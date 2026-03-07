user icon
icon

Ongedeerde Verstappen baalt na crash: "Heb het sowieso niet naar mijn zin"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Ongedeerde Verstappen baalt na crash: "Heb het sowieso niet naar mijn zin"

Max Verstappen is ongedeerd uit zijn auto gestapt nadat hij een behoorlijke klapper maakte tijdens de kwalificatie in Australië. De viervoudig wereldkampioen stond vervolgens de pers te woord, maar liet wederom doorschemeren dat hij geen liefhebber is van de nieuwe auto's en vreest dat Red Bull Racing niet in de buurt is van Mercedes

Het Formule 1-seizoen voor Verstappen begon desastreus. In Melbourne crashte de Nederlander meteen tijdens zijn eerste kwalificatieronde en dus was het over en uit. Vervolgens moest hij naar het medische centrum, waarna bekend werd dat hij geen ernstige blessures heeft opgelopen. 

Meer over Max Verstappen Geen logistieke problemen voor Verstappen: Reis naar Melbourne verloopt voorspoedig

Geen logistieke problemen voor Verstappen: Reis naar Melbourne verloopt voorspoedig

2 maa
 Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

21 feb

Verstappen vertelt over crash

Nadat hij het medische centrum had verlaten, stond Verstappen de pers te woord. Daar bevestigde hij dat helemaal in orde is. "Alles is oké", zo klonk het tegenover Viaplay. "Ik remde aan en ineens liep de achterkant gewoon vast. Dan kan je hem corrigeren natuurlijk. Ik weet het niet. Ik heb nog niet gekeken wat daar mis ging", voegde hij daaraan toe. 

"Ik weet het niet. Ja, het is mij natuurlijk nog nooit overkomen zoiets. Ik rem gewoon aan en opeens slaat de hele achteras gewoon vast. Ja, op zo'n snelheid kan je dat natuurlijk niet corrigeren", benadrukte Verstappen nogmaals. 

"Heb het sowieso niet naar mijn zin"

Na de wintertest in Bahrein liet Verstappen weten geen liefhebber te zijn van de nieuwe auto's. Volgens de 28-jarige hebben de nieuwe machines weinig met F1 te maken en ook in Melbourne benadrukte hij dat nogmaals. "Ik heb het sowieso niet naar mijn zin, maar het is wat het is. We zijn natuurlijk best wel te langzaam ten opzichte van de eerste plekken. Natuurlijk is het balen dat ik geen kwalificatie kan rijden, maar dat is wat het is." 

Verstappens nieuwe teamgenoot, Isack Hadjar, maakte veel goed voor Red Bull. De Fransman slaagde erin om alsnog de derde startplek te veroveren bij zijn debuut in Melbourne. George Russell was oppermachtig en greep op dominante wijze pole position. 

Rimmer

Posts: 13.183

Niet zeuren Max. Geen woord. Je kon vorig jaar overstappen naar Mercedes, de top had al 150 miljoen afkoopsom goedgekeurd. Je wist het allemaal beter, RBR was de beste optie en je wilde niet bij een nieuw team met nieuwe mensen beginnen.
Prima, maar dan ook niet zeuren nu en dit jaar gewoon drag... [Lees verder]

  • 16
  • 7 maa 2026 - 08:13
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Australië 2026

Reacties (36)

Login om te reageren
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.182

    Tja Max had je niet zo eigenwijs moeten zijn en gewoon voor mercedes moeten kiezen.

    • + 2
    • 7 maa 2026 - 08:06
    • Carrinthe

      Posts: 1.393

      Dat zijn twee verschillende dingen.
      - Max heeft het niet naar zijn zin met deze motorformule, dat zou ook zo zijn als hij de snelste wagen zou hebben.
      - Red Bull zit niet op het niveau van Mercedes, ik vind daar Max wat te negatief aangezien ze naar mijn mening opvallend dichtbij zitten gezien Hadjars prestatie. Zeker niet onoverbrugbaar dit seizoen.

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 08:55
    • red

      Posts: 924

      Hadjar staat op P3, dus Red Bull heeft gewoon een goede auto. Bewonderenswaardig zelfs als je als nieuw toetredende motor bouwer gelijk bij de eerste race een auto op P3 kan zetten.
      Bovendien hebben de auto’s op P1 en P2 een motor die 30 tot 40 Pk exta levert door een tijdelijke gedoogbeleid.

      • + 4
      • 7 maa 2026 - 08:56
    • red

      Posts: 924

      En ja, ……
      … Red Bull kampt al jaren met het probleem dat de tweede coureur niet presteert.. ;-)

      • + 2
      • 7 maa 2026 - 08:59
  • Erwinnaar

    Posts: 5.525

    Op een parkeerplaats waar een dikke olditmer met dito geluid komt oprijden draaien meer hoofden dan dat een prius zou oprijden. dat is zo ongeveer de stand met f1 nu, voor mij.

