<b> Uitslag Grand Prix van Australië: </b> Russell slaat slag en grijpt zege in chaotische race, Verstappen zesde

De eerste Grand Prix van het nieuwe seizoen is een feit. Op het circuit van Albert Park in Melbourne ging de zege naar George Russell. Achter hem werd Andrea Kimi Antonelli als tweede geklasseerd, terwijl Charles Leclerc het podium compleet maakte.

Al voor de start van de Grand Prix was er een enorm drama in Australië. Tijdens de rondjes op weg naar de grid ging het helemaal mis voor thuisheld Oscar Piastri, en hij vloog vol de muur in. De schade was groot en hij moest uitstappen. Balend liep hij terug naar het team, terwijl Nico Hülkenbergs Audi was stilgevallen op de grid.

Zonder Piastri en Hülkenberg ging de race van start, en dat zorgde voor een enorm interessante situatie. Toen de lichten uitgingen, schoot Charles Leclerc naar voren. Hij kende een echte raketstart, en greep de leiding van de race. Ook Arvid Lindblad en Lewis Hamilton kwamen geweldig weg, terwijl Andrea Kimi Antonelli als een soort baksteen door het veld zakte.

Geweldige gevechten

Russell zat op de tweede plaats, en hij wist dat Leclerc niet zomaar zou wegrijden bij hem. Er ontstond een prachtig duel waarbij ze constant van positie wisselden, en Leclerc zijn Britse collega het leven zuur maakte. De Monegask verdedigde met hand en tand, en dat zorgde ervoor dat Russell begon te klagen. De stewards bekeken het moment, maar vonden een onderzoek niet nodig.

Hoe ging het met Verstappen?

Max Verstappen had zich in acht rondjes naar voren gewerkt, en vond zichzelf snel terug in de top tien. Na een slechte kwalificatie kon hij op deze manier de schade beperken, maar het was nog een lange race. Enkele minuten later ging het helemaal mis voor Red Bull, maar niet voor Verstappen.

Verstappens teamgenoot Isack Hadjar reed langzaam, en hij kampte met een motorprobleem. De rookwolken kwamen uit zijn auto, en de balende Fransman moest zijn bolide naast de baan parkeren. De wedstrijdleiding koos voor een Virtual Safety Car, en Lando Norris, Russell en Antonelli doken naar binnen.

De tactiek van Ferrari

Opvallend genoeg koos Ferrari ervoor om Leclerc en Hamilton op de baan te houden, waardoor Mercedes dus een tactisch voordeel had. Hamilton vroeg zich af wat er aan de hand is, en hij stelde dat ze een pitstop moesten maken. Dat gebeurde echter niet. Verstappen was gestart op de harde band, en hij schoof ook op door de VSC. De Nederlander vond zichzelf terug op de zesde plaats.

Na een paar rondjes was het weer raak, ditmaal viel Valtteri Bottas stil. De Fin reed zeer langzaam in zijn nieuwe Cadillac, en moest de Amerikaanse bolide vlak voor de pit entry parkeren in het gras. De wedstrijdleiding koos weer voor een Virtual Safety Car, en Verstappen en Lindblad doken direct naar binnen.

Wat doet Ferrari?

Bij Ferrari besloten ze weer niet te handelen, en Leclerc en Hamilton bleven op de baan. De Britse zevenvoudig wereldkampioen klonk zuur en riep tegen zijn team dat ze hem niet samen met Leclerc naar binnen moesten halen. Russell had tijdens de vorige VSC zijn pitstop gemaakt, en hij maakte het gat steeds kleiner en kleiner.

In de 25ste ronde dook Leclerc eindelijk naar binnen voor een pitstop, en enkele rondes later werd hij gevolgd door zijn teamgenoot Hamilton. De pitstops van de Ferrari zorgden ervoor dat Russell en Antonelli weer op de eerste en de tweede plaats lagen. Bij de Duitse renstal dachten ze hardop na over hun strategie, en Russell gaf aan dat een eenstopper wat hem betreft een mogelijkheid was.

Norris in de problemen

Voor Lando Norris was dit geen optie. De regerend wereldkampioen moest zijn positie verdedigen ten opzichte van Verstappen, en dat leek een zwaar duel te worden. Norris dook in de 35ste ronde weer naar binnen, waardoor hij terugviel tot achter Lindblad en Oliver Bearman.

Vlak na de stop van Norris koos de wedstrijdleiding voor de derde Virtual Safety Car van de dag. Sergio Pérez verloor een deel van zijn auto, en de marshalls kwamen met gevaar voor eigen leven de baan op om het stukje carbon op te ruimen.

