Het nieuwe Formule 1-seizoen staat op het punt van beginnen, maar het is nog steeds een raadsel wie de titelfavoriet is. Bij de topteams wijzen ze vooral naar elkaar, en volgens oud-coureur Riccardo Patrese was iedereen tijdens de tests aan het sandbaggen. Hij denkt dat één team er bovenuit zal steken, en hij wijst naar Red Bull.

Tijdens de testweken in Barcelona en Bahrein werd duidelijk dat de teams van Mercedes, McLaren, Red Bull en Ferrari waarschijnlijk de kopgroep zullen vormen in het aankomende Formule 1-seizoen. Of dit echt het geval zal zijn, moet echter nog blijken. Tijdens de tests hielden veel teams zich in, en bij Mercedes maken ze ook nog eens gebruik van een veelbesproken trucje met de compressieverhoudingen van de motor.

Veel teams wijzen Mercedes dan ook aan als de favoriet, maar daar moeten ze bij de Duitse renstal niets van weten. In Bahrein wees Mercedes-teambaas Toto Wolff naar Red Bull en Max Verstappen, wat voor veel verbazing zorgde. Red Bull rijdt dit jaar immers voor het eerst met eigen krachtbronnen, en ze stelden eerder al dat ze veel slapeloze nachten verwachten.

Wie speelde er verstoppertje?

Oud-coureur Riccardo Patrese denkt dat er spelletjes worden gespeeld. De Italiaan geeft zijn ongezouten mening bij talkSPORT Bet Slots Site: "Teams houden zich natuurlijk in, vooral met alle ophef omtrent die motor van Mercedes. Iemand houdt zich in, waarschijnlijk de teams die denken dat ze beter zijn dan anderen, om niet te veel te laten zien."

Is Red Bull stiekem de grote favoriet?

Patrese denkt dat er één team is dat iedereen kan gaan verrassen bij de start van het seizoen in Australië: "Ik las een opmerking van Carlos Sainz waar hij zei dat Red Bull de beste motor heeft, en dat ze ver voor liggen op de concurrentie. Ik weet niet wat hij tijdens de tests in Bahrein heeft gezien, maar als dit het geval is, dan zal Red Bull naast de beste motor waarschijnlijk ook een zeer goede auto en de beste coureur hebben."