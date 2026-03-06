user icon
Hamilton koopt een koe: "Hij heet Max!"

Hamilton koopt een koe: "Hij heet Max!"

Lewis Hamilton heeft in Australië voor verbazing gezorgd met een opmerkelijke onthulling tijdens een fan-evenement. De Britse zevenvoudig wereldkampioen liet namelijk weten dat hij een nieuw huisdier heeft: een koe. Het beest heeft een opvallende naam gekregen, maar volgens Hamilton is dat niet zijn schuld.

Hamilton jaagt dit jaar op sportieve revanche in de Formule 1. Vorig jaar wist hij in zijn eerste seizoen voor het team van Ferrari geen enkele race te winnen, en hij stond zelfs geen enkele keer op het podium in een Grand Prix. In de eerste twee vrije trainingen in Australië oogde Hamilton veel comfortabeler en lijkt hij een grotere kans te hebben op een podium.

Hamilton heeft in de winterstop zijn hoofd leeggemaakt, en dat is hem goed bevallen. Hij deelde een aantal opvallende foto's met de rest van de wereld, waaronder eentje waarop te zien is hoe hij staat te knuffelen met een reusachtige koe. Deze foto werd in Australië op een groot scherm getoond in de fanzone, en dat zorgde voor veel hilariteit.

Hamiltons nieuwe 'huisdier'

Hamiltons reactie zorgde voor nog meer gelach, want het beest heeft een nogal bijzondere naam: "Oh ja, dit is mijn koe! Hij heet Max!" Vanzelfsprekend denken veel mensen direct aan Max Verstappen, en dat weet Hamilton ook: "Ik heb hem zelf die naam niet gegeven! Ik heb hem geërfd en hij heet Max." Als er vanuit het publiek wordt geroepen dat ze dit niet geloven, gaat Hamilton harder lachen: "Echt, ik zweer het op mijn leven. Ik zweer het op mijn leven!"

Nóg een koe

Hamilton doet daarna een opvallende openbaring, want hij heeft meerdere dieren in handen gekregen: "Ik heb een soort... Een soort boerderij. Ik heb ook nog een andere koe, die Ombre heet. Ze zijn zo lekker zacht en ze zijn voor mij een soort nieuwe Roscoe."

Roscoe was Hamiltons hond, en de Brit nam de viervoeter regelmatig mee naar de paddock. Het beestje overleed vorig jaar, en dat viel zwaar bij Hamilton.

SennaS

Posts: 11.648

Kleine aanvulling voor degene niet zolang f1 volgen: Plus alle f1 records op zijn naam.

  • 11
  • 6 maa 2026 - 21:53
Reacties (17)

  • SennaS

    Posts: 11.648

    Zie je wel hij is Max fanboy.
    Hij gaat de koe Max bij de hoorns pakken.

    • + 5
    • 6 maa 2026 - 18:56
    • f(1)orum

      Posts: 9.637

      Of uitmelken

      • + 2
      • 6 maa 2026 - 19:41
    • Freek-Willem

      Posts: 6.640

      Of laat hem met de rest van de britten boe roepen als Verstappen in Silverstone is

      • + 1
      • 7 maa 2026 - 00:54
  • F1 bekijker

    Posts: 46

    Hij won een sprintrace..

    • + 2
    • 6 maa 2026 - 19:15
    • SennaS

      Posts: 11.648

      Kleine aanvulling voor degene niet zolang f1 volgen: Plus alle f1 records op zijn naam.

      • + 11
      • 6 maa 2026 - 21:53
    • SennaS

      Posts: 11.648

      Alle relevante records

      • + 6
      • 6 maa 2026 - 21:54
    • WickieDeViking

      Posts: 526

      Echt ALLE relevante? Weet je het zeker? Want het klopt wéér niet wat je zegt.

      En dan is relevant ook nog subjectief.

      • + 1
      • 7 maa 2026 - 00:31
  • F1fever

    Posts: 733

    Heeft hij goed onder de staart gekeken?
    Misschien is het wel een Bad Bull en vergaat het lachen hem wel...

    • + 1
    • 6 maa 2026 - 19:20
    • Need5Speed

      Posts: 3.564

      Dat wordt lachen als hij gaat melken.
      'Wat een rare uiers! Nou ja, maar eens flink eraan trekken"'

      • + 0
      • 6 maa 2026 - 20:12
    • Need5Speed

      Posts: 3.564

      Ik denk dat die Bull dan flink Red wordt.
      Als Lewis niet oppast krijgt hij heel snel vleugels.

      • + 0
      • 6 maa 2026 - 20:17
  • snailer

    Posts: 32.086

    Zou Kim Koedashian een stier zij dat hij haar Max noemt?

    • + 1
    • 6 maa 2026 - 19:44
  • Larry Perkins

    Posts: 63.306

    Max zit niet alleen in zijn hoofd maar ook in zijn koe!

    • + 0
    • 6 maa 2026 - 20:29
  • Larry Perkins

    Posts: 63.306

    Die koe moet natuurlijk een Haas vangen,
    voordat Ollie Lewis komt vervangen...

    • + 0
    • 6 maa 2026 - 20:32
  • Hagueian

    Posts: 8.387

    Sinds hij Max wordt genoemd roet hij geen Boe meer.

    • + 0
    • 6 maa 2026 - 20:48
  • SennaS

    Posts: 11.648

    Als maar niet achteraf koe Max in de kont kijkt

    • + 1
    • 6 maa 2026 - 21:56
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.605

    Mooie foto van Lewis en Max die er beiden plezier in hebben. Voor de fans (en de redacties van menig forums) is die oefening wat moeilijker.

    • + 1
    • 6 maa 2026 - 23:06

