Mercedes is als beste uit de startblokken geschoten tijdens de eerste race van het nieuwe seizoen. Nadat George Russell en Andrea Kimi Antonelli als eerste en tweede over de streep kwamen tijdens de Grand Prix van Australië, is de stemming opperbest bij het team uit Brackley. Het kon niet op bij het team van Toto Wolff, dat al na afloop een klein voorschot nam op de wereldtitel.

Het weekend in Melbourne had voor Mercedes niet beter gekund. Na veel speculatie in de winter, grepen Russell en Antonelli de eerste twee startplekken en na een lang gevecht met Ferrari-rijders Charles Leclerc en Lewis Hamilton, slaagden zij erin om in die volgorde dan ook over de streep te komen. Reden genoeg dus voor een feestje bij Mercedes, dat Wolff en consorten zelf al van tevoren zagen aankomen.

Mercedes pakt behoorlijk uit

De dominante zege van Mercedes in de Grand Prix van Australië kwam voor het team zelf blijkbaar niet als een verrassing. Na de overwinning van George Russell en de sterke race van teamgenoot Andrea Kimi Antonelli dook er namelijk opvallend beeldmateriaal op uit de Mercedes-garage.

Kort na de race verschenen op sociale media foto’s van teamleden die rondliepen in lichtblauwe T-shirts met daarop de duidelijke tekst ‘P1’. Het kledingstuk leek al klaar te liggen om een overwinning te vieren.

📸: Mercedes team printed t-shirts to celebrate P1 ?



What do they know that we don’t ???? 😭😭#F1 #AusGP pic.twitter.com/VNyAGJpXdz — F1 Naija (@f1_naija) March 8, 2026

Mercedes wist het al

Binnen Mercedes leefde al langer het gevoel dat de wagen dit seizoen sterk genoeg is om mee te doen om overwinningen. Zelfs als de zege in Australië was uitgebleven, leek het slechts een kwestie van tijd voordat Russell of Antonelli een Grand Prix zou winnen.

In dat scenario waren de shirts simpelweg nog even in de dozen gebleven. Maar door het dominante optreden in Melbourne kon Mercedes het feestje meteen vieren — mét de voorbereide ‘P1’-shirts.