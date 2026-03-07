user icon
Uitslag VT3 Australië: Antonelli maakt keiharde crash, Verstappen zesde

<b> Uitslag VT3 Australië: </b> Antonelli maakt keiharde crash, Verstappen zesde

De derde en laatste vrije training van het raceweekend in Australië zit erop. Op het circuit van Albert Park werd de snelste tijd genoteerd door George Russell, achter hem ging de tweede tijd naar Charles Leclerc en de top-3 werd in deze sessie compleet gemaakt door Lewis Hamilton. De sessie werd nog overschaduwd door een keiharde klapper op het einde. 

In de eerste twee vrije trainingen in Melbourne was al snel duidelijk dat de 'Big Four' toon zullen gaan geven in de eerste race van het seizoen. Mercedes, Ferrari, McLaren en Red Bull Racing zagen er een stuk sterker uit dan de rest van het Formule 1-veld, al gaf Max Verstappen aan nog tekort te komen voor eventueel een overwinning. In de derde oefensessie moest maar blijken of hij het gelijk aan zijn zijde had. 

Sessie uitgesteld, Sainz veroorzaakt rode vlag

Vanwege een flinke crash in de sprintrace van de Formule 3, moest VT3 noodgedwongen uitgesteld worden. Dit had te maken met een barrière die flinke schade had opgelopen. Nadat twintig minuten later de reparaties hadden plaatsgevonden en alle veiligheidssystemen weer in orde waren, gaf de FIA groen licht aan alle F1-teams om de baan op te komen. 

Maar al snel ging het mis nadat de oefensessie van start was gegaan. In de allerlaatste bocht voor het opkomen van het rechte stuk, kwam Carlos Sainz stil te staan met zijn Williams. Aangezien zijn bolide uitviel bij de ingang van de pitlane, zwaaiden de stewards met de rode vlag en stond de sessie even stil. Maar al snel kon de training weer hervat worden. 

Mercedes, Ferrari én McLaren zijn aan het vliegen 

Meteen vanaf het begin waren het met name Mercedes, Ferrari en McLaren die de toon wisten te zetten. Al heel snel waren Charles Leclerc en Lewis Hamilton op snelheid, terwijl later Oscar Piastri en Andrea Kimi Antonelli zich in de top-4 vestigden. 

Gek genoeg was het Lando Norris die zich niet kon meten met de kopgroep. De wereldkampioen moest uiteindelijk genoegen nemen met een achtste tijd.

Antonelli vliegt keihard de muur in in Australië

De sessie werd met nog ongeveer tien minuten op de klok voor een tweede keer stilgelegd. Uitgerekend Antonelli vloog bij het uitkomen van de eerste bocht in Melbourne, keihard de muur in en veroorzaakte daarmee een tweede rode vlag. De Italiaan stapte ongedeerd uit en meldde zich met spoed in de garage bij Mercedes. 

Of Antonelli de kwalificatie gaat halen, moet nog maar blijken. De W17 had dusdanige schade opgelopen dat het nog maar de vraag is of de jongeling aanwezig zal zijn bij de afvalrace. 

Verstappen komt flink tekort ten opzichte van de top

Verstappen moest genoegen nemen met een zesde plaats in Melbourne, langzamer dan teamgenoot Isack Hadjar. Het lijkt er sterk op dat Red Bull momenteel het vierde team is, aangezien Ferrari, Mercedes en McLaren een voorsprong lijken te hebben. 

Om 05:00 uur Nederlandse tijd zal de kwalificatie plaatsvinden in Melbourne. Dan wordt het echt duidelijk welk team het beste hun huiswerk heeft gedaan. 

F1Grand Prix Australië - Vrije training 3

AU Albert Park - 07 maart 2026

Michael Schumacher

Posts: 2.127

Dit kon weleens een heel vervelende 6 maanden gaan worden voor de zondebok brigade ;).

Wat een machtsvertoon, terwijl de eerste afgebroken lap nog sneller was en natuurlijk dit niet eens een volle motor is. Als Mercedes dit weer heeft geflikt, dan kun je niet anders zeggen dat het absoluut geni... [Lees verder]

  • 1
  • 7 maa 2026 - 03:59
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Australië 2026

Reacties (4)

  • F1jos

    Posts: 5.085

    In een week tijd verlies Max en wint Russell 0,7 Mercedes verdacht.

    • + 0
    • 7 maa 2026 - 03:59
  • Michael Schumacher

    Posts: 2.127

    Dit kon weleens een heel vervelende 6 maanden gaan worden voor de zondebok brigade ;).

    Wat een machtsvertoon, terwijl de eerste afgebroken lap nog sneller was en natuurlijk dit niet eens een volle motor is. Als Mercedes dit weer heeft geflikt, dan kun je niet anders zeggen dat het absoluut geniaal is wat deze mensen kunnen.

    Tel daarbij de rijderskunsten van George op, en je hebt tenminste een 2009 Brawn seizoen welke al veel eerder beslist wordt.

    • + 1
    • 7 maa 2026 - 03:59
    • Joseph1000

      Posts: 267

      Mercedes en Ferrari zijn terug. Piastri haakt nog aan en Norris niet best nog.
      Zou spannend zijn drie teams die strijden.

      • + 1
      • 7 maa 2026 - 04:08
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.127

      Het zou fantastisch zijn als blijkt dat Mercedes tenminste tot 1 augustus onaantastbaar is, en Ferrari bijvoorbeeld de 2e seizoenshelft hen het vuur aan de schenen kan leggen inderdaad. Mclaren uitvlakken, lijkt me inderdaad ook onverstandig met dezelfde krachtbron.

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 04:11

