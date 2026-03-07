De derde en laatste vrije training van het raceweekend in Australië zit erop. Op het circuit van Albert Park werd de snelste tijd genoteerd door George Russell, achter hem ging de tweede tijd naar Charles Leclerc en de top-3 werd in deze sessie compleet gemaakt door Lewis Hamilton. De sessie werd nog overschaduwd door een keiharde klapper op het einde.

In de eerste twee vrije trainingen in Melbourne was al snel duidelijk dat de 'Big Four' toon zullen gaan geven in de eerste race van het seizoen. Mercedes, Ferrari, McLaren en Red Bull Racing zagen er een stuk sterker uit dan de rest van het Formule 1-veld, al gaf Max Verstappen aan nog tekort te komen voor eventueel een overwinning. In de derde oefensessie moest maar blijken of hij het gelijk aan zijn zijde had.

Sessie uitgesteld, Sainz veroorzaakt rode vlag

Vanwege een flinke crash in de sprintrace van de Formule 3, moest VT3 noodgedwongen uitgesteld worden. Dit had te maken met een barrière die flinke schade had opgelopen. Nadat twintig minuten later de reparaties hadden plaatsgevonden en alle veiligheidssystemen weer in orde waren, gaf de FIA groen licht aan alle F1-teams om de baan op te komen.

Maar al snel ging het mis nadat de oefensessie van start was gegaan. In de allerlaatste bocht voor het opkomen van het rechte stuk, kwam Carlos Sainz stil te staan met zijn Williams. Aangezien zijn bolide uitviel bij de ingang van de pitlane, zwaaiden de stewards met de rode vlag en stond de sessie even stil. Maar al snel kon de training weer hervat worden.

🔴 RED FLAG 🔴



The VSC has been turned into a Red Flag with Carlos Sainz's car needing to be recovered

Mercedes, Ferrari én McLaren zijn aan het vliegen

Meteen vanaf het begin waren het met name Mercedes, Ferrari en McLaren die de toon wisten te zetten. Al heel snel waren Charles Leclerc en Lewis Hamilton op snelheid, terwijl later Oscar Piastri en Andrea Kimi Antonelli zich in de top-4 vestigden.

Gek genoeg was het Lando Norris die zich niet kon meten met de kopgroep. De wereldkampioen moest uiteindelijk genoegen nemen met een achtste tijd.

Antonelli vliegt keihard de muur in in Australië

De sessie werd met nog ongeveer tien minuten op de klok voor een tweede keer stilgelegd. Uitgerekend Antonelli vloog bij het uitkomen van de eerste bocht in Melbourne, keihard de muur in en veroorzaakte daarmee een tweede rode vlag. De Italiaan stapte ongedeerd uit en meldde zich met spoed in de garage bij Mercedes.

Of Antonelli de kwalificatie gaat halen, moet nog maar blijken. De W17 had dusdanige schade opgelopen dat het nog maar de vraag is of de jongeling aanwezig zal zijn bij de afvalrace.

Kimi Antonelli into the barrier! 😱



Here's the sizeable crash which ended the Mercedes driver's FP3

Verstappen komt flink tekort ten opzichte van de top

Verstappen moest genoegen nemen met een zesde plaats in Melbourne, langzamer dan teamgenoot Isack Hadjar. Het lijkt er sterk op dat Red Bull momenteel het vierde team is, aangezien Ferrari, Mercedes en McLaren een voorsprong lijken te hebben.

Om 05:00 uur Nederlandse tijd zal de kwalificatie plaatsvinden in Melbourne. Dan wordt het echt duidelijk welk team het beste hun huiswerk heeft gedaan.