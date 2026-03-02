user icon
Red Bull stiekem de titelfavoriet: "Ze liggen ver voor op de rest"

Red Bull stiekem de titelfavoriet: "Ze liggen ver voor op de rest"

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat op het punt van beginnen, maar het is nog steeds een raadsel wie de titelfavoriet is. Bij de topteams wijzen ze vooral naar elkaar, en volgens oud-coureur Riccardo Patrese was iedereen tijdens de tests aan het sandbaggen. Hij denkt dat één team er bovenuit zal steken, en hij wijst naar Red Bull.

Tijdens de testweken in Barcelona en Bahrein werd duidelijk dat de teams van Mercedes, McLaren, Red Bull en Ferrari waarschijnlijk de kopgroep zullen vormen in het aankomende Formule 1-seizoen. Of dit echt het geval zal zijn, moet echter nog blijken. Tijdens de tests hielden veel teams zich in, en bij Mercedes maken ze ook nog eens gebruik van een veelbesproken trucje met de compressieverhoudingen van de motor.

Veel teams wijzen Mercedes dan ook aan als de favoriet, maar daar moeten ze bij de Duitse renstal niets van weten. In Bahrein wees Mercedes-teambaas Toto Wolff naar Red Bull en Max Verstappen, wat voor veel verbazing zorgde. Red Bull rijdt dit jaar immers voor het eerst met eigen krachtbronnen, en ze stelden eerder al dat ze veel slapeloze nachten verwachten.

Wie speelde er verstoppertje?

Oud-coureur Riccardo Patrese denkt dat er spelletjes worden gespeeld. De Italiaan geeft zijn ongezouten mening bij talkSPORT Bet Slots Site: "Teams houden zich natuurlijk in, vooral met alle ophef omtrent die motor van Mercedes. Iemand houdt zich in, waarschijnlijk de teams die denken dat ze beter zijn dan anderen, om niet te veel te laten zien."

Is Red Bull stiekem de grote favoriet?

Patrese denkt dat er één team is dat iedereen kan gaan verrassen bij de start van het seizoen in Australië: "Ik las een opmerking van Carlos Sainz waar hij zei dat Red Bull de beste motor heeft, en dat ze ver voor liggen op de concurrentie. Ik weet niet wat hij tijdens de tests in Bahrein heeft gezien, maar als dit het geval is, dan zal Red Bull naast de beste motor waarschijnlijk ook een zeer goede auto en de beste coureur hebben."

erik1

Posts: 390

Dus Patrese herhaalt hier wat hij heeft gelezen dat Sainz heeft gezegd.... Het is zó goed dat het seizoen voor de deur staat.

  • 10
  • 2 maa 2026 - 07:42
  • erik1

    Posts: 390

    Dus Patrese herhaalt hier wat hij heeft gelezen dat Sainz heeft gezegd.... Het is zó goed dat het seizoen voor de deur staat.

    • + 10
    • 2 maa 2026 - 07:42
    • da_bartman

      Posts: 6.441

      Het is wachten op de volgende ex-coureur die herhaalt wat Patrese heeft herhaald en daarna is het wachten is op de volgende ex-coureur die .........
      En dan begint het nieuwe seizoen echt.

      • + 4
      • 2 maa 2026 - 08:04
    • Larry Perkins

      Posts: 63.220

      Nog een paar meningen…

      Juan Pablo Montoya: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Mathieu van der Poel: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Robin van Persie: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Suzanne Schulting: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Bryan Linssen: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Wout Weghorst: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      R. Schumacher: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Palmer: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Coulthard: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Brundle: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Kravitz: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Rosberg: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Chandhok: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Croft: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Häkkinen: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Berger: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Alesi: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Van Haren: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Doornbos: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Kalf: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      T. Coronel: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      T. Coronel: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Van der Garde: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Tung: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      De tandarts met microfoon: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Mol: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      NAVO-chef Mark Rutte: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Jens-Frederik Nielsen, premier van Groenland: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Franse president Macron: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Ursula von der Leyen van de Europese Commissie: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      De Air Force One, het vliegtuig van de Amerikaanse president: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      ex-PVV'ers: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Robin van Persie: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Quinten Timber: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Gian van Veen: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Steiner: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Ecclestone: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Cruella de Vil: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Donald J. Trump: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Elon Musk: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Vladimir Poetin: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Benjamin Netanyahu: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Xi Jinping: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Kim Jong-un: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Mohammed Ben Sulayem, de dictator van de Formule 1: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Stefano Domenicali, de parasiet van de Formule 1: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Gianni Infantino: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      ex-minister Faber: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Gordon: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      De blote tietenparade: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Hannaaaaahhh: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Herman Finkers: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Michael van Gerwen: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Hans van Breukelen: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Fred Grim: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      De Oranje-handbalsters: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Mohamed Salah: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Het Nederlands Curlingteam: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      'Second Choice George': “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Toffe Toto: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      De voormalige raketmotorkampioen van de armoe: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Fraulein Ohnebursten aus Wuperthal, de koffiejuffrouw van Mercedes: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Tante Agaath uit Warmetuut: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      DJ ome Joop: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Trage Tineke uit Damme (West-Vlaanderen): “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      De Koninklijke Nederlandse KantKlos Bond: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Erik ten Hag: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Groenland: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Tom Dumoulin: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Geert-Jan en Carry Knoops: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      50PLUS: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Elodie Verweij: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Abbas Araghchi: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Botic van de Zandschulp: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Femke Kok, Jutta Leerdam en Suzanne Schulting: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Jenning de Boo en Kjeld Nuis: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Anderen: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”

      • + 10
      • 2 maa 2026 - 09:05
    • shakedown

      Posts: 1.705

      Maar Mercedes heeft toch de beste motor?

      Red Bull is drankjes bedrijf en geen motor fabrikant en dus kunnen die geen motor bouwen, want dat is heeeeeuuuuulll erg moeilijk en je moet echt heel heel heel heel veel verstand van motor bouwen hebben...

      • + 1
      • 2 maa 2026 - 09:16
    • Larry Perkins

      Posts: 63.220

      Ik snap ook niet waarop al die gasten hun mening baseren @shakedown...

      • + 0
      • 2 maa 2026 - 09:25
    • The Wolf

      Posts: 215

      Allerlaatste woorden van ayatollah ali khamenei;
      "Arghhh uche uche R-R-R-ed B-B-B-Bull heeft de beste motor en ligt ver voor uche de uche uche c-c-concurrentie arghhhhhhhh........"

      • + 4
      • 2 maa 2026 - 09:25
    • The Wolf

      Posts: 215

      de Paus; "Urbi et orbi, en oh ja Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie"

      • + 4
      • 2 maa 2026 - 09:36
    • The Wolf

      Posts: 215

      Kim Holland; "Ja-ja-ja-JAAAAAAH Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie ah-ah-AAAAHHHH"

      • + 3
      • 2 maa 2026 - 09:38
    • Williams_F1

      Posts: 1.360

      Fraulein Ohnebursten aus Wuperthal, de koffiejuffrouw van Mercedes: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”
      Tante Agaath uit Warmetuut: “Red Bull heeft de beste motor en ligt ver voor de concurrentie.”

      die hebben er echt verstand van!

      • + 1
      • 2 maa 2026 - 10:26
    • gridiron

      Posts: 3.233

      Niemand weet hoe het zit, zelfs de teams niet dus laten we voorlopig stoppen met die zever.

      • + 0
      • 2 maa 2026 - 12:16
    • Larry Perkins

      Posts: 63.220

      Vertel dat maar aan de 79 hierboven @gridiron...

      (Maar van Ayatollah Ali Khamenei krijgt het niet meer mee)

      • + 1
      • 2 maa 2026 - 12:26
    • Hourpower

      Posts: 763

      @ Larry

      Oh man hilarisch! Haha

      • + 0
      • 2 maa 2026 - 12:39
  • The Wolf

    Posts: 215

    ze liggen enorm ver voor, Max is al met de seizoensafsluiter bezig terwijl de rest nog moet beginnen

    • + 3
    • 2 maa 2026 - 08:26
    • Ernie5335

      Posts: 5.786

      Kan ie lekker op vakantie...

      • + 0
      • 2 maa 2026 - 10:03
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 912

    Hahaha, nu is RBR weer de favoriet! Kan het me écht niet voorstellen, maar goed.
    Gelukkig is de aftrap van het seizoen deze week. We gaan het zien...

    • + 0
    • 2 maa 2026 - 10:35
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.156

      Vowles roept dit ook. In de eerste testweek in Bahrein waren ze op het rechte stuk het snelst. 2e week totaal niet meer. Dus ze hebben zeker de motor teruggeschroefd maar wie doet dat niet in de testweek? Misschien ferrari alleen niet om rust te creëren

      • + 1
      • 2 maa 2026 - 11:55
  • SennaS

    Posts: 11.613

    Een raket motor in de rocketship, die gaan naar de maan.

    • + 1
    • 2 maa 2026 - 10:43

