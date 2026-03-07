user icon
icon

Mekies schrok van crash Verstappen: "Belangrijkste dat Max oké is"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Mekies schrok van crash Verstappen: "Belangrijkste dat Max oké is"

Max Verstappen maakte een behoorlijke klapper tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië. De Nederlander schoot van de baan en vloog met behoorlijke snelheid de boarding in in Melbourne. Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies heeft opgelucht gereageerd nadat zijn coureur ongedeerd uit de RB22 stapte. 

Al snel in Q1 sloeg het noodlot toe voor Verstappen. Op onverklaarbare wijze verloor hij de achterkant van zijn nieuwe auto en en maakte vervolgens een harde klapper. De viervoudig wereldkampioen bracht daarna een bezoekje aan het medisch centrum in de paddock, maar bleek daar niets te hebben opgelopen. 

Meer over Max Verstappen Geen logistieke problemen voor Verstappen: Reis naar Melbourne verloopt voorspoedig

Geen logistieke problemen voor Verstappen: Reis naar Melbourne verloopt voorspoedig

2 maa
 Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

21 feb

Mekies reageert opgelucht

Op de vraag wat er precies gebeurde met Verstappen, reageerde Mekies vol vraagtekens. "We moeten er nog naar kijken", zo klonk het bij Viaplay. "Het was een beetje te vroeg om te zien. Maar we zullen het analyseren en het helemaal begrijpen. Het is heel jammer", voegde de Fransman daaraan toe. 

"Wat er voor ons het belangrijkste is, is dat Max goed is. We waren een beetje bang toen we hem konden halen uit de auto, maar hij is oké. Dat is het beste nieuws. En dan hebben we natuurlijk gezien dat de pace er was. Dus we gaan morgen met beide auto's spelen", zo klonk het vastberaden. 

Hadjar maakt indruk 

Ondanks de crash van Verstappen, was er bij Red Bull een goede reden om te glimlachen. Isack Hadjar - Verstappens nieuwe teamgenoot - slaagde erin om de derde startplek te veroveren. "Super blij met hem. Het is een startpunt, maar wat een startpunt. Na al het werk dat hij deze winter heeft gedaan om zich zo snel mogelijk aan te passen", erkende Mekies. 

"Hij heeft het volledig verdiend om op een goede plek te beginnen. Na de kwaliteit van het werk dat hij heeft gedaan over de hele winter. Dit geeft vertrouwen", zo sloot de teambaas van Red Bull uiteindelijk af. 

Rimmer

Posts: 13.184

Isaac was goed maar een gat van 8 tiende terwijl de andere teams nog verder weg stonden is toch wel een vrij sterke indicatie dat dit seizoen verloren is.
Graag even een reactie van iemand die mij een seizoen kan laten zien waarin een team in race 1 meer dan 8 tiende voorsprong had op de rest en... [Lees verder]

  • 3
  • 7 maa 2026 - 08:48
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing GP Australië 2026

Reacties (4)

Login om te reageren
  • dutchiceman

    Posts: 5.568

    Puntje van mijn stoel hoor.
    Was maar de vraag of hij er ongeschonden uit zou komen. Maar gelukkig hoor.
    Wat een klap hè. ;)

    • + 0
    • 7 maa 2026 - 08:48
    • Rimmer

      Posts: 13.184

      Ik heb drie minuten mijn adem ingehouden tot ik wakker werd en mijn vrouw mij aan het reanimeren was. Doodsangst!

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 09:03
  • Rimmer

    Posts: 13.184

    Isaac was goed maar een gat van 8 tiende terwijl de andere teams nog verder weg stonden is toch wel een vrij sterke indicatie dat dit seizoen verloren is.
    Graag even een reactie van iemand die mij een seizoen kan laten zien waarin een team in race 1 meer dan 8 tiende voorsprong had op de rest en het daarna gedurende het seizoen allemaal weggooide. Zowel Russell als Mercedes gaan dat niet doen. Dus het optimisme van Mekies is leuk maar ze vechten met McLaren en Ferrari om dat laatste kleine bekertje op het podium. Daar zou je niet tevreden mee moeten zijn. Zeker als je ster coureur zichzelf na 1 weekend alweer voor de titel heeft uitgeschakeld.

    • + 3
    • 7 maa 2026 - 08:48
  • M@X

    Posts: 1.328

    The reason behind Max's crash was a software issue, which caused excessive energy recuperation, locking the rear tires. Wache says its ‘an easy fix’ and there's no major concerns

    He also says if Max didn't have these issues, the estimation is that he'd be about 3 tenths behind Mercedes

    (via
    @shigasportsf1
    )

    • + 0
    • 7 maa 2026 - 09:19

AU Grand Prix van Australië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AUGrand Prix van Australië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar