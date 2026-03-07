George Russell heeft de eerste klap uitgedeeld in de kwalificatie in Australië. De Britse Mercedes-coureur was een klasse apart en greep de pole position. Russell had wel verwacht dat hij vandaag al de degens moest kruisen met Max Verstappen.

Russell wordt door veel mensen gezien als de favoriet voor de wereldtitel in de Formule 1. De bookmakers hebben Russell op één gezet, maar bij Mercedes wilden ze niets weten van de favorietenrol. Ze wezen weken lang naar de concurrentie, maar vandaag moesten ze toch met de billen bloot. Ze waren een echte klasse apart, maar hadden wel geluk.

Max Verstappen werd namelijk gezien als de man die het Mercedes lastig kon maken, maar aan het begin van de kwalificatie ging het helemaal mis voor de Nederlandse Red Bull-coureur. Hij crashte, en start morgen vanuit het achterveld.

'We krijgen te weinig waardering'

Russell is heel erg trots op zijn pole position, maar hij weigert zichzelf op de borst te kloppen. Na afloop sprak hij zich uit voor de camera van Viaplay: "De auto is echt geweldig. Hij krijgt niet genoeg waardering, omdat iedereen het maar over de motor heeft. Nu krijgen wij die waardering wel. Die motor is dezelfde motor die McLaren, Williams en Alpine ook hebben. Het is wel een geweldige motor."

Hoe zit het met Verstappen?

Russell zag al vroeg een van zijn grootste tegenstanders wegvallen: "Weet je, het was vandaag de perfecte storm. Onze pace was echt geweldig. Maar we hebben Max natuurlijk nog niet gezien. Als je kijkt naar waar Isack nu is geëindigd, en wat Max in de afgelopen zeven jaar heeft gepresteerd, zijn we er zeker van dat hij zich vandaag in de strijd had gemengd."

Zorgen voor morgen

Dat gebeurde dus niet, en Russell mag nu vooruit gaan kijken: "Wij bevinden ons in een heel goede positie. Ik denk dat de normale procedures wel de grootste zorgen voor morgen zijn. Je weet wel; wegkomen bij de start, de pitstops, de turbo, Safety Cars, de batterij opladen. Eenvoudige dingen uit het verleden zijn niet zo eenvoudig meer."