Verstappen naar binnen

Verstappen maakte daarna zijn tweede pitstop van de dag, en hij wist het gat met Norris simpel weer dicht te rijden. De Nederlander meldde zich op de staart van zijn voormalig titelrivaal, en er ontstond wederom een spannend duel.

Gevecht om de zege

Aan de kop van het veld besloot Mercedes om géén tweede pitstop te maken. Russell en Antonelli moesten er alles aan doen om hun auto's op de baan te houden, want achter hen kwamen de Ferrari's van Leclerc en Hamilton eraan. De coureurs van de rode brigade hadden veel versere banden, en waren op dat moment nog lang niet kansloos.

De zege voor Mercedes

Ze kwamen echter net te kort, en ze konden de aanval niet openen op de twee Mercedessen vooraan het veld. Russell won daardoor de race, en zijn teamgenoot Antonelli kwam vlak achter hem als tweede over de streep. Ze bezorgden Mercedes een 1-2tje, en dat was voor hen een mooie beloning voor een sterk voorseizoen. 

Hoe liep het af voor Verstappen?

Verstappen was op zijn beurt niet langs Norris gekomen, en moest dus genoegen nemen met de zesde plaats. Hij werd wel als Drive of the Day gekozen, al is dat voor hem slechts een doekje voor het bloeden. Hij was het hele weekend stellig: hij is geen fan van deze auto's. Gelukkig voor hem gaat het circus volgende week verder in China.

F1Grand Prix Australië - Race

AU Albert Park - 08 maart 2026

Williams_F1

Posts: 1.369

Dit heeft werkelijk NIETS met f1 of autosport te maken.
Energie sparen doe je thuis.

  • 30
  • 8 maa 2026 - 06:37
Reacties (100)

  • Larry Perkins

    Posts: 63.321

    Russell en Mercedes-fans gefeliciteerd!

    • + 4
    • 8 maa 2026 - 06:31
    • zoefroef

      Posts: 1.675

      Sjors was blij, voor de toeschouwers waren eigenlijk de eerste rondjes het spannendste.

      • + 2
      • 8 maa 2026 - 06:33
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.151

      Sportief Larry!

      • + 1
      • 8 maa 2026 - 06:34
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.190

    I like this engine, ja dat snap ik met een illegale motor.

    • + 7
    • 8 maa 2026 - 06:31
    • Stillewerise

      Posts: 25

      Daarom rijd mclaren alpine williams vooraan. Slechte verliezer.

      • + 13
      • 8 maa 2026 - 06:36
    • Underkutter

      Posts: 610

      5 Britten in de top 8! Dus je weet wel voor wie de FIA deze nieuwe regels heeft gemaakt.

      • + 4
      • 8 maa 2026 - 06:39
    • HermanInDeZon

      Posts: 743

      @Nyck & Underkutter ik weet 100% procent zeker dat moest Max zijn overgestapt naar Mercedes dat jullie totaal anders hadden gereageerd nu.

      Jullie zijn echt te zielig om nog verder woorden aan vuil te maken. F1 fans onwaardig.

      • + 18
      • 8 maa 2026 - 07:31
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.613

      @Underkutter. De enige Italiaan op de grid én een Italiaans team in de top 4. Ja, dan weet je wel voor wie die nieuwe regels zijn opgesteld.

      • + 5
      • 8 maa 2026 - 07:31
    • Housmans

      Posts: 393

      "ik weet 100% procent zeker dat moest Max zijn overgestapt naar Mercedes dat jullie totaal anders hadden gereageerd nu."

      Hätte hätte Fahrradkette!

      Is natuurlijk makkelijk, zal ik er ook eentje doen;
      @Hermanindezon ik weet 100% zeker dat moest de motor van RBR onder de aandacht van de FIA had gestaan dat je totaal anders had gereageerd nu.

      • + 4
      • 8 maa 2026 - 08:46
    • HermanInDeZon

      Posts: 743

      @Housmans en dat baseer je waar op?

      Heb als voormalig Vettel en (nog steeds) Horner fan redelijk wat sympathie voor Red Bull

      • + 3
      • 8 maa 2026 - 08:51
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.650

    Need i say more?

    • + 3
    • 8 maa 2026 - 06:32
    • Sander

      Posts: 1.628

      I like this (illegal) engine! 🤭

      • + 1
      • 8 maa 2026 - 06:33
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.650

      En ik ga terug naar m'n mandje.....ff mezelf opwarmen aan 'n paar lekkere warme billen.

      • + 0
      • 8 maa 2026 - 06:33
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.151

      Ouw! Jouw dagen komen er eindelijk aan. En dat is je, meer dan gegund.

      • + 2
      • 8 maa 2026 - 06:38
    • van lotje,g

      Posts: 1.196

      Is Russell de zoon van natte Nel?

