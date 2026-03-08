user icon
Getergde Verstappen vreest Russell: "Mercedes zal overal snel zijn"

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Australië afgesloten op de zesde plaats. De Nederlander moest na een dramatische kwalificatie helemaal achteraan starten, maar werkte zich in de race knap naar voren. Toch was Verstappen na afloop allerminst enthousiast over zijn wedstrijd.

Verstappen wist zich vanaf de 20e plaats naar het middenveld te rijden. De Red Bull-coureur genoot vooral van enkele inhaalacties, maar benadrukte dat het voor hem nooit echt een gelijkwaardige strijd was.

Verstappen: “Het voelde niet als een eerlijk gevecht”

In gesprek met Sky Sports F1 gaf Verstappen toe dat de race weinig voldoening gaf. “Nee, echt leuk was het niet. De inhaalacties waren op zich prima, maar uiteindelijk race je tegen auto’s die twee seconden per ronde langzamer zijn.”

Volgens Verstappen voelde het daardoor meer als het wegwerken van verkeer dan als echte strijd op de baan. “Voor mij was het vooral verkeer opruimen. Dat klinkt misschien vreemd, maar zo voelde het wel. Het was geen eerlijk gevecht, dus ik probeerde gewoon zo netjes mogelijk door het middenveld te komen en daarna mijn ritme te vinden.”

Daarnaast had Red Bull ook te maken met bandenproblemen tijdens de race.

Problemen met bandenslijtage

Verstappen wees na afloop op de hoge bandenslijtage als een belangrijk probleem. Volgens hem moest het team daardoor meerdere compromissen sluiten tijdens de race.

“We hadden gewoon te veel degradatie. De banden begonnen al snel te korrelen en dat beïnvloedde eigenlijk de hele race. Daardoor moesten we constant aanpassen.”

Ook de gekozen bandenstrategie pakte volgens de Nederlander niet uit zoals gehoopt. “We dachten dat de harde compound beter voor ons zou werken, maar dat bleek vandaag helaas niet het geval.”

Verstappen ziet nog duidelijke kloof

De Nederlander is bovendien nog niet overtuigd van de plek van Red Bull Racing in de pikorde. Volgens hem lijkt Mercedes momenteel bijzonder sterk.

“Mercedes zal waarschijnlijk op elk circuit snel zijn. Over McLaren is het lastiger te zeggen. Tijdens de tests in Bahrein waren zij juist weer sneller.”

Verstappen benadrukt dat het team uiteindelijk maar één doel heeft. “Het maakt eigenlijk niet uit of je derde of vierde snelste bent. Wij willen gewoon vooraan meedoen. We werken er stap voor stap naartoe, maar op dit moment is het gat nog behoorlijk groot.”

Reacties (4)

  • shakedown

    Posts: 1.718

    De winnaar van de eerste race wordt bijna nooit kampioen.

    Daarom Leclerc kampioen 2026...

    • + 0
    • 8 maa 2026 - 09:33
    • snailer

      Posts: 32.105

      Ik mag het hopen. Niet omdat het Russell is, moet er tegenwoordig bij, he. Maar omdat ik gewoon na Verstappen en Alonso ook fan van Leclerc ben.

      Gezien de verschillen deed trouwens Hamilton het opvallend goed.


      Overigens zeer ergelijk. Heb nu 1 ding gezien van de GP. En dat was het interview van Verstappen. Er was helemaal geen vrees. Maar een constatering. En hij sprak ook nog eens in de context van Mercedes en Ferrari. Niet Russell. Puur mijn mening, maar enorm slecht. Gelukkig heeft F1 zich wel aangepast aan het niveau hier...

      • + 0
      • 8 maa 2026 - 09:42
  • monzaron

    Posts: 788

    De wagen van Red Bull moet op dieet, schijnt volgens Schumacher nog behoorlijk zwaar te zijn.

    • + 0
    • 8 maa 2026 - 09:41
    • snailer

      Posts: 32.105

      Dat is gewoon aangegeven door Wache. Is helemaal niet nieuw. Samen met Williams. En Wache vertelde dat Mercedes, McLaren en Ferrari wel op gewicht waren.

      Echter voor RBR lijkt mij dat er grotere issues zijn. Verstappen verliest punten door een glitch (mogelijk een podium). Hadjar verlies mogelijk een podium door een mechanische uitvalbeurt.

      • + 0
      • 8 maa 2026 - 09:46

