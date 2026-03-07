Max Verstappen maakt er geen geheim van: hij is geen fan van de nieuwe Formule 1-regels. In Australië maakte hij na zijn crash in de kwalificatie nogmaals duidelijk dat hij deze regels nergens op vindt slaan. Tijdens de drivers briefing had hij de FIA ook zijn mening laten horen.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels, en daar bestonden voorafgaand aan het seizoen de nodige zorgen over. De coureur moeten op rechte stukken eerder van het gas, omdat ze hun batterijen moeten opladen. Dat zorgt voor frustratie, en dat werd na de kwalificatie nogmaals duidelijk.

Verstappen crashte in het eerste deel van de kwalificatie, en na afloop stak hij zijn woede niet onder stoelen of banken. Hij stelde dat hij zich 'leeg' voelde in de nieuwe auto's en dat hij zich heeft voorbereid op een lang seizoen.

Crashte Verstappen door de nieuwe regels?

In gesprek met de internationale media werd Verstappen gevraagd of zijn crash werd veroorzaakt door de nieuwe regels: "Ik weet het niet. Er zijn zoveel dingen waar we naar moeten kijken, over het algemeen, als sport. Dus ja, wat kan ik erover zeggen?"

Wat heeft Verstappen tegen de FIA gezegd?

Verstappen liet in de afgelopen weken aan iedereen met een microfoon weten dat hij geen fan is van de nieuwe regels. Ook tijdens de drivers briefing op vrijdag liet hij dat aan de FIA weten, zo bevestigt hij na de kwalificatie: "Ik heb gezegd hoe ik erover denk. Ik heb zeker geen lol in deze nieuwe auto. Ik weet het niet. Je mag je mening er zeker over hebben, maar als je naar de onboards gaat kijken, dan zie je volgens mij wel genoeg."

"Je kan er niet zoveel aan doen. Je kan het alleen maar langzamer maken en je hebt dan een race op een iets normalere snelheid, maar het is nog steeds langzamer. De Formule klopt niet, en dat is iets wat we lastig kunnen veranderen, maar ik denk dat we het moeten doen."