Verstappen legt crash uit: "Nog nooit in mijn leven meegemaakt"

De kwalificatie voor de Grand Prix van Australië is uitgedraaid op een drama voor Max Verstappen en Red Bull Racing. De Nederlander crashte al in Q1 en moet de race daardoor vanaf de twintigste en laatste plaats op de grid beginnen. Na afloop van het incident lichtte Verstappen toe wat hij meemaakte.

Al heel snel in Q1 ging het mis voor Verstappen. Met zijn gloednieuwe RB22, schoot hij meteen in zijn eerste snelle ronde van de baan af en crashte. Na afloop sprak de 28-jarige van een bijzonder vreemd incident. De viervoudig wereldkampioen gaf aan dat hij zelf nog niet precies weet wat er misging met zijn wagen.

Verstappen verrast door plotseling remprobleem

In gesprek met Sky Sports F1 legde Verstappen uit dat het probleem zich voordeed tijdens het remmen. Volgens de Red Bull-coureur blokkeerde de achteras plots volledig.

“Eerlijk gezegd heb ik nog niet met het team gesproken en ook de data nog niet bekeken”, vertelde hij. “Maar om de auto zo te verliezen bij het remmen… dat heb ik in mijn hele carrière nog nooit meegemaakt.”

Volgens Verstappen voelde het meteen compleet verkeerd aan toen hij op het rempedaal ging staan.

“De hele achterkant blokkeerde meteen”

De Nederlander denkt dat het probleem al ontstond voordat hij begon terug te schakelen. Daardoor verloor hij in één klap de controle over de wagen.

“Ik trapte op het rempedaal en ineens blokkeerde de volledige achteras. Dat was echt heel vreemd”, legde Verstappen uit. “Normaal begin je daarna met terugschakelen, maar nog vóór dat moment ging het eigenlijk al mis.”

Verstappen kon het probleem zelf nauwelijks verklaren. “Op het moment dat de remdruk piekte, blokkeerde alles meteen. Dat hoort gewoon niet te gebeuren. Er zat duidelijk iets heel raars in die situatie.”

 

Damon Hill

Posts: 19.722

Helaas kan ik niet anders dan je gelijk geven en moet ik toegeven dat ik nu meer geniet van de MotoGP en meer uitkijk naar de volgende MotoGP race, dan de volgende F1 stofzuiger optocht.

Eigenlijk moet je zelfs hopen dat morgen zó verschrikkelijk is, 0 inhaalacties, treintje rijden en batterij... [Lees verder]

  • 7
  • 7 maa 2026 - 15:03
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Australië 2026

Reacties (26)

Login om te reageren
  • Dale U

    Posts: 1.851

    We konden het goed zien, via de TV beelden, opmerkelijk dat dit niet is gebeurd in Bahrein, of iets wat er op leek, toch kinderziektes.

    • + 0
    • 7 maa 2026 - 14:49
  • Joeppp

    Posts: 8.348

    Dit is toch echt zijn eigen fout. Met deze auto's moet je ook het rempedaal niet indrukken maar na de laatste bocht op het rechte stuk je gas loslaten en dan rustig de bocht in rollen. Remmen is zo 2025.

    • + 2
    • 7 maa 2026 - 14:50
    • Damon Hill

      Posts: 19.722

      @Joeppp,
      Klopt, maar ook de rest van de ronde moet je wel rustig aan doen omdat je ook aan het milieu moet denken, en wel netjes blijven over de boordradio he!

      • + 5
      • 7 maa 2026 - 15:01
    • WickieDeViking

      Posts: 543

      Het is helemaal niet zijn eigen fout.

      "The software began to glitch when reading the engine speed and the motion transmitted to the rear axle during downshifting.

      Essentially, in combating an abnormal number of revolutions, the system went into safe mode. This caused the engine brake to intervene, in turn immediately causing the rear axle to lock.

      As is well known, braking on the rear axle is controlled by the brake-by-wire system. In this instance, however, that system was not responsible for the crash. It was due to modes in the ERS system that immediately locked the system, leaving Verstappen with no way to regain control of the car.

      This is a clear example of how current Formula 1 power unit energy recovery technology is still in its early stages of development, where teething problems can even lead to a driver being eliminated prematurely in qualifying, as was the case with Verstappen."