      • + 0
      • 8 maa 2026 - 07:54
  • Joeppp

    Posts: 8.353

    Haha, die Russell is ook wel een stoker hoor: I love these cars, I love these engines. Voor de rest een rare race maar de eerste rondes wel vermakelijk. Een soort Mariokart.

    • + 5
    • 8 maa 2026 - 06:33
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.151

      Haha, het was een aardig prikje inderdaad ;).

      Het gekke is, althans in mijn beleving: het was best heel leuk te zien. Het ziet er niet perse langzamer uit qua racepace, er is actie. Het enige wat wellicht nog toegevoegd kan worden is meer batterij informatie. Zodat we niet hoeven te gokken wat er precies gebeurd.

      • + 3
      • 8 maa 2026 - 06:40
    • RH

      Posts: 761

      Ze zeggen ook allemaal hetzelfde, wanneer ze winnen 🤣🤣

      • + 1
      • 8 maa 2026 - 07:08
    • gridiron

      Posts: 3.253

      Logisch dat hij dat zegt, hij heeft gewonnen. Als een andere rijder zou gewonnen ging die dat ook zeggen.

      • + 2
      • 8 maa 2026 - 07:15
    • d@nny

      Posts: 3.576

      @MS, het langzamer gaan op de rechte stukken (vooral te zien op de onboards) vind ik wel heel erg slecht.

      Er zullen best goede dingen tussen zitten in de nieuwe regels maar dat je niet het hele rechte stuk volgas kan blijven doorrijden is echt een dooddoener voor mij.

      • + 3
      • 8 maa 2026 - 08:12
  • VES

    Posts: 1.706

    Nou dat viel toch allemaal wel mee dames en heren die zeiden dat de sport kapot was gemaakt ?

    En dit was nog pas de eerste race.

    Max ook Driver off the Day

    Gaat het weer een beetje @ dutchiceman, @DamonHill, NocoS, etc, etc, etc.???

    @dutchiceman “ De sport is kapot gemaakt. “

    @DamonHill “ Helaas kan ik niet anders dan je gelijk geven en moet ik toegeven dat ik nu meer geniet van de MotoGP en meer uitkijk naar de volgende MotoGP race, dan de volgende F1 stofzuiger optocht. “

    @NicoS “…..het klopt niet meer.
    Het is net zoiets dat de organisatie van de Tour de France met de tijd wil meegaan, en tegen de renners zegt; “we gaan de tour vanaf nu op fatbikes rijden…… “

    • + 9
    • 8 maa 2026 - 06:33
    • De Vogel is Geland

      Posts: 726

      Het ging nergens over

      • + 14
      • 8 maa 2026 - 06:35
    • Williams_F1

      Posts: 1.369

      Dit heeft werkelijk NIETS met f1 of autosport te maken.
      Energie sparen doe je thuis.

      • + 30
      • 8 maa 2026 - 06:37
    • Mrduplex

      Posts: 1.690

      Nou ja, als jij dit leuk vindt, het is geen racen maar batterij sparen.met een langzamere auto verdedigen is er niet meer bij. En wil het niet eens hebben over de circuits die komen met veel lange rechte stukken,dat wordt echt drama

      • + 15
      • 8 maa 2026 - 06:37
    • Joeppp

      Posts: 8.353

      Ik weet niet waar jij naar hebt zitten kijken maar dit heeft toch niks met F1 te maken? Je haalt in omdat je batterij vol is, vervolgens is de batterij leeg en haalt de ander weer omdat je voorganger in 1x inzakt. Natuurlijk is het vermakelijk maar dat is ter land ter zee en in de lucht ook.

      • + 27
      • 8 maa 2026 - 06:38
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.190

      Deze sport is echt gemaakt voor de jeugd. Die willen sensatie, actie en inhaalacties. Dat krijg je nu ook meer. Maar als echte autosport liefhebber is dit niet echt om aan te zien. Ik vond het echt verschrikkelijk. Eerste rondes waren leuk maar de rest supersaai. Nee doe maar gewoon een v10 met een kleine hybride systeem.

      • + 8
      • 8 maa 2026 - 06:43
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.151

      @VES

      Wat betreft je eerste observatie, helemaal eens! Het was echt niet zo beroerd (desnoods als anders). Er was actie. Er waren inhaalmomenten, er waren gevechten. En goh, net zoals 75 jaar F1 koelt het op een gegeven moment af en rijdt iedereen zijn pace.

      Het enige verschil is dat onboards onwennig lijken want het is nieuw. Wellicht is het woord 'energie' per definitie wel eng. Gek genoeg, wordt energie ook opgewekt middels een verbrandingsmotor. Het is anders. Anders is niet perse al bij voorbaat slecht? Tenzij...verandering per definitie uitgesloten is.

