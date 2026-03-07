De band tussen Max Verstappen en Red Bull Racing lijkt alleen maar sterker te worden. Binnen het team groeit het gevoel dat de Nederlander zijn volledige Formule 1-loopbaan aan Red Bull zal verbinden. Met het vertrouwen dat hij intern krijgt én de vrijheid die hij buiten de Formule 1 geniet, voelt Verstappen zich meer dan ooit een sleutelfiguur binnen het team.

Zijn huidige contract loopt nog tot en met 2028, maar achter de schermen hopen ze bij Red Bull stiekem al op meer. De ambitie leeft om Verstappen ook na die periode aan boord te houden en zijn verbintenis vroegtijdig open te breken, zo weet de Telegraaf te melden.

Verstappen voelt meer vertrouwen binnen Red Bull

De komst van Laurent Mekies speelt daarbij een belangrijke rol. Binnen de renstal uit Milton Keynes heerst het gevoel dat Verstappen tegenwoordig nog meer gehoord wordt binnen het team.

Verstappen merkt volgens ingewijden dat zijn mening zwaarder weegt dan in het verleden. De viervoudig wereldkampioen krijgt bovendien ruimte om zijn kwaliteiten ook buiten de Formule 1 te tonen, door af en toe andere racecategorieën te verkennen. Dat draagt bij aan zijn motivatie én aan het vertrouwen dat hij van het team krijgt.

Resultaten blijven uiteindelijk doorslaggevend

Toch blijft de sportieve factor uiteindelijk doorslaggevend voor de toekomst. Zowel Verstappen als Red Bull hebben namelijk maar één gezamenlijk doel: winnen. Als de resultaten tegenvallen, kan dat de dynamiek binnen het team snel veranderen.

Daarnaast speelt ook het bredere plaatje een rol voor Verstappen. De sfeer binnen het team, onderling vertrouwen en een open communicatielijn zijn voor hem minstens zo belangrijk. In dat opzicht lijkt de Nederlander zich momenteel comfortabeler te voelen dan in de afgelopen jaren. Nu is het vooral zaak dat die goede interne dynamiek zich ook vertaalt naar sterke prestaties op de baan.

Afgelopen jaar werd Verstappen nog veelvuldig gelinkt aan een overstap naar Mercedes. Aangezien de Nederlander zich in de eerste seizoenshelft niet kon meten met de McLarens en de onrust binnen Red Bull toenam, rook Toto Wolff zijn kans.