Hadjar zag uitvalbeurt aankomen: "Wist het al in bocht 1"

Isack Hadjar leek vandaag kans te maken op zijn eerste podiumplek als Red Bull-coureur. De jonge Fransman kende een goede start, maar de pret was van korte duur. Zijn motor gaf de geest, en Hadjar legt na afloop uit dat dit voor hem geen verrassing was.

Na de crash van Max Verstappen in de kwalificatie van gisteren moest de jonge Hadjar de eer redden voor Red Bull. Hij noteerde in de kwalificatie een derde tijd, en leek zeker niet kansloos voor de race van vandaag. Bij de start lette hij goed op, en wist hij zich naar voren te duwen. Hij had kortstondig de leiding in handen, en hield daarna de kopgroep in het vizier.

Een paar rondjes later sloeg het noodlot toe, en kwam er een grote witte rookpluim uit de Red Bull van Hadjar. Balend parkeerde hij zijn auto in het Australische gras, en werd hij achterop een scootertje teruggebracht naar de pits. Na een kort praatje met zijn team meldde hij zich bij de microfoons van de internationale media.

Wat was er aan de hand?

Voor de camera van Viaplay verklaarde hij dat zijn uitvalbeurt voor hem geen verrassing was: "Ik had al problemen tijdens de formatieronde. Bij de start had ik geen batterij, dus dat was goed... Ik pakte een halve seconde de leiding en daarna had ik geen power meer. Ik had geen snelheid op de rechte stukken voor een lange tijd, en toen wist ik me nog aardig te herstellen. Maar goed, de motor klonk verschrikkelijk. Het voelde aan als een motor die zou ontploffen, ik zei dat tegen het team, en toen gebeurde het ook."

Wanneer wist Hadjar dat het einde verhaal was?

Voor Hadjar kwam zijn uitvalbeurt dan ook niet als een verrassing. Hij wist dat hij op eieren reed: "Om eerlijk te zijn: ik wist na bocht 1 dat het klaar was." 

Hadjars teamgenoot Verstappen wist zich aardig te herstellen en vocht zich terug naar de zesde plaats. Hadjar krijgt volgende week weer een kans in de Grand Prix van China.

HermanInDeZon

Posts: 743

Al bij al een positief weekend voor hem. Geen fouten gemaakt en in de buurt van Max kunnen blijven. Nu vooral op dit elan door gaan

  • 1
  • 8 maa 2026 - 08:13
Reacties (2)

  • HermanInDeZon

    Posts: 742

    Al bij al een positief weekend voor hem. Geen fouten gemaakt en in de buurt van Max kunnen blijven. Nu vooral op dit elan door gaan

    • + 1
    • 8 maa 2026 - 08:13
  • Joeppp

    Posts: 8.352

    Doe maar een fotootje...

    • + 0
    • 8 maa 2026 - 08:30