      • + 3
      • 8 maa 2026 - 06:47
    • BenettonB194

      Posts: 1.447

      @VES ik snap je punt niet. Dat de eerste ronden op beeld vermakelijk waren (lees: ze hebben mariokart gespeeld met de boost en wisten nog niet waar het efficiëntst in te zetten in duel) doet niet af dat dit niets maar dan ook helemaal niets met autoracen te maken heeft.

      • + 6
      • 8 maa 2026 - 06:51
    • NicoS

      Posts: 20.198

      Leuke show in het begin, daarna weinig meer.
      Als je het haasje over in het begin leuk vond, gefeliciteerd, maar met racen heeft het niets van doen.
      Batterij gevechten omdat de ene net meer energie heeft als de andere, en de ronde erna omgekeerd.
      Leuke show, maar met sport niets te maken.
      Enige plus is dat Mercedes niet helemaal aan de horizon verdween, maar vertekend ook omdat de strategie natuurlijk compleet anders was dan Ferrari.

      • + 8
      • 8 maa 2026 - 06:55
    • VES

      Posts: 1.706

      Het wordt weer een geweldig mooi Formule 1 Seizoen hoor. (mark my words)

      • + 8
      • 8 maa 2026 - 06:57
    • John6

      Posts: 11.516

      Dit gaan ze echt zo snel als het kan veranderen geloof mij maar dit wil niemand zien.

      • + 5
      • 8 maa 2026 - 07:19
    • VES

      Posts: 1.706

      Beste @devogelisgeland, @ Williams_f1, @mrduplex, @joeppp, @nyckvrieskast @benetonb194, @nicos en alle andere forumleden die teleurgesteld zijn, en vinden dat de sport dood is gemaakt.

      Ik hoop dat jullie een andere sport gaan vinden, want ik ga er vanuit dat wre van jullie niks meer gaan lezen op dit forum aangezien jullie dit nergens over vinden gaan, niets meer met autosport te maken, etc, etc.

      Gelukkig zijn er nog genoeg andere raceklasse die jullie kunnen gaan volgen.

      Ik ga ervan uit dat jullie hier verder niet meer naar willen gaan kijken, dus we zullen jullie gaan missen op het forum.

      (Mocht je het azijn echt niet kunnen ophouden in je blaas, kun je altijd nog een luier gaan dragen.)

      • + 9
      • 8 maa 2026 - 07:20
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.151

      @Nyck

      Indy gezien vanavond in Phoenix? Vanavond NASCAR op Phoenix. Allebei klassen met minimaal/geen hybride systemen. Zat autosport te zien welke wellicht óók voldoen aanje wensen.

      • + 4
      • 8 maa 2026 - 07:22
    • HermanInDeZon

      Posts: 743

      Komaan dit was toch echt niet slecht?

      Ja het gaat om batterij sparen en dat allemaal maar ik heb vandaag meer innovatieve inhaalmanouvres gezien dan in het hele DRS tijdperk samen.

      • + 1
      • 8 maa 2026 - 07:32
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.613

      De eerste ronden waren te belachelijk. Het was als scrollen doorheen social media.
      F1 heeft er een probleem bij: het wordt sowieso weer saai, maar eerst is het effe belachelijk. Wat nu?

      • + 2
      • 8 maa 2026 - 07:37
    • Joeppp

      Posts: 8.353

      @ves, dan ga je toch van de verkeerde dingen uit. Ik sta er niet meer vroeg voor op en blijf er niet meer voor thuis. Maar zoals ik al schreef is het net zoals ter land ter zee en in de lucht best vermakelijk. Het is echt iets voor moderne kindertjes; weinig inhoud, vluchtig en het gaat niet om kwaliteit. Je hoeft niks te kunnen maar kan er wel stoer meedoen. Het zijn een soort fatbikeraces met idem publiek die het leuk vinden. Ik kan daar ook bedt naar kijken als ik mij verveel en niks anders te doen heb want ongetwijfeld zal het wel eens spektakel opleveren.

      • + 1
      • 8 maa 2026 - 07:57
    • VES

      Posts: 1.706

      @Joeppp Waar maak je je dan druk om, laat het los, ga iets kijken wat je wel leuk vind, verdoe je tijd niet met dingen waar je je aan ergert. Er zijn hopelijk voor jou nog genoeg dingen in je leven waar je wel van kan genieten.

      • + 1
      • 8 maa 2026 - 08:16
    • BenettonB194

      Posts: 1.447

      Ik ben wel blij dat Ves nu voor mij heeft bepaald dat ik omdat ik het momenteel niets met autoracen te maken vind hebben dit ook niet meer wil zien.

