'Red Bull wil concurrentie voor zijn en hoopt Verstappen langer vast te leggen'

De band tussen Max Verstappen en Red Bull Racing lijkt alleen maar sterker te worden. Binnen het team groeit het gevoel dat de Nederlander zijn volledige Formule 1-loopbaan aan Red Bull zal verbinden. Met het vertrouwen dat hij intern krijgt én de vrijheid die hij buiten de Formule 1 geniet, voelt Verstappen zich meer dan ooit een sleutelfiguur binnen het team.

Zijn huidige contract loopt nog tot en met 2028, maar achter de schermen hopen ze bij Red Bull stiekem al op meer. De ambitie leeft om Verstappen ook na die periode aan boord te houden en zijn verbintenis vroegtijdig open te breken, zo weet de Telegraaf te melden.

Verstappen voelt meer vertrouwen binnen Red Bull

De komst van Laurent Mekies speelt daarbij een belangrijke rol. Binnen de renstal uit Milton Keynes heerst het gevoel dat Verstappen tegenwoordig nog meer gehoord wordt binnen het team.

Verstappen merkt volgens ingewijden dat zijn mening zwaarder weegt dan in het verleden. De viervoudig wereldkampioen krijgt bovendien ruimte om zijn kwaliteiten ook buiten de Formule 1 te tonen, door af en toe andere racecategorieën te verkennen. Dat draagt bij aan zijn motivatie én aan het vertrouwen dat hij van het team krijgt.

Resultaten blijven uiteindelijk doorslaggevend

Toch blijft de sportieve factor uiteindelijk doorslaggevend voor de toekomst. Zowel Verstappen als Red Bull hebben namelijk maar één gezamenlijk doel: winnen. Als de resultaten tegenvallen, kan dat de dynamiek binnen het team snel veranderen.

Daarnaast speelt ook het bredere plaatje een rol voor Verstappen. De sfeer binnen het team, onderling vertrouwen en een open communicatielijn zijn voor hem minstens zo belangrijk. In dat opzicht lijkt de Nederlander zich momenteel comfortabeler te voelen dan in de afgelopen jaren. Nu is het vooral zaak dat die goede interne dynamiek zich ook vertaalt naar sterke prestaties op de baan.

Afgelopen jaar werd Verstappen nog veelvuldig gelinkt aan een overstap naar Mercedes. Aangezien de Nederlander zich in de eerste seizoenshelft niet kon meten met de McLarens en de onrust binnen Red Bull toenam, rook Toto Wolff zijn kans.

Joeppp

Joeppp

Ik denk dat als ze dat willen ze het vastleggen heel letterlijk moeten nemen en een paar kettingen met sloten moeten aanschaffen anders vertrekt Verstappen naar een klasse waarin je kan racen.

  • 7
  7 maa 2026 - 13:28
Reacties (11)

  Ferrari412T1

    Posts: 479

    Ben benieuwd, maar zoals het er nu naar uit ziet verwacht ik dat hij misschien wel eerder vertrekt. We zullen zien.

    • + 2
    7 maa 2026 - 13:22
  Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.647

    Als ze met het juiste bedrag komen blijft Max gewoon bij Redbull.
    De vrijheid die hij daar geniet zal zomaar niet bij 'n ander team vanzelfsprekend zijn.

    • + 2
    7 maa 2026 - 13:28
  Joeppp

    Posts: 8.348

    Ik denk dat als ze dat willen ze het vastleggen heel letterlijk moeten nemen en een paar kettingen met sloten moeten aanschaffen anders vertrekt Verstappen naar een klasse waarin je kan racen.

    • + 7
    7 maa 2026 - 13:28
    Rimmer

      Posts: 13.191

      Heeft geen zin. Toto deed dat bij Lewis ook maar die droeg ze daarna gewoon als Fashion statement. .

      • + 0
      7 maa 2026 - 16:27
  VES

    Posts: 1.701

    Dit is een bericht van tijdens de wintertest in Bahrein.
    Ik zou nog even wachten als ik Red Bull Racing was.
    Max vind het niet meer leuk en aan een ongemotiveerde werknemer heb je niks aan.
    Daarin tegen zou ik Hadjar en Lindblad zo snel mogelijk een contract verlengen aanbieden.
    Die hebben er nog volop zin in.

