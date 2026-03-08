user icon
Mercedes sorteert alvast voor op wereldtitel met veelzeggende T-shirts

Mercedes is als beste uit de startblokken geschoten tijdens de eerste race van het nieuwe seizoen. Nadat George Russell en Andrea Kimi Antonelli als eerste en tweede over de streep kwamen tijdens de Grand Prix van Australië, is de stemming opperbest bij het team uit Brackley. Het kon niet op bij het team van Toto Wolff, dat al na afloop een klein voorschot nam op de wereldtitel. 

Het weekend in Melbourne had voor Mercedes niet beter gekund. Na veel speculatie in de winter, grepen Russell en Antonelli de eerste twee startplekken en na een lang gevecht met Ferrari-rijders Charles Leclerc en Lewis Hamilton, slaagden zij erin om in die volgorde dan ook over de streep te komen. Reden genoeg dus voor een feestje bij Mercedes, dat Wolff en consorten zelf al van tevoren zagen aankomen. 

Mercedes pakt behoorlijk uit

De dominante zege van Mercedes in de Grand Prix van Australië kwam voor het team zelf blijkbaar niet als een verrassing. Na de overwinning van George Russell en de sterke race van teamgenoot Andrea Kimi Antonelli dook er namelijk opvallend beeldmateriaal op uit de Mercedes-garage.

Kort na de race verschenen op sociale media foto’s van teamleden die rondliepen in lichtblauwe T-shirts met daarop de duidelijke tekst ‘P1’. Het kledingstuk leek al klaar te liggen om een overwinning te vieren.

Mercedes wist het al

Binnen Mercedes leefde al langer het gevoel dat de wagen dit seizoen sterk genoeg is om mee te doen om overwinningen. Zelfs als de zege in Australië was uitgebleven, leek het slechts een kwestie van tijd voordat Russell of Antonelli een Grand Prix zou winnen.

In dat scenario waren de shirts simpelweg nog even in de dozen gebleven. Maar door het dominante optreden in Melbourne kon Mercedes het feestje meteen vieren — mét de voorbereide ‘P1’-shirts.

StevenQ

Posts: 10.262

Op motorisch gebied zijn ze verplicht klantenteams dezelfde motoren te leveren

  • 2
  • 8 maa 2026 - 10:25
  • Dale U

    Posts: 1.853

    Behoorlijk zelfvertrouwen en dat mag, hoop dat ze hun klanten teams van hetzelfde materiaal voorzien.

    • + 1
    • 8 maa 2026 - 10:09
    • StevenQ

      Posts: 10.262

      Op motorisch gebied zijn ze verplicht klantenteams dezelfde motoren te leveren

      • + 2
      • 8 maa 2026 - 10:25
    • snailer

      Posts: 32.111

      Er zal wat verschil zijn in het begin, omdat Mercedes veel testbank data heeft. Ze zullen beter weten welke momenten ze moeten harvesten en deploen. Dat moeten de andere Mercedes aangedreven teams nog beter ervaren.

      Maar verder kan er 1 conclusie worden getrokken ten opzichte van de andere Mercedes aangedreven teams. Ze hebben niet alleen een beste motor. De auto zelf is ook mega.

      McLaren zit er mogelijk dichter bij dan deze uitslag doet tonen. Ze hadden waarschijnlijk nog meer last van graining dan Verstappen had. Vooral op de witte band. De Laatste stint en vooral het laatste gedeelte was vrij sterk bij Norris. Vermoed dat die er veel dichter op zullen zitten volgende races.

      Ferrari hield gelijke tred met Russell. Ongeveer zelfde rondetijden. Er zijn give or takes. Nadruk op ongeveer. Maar wel met nieuwere banden dan Mercedes.

      RBR is voermoedelijk op race snelheid 4de team. Is nog veel werk.

      Dit is gebaseerd op de race naar aanleiding van gp-tempo mijn pikorde

      1 - Mercedes
      2 - Ferrari
      3 - McLaren (gebaseerd op de laatste stint.)
      4 - RBR

      Daarna is er een zelfde gat als tussen Ferrari - Red Bull Racing

      • + 1
      • 8 maa 2026 - 11:09
    • Astfgl

      Posts: 979

      De klantenteams hebben exact dezelfde PU, maar niet exact dezelfde data als Mercedes. Mercedes heeft al vanaf dag één in Barcelona kunnen testen met de final spec PU en data kunnen verzamelen, terwijl de klantenteams pas dit weekend diezelfde PU kregen. Mercedes heeft dus hoe dan ook een voorsprong in kennis over hoe je de maximale performance uit deze PU kunt halen.

      • + 1
      • 8 maa 2026 - 11:09
    • snailer

      Posts: 32.111

      Wat mensen ook vergeten. Straks gaat de compressieverhouding naar beneden.
      Dat betekent dat Mercedes gratis een motor update door kan voeren.
      De voorsprong met de motor zal dit jaar blijven gelden.

      Ik vroeg me al een tijdje af waarom Wolff zo nonchalant deed over juli. Dit is waarschijnlijk de reden. Dikke fout van de FIA. Ze hadden de andere motorbouwers een extra update moeten geven, zodat ze ook een hogere compressie kunnen gaan hanteren.

      • + 2
      • 8 maa 2026 - 11:44
  • gridiron

    Posts: 3.257

    Dat is toch niet bijzonder, dat deden ze bij Mclaren in het verleden ook

    • + 0
    • 8 maa 2026 - 10:32
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.652

    Ik zou niet met 'n shirtje van Mercedes rond gaan lopen.
    Met 'n shirtje van vriend trouwens ook niet.....ik wil niet in mekaar geslagen worden door de horde!

    Ik heb vanmorgen nog ff naar Hart van Nederland gekeken en er was 'n opname gemaakt in 'n cafe met hordelingen.....zielig joh, volwassen mannen met 'n Redbull/Max of oranje shirtje aan.... belachelijk!

    • + 0
    • 8 maa 2026 - 13:26