    • + 7
    • 7 maa 2026 - 08:09
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.182

      Ik vind het echt f1 onwaardig. Ik zie ze meer liften dan wat anders. En op het rechte stuk valt opeens de snelheid weg. Dit kan echt niet maar dank aan de linkse gemeenschap. Die willen meer aan het milieu denken en blabla. De f1 is dan te bang dat ze gecanceld worden omdat ze er niks aan zouden doen. Dit heeft niks met racen te maken maar helaas politiek.

      • + 5
      • 7 maa 2026 - 08:12
    • HermanInDeZon

      Posts: 721

      @Nyck stop gewoon met kijken?
      Niemand verplicht je
      Door te blijven kijken houd je het systeem in stand
      En het is duidelijk slecht voor je gezondheid ook

      • + 2
      • 7 maa 2026 - 08:25
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.182

      Helaas heb ik f1tv voor een jaar betaald, dus vind ik zonde van mijn geld. Maar dit moet echt anders. Dit is f1 onwaardig.

      • + 2
      • 7 maa 2026 - 08:30
    • Smock

      Posts: 306

      Dank aan de linkse gemeenschap? Ik ben absoluut niet links, maar wat is dit nou voor een rare opmerking? Ze hadden de techniek ook zo kunnen bouwen/toestaan dat dat hele opladen geen issue zou zijn. Denk je zelf dat de verbrandingsmotoren houdbaar zijn en over 200 jaar nog mee gaan? De F1 moet wel veranderen, hoe vervelend dat ook is dat wij dat nu mee moeten maken.

      • + 2
      • 7 maa 2026 - 08:32
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.182

      Zeker is het dank aan de linkse gemeenschap. Ze hadden ook gewoon terug kunnen gaan naar v10 met een gedeelte hybride. Maar nee, doen ze niet. Wat ik zeg f1 is meer bezig met hun imago dan met racen.

      • + 1
      • 7 maa 2026 - 08:33
    • Klus

      Posts: 2.407

      De agenda is dat het niet houdbaar is. in de toekomst wordt reizen sowieso voor iedereen beperkt. Lees de SDG's maar eens.

      • + 2
      • 7 maa 2026 - 08:57
  • ChrisFerrari15

    Posts: 495

    Denk dat Max het na dit seizoen voor gezien houdt

    • + 3
    • 7 maa 2026 - 08:13
    • Erwinnaar

      Posts: 5.525

      spinsel, zou hij het stuur bewust vast gehouden hebben.....zeldzaam dat hij niet losliet...

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 08:21
    • Rogier hier

      Posts: 6.798

      Dat roepen de vele ‘kenners’ al een paar jaar elk jaar opnieuw. Max zelf heeft meermaals aangegeven een contract te hebben tot 2028 en die gewoon uit te gaan dienen.

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 08:25
  • Rimmer

    Posts: 13.184

    Niet zeuren Max. Geen woord. Je kon vorig jaar overstappen naar Mercedes, de top had al 150 miljoen afkoopsom goedgekeurd. Je wist het allemaal beter, RBR was de beste optie en je wilde niet bij een nieuw team met nieuwe mensen beginnen.
    Prima, maar dan ook niet zeuren nu en dit jaar gewoon dragen wat je zelf gekozen hebt. Wie zijn billen brand moet op de blaren zitten. RBR is niet goed genoeg voor de titel en dat was vorig jaar allang bekend/te voorzien. Succes morgen.

    • + 16
    • 7 maa 2026 - 08:13
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.182

      Helemaal mee eens rimmer. Hij had bij mercedes kunnen zitten dit jaar.

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 08:15
    • BenettonB194

      Posts: 1.445

      Ik denk dat het zijn rijplezier niet had beïnvloed. Het gaat hem om het karakter van de auto’s.

      Wat ik als Max fan wel jammer vind is de manier waarop hij zich dan uitlaat. Ik ben groot fan van de coureur en persoon alleen dat kleine stukje karakter kan ik wat minder waarderen. Ik hoor hem liever zeggen ik wil zelfs in een winkelwagen nog het snelst mogelijk gaan. .

      • + 5
      • 7 maa 2026 - 08:30
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.182

      Hoe zou een schumi of een senna op deze autos hebben gereageerd? Hamilton steunt Max ook al in zijn uitspraak over deze generatie autos. Ik kijk liever nog naar indycar dan formule e op steroïden.

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 08:32
    • Phantom01

      Posts: 937

      Die batterij bij Max is ook snel leeg, 2 dagen geleden las ik nog "ik heb er zin in".

      • + 1
      • 7 maa 2026 - 08:41
    • F1fever

      Posts: 734

      Hij is toch overgestapt naar Mercedes,
      Alonso wist het vroeger ook allemaal zeker en wat heeft het hem gebracht ?

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 08:43
    • Hagueian

      Posts: 8.400

      Niet alles wat geschreven staat in de media klopt allemaal. Misschien had hij daar kunnen zitten, maar Mercedes rijdt ook met een opgewaardeerde FE auto. Het is een liefhebber die van zijn gas af moet om een batterij op te laden.

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 08:53
    • Klus

      Posts: 2.407

      Waarom zou ie naar Mercedes moeten? Er is net 1 kwalificatie gereden op notabene een baan die geen graadmeter is voor de rest van het seizoen.

