarop de auto zich na het startseizoen voor het eerst uit zijn startpositie verplaatst. Daarnaast mag geen enkel deel van het contactvlak van de banden zich buiten het startvak bevinden op het moment dat het startsein wordt gegeven.

Ging Russell de fout in?

Kijkend naar deze regels kan worden geconcludeerd dat Russell géén valse start maakte. Hij stond immers stil op het moment dat het derde startlicht weer brandde. Daarnaast stonden zijn banden niet buiten het startvlak, en het feit dat zijn voorvleugel wél uitstak, zegt volgens de regels dus niets.