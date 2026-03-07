Max Verstappen is zijn Formule 1-seizoen desastreus begonnen. De Nederlander is in de kwalificatie met zijn nieuwe auto eraf gevlogen en dus zal hij achteraan starten tijdens de Grand Prix van Australië. Verstappen is ongedeerd uitgestapt en de rode vlag is gezwaaid.

Verstappen zal de eerste race van het jaar van de laatste plek moeten starten. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing kwam al aan de late kant de baan op en vloog al meteen bij de eerste bocht eraf. Een flinke domper voor Verstappen, die voor het eerst sinds Brazilië afgelopen jaar strandt in het eerste gedeelte van de kwalificatie.

De crash van Verstappen

Al heel snel ging het mis voor Verstappen in Melbourne. Uitgerekend bij zijn eerste ronde op het stratencircuit, schoot de Nederlander al aan het einde van het eerste rechte stuk van de baan. Op de eerste beelden lijkt de Red Bull-coureur de achterkant van zijn RB22 te verliezen, waarna hij op harde wijze de boarding invliegt. Einde verhaal voor Verstappen, die achteraan zal starten in Melbourne.

🔴 RED FLAG 🔴



Max Verstappen CRASHES into the barrier in Q1! 😱___Escaped_link_69abc92630e1f___ ___Escaped_link_69abc92630e22___ pic.twitter.com/La9VX2XVQu — Formula 1 (@F1) ___Escaped_link_69abc92630e24___

Max Verstappen is OUT of Qualifying, with no time set! 😳



This is the moment where the Red Bull driver spins into the wall at Turn 1 👇#F1 #AusGP pic.twitter.com/M2XKoapEMl — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

Moeilijk weekend voor Verstappen

Tot zover is het geen lekker weekend voor Verstappen. Tijdens de tweede vrije training in Melbourne schoot hij eveneens van de baan, waarna hij zijn vloer zwaar beschadigde. Dit leverde al wat extra werkuren op voor de monteurs in de garage van Red Bull, dat alleen nog Isack Hadjar als troef heeft.

Tot zover zien Mercedes en Ferrari er het sterkst uit in Australië. Ook wereldkampioen Lando Norris is nog altijd aan het worstelen met zijn nieuwe McLaren.