Max Verstappen maakte een behoorlijke klapper tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië. De Nederlander schoot van de baan en vloog met behoorlijke snelheid de boarding in in Melbourne. Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies heeft opgelucht gereageerd nadat zijn coureur ongedeerd uit de RB22 stapte.

Al snel in Q1 sloeg het noodlot toe voor Verstappen. Op onverklaarbare wijze verloor hij de achterkant van zijn nieuwe auto en en maakte vervolgens een harde klapper. De viervoudig wereldkampioen bracht daarna een bezoekje aan het medisch centrum in de paddock, maar bleek daar niets te hebben opgelopen.

Mekies reageert opgelucht

Op de vraag wat er precies gebeurde met Verstappen, reageerde Mekies vol vraagtekens. "We moeten er nog naar kijken", zo klonk het bij Viaplay. "Het was een beetje te vroeg om te zien. Maar we zullen het analyseren en het helemaal begrijpen. Het is heel jammer", voegde de Fransman daaraan toe.

"Wat er voor ons het belangrijkste is, is dat Max goed is. We waren een beetje bang toen we hem konden halen uit de auto, maar hij is oké. Dat is het beste nieuws. En dan hebben we natuurlijk gezien dat de pace er was. Dus we gaan morgen met beide auto's spelen", zo klonk het vastberaden.

Hadjar maakt indruk

Ondanks de crash van Verstappen, was er bij Red Bull een goede reden om te glimlachen. Isack Hadjar - Verstappens nieuwe teamgenoot - slaagde erin om de derde startplek te veroveren. "Super blij met hem. Het is een startpunt, maar wat een startpunt. Na al het werk dat hij deze winter heeft gedaan om zich zo snel mogelijk aan te passen", erkende Mekies.

"Hij heeft het volledig verdiend om op een goede plek te beginnen. Na de kwaliteit van het werk dat hij heeft gedaan over de hele winter. Dit geeft vertrouwen", zo sloot de teambaas van Red Bull uiteindelijk af.