      Bron: iets met 3 6 5 en racen.

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 15:43
    • Cool Cat

      Posts: 1.631

      @Wickie, stel je deze crash voor in Saoedi-Arabië of Baku waar er geen grind is en je op nog hogere snelheid vol de muur of vangrail in klapt...

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 16:07
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 945

      @Wickie

      Dale U sprak hier op cynische toon, als je het mij vraagt. Hij vond het volgens mij dus geen eigen fout...

      • + 2
      • 7 maa 2026 - 16:12
    • Regenrace

      Posts: 2.392

      Is het een softwarefout, of is de software te scherp afgesteld? Ik vermoed het laatste.
      Vervolgens kun je weer gissen naar de reden daarvan. Misschien dat de testdagen onvolledige data leverden voor dit type bocht. Maar het kan ook zijn dat men gewoon een te agressieve setting heeft gekozen om zo veel mogelijk energie te oogsten.

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 16:15
    • StevenQ

      Posts: 10.260

      Als het ging om te laat remmen zou de voorkant blokkeren, niet de achterkant

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 16:27
    • WickieDeViking

      Posts: 543

      Het was een reactie op Joeppp, Glasvezelcoureur, maar ik denk wel dat je gelijkt hebt. Had ik niet door.

      • + 1
      • 7 maa 2026 - 16:32
    • WickieDeViking

      Posts: 543

      Regenrace, ik heb enkel hier de uitleg neergezet. Speculeren doe ik verder niet aan.

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 16:33
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 945

      Ja, klopt Wickie, ik bedoelde Joeppp ook :-)

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 16:35
  • dutchiceman

    Posts: 5.572

    De sport is kapot gemaakt.

    • + 3
    • 7 maa 2026 - 14:52
    • Damon Hill

      Posts: 19.722

      Helaas kan ik niet anders dan je gelijk geven en moet ik toegeven dat ik nu meer geniet van de MotoGP en meer uitkijk naar de volgende MotoGP race, dan de volgende F1 stofzuiger optocht.

      Eigenlijk moet je zelfs hopen dat morgen zó verschrikkelijk is, 0 inhaalacties, treintje rijden en batterijen sparen, zó anti, dat de klap harder aankomt waardoor er misschien wel iets gaat gebeuren.

      • + 7
      • 7 maa 2026 - 15:03
    • VES

      Posts: 1.701

      Nou niet gelijk gaan overdrijven, dat zeiden mensen vele malen eerder ook bij veranderingen in de F1,
      De V12 naar de V10 naar de V8 de V6 de V6 Hybride, de Halo etc. etc.

      • + 4
      • 7 maa 2026 - 15:22
    • hupholland

      Posts: 9.687

      hoe vaak hebben we dat al niet gehoord? Laten we gewoon eens ff afwachten, er is nog geen race gereden.
      Wat Max betreft; dikke pech vandaag, maar wanneer hebben we voor het laatst een 2e rijder van Red Bull zich als 3e zien kwalificeren? En de 2 andere Red Bull motoren ook gewoon in de top 10. Hopelijk kan Max morgen een mooie inhaalrace rijden en staat ie dan weer iets positiever in het leven.
      Ik heb de kwali pas later kunnen kijken (fp3 nog wel live gezien), maar afgezien van de iets te grote voorsprong van Mercedes vind ik het toch een hoopvol begin. Benieuwd of de verhoudingen in de race gelijk gaan zijn, met al het energie terug winnen etc.

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 15:23
    • VES

      Posts: 1.701

      80% van de mensen zei dat ze nooit een mobiele telefoon zouden gaan gebruiken, toen die werd geïntroduceerd.

      • + 4
      • 7 maa 2026 - 15:24
    • NicoS

      Posts: 20.186

      Jullie snappen het nog steeds niet, dus nogmaals, de coureurs vinden de auto’s niet leuk om in te rijden…..het klopt niet meer.
      Het is net zoiets dat de organisatie van de Tour de France met de tijd wil meegaan, en tegen de renners zegt; “we gaan de tour vanaf nu op fatbikes rijden……”

      • + 6
      • 7 maa 2026 - 15:41
    • hupholland

      Posts: 9.687

      dat is wel een hele rare vergelijking hoor. Als er nou een sport is waarbij je slim met je energie moet omgaan dan is het wel in het wielrennen.