    • + 3
    7 maa 2026 - 13:32
    NicoS

      Posts: 20.185

      Geen enkele coureur vind dit leuk, dat is inmiddels wel duidelijk.
      Daarnaast denk ik niet dat Max ongemotiveerd is, hij zal altijd er alles uit willen halen, dat zit nou eenmaal in z’n aard.
      Er schijnt ook achter de schermen al behoorlijk wat discussie te zijn ontstaan over deze regels, het werk namelijk niet.
      Dus best kans dat er wel wat aan gedaan gaat worden, alleen zullen de auto’s dan over het geheel langzamer worden.
      Het is toch te gek voor woorden dat coureurs meer op hun stuur moeten kijken om maar een beetje knap een rondje te rijden?
      Norris die aangaf dat hij het onderdeel op de baan niet zag, omdat hij bezig was met knopjes op z’n stuur.
      En hoelang Hadjar en Lindblad er nog zin in hebben als je continu bezig bent met managen, valt ook nog te bezien.
      Ja, ze zitten in een andere fase in hun carrière dan coureurs die al jaren in de sport zitten, maar ook voor hun gaat de lol er uiteindelijk wel vanaf.

      • + 3
      7 maa 2026 - 13:59
    VES

      Posts: 1.701

      “ Het is toch te gek voor woorden dat coureurs meer op hun stuur moeten kijken om maar een beetje knap een rondje te rijden?”

      Straaljager piloten kunnen alle informatie die ze nodig hebben op het vizier van hun helm zien, die kunnen ook niet op hun dashboard kijken tijdens een dogfight.
      Misschien wordt het tijd dat ze dat in de F1 ook gaan toepassen.

      • + 2
      7 maa 2026 - 14:05
    NicoS

      Posts: 20.185

      Dat hebben ze niet, en dat zal ook niet zomaar gebeuren. Daarnaast kijk je er alsnog naar, en let je op dat moment niet op de baan, want die knopjes zitten nou eenmaal op het stuur.
      Gaat erom dat deze regels niet werken, dat is het punt.

      • + 2
      7 maa 2026 - 14:15
    VES

      Posts: 1.701

      Hoe doen die straaljager piloten dat dan tijdens een dogfight met mach1 :-)

      • + 1
      • 7 maa 2026 - 14:18
    VES

      Posts: 1.701

      Alles wat nieuw is is moeilijk, ze hebben gewoon wat tijd nodig om eraan te wennen.
      Ze zijn nu nog een beetje in paniek omdat de rangorde een beetje is gewijzigd en de ene het sneller oppakt als de ander.
      Komt wel goed, we krijgen een geweldig spannend en spectaculair seizoen, let maar op.
      En de beste gaat uiteindelijk het kampioenschap winnen, zo is het altijd geweest en zo zal het altijd blijven.

      • + 1
      • 7 maa 2026 - 14:27
    NicoS

      Posts: 20.185

      Dan snap je het nog steeds niet wat er wordt bedoeld.
      Zoals Max zei, het maakt niet uit waar ik mij had gekwalificeerd, deze auto’s zijn niet leuk om mee te rijden, ik mis de beleving en emotie in deze auto’s.
      Dat er een team domineert is ook helemaal het punt niet, want dat hoort namelijk wel in de F1, daar gaat het ook helemaal niet om. Dat zal naarmate het seizoen vordert wel weer beter worden, het gaat puur om hoe de auto gereden moet worden om snel te zijn. Het klinkt onlogisch dat je op sommige delen van de baan langzamer moet rijden dan je zou willen, om zonder energie te komen te zitten op andere delen van de baan.
      Dat is het probleem, niet dat Mercedes nu boven de rest uitsteekt.
      Ik schreef dit al eerder, maar het is als een boxer die één hand op z’n rug moet binden voordat hij de ring in gaat…..het klopt niet.

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 14:51

