De eerste Grand Prix van het nieuwe seizoen is een feit. Op het circuit van Albert Park in Melbourne ging de zege naar George Russell. Achter hem werd Andrea Kimi Antonelli als tweede geklasseerd, terwijl Charles Leclerc het podium compleet maakte.

Al voor de start van de Grand Prix was er een enorm drama in Australië. Tijdens de rondjes op weg naar de grid ging het helemaal mis voor thuisheld Oscar Piastri, en hij vloog vol de muur in. De schade was groot en hij moest uitstappen. Balend liep hij terug naar het team, terwijl Nico Hülkenbergs Audi was stilgevallen op de grid.

Zonder Piastri en Hülkenberg ging de race van start, en dat zorgde voor een enorm interessante situatie. Toen de lichten uitgingen, schoot Charles Leclerc naar voren. Hij kende een echte raketstart, en greep de leiding van de race. Ook Arvid Lindblad en Lewis Hamilton kwamen geweldig weg, terwijl Andrea Kimi Antonelli als een soort baksteen door het veld zakte.

Geweldige gevechten

Russell zat op de tweede plaats, en hij wist dat Leclerc niet zomaar zou wegrijden bij hem. Er ontstond een prachtig duel waarbij ze constant van positie wisselden, en Leclerc zijn Britse collega het leven zuur maakte. De Monegask verdedigde met hand en tand, en dat zorgde ervoor dat Russell begon te klagen. De stewards bekeken het moment, maar vonden een onderzoek niet nodig.

Hoe ging het met Verstappen?

Max Verstappen had zich in acht rondjes naar voren gewerkt, en vond zichzelf snel terug in de top tien. Na een slechte kwalificatie kon hij op deze manier de schade beperken, maar het was nog een lange race. Enkele minuten later ging het helemaal mis voor Red Bull, maar niet voor Verstappen.

Verstappens teamgenoot Isack Hadjar reed langzaam, en hij kampte met een motorprobleem. De rookwolken kwamen uit zijn auto, en de balende Fransman moest zijn bolide naast de baan parkeren. De wedstrijdleiding koos voor een Virtual Safety Car, en Lando Norris, Russell en Antonelli doken naar binnen.

De tactiek van Ferrari

Opvallend genoeg koos Ferrari ervoor om Leclerc en Hamilton op de baan te houden, waardoor Mercedes dus een tactisch voordeel had. Hamilton vroeg zich af wat er aan de hand is, en hij stelde dat ze een pitstop moesten maken. Dat gebeurde echter niet. Verstappen was gestart op de harde band, en hij schoof ook op door de VSC. De Nederlander vond zichzelf terug op de zesde plaats.

Na een paar rondjes was het weer raak, ditmaal viel Valtteri Bottas stil. De Fin reed zeer langzaam in zijn nieuwe Cadillac, en moest de Amerikaanse bolide vlak voor de pit entry parkeren in het gras. De wedstrijdleiding koos weer voor een Virtual Safety Car, en Verstappen en Lindblad doken direct naar binnen.

Wat doet Ferrari?

Bij Ferrari besloten ze weer niet te handelen, en Leclerc en Hamilton bleven op de baan. De Britse zevenvoudig wereldkampioen klonk zuur en riep tegen zijn team dat ze hem niet samen met Leclerc naar binnen moesten halen. Russell had tijdens de vorige VSC zijn pitstop gemaakt, en hij maakte het gat steeds kleiner en kleiner.

In de 25ste ronde dook Leclerc eindelijk naar binnen voor een pitstop, en enkele rondes later werd hij gevolgd door zijn teamgenoot Hamilton. De pitstops van de Ferrari zorgden ervoor dat Russell en Antonelli weer op de eerste en de tweede plaats lagen. Bij de Duitse renstal dachten ze hardop na over hun strategie, en Russell gaf aan dat een eenstopper wat hem betreft een mogelijkheid was.

Norris in de problemen

Voor Lando Norris was dit geen optie. De regerend wereldkampioen moest zijn positie verdedigen ten opzichte van Verstappen, en dat leek een zwaar duel te worden. Norris dook in de 35ste ronde weer naar binnen, waardoor hij terugviel tot achter Lindblad en Oliver Bearman.

Vlak na de stop van Norris koos de wedstrijdleiding voor de derde Virtual Safety Car van de dag. Sergio Pérez verloor een deel van zijn auto, en de marshalls kwamen met gevaar voor eigen leven de baan op om het stukje carbon op te ruimen.

Verstappen naar binnen

Verstappen maakte daarna zijn tweede pitstop van de dag, en hij wist het gat met Norris simpel weer dicht te rijden. De Nederlander meldde zich op de staart van zijn voormalig titelrivaal, en er ontstond wederom een spannend duel.

Gevecht om de zege

Aan de kop van het veld besloot Mercedes om géén tweede pitstop te maken. Russell en Antonelli moesten er alles aan doen om hun auto's op de baan te houden, want achter hen kwamen de Ferrari's van Leclerc en Hamilton eraan. De coureurs van de rode brigade hadden veel versere banden, en waren op dat moment nog lang niet kansloos.

De zege voor Mercedes

Ze kwamen echter net te kort, en ze konden de aanval niet openen op de twee Mercedessen vooraan het veld. Russell won daardoor de race, en zijn teamgenoot Antonelli kwam vlak achter hem als tweede over de streep. Ze bezorgden Mercedes een 1-2tje, en dat was voor hen een mooie beloning voor een sterk voorseizoen.

Hoe liep het af voor Verstappen?

Verstappen was op zijn beurt niet langs Norris gekomen, en moest dus genoegen nemen met de zesde plaats. Hij werd wel als Drive of the Day gekozen, al is dat voor hem slechts een doekje voor het bloeden. Hij was het hele weekend stellig: hij is geen fan van deze auto's. Gelukkig voor hem gaat het circus volgende week verder in China.