      Ik denk dat je beter conclusies en meningen van jezelf kunt delen i.p.v. voor anderen te spreken.

      Mijn mening blijft vooralsnog ongewijzigd en ik vind inderdaad dat dit niet autosport is zoals bedoeld is. Ofwel sterk aangezet niets met autosport te maken heeft.

      Ik bepaal daarentegen graag wel zelf of ik deze show nog wil bekijken of niet. Maar dank voor het meedenken 👊

      • + 1
      • 8 maa 2026 - 08:17
    • Snelrondje

      Posts: 8.939

      Nee, dit viel niet mee. Het show gehalte is gestegen en het race deel verder afgenomen. Dit is geen snelrondje vermaak meer. Heb m’n F1TV abonnement voor volgend seizoen alvast opgezegd. Als je net zo oud als ik ben, is tijd kostbaar en met je deze niet met onzin verspillen.

      • + 0
      • 8 maa 2026 - 08:21
    • HermanInDeZon

      Posts: 743

      DRS heeft ook niks met autoracen te maken
      Pirelli banden die geen ronde fatsoenlijk blijven ook niet
      Brandstof sparen ook niet

      Iedereen is bljjkbaar vergeten dat we afgelopen jaren vooral races hebben gezien waar na de start de leider zo snel mogelijk in "management" mode ging.

      Dat is combinatie met die brede lompe auto's was echt niet zoveel beter dan dit hoor.

      Dit was echt één van de mooiere Australische GP's in jaren. Het is zeker niet perfect maar ik heb dit weekend wel potentieel gezien. Je we moeten af van dag overmatig vertragen aan het einde van rechte stukken maar verder ...

      Eerste tien ronden waren spannend.
      Van alle doemscenario's van gevaarlijke situaties en massale uitvallen is niets in huis gekomen

      .. en dat allemaal op een circuit waarvan we weten dat het één van de minst geschikte is voor de huidige regels

      • + 1
      • 8 maa 2026 - 08:22
    • VES

      Posts: 1.706

      Ik zal jullie verderop in het seizoen nog wel eens aan jullie kortzichtigheid herinneren.
      Het wordt namelijk een geweldig seizoen, ( mark my words) . :-)

      • + 1
      • 8 maa 2026 - 08:24
    • red

      Posts: 928

      Duidelijk voorbeeld van:
      1. Het glas is half leeg.
      2. Het glas ik half vol.
      Oftewel het verschil tussen een pessimist en een optimist.

      • + 1
      • 8 maa 2026 - 08:52
    • d@nny

      Posts: 3.576

      Je begint in herhaling the vallen VES.

      Ik vindt het zelf ook niet zo aantrekkelijk op het ogenblik. Hoop dat ze de regels gaan tweaken want op deze manier is de rijder van nog ondergeschikter belang dan dat ze al waren

      • + 0
      • 8 maa 2026 - 08:52
    • Snelrondje

      Posts: 8.939

      @Herman,
      Je kent toch wel het concept om steeds iets meer water bij de wijn te doen? Op een zeker moment is het geen wijn meer. Wat jij betoogt is dat het nog steeds wijn is omdat het in het verleden ook aangelengd werd. En dat mag jij vinden. Maar niet iedereen denkt daar zo over.

      • + 4
      • 8 maa 2026 - 09:01
    • JV

      Posts: 2.700

      Formule E met motorgeluid, wat een neppe boel.

      • + 1
      • 8 maa 2026 - 09:17
  • De Vogel is Geland

    Posts: 726

    Het veld zat dicht op elkaar. Wat een genot om te volgen… en dan schrik je ineens wakker. Wat een gedrocht van een race. Melbourne is nooit mijn favoriet geweest maar dat deze kermis show voorbij is mag een geschenk uit de hemel zijn.

    • + 9
    • 8 maa 2026 - 06:34
  • Underkutter

    Posts: 610

    Het begin was erg leuk met wisselingen voorin en de opmars van Verstappen. Maar de VSCs braken het ritme en de strategie van Verstappen terwijl Ferrari het jaar goed begonnen met een dubbele strategische blunder van heb ik jij daar. Mijn zoontje van 5 vroeg me waarom er niet 1 Ferrari nieuwe banden ging halen. Ik wist niet goed wat ik moest zeggen dus zei ik maar “copy”.

    • + 6
    • 8 maa 2026 - 06:34
    • Larry Perkins

      Posts: 63.321

      Hamilton vroeg (of zei) het ook...

