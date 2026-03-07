user icon
icon

Russell haalt opgelucht adem na crash Verstappen: "Perfecte storm"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Russell haalt opgelucht adem na crash Verstappen: "Perfecte storm"

George Russell heeft de eerste klap uitgedeeld in de kwalificatie in Australië. De Britse Mercedes-coureur was een klasse apart en greep de pole position. Russell had wel verwacht dat hij vandaag al de degens moest kruisen met Max Verstappen.

Russell wordt door veel mensen gezien als de favoriet voor de wereldtitel in de Formule 1. De bookmakers hebben Russell op één gezet, maar bij Mercedes wilden ze niets weten van de favorietenrol. Ze wezen weken lang naar de concurrentie, maar vandaag moesten ze toch met de billen bloot. Ze waren een echte klasse apart, maar hadden wel geluk.

Meer over Max Verstappen Geen logistieke problemen voor Verstappen: Reis naar Melbourne verloopt voorspoedig

Geen logistieke problemen voor Verstappen: Reis naar Melbourne verloopt voorspoedig

2 maa
 Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

21 feb

Max Verstappen werd namelijk gezien als de man die het Mercedes lastig kon maken, maar aan het begin van de kwalificatie ging het helemaal mis voor de Nederlandse Red Bull-coureur. Hij crashte, en start morgen vanuit het achterveld.

'We krijgen te weinig waardering'

Russell is heel erg trots op zijn pole position, maar hij weigert zichzelf op de borst te kloppen. Na afloop sprak hij zich uit voor de camera van Viaplay: "De auto is echt geweldig. Hij krijgt niet genoeg waardering, omdat iedereen het maar over de motor heeft. Nu krijgen wij die waardering wel. Die motor is dezelfde motor die McLaren, Williams en Alpine ook hebben. Het is wel een geweldige motor."

Hoe zit het met Verstappen?

Russell zag al vroeg een van zijn grootste tegenstanders wegvallen: "Weet je, het was vandaag de perfecte storm. Onze pace was echt geweldig. Maar we hebben Max natuurlijk nog niet gezien. Als je kijkt naar waar Isack nu is geëindigd, en wat Max in de afgelopen zeven jaar heeft gepresteerd, zijn we er zeker van dat hij zich vandaag in de strijd had gemengd."

Zorgen voor morgen 

Dat gebeurde dus niet, en Russell mag nu vooruit gaan kijken: "Wij bevinden ons in een heel goede positie. Ik denk dat de normale procedures wel de grootste zorgen voor morgen zijn. Je weet wel; wegkomen bij de start, de pitstops, de turbo, Safety Cars, de batterij opladen. Eenvoudige dingen uit het verleden zijn niet zo eenvoudig meer."

WickieDeViking

Posts: 536

Het gaat niet alleen om de koppen hier. Russell is sowieso niet geliefd bij F1 fans, zelfs niet bij de Britten en dat heeft Russell aan zichzelf te danken.

Ik keur daarmee niet goed hoe er soms over hem gesproken wordt, maar we moeten niet alleen met het vingertje wijzen naar de Max fans die hem... [Lees verder]

  • 7
  • 7 maa 2026 - 10:38
F1 Nieuws Max Verstappen George Russell Mercedes Red Bull Racing GP Australië 2026

Reacties (11)

Login om te reageren
  • HermanInDeZon

    Posts: 727

    En dan verschieten dat hier constant kinderachtig geruzie tussen Verstappen en Russell fans is

    Dit soort koppen is natuurlijk om problemen vragen

    • + 4
    • 7 maa 2026 - 09:41
    • DenniSNL1980

      Posts: 431

      Das niet alleen hier. Veel s*tes denken Drive to Survive ideeën nodig te hebben voor de klicks. Haat creëren scoort

      • + 3
      • 7 maa 2026 - 09:58
    • WickieDeViking

      Posts: 536

      Het gaat niet alleen om de koppen hier. Russell is sowieso niet geliefd bij F1 fans, zelfs niet bij de Britten en dat heeft Russell aan zichzelf te danken.

      Ik keur daarmee niet goed hoe er soms over hem gesproken wordt, maar we moeten niet alleen met het vingertje wijzen naar de Max fans die hem niet moeten, het is globaal dat ze hem niet moeten.

      • + 7
      • 7 maa 2026 - 10:38
    • HermanInDeZon

      Posts: 727

      @Wickie ik begrijp je reactie niet.

      1/ Je mening dat Russell niet geliefd is bij Britten doet totaal niet ter zaken. Ik denk dat je daar in overdrijft, maar dat is mijn mening en niet de discussie hier. Geen idee waarom je de noodzaak voelt dit op te brengen

      2/ Waar heb ik naar de Max fans gewezen met een vinger in mijn post? Nergens. Leg dan ook geen woorden in mijn mond of doe geen insinuaties

      Wat ik zeg is dat er op deze site veel geruzie is tussen twee kampen (en hoewel je zelf halsstarrig beweert van niet vind ik uit posts als deze duidelijk dat jij ook in één van de twee zit) en ik zeg dat de koppen hier niet helpen.

