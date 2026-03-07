user icon
icon

Wolff en Mercedes zijn Verstappen 'dankbaar' voor crash

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Wolff en Mercedes zijn Verstappen 'dankbaar' voor crash

Max Verstappen zorgde vanochtend voor een vroege rode vlag in de kwalificatie op het circuit van Albert Park in Melbourne. De Nederlander crashte, en gaf Mercedes daarmee langer de tijd om de auto van Andrea Kimi Antonelli te repareren. Toto Wolff is Verstappen dan ook 'dankbaar'.

Voor Antonelli was de zaterdag in Australië met een klap begonnen. In de derde vrije training maakte hij een foutje en knalde hij hard de muur in. De schade was groot en het werd een race tegen de klok om de auto op tijd af te krijgen voor de kwalificatie. 

Meer over Mercedes <b> Officieel: </b> FIA neemt keiharde beslissing over Mercedes-motor

Officieel: FIA neemt keiharde beslissing over Mercedes-motor

28 feb
 Verstappen en Mercedes om de tafel: Wolff bevestigt gesprekken te hebben gevoerd

Verstappen en Mercedes om de tafel: Wolff bevestigt gesprekken te hebben gevoerd

27 feb

Op het moment dat zijn concullega's de baan op kwamen, stond Antonelli in de pitbox te wachten op het moment dat zijn monteurs de auto hadden gerepareerd. Het was een race tegen de klok, en ze hadden al het geluk van de wereld dat Verstappen crashte. Hierdoor hadden ze langer de tijd, en kon Antonelli de baan op.

Wat was het gevoel bij Mercedes?

Het was een geluk bij een ongeluk voor Antonelli, die uiteindelijk de tweede tijd noteerde. Mercedes-teambaas Toto Wolff is Verstappen dan ook 'dankbaar' en sprak zich na de kwalificatie uit bij de internationale media: "Ik zei vijf minuten voor aanvang tegen de monteurs dat we het niet zouden redden. En toen vloog Max van de baan, waardoor we veel tijd wisten te winnen en dat de auto naar buiten konden krijgen."

'Het was een soort Lego-auto'

Volgens Wolff leek het er lang niet op dat Antonelli nog kon deelnemen aan de kwalificatie. De monteurs stonden voor een monsterklus: "De monteurs hebben vandaag echt fantastisch werk geleverd. De auto van Kimi zag eruit als een soort Formule 1-auto van Lego die letterlijk twee uur eerder op de grond was gegooid."

Geweldig eindresultaat 

Voor Antonelli werd het de beste kwalificatie uit zijn nog prille loopbaan in de Formule 1. De Italiaan was net iets langzamer dan zijn teamgenoot George Russell, en hij mag morgen zelfs gaan dromen van zijn eerste zege in de koningsklasse van de autosport.

De Vogel is Geland

Posts: 716

Ik ben Mercedes dankbaar, kan niet wachten tot we Max in de GT kunnen volgen.

  • 6
  • 7 maa 2026 - 17:03
F1 Nieuws Max Verstappen Toto Wolff Andrea Kimi Antonelli Mercedes Red Bull Racing GP Australië 2026

Reacties (2)

Login om te reageren
  • De Vogel is Geland

    Posts: 714

    Ik ben Mercedes dankbaar, kan niet wachten tot we Max in de GT kunnen volgen.

    • + 6
    • 7 maa 2026 - 17:03
  • nr 76

    Posts: 7.370

    @Larry zei het al als eerste....

    • + 0
    • 7 maa 2026 - 18:27

AU Grand Prix van Australië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AUGrand Prix van Australië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar