Formule 1 ontsnapt aan drama: Bijna een horrorcrash bij de start

Het nieuwe tijdperk van de Formule 1 is vandaag afgetrapt in Melbourne. Het leverde een spannende race met veel opvallende momenten en gevechten op, maar bijna ging het helemaal mis. Bij de start ontsnapten Liam Lawson en Franco Colapinto aan een horrorcrash.

In de afgelopen weken ging het veelvuldig over de start onder de nieuwe regels. Tijdens de testweken in Bahrein bleek dat de auto's door de nieuwe motorformule lastiger van hun plaats zouden komen, en dat de verschillen te groot konden zijn. De startprocedure werd daarop aangepast, en de coureurs krijgen nu de kans om hun turbo aan te wakkeren. Toch ging het vanochtend bijna op gruwelijke wijze mis, al kreeg de TV-kijker daar weinig van mee.

Wat was er aan de hand?

Terwijl iedereen zich focuste op het gevecht aan de kop van het veld, ging het daarachter bijna mis met Lawson en Colapinto. De Nieuw-Zeelandse Racing Bulls-coureur startte de race vanaf de achtste plek, maar kwam niet goed weg. Hij maakte amper vaart, en had het geluk dat de meeste coureurs dit doorhadden. Colapinto kreeg de witte Racing Bull op het allerlaatste moment in zicht, en wist net op tijd naar rechts te sturen.

De Argentijn was goed gestart, maar kon amper profiteren van dit moment door het feit dat Lawson stil was gevallen. De twee coureurs wisten een horrorcrash te voorkomen, maar pas na de race werd duidelijk dat dit was gebeurd. De regie hield het moment buiten beeld, en liet het pas zien in de greenroom. Podiumfinishers George Russell, Andrea Kimi Antonelli en Charles Leclerc schrokken zich wild toen ze vlak na de race werden geconfronteerd met het moment.

Hoe liep het af voor de coureurs?

Lawson wist zich na de slechte start nog aardig te herstellen en hij kwam op de dertiende plaats over de streep. Colapinto moest genoegen nemen met de veertiende plaats met een achterstand van twee rondjes op racewinnaar Russell.

Dikkedop

Posts: 767

Ik zag de titel en dacht dat is weer eens clickbait… maar denk dat het gezien de beelden toch eindelijk een keer goed omschreven is

  • 3
  • 8 maa 2026 - 09:07
Reacties (4)

  • Joeppp

    Posts: 8.353

    Poeh, Collapinto zat even op snel reageren.

    • + 0
    • 8 maa 2026 - 08:53
  • d@nny

    Posts: 3.576

    Heel knap van COL om dat weten te onwijken zeg.

    • + 0
    • 8 maa 2026 - 08:57
  • Dikkedop

    Posts: 767

    Ik zag de titel en dacht dat is weer eens clickbait… maar denk dat het gezien de beelden toch eindelijk een keer goed omschreven is

    • + 3
    • 8 maa 2026 - 09:07

