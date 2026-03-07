De eerste kwalificatie van het nieuwe Formule 1-seizoen is een feit. In Australië werd de pole position gepakt door George Russell. Hij deelt morgen de eerste startrij met Andrea Kimi Antonelli, die de tweede tijd noteerde. De top drie werd compleet gemaakt door de grote verrassing Isack Hadjar.

De kop is er eindelijk af in de koningsklasse van de autosport. Na maandenlang speculeren en sandbaggen, een shakedown in Barcelona, een wintertest in Bahrein en drie vrije trainingen in Melbourne, begon eindelijk de kwalificatie in Australië. Nu is duidelijk wie het beste zijn huiswerk heeft gedaan met betrekking tot de nieuwe reglementen.

Q1: Verstappen keihard eraf

De eerste kwalificatie van het jaar liep uit op een drama voor Verstappen. Meteen tijdens het aanzetten voor zijn eerste ronde, schoot de Nederlander er keihard af bij de eerste bocht. Over en uit voor Verstappen, die voor het eerst sinds Brazilië afgelopen jaar uit Q1 vliegt.

Verstappen zal in Melbourne vanaf de laatste plek starten, wat voor hem compleet nieuw zal zijn. Op zijn debuut in 2015 na, startte hij altijd in de top-5 tijdens de Grand Prix van Australië.

George Russell reed de snelste tijd in Q1, gevolgd door Oscar Piastri en Lewis Hamilton. Het is een feit dat Mercedes, Ferrari en McLaren een ijzersterke auto gebouwd hebben. Ook Hadjar maakte indruk door de vijfde tijd neer te zetten. Fernando Alonso leek even een wonder te verrichten door met zijn Aston Martin door te stromen naar Q2, maar werd eruit geknikkerd door Franco Colapinto.

Q2: Russell verpulvert de rest

In het tweede gedeelte van de kwalificatie, deelde Russell een gigantische tik uit aan de rest van het veld. De Engelsman - die door velen is gebombardeerd tot favoriet voor het wereldkampioenschap - was maar liefst vier tienden sneller dan nummer twee Charles Leclerc en een halve seconde sneller dan nummer drie Antonelli.

Gabriel Bortoleto maakte veel indruk. De Braziliaan zette zijn Audi - dat debuteert in de Formule 1 - op P10 en stoomde dus door naar het derde gedeelte van de kwalificatie. Helaas voor hem kon hij daar niet aan meedoen, aangezien zijn auto uitviel. Ook Racing Bulls-debutant Arvid Lindblad beleefde een sterke kwalificatie en wist Q3 te halen.

Q3: Russell maakt favorietenrol waar

Mercedes beging een enorme blunder bij het ingaan van Q3. Het team uit Brackley stuurde Antonelli met de koelers de baan op, die die vervolgens van zijn auto af zag vallen. Meteen daarna reed Lando Norris daar overheen, waarna hij schade opliep aan zijn voorvleugel en de rode vlag gezwaaid moest worden. Antontelli en Mercedes hangt dus een straf boven het hoofd.

De kwalificatie in Australië stond uiteindelijk in het teken van Russell. Met behoorlijke overmacht veroverde hij pole position en zal hij de race starten vanaf de eerste plaats. Antonelli greep de tweede plaats en de verrassing van de dag was Hadjar, die op knappe wijze de derde plaats pakte.

De Nederlandse fans zullen de wekker moeten zetten, willen zij de race live meemaken. Om 07:00 uur s'ochtends (Nederlandse tijd) zal de eerste Grand Prix van het jaar plaatsvinden in Australië.