      Dat jij er een hoop andere dingen achter zoekt is jouw en enkel jouw probleem en interpretatie.

      • + 4
      • 7 maa 2026 - 10:53
    • WickieDeViking

      Posts: 536

      Mischien mijn post nog eens lezen en dan interpreteer je het misschien wel goed, Herman.

      "en hoewel je zelf halsstarrig beweert van niet vind ik uit posts als deze duidelijk dat jij ook in één van de twee zit"

      "Dat jij er een hoop andere dingen achter zoekt is jouw en enkel jouw probleem en interpretatie."

      Als je na al mijn posts te hebben gelezen tot deze conclusie komt,
      lijkt interpretatie eerder jouw probleem en niet de mijne. Maar als jij er gelukkig van wordt om te denken dat ik in een kamp ziet, vooral blijven denken dan. :)

      • + 4
      • 7 maa 2026 - 11:08
    • HermanInDeZon

      Posts: 727

      Wickie, je beantwoordt noch waar ik een insinuatie richting Max heb gedaan noch waarom je het nodig vond de populariteit van Russell er hier bij te halen. Hoef je ook niet natuurlijk

      Ik ga hier echt geen eindeloze discussie voeren met je, en misschien ben ik fout en dan wil ik me alvast oprecht excuseren maar ja, ik heb de indruk dat erg je erg selectief vinger wijst richting gebruikers die anti-Max commentaren geven en dat niet doet als het om andere rijders gaat.

      Maar ook dat is natuurlijk je goed recht en - nogmaals - mogelijk ben ik fout en dan laat ik me in de toekomst graag verrassen

      • + 1
      • 7 maa 2026 - 11:14
    • gridiron

      Posts: 3.249

      Tenzij er eerst een andere titel was maar deze is toch redelijk braaf.

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 11:47
  • Rimmer

    Posts: 13.190

    Na de succesreeks tot 2021 heeft Toto een zware tijd gehad. Maar hij is er in geslaagd om niet alleen de totale leegloop (zoals bij RB) te voorkomen maar ondertussen heeft hij ook weer langzaam alle nieuwe stukjes op zijn plek gelegd en opnieuw een kampioensteam opgebouwd. Heel knap en dit succes is dan ook echt verdiend. Zowel voor Toto als het hele Mercedes fabrieksteam en de motorafdeling. Nu mogen ze oogsten na een paar seizoenen gefrustreerd maar wel keihard gewerkt te hebben.
    Laten we het liever eens hebben over Ferrari.
    Die stopten vorig jaar na vier races al met de auto en alles ging op dit jaar. Staan ze met Lewis alsnog op een seconde. WTF? Zelfs Hadjar staat er nog voor en die rijdt voor een team dat nog nooit een motor gebouwd had en tot eind vorig jaar de auto ontwikkelde. Ferrari is in dat licht bezien de loser van dit seizoen tot nu toe.

    • + 3
    • 7 maa 2026 - 09:48
    • Flexwing

      Posts: 292

      Had ik al voorspeld dat ferrari weer niks wordt.Testen altijd boven aan willen staan maar als het erop aan komt laten ze het weer afweten.

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 10:08
    • NicoS

      Posts: 20.173

      Knap dat mensen na één kwalificatie alweer conclusies trekken alsof het seizoen alweer voorbij is.
      Teams zullen nog flinke stappen gaan maken dit seizoen, en circuits gaan voor verschuiving zorgen.
      Op banen waar terugwinning van energie een veel minder probleem is, gaan we andere verhoudingen krijgen.
      Mercedes heeft z’n energie management (vreselijk dat je dit als F1 fan moet schrijven) hier beter voor elkaar.
      Melbourne was al aangekondigd als lastig circuit hiervoor vanwege weinig langzame secties.
      Er gaan gerust nog verschuivingen plaatsvinden, teams zullen snel leren en aanpassen……
      En Max vind het niets, maar hij zal het net als de rest ermee moeten dealen.
      Na dit seizoen zal hij moeten kiezen, of lekker wat anders gaan doen, of doorgaan en hopen op verbetering dat racen weer racen wordt in plaats van managen……

      • + 4
      • 7 maa 2026 - 10:26
  • dutchiceman

    Posts: 5.571

    Als Russell nou niet zo’n naar mannetje was had hij een stuk meer petjes verkocht.

    • + 3
    • 7 maa 2026 - 10:30

AU Grand Prix van Australië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AUGrand Prix van Australië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar