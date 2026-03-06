Op het circuit van Albert Park in Melbourne werd vandaag het Australische Grand Prix-weekend afgetrapt. Er was genoeg actie te zien in de eerste twee vrije trainingen, en dat leverde veel mooie plaatjes op. Bekijk hier naar de mooiste foto's van Max Verstappen, de sfeer en alle andere coureurs.

Vandaag was het een dag waar Formule 1-fans al maanden naar uit hebben gekeken. Voor het eerst kwamen de coureurs de baan op met de nieuwe generatie F1-wagens tijdens een competitieve sessie. Hierdoor konden fans, teams, coureurs en media voor het eerst een voorzichtige mening vormen over de nieuwe rangorde in de sport.

Het leverde veel mooie plaatjes op, en die zijn te zien in onderstaand fotoalbum. Kijk naar de eerste beelden van de sfeer op de tribunes, de drukte in de paddock, de spanning in de pitlane en de actie op de baan.