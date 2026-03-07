user icon
Drama in Australië: Verstappen meteen keihard eraf in Melbourne

Max Verstappen is zijn Formule 1-seizoen desastreus begonnen. De Nederlander is in de kwalificatie met zijn nieuwe auto eraf gevlogen en dus zal hij achteraan starten tijdens de Grand Prix van Australië. Verstappen is ongedeerd uitgestapt en de rode vlag is gezwaaid.

Verstappen zal de eerste race van het jaar van de laatste plek moeten starten. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing kwam al aan de late kant de baan op en vloog al meteen bij de eerste bocht eraf. Een flinke domper voor Verstappen, die voor het eerst sinds Brazilië afgelopen jaar strandt in het eerste gedeelte van de kwalificatie.

De crash van Verstappen

Al heel snel ging het mis voor Verstappen in Melbourne. Uitgerekend bij zijn eerste ronde op het stratencircuit, schoot de Nederlander al aan het einde van het eerste rechte stuk van de baan. Op de eerste beelden lijkt de Red Bull-coureur de achterkant van zijn RB22 te verliezen, waarna hij op harde wijze de boarding invliegt. Einde verhaal voor Verstappen, die achteraan zal starten in Melbourne. 

 

Moeilijk weekend voor Verstappen

Tot zover is het geen lekker weekend voor Verstappen. Tijdens de tweede vrije training in Melbourne schoot hij eveneens van de baan, waarna hij zijn vloer zwaar beschadigde. Dit leverde al wat extra werkuren op voor de monteurs in de garage van Red Bull, dat alleen nog Isack Hadjar als troef heeft. 

Tot zover zien Mercedes en Ferrari er het sterkst uit in Australië. Ook wereldkampioen Lando Norris is nog altijd aan het worstelen met zijn nieuwe McLaren

red

Posts: 922

Nou, de Max fans kunnen weer terug naar bed,

  • 12
  • 7 maa 2026 - 06:19
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.173

    Max max max was toch naar mercedes gegaan. Nu kan je lekker iedere keer vechten voor p4

    • + 3
    • 7 maa 2026 - 06:14
    • DRS-zone

      Posts: 426

      P4 bij de teams ja

      • + 1
      • 7 maa 2026 - 06:31
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.173

      Ik schat hem hoger in dan Piastri, Norris en Hadjar. Dan kom je uit op p5.

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 06:32
    • HermanInDeZon

      Posts: 715

      Wat een dramatische reactie door ocharme één spin

      Gezien de betrouwbaarheid dit weekend heeft hij nog een goede kans op een podium morgen hoor

      • + 3
      • 7 maa 2026 - 06:32
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 933

      Mja, was in ieder geval de makkelijkste keuze geweest. De keuze om bij RBR te blijven is er wel een die meer tot verbeelding spreekt.

      • + 1
      • 7 maa 2026 - 06:34
    • nr 76

      Posts: 7.358

      Ach, volgens anderen moest ie naar Aston Martin...

      • + 2
      • 7 maa 2026 - 06:35
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.173

      Makkelijkste keuze was Mercedes. Want je weet dat ze gewoon een goede motor kunnen bouwen.

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 06:44
    • HermanInDeZon

      Posts: 715

      Je overdrijft toch een beetje.

      Hadjar P3, Lindblad & Lawson ook top tien

      Lijkt dus gewoon een goede motor, Max gewoon pech gehad anders had hij ook wel top 5 gereden

      • + 4
      • 7 maa 2026 - 07:22
  • Sander

    Posts: 1.627

    “Fantastic”
    Mooi samenvatting van Max mbt de nieuwe regels en systemen.

    • + 2
    • 7 maa 2026 - 06:14
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 933

      Tja, Formule1 is er niet leuker op geworden. Aan de andere kant: de overige bolides sloegen (vooralsnog) niet vast. Ben heel benieuwd naar de oorzaak...

      • + 2
      • 7 maa 2026 - 06:20
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 933

    Nou, sta je vroeg op, toch benieuwd. Slaat de achteras compleet vast...

    • + 5
    • 7 maa 2026 - 06:15
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.173

      Ik zei vorig jaar toch: rbr wordt niks dit jaar. Had lekker naar mercedes moeten gaan. Dat gaat Verstappen nu ook ervaren.

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 06:16
    • DRS-zone

      Posts: 426

      Briljante nickname haha!

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 06:31
    • nr 76

      Posts: 7.358

      Gelukkig voor de racefans zijn er nog 21 wagens over.

      Ok, 16 na Q1...

      • + 2
      • 7 maa 2026 - 06:37
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 933

      Niet gelijk in simplistische hokjes denken, no.76...

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 07:03
    • nr 76

      Posts: 7.358

      Simplistische hokjes?
      Ook goedemorgen.

      • + 2
      • 7 maa 2026 - 07:07
    • den-man21

      Posts: 59

      @nyckvrieskast. Jij zei het, jij almachtige. Gewoon je mond houden

      • + 1
      • 7 maa 2026 - 07:23
  • F1 bekijker

    Posts: 50

    Er gingen weer een hoop tv's uit.

