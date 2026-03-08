George Russell kon het niet laten om een steek onder water uit te delen aan Ferrari en Lewis Hamilton. De Brit won ongenaakbaar de Grand Prix van Australië en gaat op die manier aan de leiding in het wereldkampioenschap. Na afloop droop het vertrouwen van de Mercedes-coureur van zijn gezicht af.

De afgelopen weken was er veel te doen over de motor van Mercedes. Het team uit Brackley zou een compressie-truc hebben uitgevonden, waardoor zij net even wat meer vermogen op de rechte stukken genereerde. Met name bij Ferrari viel dat in het verkeerde keelgat en maakte daar werk van bij de FIA. Inmiddels is besloten dat er een compromis is afgesloten, waarin vanaf 1 juni de motor aangepast zal worden.

Mercedes oogt ijzersterk

Inmiddels is het duidelijk dat Mercedes voordeel trekt uit de compressie-truc. Russell en Antonelli pakten de eerste twee startplaatsen in Melbourne en wisten in diezelfde volgorde dan ook over de finish te komen. Charles Leclerc en Hamilton deden in hun macht wat ze konden, maar moesten uiteindelijk hun meerdere erkennen in de Mercedessen.

Leclerc pakte uiteindelijk de derde plaats in Australië, maar gaf nadien aan dat er niet meer in zat. Volgens de Monegask zijn de Mercedessen momenteel ongrijpbaar.

Russell kan het niet laten

Na afloop van de race kon Russell het niet laten om een dikke sneer uit te delen aan Ferrari en Hamilton. "Ik vlieg met Lewis", zo zei hij na afloop. "Dus ik weet zeker dat ik weer te horen krijg dat je motor zo goed is. Dat je compressieverhouding illegaal is en dit en dat. Dus ja, ik denk dat ik maar vroeg ga slapen", voegde hij daar venijnig aan toe.

Russell zei daarbij ook hoe hij gaat reageren als Hamilton over de motor begint. "Ik ga zeggen: 'Houd je mond en concentreer je op je eigen zaken'."