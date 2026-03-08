Max Verstappen heeft de Grand Prix van Australië afgesloten op de zesde plaats. De Nederlander moest na een dramatische kwalificatie helemaal achteraan starten, maar werkte zich in de race knap naar voren. Toch was Verstappen na afloop allerminst enthousiast over zijn wedstrijd.

Verstappen wist zich vanaf de 20e plaats naar het middenveld te rijden. De Red Bull-coureur genoot vooral van enkele inhaalacties, maar benadrukte dat het voor hem nooit echt een gelijkwaardige strijd was.

Verstappen: “Het voelde niet als een eerlijk gevecht”

In gesprek met Sky Sports F1 gaf Verstappen toe dat de race weinig voldoening gaf. “Nee, echt leuk was het niet. De inhaalacties waren op zich prima, maar uiteindelijk race je tegen auto’s die twee seconden per ronde langzamer zijn.”

Volgens Verstappen voelde het daardoor meer als het wegwerken van verkeer dan als echte strijd op de baan. “Voor mij was het vooral verkeer opruimen. Dat klinkt misschien vreemd, maar zo voelde het wel. Het was geen eerlijk gevecht, dus ik probeerde gewoon zo netjes mogelijk door het middenveld te komen en daarna mijn ritme te vinden.”

Daarnaast had Red Bull ook te maken met bandenproblemen tijdens de race.

Problemen met bandenslijtage

Verstappen wees na afloop op de hoge bandenslijtage als een belangrijk probleem. Volgens hem moest het team daardoor meerdere compromissen sluiten tijdens de race.

“We hadden gewoon te veel degradatie. De banden begonnen al snel te korrelen en dat beïnvloedde eigenlijk de hele race. Daardoor moesten we constant aanpassen.”

Ook de gekozen bandenstrategie pakte volgens de Nederlander niet uit zoals gehoopt. “We dachten dat de harde compound beter voor ons zou werken, maar dat bleek vandaag helaas niet het geval.”

Verstappen ziet nog duidelijke kloof

De Nederlander is bovendien nog niet overtuigd van de plek van Red Bull Racing in de pikorde. Volgens hem lijkt Mercedes momenteel bijzonder sterk.

“Mercedes zal waarschijnlijk op elk circuit snel zijn. Over McLaren is het lastiger te zeggen. Tijdens de tests in Bahrein waren zij juist weer sneller.”

Verstappen benadrukt dat het team uiteindelijk maar één doel heeft. “Het maakt eigenlijk niet uit of je derde of vierde snelste bent. Wij willen gewoon vooraan meedoen. We werken er stap voor stap naartoe, maar op dit moment is het gat nog behoorlijk groot.”