    • + 2
    • 7 maa 2026 - 06:17
  • Larry Perkins

    Posts: 63.313

    Doet Max speciaal voor vriendje Kimi, nu hebben ze meer tijd om zijn Mercedes op te knappen. Super sociaal van Max...

    • + 9
    • 7 maa 2026 - 06:19
    • nr 76

      Posts: 7.358

      Zo is ie dan ook weer...

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 06:32
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.173

      En de anti max verstappen fans kruipen uit hun hol. Jullie zijn nog erger dan al die hossende fans.

      • + 9
      • 7 maa 2026 - 06:21
    • HermanInDeZon

      Posts: 715

      Als je dit al een "anti" reactie vindt, raad ik je aan eender welk draadje met "Russell" in de titel eens te bekijken

      • + 5
      • 7 maa 2026 - 06:33
    • Giovanni

      Posts: 302

      😁

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 06:34
    • red

      Posts: 922

      @NyckVrieskast voel me dor jou niet aangesproken ben absoluut geen anti max fan. Maar erger me aan de vele Max fans die de tv uitzetten als Max uitvalt. Dat zijn in mijn ogen geen F1 fans.

      • + 4
      • 7 maa 2026 - 06:38
    • Larry Perkins

      Posts: 63.313

      Kan jij niet vanuit je bed kijken @Red?
      Heb je al wel elektriciteit en stromend water?

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 06:39
    • Lulham

      Posts: 675

      Red ten eerste ben ik wel benieuwd waar jij de data van alle uitgezette tv's vandaan haalt. Ten tweede vraag ik me af hoe het jouw leven beïnvloed dat er ineens minder mensen zouden kijken naar waar jij ook naar kijkt. Waarom irriteert het je? Maar op zich wel goed om te weten, dan ben je lekker snel op de kast te jagen.

      • + 3
      • 7 maa 2026 - 06:46
    • red

      Posts: 922

      @lulham Vraag 1 Het is/was donker ik kijk uit op een flatgebouw waar de helft van de lichten en tv’s plotseling uit gaan. nadat Max was uitgevallen.
      Vraag 2 Ik spreek wel eens Max fans die over het algemeen niet weten wat het verschil is tussen over en onderstuur, of wat het betekent als zijn differentieel vastslaat. Die kijken naar een competentie tussen coureurs en niet naar een competentie tussen teams.
      De F1 is in mijn ogen veel meer dan alleen een competitie tussen coureurs.

      ……….. Je gaat het pas zien als je het door heb.

      • + 4
      • 7 maa 2026 - 07:10
    • Lulham

      Posts: 675

      Maar lekker belangrijk hoe anderen een sport volgen, daar verandert jouw leven toch niet door? Ontspan...

      • + 1
      • 7 maa 2026 - 07:31
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 933

    In sommige huizen zal er flink gejubeld zijn... 😁

    • + 2
    • 7 maa 2026 - 06:23
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.173

      Waarom zon zielige reactie? Pfff ik verlang terug naar 2023 toen was het hier gezellig zonder alle anti max fans.

      • + 4
      • 7 maa 2026 - 06:30
    • HermanInDeZon

      Posts: 715

      Misschien hebben de Max fans dat ook een héél klein beetje zelf veroorzaakt door hun reacties op andere rijders?

      Actie en reactie en van die dingen ...

      • + 4
      • 7 maa 2026 - 06:34
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 933

      Hey vrieskist, gaat mij om de sport, niet specifiek een coureur. Maar hoezo zielige reactie, denk dat je 'm verkeerd hebt geïnterpreteerd...

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 06:39
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 933

      @Herman, jóuw reactie is er dan weer écht een van een simpele!

      Dus als mensen een Russell niet echt kunnen pruimen hebben ze "dit een héél klein beetje zelf veroorzaakt"?

      Wat bedoel je dan precies met 'dit'?

      • + 1
      • 7 maa 2026 - 06:45
    • HermanInDeZon

      Posts: 715

      @Glasvezel nee het is logica.

      Als je ziet hoe "normaal" het hier is om in elk draadje over Lewis of Georges compleet off-topic te beledigen, en hoe er niets van moderatie op gebeurd, moet je niet verbaasd zijn dat dit een tegenreactie veroorzaakt

      Ik keur dit niet goed, het verpest de sfeer maar het is nu eenmaal zo

      • + 1
      • 7 maa 2026 - 06:50
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 933

      'Logica' ook... 🤣 ... de filosofische en wiskundige studie van de regels voor correct redeneren en geldige gevolgtrekkingen...

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 06:58
    • mario

      Posts: 15.174

      @Herman: "Als je ziet hoe "normaal" het hier is om in elk draadje over Lewis of Georges compleet off-topic te beledigen, en hoe er niets van moderatie op gebeurd, moet je niet verbaasd zijn dat dit een tegenreactie veroorzaakt"

      Spijker en kop!

      • + 1
      • 7 maa 2026 - 07:30
    • Politik

      Posts: 9.768

      @Glasvezel coureur,
      .Ben jij nou zo dom dom, of zijn wij nou zo slim?

      Ga je nou echt met iedereen hier ruzie maken door je van de domme te houden?

      Er is hier een bepaalde groep, die alles afzeiken wat niet in hun 'Max is king' narratief past en meteen zwaar beledigd zijn bij nuance of kritiek. Gaan dan ook meteen anderen beledigen, mede forumisten of andere coureurs. Dat lees jij toch ook??

      Want jij bent hierin één van de ergste! 🤮

      • + 1
      • 7 maa 2026 - 07:31
    • gridiron

      Posts: 3.248

      Shit happens, als je ziet waar Hadjar staat is er goede hoop voor Max. Ik denk niet dat hij in de winter verleerd is om aan het stuur te draaien.

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 07:35
  • Larry Perkins

    Posts: 63.313

    Dit zijn precies de 25 punten die Max aan het eind van het seizoen te kort komt om wereldkampioen te worden...

    • + 2
    • 7 maa 2026 - 06:24
    • HermanInDeZon

      Posts: 715

      Gezien de betrouwbaarheid en alle andere rare zaken die we dit weekend hebben gezien zou het me niet verbazen als hij morgen gewoon een podium haalt hoor.

      Race wordt er eentje van overleven

      • + 3
      • 7 maa 2026 - 06:27
    • Larry Perkins

      Posts: 63.313

      Joh, ga jij er ff serieus op in, lol...

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 06:36
    • HermanInDeZon

      Posts: 715

      :)

      • + 1
      • 7 maa 2026 - 06:36
  • nr 76

    Posts: 7.358

    Die Crofty is ook wel een simpele, zeg..."zat ie nou op de witte lijn? Ik denk dat zijn achterwiel op de witte lijn zat"
    Brundle: "zijn achterwielen sloegen gewoon vast, dit heeft niks met een rijdersfout te maken"

    • + 5
    • 7 maa 2026 - 06:34
  • This Guy 33

    Posts: 345

    Ik denk dat we dit jaar veel ( gevaarlijke ) crashes gaan zien waarbij er vragen gesteld gaan worden of de F1 met z'n regeneratie generatie wel de goede weg in zijn geslagen.

    Allemaal leuk die nieuwe regelgeving, maar mijnsinziens is het tegen het dna van autocoureur in, deze manier van racen.

    • + 0
    • 7 maa 2026 - 06:37
    • HermanInDeZon

      Posts: 715

      Is natuurlijk nog maar de vraag of deze crash iets te maken had met de nieuwe regels, dat zullen we ongetwijfeld in de loop van de dag horen.

      Verder toch nog niet echt zware crashes geweest? Antonelli leek gewoon domme rijdersfout

      • + 2
      • 7 maa 2026 - 06:42
    • This Guy 33

      Posts: 345

      @Herman:

      Los van het feit dat ik niet specifiek de crash van Verstappen bedoel, leek het mij in iedergeval geen rijdersfout.

      Al zou het een rijdersfout zijn, dan vraag ik mij nog af: komt het door het 'nieuwe rijden'.

      Ik heb gewoon een slecht gevoel bij deze regelgeving voor wat betreft de veiligheid van de coureurs... en vraag mij ook af waar ik eigenlijk naar zit te kijken.

      Koningsklasse racen of
      Koningsklasse batterij laden.

      • + 1
      • 7 maa 2026 - 07:04
  • HermanInDeZon

    Posts: 715

    Hoop vooral dat hij zijn hand niet al te hard bezeerd heeft ...

    • + 2
    • 7 maa 2026 - 06:39
    • nr 76

      Posts: 7.358

      En dat geldt natuurlijk ook voor de mensen thuis.
      Ook voor @Ouw, maar dat is anders

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 06:42
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.173

      Kelly helpt hem wel daarbij hoor ;)

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 06:45
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 933

    Mercedes maakt de favorietenrol toch wel waar, en dat kan niet alléén aan die compressieverhouding liggen, want de klantenteams staan volledig los. Ze hebben in ieder geval de beker voor het sandbagkampioenschap al binnen!

    • + 4
    • 7 maa 2026 - 06:54
    • nr 76

      Posts: 7.358

      Lijkt wel heel erg op 2014...
      Nu nog een tokensysteem, zodat de concurrentie niet mag ontwikkelen, en de eerste paar titels zijn alvast binnen...

      • + 1
      • 7 maa 2026 - 07:11
  • Flexwing

    Posts: 290

    Komt allemaal door die kut regels.

    • + 1
    • 7 maa 2026 - 06:59
  • snailer

    Posts: 32.087

    Ik zie net dat filmpje.. dat ,zag er uit alsof de achterkant opzij werd getrokken.
    Zag er heel vreemd uit.

    • + 0
    • 7 maa 2026 - 07:34

