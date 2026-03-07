De kwalificatie voor de Grand Prix van Australië is uitgedraaid op een drama voor Max Verstappen en Red Bull Racing. De Nederlander crashte al in Q1 en moet de race daardoor vanaf de twintigste en laatste plaats op de grid beginnen. Na afloop van het incident lichtte Verstappen toe wat hij meemaakte.

Al heel snel in Q1 ging het mis voor Verstappen. Met zijn gloednieuwe RB22, schoot hij meteen in zijn eerste snelle ronde van de baan af en crashte. Na afloop sprak de 28-jarige van een bijzonder vreemd incident. De viervoudig wereldkampioen gaf aan dat hij zelf nog niet precies weet wat er misging met zijn wagen.

Verstappen verrast door plotseling remprobleem

In gesprek met Sky Sports F1 legde Verstappen uit dat het probleem zich voordeed tijdens het remmen. Volgens de Red Bull-coureur blokkeerde de achteras plots volledig.

“Eerlijk gezegd heb ik nog niet met het team gesproken en ook de data nog niet bekeken”, vertelde hij. “Maar om de auto zo te verliezen bij het remmen… dat heb ik in mijn hele carrière nog nooit meegemaakt.”

Volgens Verstappen voelde het meteen compleet verkeerd aan toen hij op het rempedaal ging staan.

“De hele achterkant blokkeerde meteen”

De Nederlander denkt dat het probleem al ontstond voordat hij begon terug te schakelen. Daardoor verloor hij in één klap de controle over de wagen.

“Ik trapte op het rempedaal en ineens blokkeerde de volledige achteras. Dat was echt heel vreemd”, legde Verstappen uit. “Normaal begin je daarna met terugschakelen, maar nog vóór dat moment ging het eigenlijk al mis.”

Verstappen kon het probleem zelf nauwelijks verklaren. “Op het moment dat de remdruk piekte, blokkeerde alles meteen. Dat hoort gewoon niet te gebeuren. Er zat duidelijk iets heel raars in die situatie.”