      • + 1
      • 8 maa 2026 - 06:36
    • Mrduplex

      Posts: 1.690

      Hamilton wilde het voordeel op LeClerc krijgen, terwijl LeClerc voorop reed

      • + 0
      • 8 maa 2026 - 06:40
    • Underkutter

      Posts: 610

      Zei Hamilton ook copy? Ik dacht juist dat zijn engineer dat altijd zei ;)

      • + 0
      • 8 maa 2026 - 06:41
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.190

      Hamilton zei het ja maar neemt nooit een beslissing en achteraf praten is erg makkelijk. Dat deed hamilton ook in zijn mercedes tijd. Hij is geen strateeg of overruled niet zijn engineer. Zoals een Verstappen wel zou doen.

      • + 4
      • 8 maa 2026 - 06:45
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.151

      @Nyck

      Dat deed hij wel. Hij zei expliciet dat hij niet direct achter Charles wilde stoppen en door wilde rijden en zo geschiedde.

      Niet bij de 1e VSC, maar hij heeft wel de strategie overruled.

      • + 2
      • 8 maa 2026 - 06:59
    • nr 76

      Posts: 7.373

      Nyck, hoj had gewoon xe pits in moeten rijden?

      Zoals jij zegt, wat Vedstappen wel zou doen?
      Ik moet meteen denken aan Austin, was dat '17?
      "Thought you boxed me"

      • + 3
      • 8 maa 2026 - 07:02
    • HermanInDeZon

      Posts: 743

      @Nyck ik kan je nog wat verschillen geven tussen Max en Lewis: 3 titels en meer dan dertig overwinningen

      • + 2
      • 8 maa 2026 - 08:26
    • Lulham

      Posts: 681

      En ander verschil is dat Hamilton 12 jaar ouder is...

      • + 0
      • 8 maa 2026 - 09:11
  • Larry Perkins

    Posts: 63.321

    Max Verstappen Driver of the Day!
    Hij reed vandaag van P20 naar P6...

    • + 2
    • 8 maa 2026 - 06:34
    • Stillewerise

      Posts: 25

      Wauw zeg op een minuut met vsc erbij😀

      • + 0
      • 8 maa 2026 - 06:37
    • De Vogel is Geland

      Posts: 726

      Die vsc heeft is vooral in het nadeel van Max geweest

      • + 4
      • 8 maa 2026 - 06:40
    • NicoS

      Posts: 20.198

      vSC helpt niets, daar win je alleen tijd als je een pitsstop maakt, maar voordeel had hij daar niet aan.

      • + 1
      • 8 maa 2026 - 06:57
    • Larry Perkins

      Posts: 63.321

      Helaas hebben we er weer een troll erbij.

      • + 3
      • 8 maa 2026 - 07:13
    • HermanInDeZon

      Posts: 743

      Russell toch wel erg driver of the day - goede auto maar een heel weekend comfortabel sneller dan zijn teamgenoot en mooi clean gevecht met Leclerc

      Verstappen & Lindblad daar achter voor mij

      • + 0
      • 8 maa 2026 - 07:34
  • Williams_F1

    Posts: 1.369

    Mooie (illegale?) Overwinning?

    • + 4
    • 8 maa 2026 - 06:34
  • RH

    Posts: 761

    Ik vond het eigenlijk maar een saaie race. Ja er gebeurde wel wat, maar het inhalen gaat zo makkelijk. Ze hoeven op geen enkel moment op de limiet te rijden.

    • + 2
    • 8 maa 2026 - 06:35
    • De Vogel is Geland

      Posts: 726

      Het inhalen is onnavolgbaar voor de kijker. Alsof de FIA op rare momenten willekeurig handremmen aantrekt.

      • + 7
      • 8 maa 2026 - 06:39
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.151

      Wanneer was dit wel dan? Oprechte vraag? Het lijkt wel (logisch) alsof vroegere tijden zo enorm geromantiseerd worden terwijl de werkelijkheid is 100% op de limiet rijden al heel lang niet meer aan de orde is. Dat heeft niet enkel te maken met deze nieuwe motoren, dat was al in gang gezet met het stoppen van de bandenoorlog, het bijtanken, etc.

      En zelfs met het bijtanken en de bandenoorlog en de V12/V10/V8/V6 Hybride was strategie een onwijs groot onderdeel van autoracen toch? En er waren toen ook zat races welke een optocht waren. Er zijn niet zoveel races/seizoenen waar het altijd maar nek aan nek ging.

      • + 1
      • 8 maa 2026 - 06:51
    • RH

      Posts: 761

      Ik was misschien niet duidelijk, maar bedoekde enkel het inhalen. Dit gaat over een weer zo makkelijk. Misschien ligt het aan de baan, maar het was nu knopje indrukken en er voorbij. Zelfs met DRS moesten ze meer moeite doen.

