user icon
icon

Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

Max Verstappen is losgegaan over zijn toekomstplannen naast de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing racet ook naast de koningsklasse van de autosport en zal dat ook dit seizoen gaan doen. Verstappen deelde meer details over wat hij binnenkort wil gaan doen. 

Afgelopen jaar wekte Verstappen al indruk in de GT3-klasse. Nadat hij zijn licentie had binnengesleept, won hij met overmacht de NSL9 op de Nürburgring Nordschleife in een Ferrari. Komend jaar zal hij wederom in de GT-klasse schitteren, dit keer in een Mercedes

Meer over Max Verstappen FIA maant Verstappen tot actie na keiharde woorden over nieuwe Formule 1-bolides

FIA maant Verstappen tot actie na keiharde woorden over nieuwe Formule 1-bolides

17 feb
 De kop is eraf: Verstappen ziet er goed uit tijdens eerste testochtend in Bahrein

De kop is eraf: Verstappen ziet er goed uit tijdens eerste testochtend in Bahrein

11 feb

Verstappen geniet van GT3 

De organisatie van de Nürburgring heeft inmiddels al de datum veranderd van de race van 24 uur verzet, waardoor het mogelijk is dat de Nederlander daaraan meedoet. Zelf kijkt Verstappen daar enorm naar uit, aangezien hij geen fan is van de nieuwe F1-auto's. Hij erkende dat hij wil winnen door vooral vol gas te geven en niet op zijn batterij te hoeven letten. 

"Ik wil het graag doen", aldus Verstappen tegenover diverse media in Bahrein. "Het is natuurlijk geweldig dat de organisatoren de datum hebben veranderd, want als ik meedoe, heb ik natuurlijk nog één wedstrijd nodig ter voorbereiding, in tegenstelling tot jongens die het al een tijdje doen en wat meer ervaring hebben." 

24 uur van Le Mans wat voor Verstappen?

Maar voordat het zover is, wil Verstappen zich nog wel voorbereiden voordat hij mee gaat doen en schemerde zelfs door dat hij mogelijk ook aan een andere zeer prestigieuze race mee wil doen. "Ook voor mij, om het in een nieuwe auto te doen waarmee ik nog niet eerder op de Nordschleife heb gereden, is een race nodig om de procedures te leren. Zelfs een pitstop maken of een coureurswissel, dat doe ik normaal gesproken niet." 

"Dus al die kleine dingen, ik wil me gewoon goed voorbereiden op een eventuele deelname aan de 24 uur van Le Mans." 

Verstappen een echte racefanaat 

De interesses van Verstappen in andere raceklassen verraden maar weer eens hoe bezeten de Nederlander is met autoracen. Zodra het volledige programma klopt en het in zijn F1-schema past, kan hij zich volledig gaan richten op het langeafstandsracen. 

"Details over de auto, de line-up, de sponsors. Als dat allemaal klopt, doe ik graag mee. Zodra ik meer weet, maak ik het bekend. Als ik er nu naar kijk, kan ik daar misschien wel vol gas geven zonder me zorgen te hoeven maken over mijn accu."

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.527

Max heeft gelijk.
In de GT3 is het voornamelijk vol gas geven.....toch zeker in het lange-afstands-racen.....hup, volle bak!

  • 1
  • 21 feb 2026 - 13:06
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (9)

Login om te reageren

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar