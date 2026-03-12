Mercedes-coureur George Russell heeft hard uitgehaald naar Scuderia Ferrari in aanloop naar de Chinese Grand Prix. Volgens de Brit blokkeert Ferrari een aanpassing van de startprocedure in de Formule 1. Russell noemt die houding “egoïstisch” en zelfs “een beetje dom”.

De coureur van Mercedes kaart daarmee een probleem aan dat tijdens de seizoensopener in Melbourne naar boven kwam. De huidige WK-leider oogde wat geïrriteerd vanwege de houding van Ferrari dat niet mee wil werken.

Russell wijst naar Ferrari na startproblemen

Tijdens de Australian Grand Prix pakten Russell en teamgenoot Kimi Antonelli nog de volledige eerste startrij, maar bij het doven van de lichten verloren beide Mercedes-coureurs meteen terrein. Uiteindelijk wist Russell zich alsnog naar de overwinning te knokken en maakte Mercedes er een één-twee van.

Een belangrijke oorzaak van de moeizame start was volgens Russell het lage batterijniveau na de formatieronde. Verschillende coureurs zouden daardoor in de problemen zijn gekomen. Volgens de Brit ligt dat aan een regel die vooral rijders aan de voorkant van de grid benadeelt.

“Ferrari wil voordeel niet kwijt”

Volgens Russell wil de FIA het probleem aanpakken, maar stuit dat plan op weerstand. Met name Ferrari zou niet bereid zijn de benodigde meerderheid te steunen voor een snelle aanpassing van het reglement.

“Als je iets wil veranderen in het belang van de sport, maar een team er momenteel voordeel uit haalt, dan willen ze daar natuurlijk niets aan veranderen,” stelde Russell bij Sky Sports. “Ferrari heeft momenteel een sterk voordeel bij de start en dus houden ze het liever zoals het is.”

De Brit ging nog een stap verder toen hij later in Shanghai opnieuw naar Ferrari werd gevraagd. Russell spaarde zijn woorden niet: volgens hem is het “egoïstisch” om een mogelijke verbetering van de regels te blokkeren. “Eerlijk gezegd vind ik het ook een beetje dom,” klonk het scherp vanuit het Mercedes-kamp.