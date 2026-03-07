Het team van Red Bull Racing kende een kwalificatie met twee gezichten op het circuit van Albert Park in Melbourne. Stercoureur Max Verstappen crashte, maar Isack Hadjar voorkwam gezichtsverlies en noteerde de knappe derde tijd. Daar was hij heel erg blij mee.

Voor het team van Red Bull Racing is dit weekend in Australië een soort vuurproef. Ze rijden voor het eerst met een eigen motor, en het was de vraag of ze in staat zouden zijn om de concurrentie bij te houden. In de vrije trainingen zagen ze er niet slecht uit, maar aan de pitmuur zat iedereen met de handen in het haar toen Max Verstappen crashte aan het begin van de kwalificatie.

De redelijk onervaren Isack Hadjar moest de boel gaan redden voor Red Bull, en al zijn voorgangers zakten voor die test. De jonge Fransman niet, en hij werkte een meer dan perfecte kwalificatie af onder het Australische zonnetje.

In de slotfase van de kwalificatie op het circuit van Albert Park perste hij er een rondje uit waarmee hij de derde tijd noteerde. Alleen de Mercedessen van George Russell en Andrea Kimi Antonelli waren sneller, en Hadjar mocht zich dus best of the rest noemen.

Hoe is het gevoel bij Hadjar?

Met een tevreden grijns op zijn gezicht sprak Hadjar zich na afloop van de kwalificatie uit: "De kwalificatie verliep heel smooth. De voorbereiding op de kwalificatie zelf was het hele weekend wat lastiger."

"We bevonden ons eigenlijk niet op een positie waarop we konden vechten voor een plekje in de top drie. Ik had het gevoel dat de Ferrari's en de Mercedessen een voorsprong op mij hadden, maar ik had een heel erg goede laatste ronde."

Herhaling van Zandvoort?

Hadjar stond vorig jaar in Zandvoort voor het eerst op het podium, en kan dat kunststukje morgen herhalen. Als hij meer wil, moet hij wel afrekenen met de Mercedessen. Hij weet dat dat lastig gaat worden: "Het enige wat ik kan doen, is een betere start hebben. Op dit moment zijn ze echter nog te snel. Ik wil in ieder geval mijn positie vast proberen te houden, een tweede podium zou goed zijn."