Max Verstappen zorgde vanochtend voor een vroege rode vlag in de kwalificatie op het circuit van Albert Park in Melbourne. De Nederlander crashte, en gaf Mercedes daarmee langer de tijd om de auto van Andrea Kimi Antonelli te repareren. Toto Wolff is Verstappen dan ook 'dankbaar'.

Voor Antonelli was de zaterdag in Australië met een klap begonnen. In de derde vrije training maakte hij een foutje en knalde hij hard de muur in. De schade was groot en het werd een race tegen de klok om de auto op tijd af te krijgen voor de kwalificatie.

Op het moment dat zijn concullega's de baan op kwamen, stond Antonelli in de pitbox te wachten op het moment dat zijn monteurs de auto hadden gerepareerd. Het was een race tegen de klok, en ze hadden al het geluk van de wereld dat Verstappen crashte. Hierdoor hadden ze langer de tijd, en kon Antonelli de baan op.

Wat was het gevoel bij Mercedes?

Het was een geluk bij een ongeluk voor Antonelli, die uiteindelijk de tweede tijd noteerde. Mercedes-teambaas Toto Wolff is Verstappen dan ook 'dankbaar' en sprak zich na de kwalificatie uit bij de internationale media: "Ik zei vijf minuten voor aanvang tegen de monteurs dat we het niet zouden redden. En toen vloog Max van de baan, waardoor we veel tijd wisten te winnen en dat de auto naar buiten konden krijgen."

'Het was een soort Lego-auto'

Volgens Wolff leek het er lang niet op dat Antonelli nog kon deelnemen aan de kwalificatie. De monteurs stonden voor een monsterklus: "De monteurs hebben vandaag echt fantastisch werk geleverd. De auto van Kimi zag eruit als een soort Formule 1-auto van Lego die letterlijk twee uur eerder op de grond was gegooid."

Geweldig eindresultaat

Voor Antonelli werd het de beste kwalificatie uit zijn nog prille loopbaan in de Formule 1. De Italiaan was net iets langzamer dan zijn teamgenoot George Russell, en hij mag morgen zelfs gaan dromen van zijn eerste zege in de koningsklasse van de autosport.