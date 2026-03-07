Het team van Aston Martin beleeft tot nu toe een horrorweekend in Australië. De nieuwe auto kampt met veel grote problemen, en de kans is klein dat ze morgen de race gaan uitrijden. Teambaas Adrian Newey stelt dat ze gaan onderzoeken of Lance Stroll überhaupt kan gaan starten.

Het team van Aston Martin gold voorafgaand aan het seizoen nog als een outsider voor mogelijke podiumplaatsen en misschien wel meer. Met Adrian Newey hebben ze één van de beste ontwerpers uit de geschiedenis van de Formule 1 in huis gehaald, en met Honda hebben ze ook een grote naam als motorleverancier binnengehaald.

Maar al tijdens de testweken bleek dat de problemen groot waren, en die hebben ze voor dit weekend niet weten op te lossen. Op de donderdag lieten ze al weten dat ze de race vrijwel zeker niet gaan uitrijden, en de auto leek ook niet heel veilig te zijn.

Door problemen met de motor ontstaan er veel trillingen, en die kunnen volgens het team zelfs voor zenuwschade bij de coureurs gaan zorgen.

Wat is de situatie met Stroll?

In de vrije trainingen kwamen ze dan ook amper in actie, en Lance Stroll liet vandaag zijn gezicht niet zien op de baan. Hij stond de hele derde vrije training in de pitbox en reed ook geen meter in de kwalificatie. In principe heeft hij dus niet voldaan aan de 107 procent-regel, en dat zou betekenen dat hij niet mag starten.

Omdat hij de derde vrije training niet heeft gereden, kan het een ingewikkeld verhaal worden.

Wat gaat Aston Martin nu doen?

Teambaas en topontwerper Adrian Newey laat in een persbericht weten dat Aston Martin zich gaat inspannen om de Canadese coureur aan de start te krijgen: "Het is duidelijk dat de AMR26 vandaag de juiste pace had om deel te nemen, dus we gaan vanavond met de FIA in gesprek om te kijken naar de opties om Lance toch te laten starten."

Strolls teamgenoot Fernando Alonso kende een aardige kwalificatie, en hij wist een zeventiende tijd te noteren.