user icon
icon

Verstappen is het zat en vertelde FIA de waarheid

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen is het zat en vertelde FIA de waarheid

Max Verstappen maakt er geen geheim van: hij is geen fan van de nieuwe Formule 1-regels. In Australië maakte hij na zijn crash in de kwalificatie nogmaals duidelijk dat hij deze regels nergens op vindt slaan. Tijdens de drivers briefing had hij de FIA ook zijn mening laten horen.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels, en daar bestonden voorafgaand aan het seizoen de nodige zorgen over. De coureur moeten op rechte stukken eerder van het gas, omdat ze hun batterijen moeten opladen. Dat zorgt voor frustratie, en dat werd na de kwalificatie nogmaals duidelijk.

Meer over FIA Bahrein in gevaar: FIA grijpt in en schrapt WEC-race in Qatar

Bahrein in gevaar: FIA grijpt in en schrapt WEC-race in Qatar

3 maa
 <b> Officieel: </b> FIA neemt keiharde beslissing over Mercedes-motor

Officieel: FIA neemt keiharde beslissing over Mercedes-motor

28 feb

Verstappen crashte in het eerste deel van de kwalificatie, en na afloop stak hij zijn woede niet onder stoelen of banken. Hij stelde dat hij zich 'leeg' voelde in de nieuwe auto's en dat hij zich heeft voorbereid op een lang seizoen.

Crashte Verstappen door de nieuwe regels?

In gesprek met de internationale media werd Verstappen gevraagd of zijn crash werd veroorzaakt door de nieuwe regels: "Ik weet het niet. Er zijn zoveel dingen waar we naar moeten kijken, over het algemeen, als sport. Dus ja, wat kan ik erover zeggen?"

Wat heeft Verstappen tegen de FIA gezegd?

Verstappen liet in de afgelopen weken aan iedereen met een microfoon weten dat hij geen fan is van de nieuwe regels. Ook tijdens de drivers briefing op vrijdag liet hij dat aan de FIA weten, zo bevestigt hij na de kwalificatie: "Ik heb gezegd hoe ik erover denk. Ik heb zeker geen lol in deze nieuwe auto. Ik weet het niet. Je mag je mening er zeker over hebben, maar als je naar de onboards gaat kijken, dan zie je volgens mij wel genoeg."

"Je kan er niet zoveel aan doen. Je kan het alleen maar langzamer maken en je hebt dan een race op een iets normalere snelheid, maar het is nog steeds langzamer. De Formule klopt niet, en dat is iets wat we lastig kunnen veranderen, maar ik denk dat we het moeten doen."

Statman

Posts: 61

Ach, als de pers ernaar vraagt, kan Verstappen moeilijk ineens iets anders zeggen. Dit soort verhalen wordt altijd opgeschreven als “Verstappen zegt …”, maar meestal is het gewoon een antwoord op een vraag en begint de coureur er dus niet zelf over.

  • 18
  • 7 maa 2026 - 14:28
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Australië 2026

Reacties (19)

Login om te reageren
  • VES

    Posts: 1.701

    1 Jaartje Sabbatical voor Max en Hadjar en Lindblad in Red Bull Racing.
    Max lekker Endurance racen met zijn team.
    Er zijn opties.

    • + 5
    • 7 maa 2026 - 14:11
    • NicoS

      Posts: 20.186

      Hij zal het seizoen sowieso uitrijden, hij laat het team niet vallen.
      Hoe het zich ontvouwt zal uiteindelijk meewegen of hij doorgaat na dit seizoen.
      Hij heeft altijd gezegd dat het uitdienen van z’n contract z’n prioriteit heeft.
      Ik geloof niet dat hij tijdens het seizoen stopt.

      • + 2
      • 7 maa 2026 - 14:41
    • VES

      Posts: 1.701

      Relax mensen, Sit back and enjoy the show !

      Alles wat nieuw is, wordt als moeilijk ervaren, ze hebben gewoon wat tijd nodig om er weer aan te wennen.

      Ze zijn op het moment nog een beetje in paniek ook omdat de rangorde een beetje is gewijzigd en de ene coureur het nou eenmaal sneller oppakt als de ander.