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 15:49
    • NicoS

      Posts: 20.186

      Je moet het natuurlijk niet al te letterlijk nemen @hh…..;)
      Formule1 is met het mes tussen de tanden, en trappen met dat hok, maar dat wordt afgestraft als je dat doet, ze moeten nu continu bepalen waar ze wel kunnen pushen en waar ze moeten sparen om niet in de problemen te komen.
      Het is heel onnatuurlijk.
      Met de kwalificatie kon je er ook geen touw aan vastknopen met die paarse sectoren.
      Soms zag je twee paarse sectoren, en vervolgens kost dat zoveel tijd in de laatste sector, dat ze weer veel moeten inleveren.

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 16:29
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 945

      @VES
      Die vergelijkingen gaan natuurlijk niet één-op-één op. Het ging toen voornamelijk om minder, minder minder cilinders. Totdat nóg een cilinder minder niet meer mogelijk was.
      Maar men moest wel nog wel gewoon voluit gas geven om zo hard mogelijk te gaan, en niet als F1-slakken door een bocht gaan om op het gemakkelijke rechte stuk weer keihard te kunnen vliegen. Totdat de batterij weer stopt te leveren natuurlijk en het riedeltje weer van vooraf aan begint...
      Het veranderde bandenreglement, dat was een héél klein beetje vergelijkbaar, er moest immer gemanaged worden. Wat voor de purist ook altijd wel een punt van kritiek is gebleven.

      En die halo; tja, die hoort al helemaal niet thuis in dat rijtje. Dat was om begrijpelijke veiligheidsredenen.

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 16:31
  • VES

    Posts: 1.701

    Misschien stond de MGU-K te agressief afgesteld
    De MGU-K (Motor Generator Unit – Kinetic) werkt met bewegingsenergie. Bij het remmen komt er veel kinetische energie vrij — normaal gesproken verdwijnt die als warmte, maar in F1 wordt ze omgezet in stroom. Die stroom wordt opgeslagen in de batterij en is later beschikbaar voor een extra boost tijdens het accelereren.,
    Zie het als een grote dynamo die plotseling maximale weerstand geeft als je de remmen indrukt, als die weerstand te hoog is slaat het differentieel vast en blokkeren de achter wielen.

    Nogmaals Ik begin dit bericht met “misschien “

    • + 2
    • 7 maa 2026 - 15:12
    • f(1)orum

      Posts: 9.638

      Peter Windsor gaf ook dit als mogelijke reden. In een ultieme poging om het Benz toch nog enigszins moeilijk te maken hebben ze bij RBR wellicht 'gegokt' om de 'oogst'-stand van de MGU-K op zo maximaal mogelijk in te stellen; dus wellicht dat deze idd teveel weerstand gaf waardoor de achterwielen blokkeerden.

      • + 1
      • 7 maa 2026 - 15:19
    • WickieDeViking

      Posts: 543

      Ik heb hierboven op Joep gereageerd wat er aan de hand was. Een software fout.

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 15:44
    • hupholland

      Posts: 9.687

      geen goed moment voor een gok, 1e ronde in Q3. Daar heb je nog niks met Mercedes te maken. Als je weet dat je ergens een risico neemt, dan kijk je het eerst ff rustig aan. Het feit dat het direct in ronde 1 en bocht 1 misging geeft denk ik wel aan dat het iets totaal onverwachts was, dus de theorie van Windsor lijkt met iets te ver doorgevoerd. Er slaat iets vast, maar denk dat het gewoon meer te maken heeft met nieuwigheid. Zo gaan alle teams en rijders de komende races wel dingen tegenkomen.

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 15:46
    • StevenQ

      Posts: 10.260

      Volgens Pierre Wache ging het echt gewoon om een softwarefout waardoor de achteras blokkeerde

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 16:28
    • Stoffelman

      Posts: 6.269

      "Volgens Pierre Wache ging het echt gewoon om een softwarefout waardoor de achteras blokkeerde"

      Een fout die eenvoudig zou kunnen opgelost worden, dan denk je toch eerder dat de fout bij het team ligt.
      Dat ze zoals hier geopperd wordt ,te agressief te werk zijn gegaan.
      Of een instelling vergeten zijn terug om te zetten.

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 16:36

