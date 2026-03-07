Max Verstappen is ongedeerd uit zijn auto gestapt nadat hij een behoorlijke klapper maakte tijdens de kwalificatie in Australië. De viervoudig wereldkampioen stond vervolgens de pers te woord, maar liet wederom doorschemeren dat hij geen liefhebber is van de nieuwe auto's en vreest dat Red Bull Racing niet in de buurt is van Mercedes.

Het Formule 1-seizoen voor Verstappen begon desastreus. In Melbourne crashte de Nederlander meteen tijdens zijn eerste kwalificatieronde en dus was het over en uit. Vervolgens moest hij naar het medische centrum, waarna bekend werd dat hij geen ernstige blessures heeft opgelopen.

Verstappen vertelt over crash

Nadat hij het medische centrum had verlaten, stond Verstappen de pers te woord. Daar bevestigde hij dat helemaal in orde is. "Alles is oké", zo klonk het tegenover Viaplay. "Ik remde aan en ineens liep de achterkant gewoon vast. Dan kan je hem corrigeren natuurlijk. Ik weet het niet. Ik heb nog niet gekeken wat daar mis ging", voegde hij daaraan toe.

"Ik weet het niet. Ja, het is mij natuurlijk nog nooit overkomen zoiets. Ik rem gewoon aan en opeens slaat de hele achteras gewoon vast. Ja, op zo'n snelheid kan je dat natuurlijk niet corrigeren", benadrukte Verstappen nogmaals.

"Heb het sowieso niet naar mijn zin"

Na de wintertest in Bahrein liet Verstappen weten geen liefhebber te zijn van de nieuwe auto's. Volgens de 28-jarige hebben de nieuwe machines weinig met F1 te maken en ook in Melbourne benadrukte hij dat nogmaals. "Ik heb het sowieso niet naar mijn zin, maar het is wat het is. We zijn natuurlijk best wel te langzaam ten opzichte van de eerste plekken. Natuurlijk is het balen dat ik geen kwalificatie kan rijden, maar dat is wat het is."

Verstappens nieuwe teamgenoot, Isack Hadjar, maakte veel goed voor Red Bull. De Fransman slaagde erin om alsnog de derde startplek te veroveren bij zijn debuut in Melbourne. George Russell was oppermachtig en greep op dominante wijze pole position.