      Komt allemaal wel goed, we krijgen echt een geweldig spannend en spectaculair seizoen, let maar op !
      En de beste gaat uiteindelijk het kampioenschap winnen, zo is het altijd geweest en zo zal het ook altijd blijven.

      Juan Manuel Fangio, Sterling Moss, Jack Brabham, Jim Clark of Jackie Steward hadden ongetwijfeld hetzelfde gezegd over de auto’s van vorig jaar maar dat was toch uiteindelijk ook geweldig om naar te kijken.

      • + 2
      • 7 maa 2026 - 14:48
    • Housmans

      Posts: 390

      "Ze zijn op het moment nog een beetje in paniek ook omdat de rangorde een beetje is gewijzigd en de ene coureur het nou eenmaal sneller oppakt als de ander."

      Ja, dat is precies de kritiek die alle coureurs nu hebben...
      HAM was vorig jaar nergens, lijkt nu weer meer vooraan mee te doen, maar dat kan hij blijkbaar niet handelen en daarom levert hij kritiek...😖🫣

      "En de beste gaat uiteindelijk het kampioenschap winnen, zo is het altijd geweest en zo zal het ook altijd blijven."

      Natuurlijk, je hebt helemaal gelijk.
      En volgend jaar gooien ze de auto's eruit, maar moeten ze kantklossend zo snel mogelijk rond het circuit gaan. Dan wint de beste uiteindelijk het kampioenschap...
      En o wee, laat geen van de coureurs daar een opmerking over maken! 🤣😂

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 15:27
  • Michael Schumacher

    Posts: 2.133

    Hoewel volkomen eens met Max wat betreft de onboards (en dus puur de PU's) ziet het er aan de buitenkant een stuk minder rot uit. De active aero zijn heel erg gaaf (past ook bij de F1 qua innovatie) en de bolides zelf qua grootte en uiterlijk ademen naar mijn idee zeker wel F1 (uiteraard kan het nog ietsje beter).

    Maar dan. Klagen en je mening geven mag. Maar dat hoeft niet elke week lijkt me. Schouders eronder, hard werken intern om het lek boven te krijgen en gaan met die banaan. De rest doet dit ook, ondanks dat ze het misschien niet fantastisch vinden.

    • + 6
    • 7 maa 2026 - 14:17
    • Statman

      Posts: 61

      Ach, als de pers ernaar vraagt, kan Verstappen moeilijk ineens iets anders zeggen. Dit soort verhalen wordt altijd opgeschreven als “Verstappen zegt …”, maar meestal is het gewoon een antwoord op een vraag en begint de coureur er dus niet zelf over.

      • + 17
      • 7 maa 2026 - 14:28
    • Joeppp

      Posts: 8.348

      Michael eens, maar dit is het eerste race weekend en voor het grote publiek dus ook de eerste keer dat ze het horen. Wij, hier, zitten natuurlijk in de F1 bubbel door het hele jaar de f1 te volgen en hebben het al vaker gehoord tijdens de tests. Vervolgens wordt dat ook nog eens 100 keer herhaald. Daardoor worden de uitspraken ook wel heel erg uitvergroot maar eigenlijk zegt hij bij de start van het seizoen dat hij de nieuwe regels niks vind en dat is het juiste moment om het te benoemen.

      • + 2
      • 7 maa 2026 - 14:47
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.133

      @Statham

      Klopt. Alleen vind ik dan wel gek dat men kennelijk antwoorden selectief toepast. Max kan dan ook gewoon zeggen "Dit hebben we al 100x besproken, je weet mijn mening, volgende vraag." Dit doet hij namelijk wel als het om andere type vragen gaan.

      Nogmaals, ik snap het, ik verwacht alleen dan wel op een gegeven moment dat je zelf ook een streep eronder zet, misschien juist als de media erover begint.

      • + 2
      • 7 maa 2026 - 14:50
    • Wingleader

      Posts: 3.373

      Jawel Verstappen moet iedere race blijven klagen, het is toch van de zotte dat je door een heel slecht doordacht reglement, 3 seconden langzamer bent dan vorig jaar, en dat je als rijder niets anders doet dan batterij bewaking. Het is een heel slecht concept waar nu meerdere rijders over klagen. Het moet gewoon veranderen en zo snel mogelijk. Voor mijn part flikker je die batterij er compleet uit, ben je wellicht 10 seconden langzamer, maar dan kun je wel trappen met dat hok.

      • + 11
      • 7 maa 2026 - 15:01
    • Housmans

      Posts: 390

      "Klagen en je mening geven mag. Maar dat hoeft niet elke week lijkt me."

      Okay, mooi!
      We horen @MS nu dus weken niet meer als VER ergens zijn mening over geeft en de pers het uitvergroot!
      Fijn!

      • + 3
      • 7 maa 2026 - 15:31
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.133

      Goed geconstateerd @Housmans!

      • + 1
      • 7 maa 2026 - 15:38
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 945

      Snap wel wat je zegt, maar Verstappen is nu eenmaal een man die wars is van spelletjes en het anders voordoen dan je bent.

      Ik vermoed dat Verstappen in dit specifieke geval ook zal blíjven afgeven op deze dramatische reglementen. Logisch (en wat mij betreft terecht) als je verandering wilt helpen bewerkstelligen.
      De diverse figuren hier op dit forum (en andere fora - alle plekkies kennen immers anti-gekkies) mogen Verstappen dan maar een passant vinden, een goede coureur die uitsluitend in de beste auto tot grote hoogtes weet te komen, de rest van de racewereld en liefhebber weet wel beter. De negatieve uitlatingen van kampioenen als Hamilton, Alonso en Verstappen (nu ook Norris) vallen zéker niet fijn bij de bobo's. Dat een Russell zich op achtergrond houdt, was te verwachten. Hij ruikt momenteel terecht zijn kans.

      Maar zonder Hamilton en Verstappen was de sport wereldwijd momenteel lang niet zo populair geweest. Voor een significant deel is dat hun verdienste...

      • + 1
      • 7 maa 2026 - 15:59
  • Stoffelman

    Posts: 6.268

    Hij kan ervan denken wat ie wil, mag het zelfs zeggen, maar er zit niks anders op dan ermee doorgaan.
    De oorzaak van zijn crash, zou blijkbaar een software fout te zijn, teveel energie terugwinnen
    De oorzaak is dus bij het team te vinden.
    Gelukkig is hij er goed vanaf gekomen.

    • + 3
    • 7 maa 2026 - 14:29
    • hennie013

      Posts: 1.859

      Heb ergens anders gelezen dat het door de FIA geregelde ECU zou komen, dat ding wat regelt hoeveel de coureur mag terug winnen aan elektriciteit, iets met maximaal 250 kwu bij het over toeren van de motor opgewekt kan/mag worden

      • + 1
      • 7 maa 2026 - 14:40
    • Stoffelman

      Posts: 6.268

      Ik herinner me een incident begin seizoen 22 of 23 toen Max plots ergens 63pk power boost had tijdens een training.
      Het zou dus toch bij het team kunnen zitten.
      Afwachten of de echte oorzaak wordt gegeven.

      • + 1
      • 7 maa 2026 - 15:18
  • AUDI_F1

    Posts: 3.577

    Krijgt Ome Ben toch nog gelijk. Terug naar de V8 of V10.

    • + 0
    • 7 maa 2026 - 14:53
  • van lotje,g

    Posts: 1.194

    Heb onmiddellijk abonnement opgezegd, ga absoluut niet naar dit soort zwakzinnige botsautotjes zitten kijken.

    • + 3
    • 7 maa 2026 - 15:08
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.648

      Als je dan hier ook wegblijft is het 'n win-win situatie voor iedereen.

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 16:35
  • Regenrace

    Posts: 2.392

    Voor dit jaar wordt het roeien met de riemen - voor de coureurs althans. Voor het publiek lijkt me vooralsnog niet zo veel aan de hand. Maar ik ben het eens dat dit niet bij het DNA van F1 hoort (naast vele andere zaken overigens) en het op termijn wel aangepakt moet worden.
    De FIA zou kunnen erkennen dat ze een stap te ver zijn gegaan, en voor volgend jaar een 60/40 verhouding uitvaardigen.
    Als de FIA haar poot stijf houdt en het publiek op enig moment ook begint mee te joelen met de coureurs en de media, hoop ik maar dat dit enige ruimte geeft voor een nieuwe serie die meer op old school principes is gestoeld.

    • + 0
    • 7 maa 2026 - 16:35

AU Grand Prix van Australië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AUGrand Prix van Australië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar