Lewis Hamilton heeft in Australië voor verbazing gezorgd met een opmerkelijke onthulling tijdens een fan-evenement. De Britse zevenvoudig wereldkampioen liet namelijk weten dat hij een nieuw huisdier heeft: een koe. Het beest heeft een opvallende naam gekregen, maar volgens Hamilton is dat niet zijn schuld.

Hamilton jaagt dit jaar op sportieve revanche in de Formule 1. Vorig jaar wist hij in zijn eerste seizoen voor het team van Ferrari geen enkele race te winnen, en hij stond zelfs geen enkele keer op het podium in een Grand Prix. In de eerste twee vrije trainingen in Australië oogde Hamilton veel comfortabeler en lijkt hij een grotere kans te hebben op een podium.

Hamilton heeft in de winterstop zijn hoofd leeggemaakt, en dat is hem goed bevallen. Hij deelde een aantal opvallende foto's met de rest van de wereld, waaronder eentje waarop te zien is hoe hij staat te knuffelen met een reusachtige koe. Deze foto werd in Australië op een groot scherm getoond in de fanzone, en dat zorgde voor veel hilariteit.

Hamiltons nieuwe 'huisdier'

Hamiltons reactie zorgde voor nog meer gelach, want het beest heeft een nogal bijzondere naam: "Oh ja, dit is mijn koe! Hij heet Max!" Vanzelfsprekend denken veel mensen direct aan Max Verstappen, en dat weet Hamilton ook: "Ik heb hem zelf die naam niet gegeven! Ik heb hem geërfd en hij heet Max." Als er vanuit het publiek wordt geroepen dat ze dit niet geloven, gaat Hamilton harder lachen: "Echt, ik zweer het op mijn leven. Ik zweer het op mijn leven!"

Nóg een koe

Hamilton doet daarna een opvallende openbaring, want hij heeft meerdere dieren in handen gekregen: "Ik heb een soort... Een soort boerderij. Ik heb ook nog een andere koe, die Ombre heet. Ze zijn zo lekker zacht en ze zijn voor mij een soort nieuwe Roscoe."

Roscoe was Hamiltons hond, en de Brit nam de viervoeter regelmatig mee naar de paddock. Het beestje overleed vorig jaar, en dat viel zwaar bij Hamilton.