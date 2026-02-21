Max Verstappen is losgegaan over zijn toekomstplannen naast de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing racet ook naast de koningsklasse van de autosport en zal dat ook dit seizoen gaan doen. Verstappen deelde meer details over wat hij binnenkort wil gaan doen.

Afgelopen jaar wekte Verstappen al indruk in de GT3-klasse. Nadat hij zijn licentie had binnengesleept, won hij met overmacht de NSL9 op de Nürburgring Nordschleife in een Ferrari. Komend jaar zal hij wederom in de GT-klasse schitteren, dit keer in een Mercedes.

Verstappen geniet van GT3

De organisatie van de Nürburgring heeft inmiddels al de datum veranderd van de race van 24 uur verzet, waardoor het mogelijk is dat de Nederlander daaraan meedoet. Zelf kijkt Verstappen daar enorm naar uit, aangezien hij geen fan is van de nieuwe F1-auto's. Hij erkende dat hij wil winnen door vooral vol gas te geven en niet op zijn batterij te hoeven letten.

"Ik wil het graag doen", aldus Verstappen tegenover diverse media in Bahrein. "Het is natuurlijk geweldig dat de organisatoren de datum hebben veranderd, want als ik meedoe, heb ik natuurlijk nog één wedstrijd nodig ter voorbereiding, in tegenstelling tot jongens die het al een tijdje doen en wat meer ervaring hebben."

24 uur van Le Mans wat voor Verstappen?

Maar voordat het zover is, wil Verstappen zich nog wel voorbereiden voordat hij mee gaat doen en schemerde zelfs door dat hij mogelijk ook aan een andere zeer prestigieuze race mee wil doen. "Ook voor mij, om het in een nieuwe auto te doen waarmee ik nog niet eerder op de Nordschleife heb gereden, is een race nodig om de procedures te leren. Zelfs een pitstop maken of een coureurswissel, dat doe ik normaal gesproken niet."

"Dus al die kleine dingen, ik wil me gewoon goed voorbereiden op een eventuele deelname aan de 24 uur van Le Mans."

Verstappen een echte racefanaat

De interesses van Verstappen in andere raceklassen verraden maar weer eens hoe bezeten de Nederlander is met autoracen. Zodra het volledige programma klopt en het in zijn F1-schema past, kan hij zich volledig gaan richten op het langeafstandsracen.

"Details over de auto, de line-up, de sponsors. Als dat allemaal klopt, doe ik graag mee. Zodra ik meer weet, maak ik het bekend. Als ik er nu naar kijk, kan ik daar misschien wel vol gas geven zonder me zorgen te hoeven maken over mijn accu."