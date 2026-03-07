user icon
Uitslag kwalificatie Australië: Russell superieur, drama voor Verstappen

<b> Uitslag kwalificatie Australië: </b> Russell superieur, drama voor Verstappen

De eerste kwalificatie van het nieuwe Formule 1-seizoen is een feit. In Australië werd de pole position gepakt door George Russell. Hij deelt morgen de eerste startrij met Andrea Kimi Antonelli, die de tweede tijd noteerde. De top drie werd compleet gemaakt door de grote verrassing Isack Hadjar.

De kop is er eindelijk af in de koningsklasse van de autosport. Na maandenlang speculeren en sandbaggen, een shakedown in Barcelona, een wintertest in Bahrein en drie vrije trainingen in Melbourne, begon eindelijk de kwalificatie in Australië. Nu is duidelijk wie het beste zijn huiswerk heeft gedaan met betrekking tot de nieuwe reglementen. 

Q1: Verstappen keihard eraf

De eerste kwalificatie van het jaar liep uit op een drama voor Verstappen. Meteen tijdens het aanzetten voor zijn eerste ronde, schoot de Nederlander er keihard af bij de eerste bocht. Over en uit voor Verstappen, die voor het eerst sinds Brazilië afgelopen jaar uit Q1 vliegt. 

Verstappen zal in Melbourne vanaf de laatste plek starten, wat voor hem compleet nieuw zal zijn. Op zijn debuut in 2015 na, startte hij altijd in de top-5 tijdens de Grand Prix van Australië. 

George Russell reed de snelste tijd in Q1, gevolgd door Oscar Piastri en Lewis Hamilton. Het is een feit dat Mercedes, Ferrari en McLaren een ijzersterke auto gebouwd hebben. Ook Hadjar maakte indruk door de vijfde tijd neer te zetten. Fernando Alonso leek even een wonder te verrichten door met zijn Aston Martin door te stromen naar Q2, maar werd eruit geknikkerd door Franco Colapinto.

Q2: Russell verpulvert de rest

In het tweede gedeelte van de kwalificatie, deelde Russell een gigantische tik uit aan de rest van het veld. De Engelsman - die door velen is gebombardeerd tot favoriet voor het wereldkampioenschap - was maar liefst vier tienden sneller dan nummer twee Charles Leclerc en een halve seconde sneller dan nummer drie Antonelli. 

Gabriel Bortoleto maakte veel indruk. De Braziliaan zette zijn Audi - dat debuteert in de Formule 1 - op P10 en stoomde dus door naar het derde gedeelte van de kwalificatie. Helaas voor hem kon hij daar niet aan meedoen, aangezien zijn auto uitviel. Ook Racing Bulls-debutant Arvid Lindblad beleefde een sterke kwalificatie en wist Q3 te halen.

Q3: Russell maakt favorietenrol waar

Mercedes beging een enorme blunder bij het ingaan van Q3. Het team uit Brackley stuurde Antonelli met de koelers de baan op, die die vervolgens van zijn auto af zag vallen. Meteen daarna reed Lando Norris daar overheen, waarna hij schade opliep aan zijn voorvleugel en de rode vlag gezwaaid moest worden. Antontelli en Mercedes hangt dus een straf boven het hoofd. 

De kwalificatie in Australië stond uiteindelijk in het teken van Russell. Met behoorlijke overmacht veroverde hij pole position en zal hij de race starten vanaf de eerste plaats. Antonelli greep de tweede plaats en de verrassing van de dag was Hadjar, die op knappe wijze de derde plaats pakte.

De Nederlandse fans zullen de wekker moeten zetten, willen zij de race live meemaken. Om 07:00 uur s'ochtends (Nederlandse tijd) zal de eerste Grand Prix van het jaar plaatsvinden in Australië. 

 

 

Polleken

Posts: 990

Hadjar toch wel netjes

  • 4
  7 maa 2026 - 07:22
Reacties (27)

  • nr 76

    Posts: 7.358

    2014 all over again...

    • + 0
    7 maa 2026 - 07:22
    • Larry Perkins

      Posts: 63.313

      Max zou een seconde sneller dan Isack zijn geweest en dus op pole hebben gestaan, maar het is toch te vroeg voor een STRAATFEEST...

      • + 2
      7 maa 2026 - 07:29
    • snailer

      Posts: 32.088

      2014? Geen idee waar je op doelt.

      • + 0
      7 maa 2026 - 07:38
  • Polleken

    Posts: 990

    Hadjar toch wel netjes

    • + 4
    7 maa 2026 - 07:22
    • nr 76

      Posts: 7.358

      Zeker knap gedaan! Zit wel heel erg dicht bij elkaar vanaf P3.

      • + 1
      7 maa 2026 - 07:24
    • Joseph1000

      Posts: 269

      Kan beter met de Dyson omgaan dan Verstappen 😋

      • + 1
      7 maa 2026 - 07:25
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.173

    Wat een smerig team is dat mercedes toch. Hele winter roepen en wijzen naar andere en in de kwali draaien ze alles open en dan de snelste. En dan ook nog verbaast gaan roepen dat ze het niet hadden verwacht blablabla

    • + 1
    7 maa 2026 - 07:23
  • F1 bekijker

    Posts: 50

    Wat lopen die Mercedes.

    • + 0
    7 maa 2026 - 07:24
    • Lulham

      Posts: 676

      Wat lopen die Mercedes? Heb je een woordenboek nodig?

      • + 0
      7 maa 2026 - 07:28
    • F1 bekijker

      Posts: 50

      Is het je dag niet?

      • + 3
      7 maa 2026 - 07:30
    • Lulham

      Posts: 676

      Het lijkt er meer op dat jij nog even een paar jaar terug naar school moet, dan heb je pas je dag niet.

      • + 0
      7 maa 2026 - 07:36
  • Lulham

    Posts: 676

    Normaal gesproken zou Verstappen in de top 3 en misschien zelfs P2 hebben kunnen starten. Het wordt nog een lang seizoen. Maar niet verrassend dit.

Ferrari toch weer 4e team.

    Ferrari toch weer 4e team.

    • + 0
    7 maa 2026 - 07:25
    • LucaF1

      Posts: 515

      hoezo 2 dan, hardjar is gewoon sneller dan max ;-)))

      • + 2
      7 maa 2026 - 07:26
    • Rode Stier 33

      Posts: 942

      Alleen maar mooi toch! Max heeft niks aan een teamgenoot die er een seconde achter staat!

      • + 2
      7 maa 2026 - 07:31
  • Joseph1000

    Posts: 269

    Mercedes begint goed iniedergeval.
    Nig weinig te zeggen hoe een race zal gaan verlopen dan komen er meer factoren bij kijken.

    • + 1
    7 maa 2026 - 07:25
    • Lulham

      Posts: 676

      Er is nauwelijks in te halen met deze auto's, de race gaat saai worden.

      • + 0
      7 maa 2026 - 07:29
  • Rode Stier 33

    Posts: 942

    Mercedes heeft het gewoon weer uitetekend voor elkaar! En netjes van Hadjar om met de vierde auto (vanochtend nog gelezen) vanaf P3 te starten!

    • + 2
    7 maa 2026 - 07:25
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.522

    Mercedes wat een voorsprong de rest zit nog wel dicht bij elkaar. Hadjar toch knap 3de. Ferrari had ik toch meer van verwacht dat ze dichter bij Mercedes zou staan

    • + 3
    7 maa 2026 - 07:28
  • red slow

    Posts: 3.294

    Ik begreep dat het verschil hem vooral zit in de topsnelheid door enkele de verbrandingsmotor die ligt hoger bij de Mercedes en het opladen van de batterijen schijnt sneller te gaan.

    Ik ben dan ook wel benieuwd of dit zo blijft na augustus. Voor de rest petje af voor Mercedes ze hebben het toch weer geflikt. Iets dat de anderen teams minder goed hebben gedaan. En zeker complimenten richting Audi. Netjes P10 eerste kwalificatie

    • + 1
    7 maa 2026 - 07:28
    • Rode Stier 33

      Posts: 942

      Dan is de marge wsl al zo groot dat ze niet meer in te halen zijn 😉

      • + 1
      7 maa 2026 - 07:30
    • gridiron

      Posts: 3.248

      Als je kijkt naar waar de andere MB teams staan zal die wel niet zoveel beter zijn.

      • + 2
      7 maa 2026 - 07:32
  • Mr Marly

    Posts: 7.962

    En we zijn begonnen!!
    Pff wat een overmacht van Mercedes, Russell onaantastbaar. Wat een incidenten met Antonelli, vaak wijd, pitlane overtreding en wegrijden met de koelers (die Norris vervolgens mooi kapot reed, spectaculair beeld). Daar gaat hij ongetwijfeld noch een straf voor krijgen. McLaren degelijk, al was Norris niet top. Ferrari goed. Hadjar netjes en een pijnlijke crash voor Max (buiten zijn schuld), zo wil je het seizoen niet beginnen.
    Mercedes lijkt de maatstaf, benieuwd of iemand de strijd met ze aankan.
    Het opladen van de batterij op een recht stuk ziet er raar uit, wel goed in beeld gebracht met de grafics.
    Blij dat we weer begonnen zijn, goed seizoen gewenst aan iedereen.

    • + 3
    7 maa 2026 - 07:30
    • Rode Stier 33

      Posts: 942

      Ik vind Hadjar meer dan netjes! Dat is toch wat anders dan al zijn voorgangers.

      • + 2
      7 maa 2026 - 07:32
    • Lulham

      Posts: 676

      Noch??? Nog!!!

      • + 0
      7 maa 2026 - 07:34
  • Larry Perkins

    Posts: 63.313

    Russell en Mercedes-fans gefeliciteerd!

    • + 1
    7 maa 2026 - 07:30
  • Politik

    Posts: 9.769

    Mercedes met een flinke voorsprong, dat was toch wel te verwachten.

    Net zoals in 2014 zullen de fabrieksteams aan het begin een voordeel hebben tov de klantenteams. Ze hebben simpelweg meer kennis van de PU en een betere en langere voorbereiding gehad in het integratie proces met het chassis.

    Australië is een redelijk uniek circuit, het enige wat ik kan hopen is dat het verschil de komende circuits wat kleiner zal zijn.

    • + 1
    7 maa 2026 - 07:39
  • NicoS

    Posts: 20.163

    Mercedes maakt favorietenrol waar, daarachter is het heel close.
    Kijken of ze in de race ook oppermachtig zijn.
    Jammer dat Max niet kon laten zien waartoe hij met de RBR in staat is, maar duidelijk dat ze er goed bij zitten met een mooie P3 voor Hadjar, en de keurige top tien klassering van de andere RBPT aangedreven teams. Die motor is goed, dat is een pluspunt….
    Ferrari valt mij dan weer een beetje tegen, en McLaren heeft nog huiswerk te doen als je met dezelfde motor bijna een seconde aan de broek krijgt.

    • + 0
    7 maa 2026 - 07:43

show sidebar