      • + 1
      • 7 maa 2026 - 08:59
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.289

      Hebben we zwetsertje Rimmer weer. Max klaagt al een jaar of twee over deze regels. Dit heeft echt helemaal niks met een niet gemaakte overstap naar Mercedes te maken.

      • + 1
      • 7 maa 2026 - 09:12
  • Politik

    Posts: 9.774

    Dikke pech dit.
    Had graag willen zien wat hij met die RB had kunnen doen vandaag, gezien de derde startpositie van Hadjar.
    Ik denk dat hij weleens heel dicht op Antonelli had kunnen zitten.
    En dat zou dan toch helemaal geen gekke prestatie zijn geweest, in tegendeel zelfs.

    RB heeft voor mij deze kwalificatie voldoende perspectief laten zien. Eens kijken dat zij -en ook de andere teams- de komende races wat dichter bij Mercedes kunnen komen.
    Ook omdat we dan na Australië, wat meer reguliere circuits gaan krijgen.

    • + 4
    • 7 maa 2026 - 08:22
    • nr 76

      Posts: 7.368

      Er zat nog dik een halve seconde tussen Antonelli en Hadjar

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 08:25
    • Rimmer

      Posts: 13.184

      Gat naar de rest is 8 tiende. Naar Lewis zelfs bijna een seconde. Mercedes heeft wederom een motor gebouwd die onklopbaar is maar nu ook weer een goede auto. Als er nog wat weerstand komt dit seizoen dan zal dat van McLaren moeten komen (zelfde motor) maar dergelijke gaten maak je niet zomaar goed en over een paar races is de achterstand van de rest al veel te groot.

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 08:32
    • Politik

      Posts: 9.774

      @nr76,

      Precies. Dus ga ik ervan uit dat Verstappen een stuk dichter op Antonelli had kunnen zitten

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 08:46
    • nr 76

      Posts: 7.368

      Ik denk niet dat Verstappen binnen een halve seconde van Russell was gekomen. In F1 termen is dat natuurlijk een eeuwigheid.
      Enfin, daar zullen we nooit achter komen natuurlijk..

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 08:48
    • Hagueian

      Posts: 8.400

      Waarom denken mensen dat teams met dezelfde motor ook vooraan moeten rijden? Als je de rest niet voor elkaar heb rijdt je gewoon ver naar achteren. Daar zijn toch talloze voorbeelden van uit het verleden?

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 08:57
    • Politik

      Posts: 9.774

      Klopt, het blijft gissen.
      Zeker ook omdat we niet weten wat het verschil is tussen Verstappen en Hadjar.
      De nieuwe regelementen maken dat nog moeilijker om in te schatten.

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 08:58
    • Rimmer

      Posts: 13.184

      Omdat McLaren met dezelfde motor in iedergeval op dat vlak over hetzelfde wapen beschikt. En dat McLaren een chassis kan bouwen en Norris titels kan winnen is ook al bekend. Dus ja, McLaren zou op niveau Mercedes moeten kunnen komen.
      Ferrari en RBR missen 30-40 pk en die gaan ze niet vinden in hun motor.

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 09:01
    • Hagueian

      Posts: 8.400

      Het is een totaal ander concept. Die auto kan veel te zwaar zijn. Te weinig downforce hebben. Energie niet goed terugwinnen en nog talloze andere redenen hebben. Net zoals bij Alpine en Williams.

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 09:06
  • Polleken

    Posts: 991

    Vindt ook dat Max niet moet zeuren ! Hij had kunnen vertrekken . Nu zit het ff tegen en nu al zeggen dat hij het niet naar zijn zin heeft siert hem niet .

    • + 1
    • 7 maa 2026 - 08:49
  • monzaron

    Posts: 785

    Maak je niet druk, komt wel weer goed met Verstappen, tis niet zijn wagen en zijn weekend. Lijkt erop dat de focus er nog niet echt is, als je al 2 keer in de fout gaat en rookie Hadjar pakt gewoon plek 3, dan gaat Hadjar Verstappen flink op achterstand zetten. Zie de headliners komende week op verschillende saids al voorbij komen 🤣🎉

    • + 0
    • 7 maa 2026 - 08:55
  • Mrduplex

    Posts: 1.682

    Hij heeft toch gewoon gelijk,dit was toch knap waardeloos om te zien. Of gaan jullie dit echt verdedigen. Volle bak door de bochten knallen en tot het einde van het rechte stuk dat ding op z’n staart stampen,dat is wat een echte racer wil doen.En schei uit over dat overstappen naar Mercedes, misschien eens respect tonen aan mensen die loyaal zijn,maar in de huidige tijd is dat ver te zoeken.

    • + 0
    • 7 maa 2026 - 09:08
  • Knalpijp

    Posts: 2.424

    Max kapt ermee in april, f1 is geen f1 meer!!

    • + 0
    • 7 maa 2026 - 09:18

AU Grand Prix van Australië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AUGrand Prix van Australië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar