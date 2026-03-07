user icon
icon

Onduidelijkheid bij Aston Martin: Deelname Stroll nog onzeker

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Onduidelijkheid bij Aston Martin: Deelname Stroll nog onzeker

Het team van Aston Martin beleeft tot nu toe een horrorweekend in Australië. De nieuwe auto kampt met veel grote problemen, en de kans is klein dat ze morgen de race gaan uitrijden. Teambaas Adrian Newey stelt dat ze gaan onderzoeken of Lance Stroll überhaupt kan gaan starten.

Het team van Aston Martin gold voorafgaand aan het seizoen nog als een outsider voor mogelijke podiumplaatsen en misschien wel meer. Met Adrian Newey hebben ze één van de beste ontwerpers uit de geschiedenis van de Formule 1 in huis gehaald, en met Honda hebben ze ook een grote naam als motorleverancier binnengehaald.

Meer over Aston Martin Bizar: 'Aston Martin laat GP Australië aan zich voorbij gaan vanwege tekort reserve-onderdelen'

Bizar: 'Aston Martin laat GP Australië aan zich voorbij gaan vanwege tekort reserve-onderdelen'

2 maa
 'Gespannen sfeer bij Aston Martin: ze willen de eerste twee races overslaan'

'Gespannen sfeer bij Aston Martin: ze willen de eerste twee races overslaan'

26 feb

Maar al tijdens de testweken bleek dat de problemen groot waren, en die hebben ze voor dit weekend niet weten op te lossen. Op de donderdag lieten ze al weten dat ze de race vrijwel zeker niet gaan uitrijden, en de auto leek ook niet heel veilig te zijn.

Door problemen met de motor ontstaan er veel trillingen, en die kunnen volgens het team zelfs voor zenuwschade bij de coureurs gaan zorgen.

Wat is de situatie met Stroll?

In de vrije trainingen kwamen ze dan ook amper in actie, en Lance Stroll liet vandaag zijn gezicht niet zien op de baan. Hij stond de hele derde vrije training in de pitbox en reed ook geen meter in de kwalificatie. In principe heeft hij dus niet voldaan aan de 107 procent-regel, en dat zou betekenen dat hij niet mag starten.

Omdat hij de derde vrije training niet heeft gereden, kan het een ingewikkeld verhaal worden.

Wat gaat Aston Martin nu doen?

Teambaas en topontwerper Adrian Newey laat in een persbericht weten dat Aston Martin zich gaat inspannen om de Canadese coureur aan de start te krijgen: "Het is duidelijk dat de AMR26 vandaag de juiste pace had om deel te nemen, dus we gaan vanavond met de FIA in gesprek om te kijken naar de opties om Lance toch te laten starten."

Strolls teamgenoot Fernando Alonso kende een aardige kwalificatie, en hij wist een zeventiende tijd te noteren.

Rimmer

Posts: 13.180

Ongelofelijk wat een drama weer met Honda. Ze kunnen nog geen 1.6 blokje met turbo maken die gewoon probleemloos draait. Het is niveau Franse rommel dit.
Er is nu ook een budgetcap op motor ontwikkeling dus ze zijn alweer klaar.
Lawrence is al driftig op zoek naar een andere motorleverancier ma... [Lees verder]

  • 1
  • 7 maa 2026 - 08:54
F1 Nieuws Lance Stroll Adrian Newey Aston Martin GP Australië 2026

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Rimmer

    Posts: 13.180

    Ongelofelijk wat een drama weer met Honda. Ze kunnen nog geen 1.6 blokje met turbo maken die gewoon probleemloos draait. Het is niveau Franse rommel dit.
    Er is nu ook een budgetcap op motor ontwikkeling dus ze zijn alweer klaar.
    Lawrence is al driftig op zoek naar een andere motorleverancier maar wie en waar? Ze zijn klaar daar. Nog drie race weekenden zinloos van circuit naar circuit reizen dwars door de tijdzones heen en Alonso houdt het voor gezien. Lance kan zich in een goede auto al niet motiveren en dat gaat nu helemaal nooit meer gebeuren.
    Lawrence verkoopt de boel eind dit jaar aan de Arabieren en die zullen Horner en consorten aan gaan trekken. Wat dat betekent voor de positie van Adrian is ongewis. Hij zal aan relatie herstel moeten gaan werken wil hij dan bij Saudi F1 blijven.

    • + 1
    • 7 maa 2026 - 08:54

AU Grand Prix van Australië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AUGrand Prix van Australië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

CA Lance Stroll 18
Lance Stroll
  • Team Aston Martin
  • Punten 325
  • Podiums 3
  • Grand Prix 191
  • Land CA
  • Geb. datum 29 okt 1998 (27)
  • Geb. plaats Montreal, CA
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
show sidebar