      • + 3
      • 8 maa 2026 - 07:03
  • F1 bekijker

    Posts: 56

    Was best wel leuk om te kijken het nieuwe F1.

    • + 3
    • 8 maa 2026 - 06:38
    • Roodkapje

      Posts: 130

      Een kinderhand is snel gevuld

      • + 9
      • 8 maa 2026 - 06:43
    • F1 bekijker

      Posts: 56

      Die hand is 51 dus een kinderhand zal het niet meer zijn.

      • + 4
      • 8 maa 2026 - 06:51
    • GILH

      Posts: 1.759

      Eens.. ik was sceptisch, maar moet zeggen dat ik een vermakelijke eerste race heb gezien.

      Ik had er minder van verwacht, maar er waren genoeg acties onderling op de baan.

      En nee, ben niet de nieuwe generatie kijker, maar ingestapt in ‘94 (voordat er weer over kinderhandjes begonnen wordt)

      • + 1
      • 8 maa 2026 - 08:38
    • Roodkapje

      Posts: 130

      tot en met P7 op één ronde gereden, om over het gat na P4 maar niet te spreken.

      • + 0
      • 8 maa 2026 - 09:02
  • Michael Schumacher

    Posts: 2.151

    Dit kan best heel erg interessant worden. De starts van Ferrari, welke overigens echt niet slecht ogen (Hamilton - echt absoluut sterk). Mercedes wat hun achilleshiel is qua starten. Het is vooral interessant, er komt meer bij kijken dan gewoon gassen en remmen om het even simpel te zeggen. En dat gaat zichzelf nog meer ontwikkelen aangezien dit echt anders is dan normaal.

    Is dat zoals het was? Nee. Kan dat leuk worden? Dat denk ik wel, het is alleen een nieuw begin, van misschien iets heel vets.

    • + 2
    • 8 maa 2026 - 06:38
    • nr 76

      Posts: 7.373

      Eigenlijk maakt het reet uit, of je goed of slecht start. Als de batterij volgenoeg is blaas je er zo weer langs.

      • + 3
      • 8 maa 2026 - 07:04
  • Mr Marly

    Posts: 7.971

    De kop is eraf, eerste race van het seizoen zit erop.
    Ik heb best een leuke race gezien.
    De start van Leclerc was grandioos, daarna een mooi gevecht voor P1 met Russell waarbij het stuivertje wisselen was.
    Onbegrijpelijk dat Ferrari tijdens de tweede virtual saftycar niet naar binnen kwamen.
    Strakke overwinning van Russel en ook Antonelli zeer goed.
    Max een knappe inhaalrace gereden, ontzettend zuur voor Hadjar.
    McLaren komt zwaar snelheid tekort, al reed Norris de tweede helft van de race best sterk en wist wat van de achterstand in te lopen al was het marginaal. Piastri samen met team Aston de verliezers van de dag. Weer een crash van Piastri onderweg naar de grid is echt slecht.
    Geweldige race ook van Bearman en Lindblad.

    • + 3
    • 8 maa 2026 - 06:40
    • nr 76

      Posts: 7.373

      Tojdens de 2de vsc kregen ze de kans niet, omdat ze de pitlane al voorbij waren, en de ronde erna was ie dicht.

      • + 1
      • 8 maa 2026 - 07:06
    • Mr Marly

      Posts: 7.971

      Ah, dacht dat er nog net voor waren 76, dan heb ik dat verkeerd.

      • + 0
      • 8 maa 2026 - 07:13
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 948

    Strakke races voor de Mercs, mooie eentwee.
    Mja... en Ferrari was weer eens Ferrari, met natuurlijk een strategie van niks.

    Misschien is het wennen, maar het ziet er op momenten raar uit. En als je onboard kijkt, dan zie je dat het racen niet meer natuurlijk gaat. Heel apart.

    Jammer dat RBR ervoor koos om Verstappen bij de laatste wissel van harde banden te voorzien. De gele banden waren de betere. Desondanks is een P6 oké. Bij een betere kwalificatie was een podiumplek volgens mij haalbaar geweest...

    En nu ga ik pitten!

    • + 2
    • 8 maa 2026 - 06:41
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.379

    Ferrari gooit hier een dubbel podium weg. Aan de rijders lag het iig niet. Zowel Leclerc als Hamilton reden een dijk van een race. Mercedes erg sterk maar niet onverslaanbaar. Verstappen prima naar voren gereden. De reglementen zijn (nog) geen flop gebleken imho. Als de races zo interessant als vandaag blijven dan moeten ze alleen een oplossing gaan vinden voor het clippen van de pu.

    • + 2
    • 8 maa 2026 - 06:42
    • F1 bekijker

      Posts: 56

      Nee dan 2 en 4 verwacht ik.

      • + 0
      • 8 maa 2026 - 06:52
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.151

      Ik denk dat je gelijk hebt Felipe. Juist nu, omdat het voor iedereen nog onwennig is zag je aan het begin dat het stuivertje wisselen was. Niemand weet nog precies hoe de energie te gebruiken, waar deze in te zetten voor de juiste inhaal move/volgen etc. Met de betere strategie had het gekund.

      En inderdaad, top race van zowel Charles en Lewis. Maar toch ook zeker van George en Kimi.

      • + 0
      • 8 maa 2026 - 06:56
  • Ernie5335

    Posts: 5.802

    En ik moest zo nodig kijken... Beetje zonde van m'n tijd. Hoop trouwens niet dat Sjors nog meer gaat winnen. Heb in al die jaren dat ik deze sport bekijk (de andere sporten die ik zie zitten in mijn ladder) nog nooit zo'n zeurende, matennaaiende kwal gezien. Bah, wat een nare pisvinger!

    • + 13
    • 8 maa 2026 - 06:43
    • De Vogel is Geland

      Posts: 726

      Voor dat huilen hadden ze hem 10 seconden moeten geven

      • + 6
      • 8 maa 2026 - 06:45
    • Mr Marly

      Posts: 7.971

      Heb niks met Mercedes of Russell maar als ik zo’n reactie lees (en met jou zijn er vele) ga ik bijna hopen op een titel voor Russell. Dat gescheld op coureurs is zo kinderachtig.

      • + 4
      • 8 maa 2026 - 06:49
    • HermanInDeZon

      Posts: 743

      Ja het was zonde van je tijd Emie.

      F1TV heeft volgens mij nog de seizoenen 2022 & 2023 toen het wel Max was met de dominante auto voor je.

      Ga die lekker herbekijken in plaats van hier wat de slechte verliezer te komen uithangen

      • + 3
      • 8 maa 2026 - 07:37
  • Starscreamer

    Posts: 1.417

    Colapinto is zo te zien doorgereden die had er 67 ronden erop zitten xD

    • + 3
    • 8 maa 2026 - 06:45
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.524

    Ik weet niet wat ik hier van moet vinden. De achterstand is groot bij veel rijders waren er gaten waar er echt geen duel mogelijk was enkel Verstappen was nog effe in gevecht met Norris.

    Maar Mercedes steekt er met kop en schouders bovenuit en dan Ferrari en daarna op gepaste afstand McLaren en Red Bull Racing.

    Maar dat liften om die klote batterij 🔋 dat stoort me mateloos.

    • + 5
    • 8 maa 2026 - 06:47
  • red slow

    Posts: 3.295

    Audi in de punten. Netjes gedaan.

    • + 5
    • 8 maa 2026 - 06:47
  • Aapnootmies

    Posts: 824

    Leek nergens op..inhalen met een knopje

    • + 2
    • 8 maa 2026 - 06:48
    • F1 bekijker

      Posts: 56

      Was DRS zoveel anders?

      • + 0
      • 8 maa 2026 - 06:53
    • Aapnootmies

      Posts: 824

      Nee maar omdat je nu energie moet winnen in de bochten ga je natuurlijk geen uitrem acties meer zien

      • + 5
      • 8 maa 2026 - 06:58
  • Larry Perkins

    Posts: 63.321

    Alonso - Stroll: 0-1

    • + 0
    • 8 maa 2026 - 06:53
  • Erwinnaar

    Posts: 5.534

    F2 gezien? Mooi!!

    • + 1
    • 8 maa 2026 - 07:03
    • Larry Perkins

      Posts: 63.321

      Laurens van Hoepen op het podium (3e), Colin Herta 7e.

      • + 1
      • 8 maa 2026 - 07:14
  • mario

    Posts: 15.205

    Ik moet zeggen dat de WK-stand in het rechterkolommetje er wel hoopvol uit ziet voor McLaren....

    • + 0
    • 8 maa 2026 - 07:07
  • mordor

    Posts: 2.125

    Nu nog even wachten op de fan-boost. Kunnen we nog meer overtakes /retakes aanschouwen. De horror ...

    • + 2
    • 8 maa 2026 - 08:01
  • Joseph1000

    Posts: 272

    Moet wennen zonder drs.
    En dat geluid pff het valt niet mee om dit te blijven kijken 😋 22 dysons bij de start.
    .extra teams voegen ook niks toe veel te weinig kennis van f1 techniek om mee te kunnen.

    • + 1
    • 8 maa 2026 - 08:48

