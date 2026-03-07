user icon
Het team van Red Bull Racing kende een kwalificatie met twee gezichten op het circuit van Albert Park in Melbourne. Stercoureur Max Verstappen crashte, maar Isack Hadjar voorkwam gezichtsverlies en noteerde de knappe derde tijd. Daar was hij heel erg blij mee.

Voor het team van Red Bull Racing is dit weekend in Australië een soort vuurproef. Ze rijden voor het eerst met een eigen motor, en het was de vraag of ze in staat zouden zijn om de concurrentie bij te houden. In de vrije trainingen zagen ze er niet slecht uit, maar aan de pitmuur zat iedereen met de handen in het haar toen Max Verstappen crashte aan het begin van de kwalificatie.

De redelijk onervaren Isack Hadjar moest de boel gaan redden voor Red Bull, en al zijn voorgangers zakten voor die test. De jonge Fransman niet, en hij werkte een meer dan perfecte kwalificatie af onder het Australische zonnetje.

In de slotfase van de kwalificatie op het circuit van Albert Park perste hij er een rondje uit waarmee hij de derde tijd noteerde. Alleen de Mercedessen van George Russell en Andrea Kimi Antonelli waren sneller, en Hadjar mocht zich dus best of the rest noemen.

Hoe is het gevoel bij Hadjar?

Met een tevreden grijns op zijn gezicht sprak Hadjar zich na afloop van de kwalificatie uit: "De kwalificatie verliep heel smooth. De voorbereiding op de kwalificatie zelf was het hele weekend wat lastiger."

"We bevonden ons eigenlijk niet op een positie waarop we konden vechten voor een plekje in de top drie. Ik had het gevoel dat de Ferrari's en de Mercedessen een voorsprong op mij hadden, maar ik had een heel erg goede laatste ronde."

Herhaling van Zandvoort?

Hadjar stond vorig jaar in Zandvoort voor het eerst op het podium, en kan dat kunststukje morgen herhalen. Als hij meer wil, moet hij wel afrekenen met de Mercedessen. Hij weet dat dat lastig gaat worden: "Het enige wat ik kan doen, is een betere start hebben. Op dit moment zijn ze echter nog te snel. Ik wil in ieder geval mijn positie vast proberen te houden, een tweede podium zou goed zijn."

Rimmer

Posts: 13.181

Keurig! Niet verwacht dat hij het kon maar hij ontsteeg zichzelf vandaag en de beloning is daar. Het gat naar Mercedes is onoverbrugbaar maar Hadjar zou toch al niet meedoen voor de titel.
Bij kamp Hamilton staan met 9 tiende naar de pole ook weer met de voetjes op de grond en bij McLaren vragen

  • 1
  • 7 maa 2026 - 08:23
Reacties (5)

  • Rimmer

    Posts: 13.183

    Keurig! Niet verwacht dat hij het kon maar hij ontsteeg zichzelf vandaag en de beloning is daar. Het gat naar Mercedes is onoverbrugbaar maar Hadjar zou toch al niet meedoen voor de titel.
    Bij kamp Hamilton staan met 9 tiende naar de pole ook weer met de voetjes op de grond en bij McLaren vragen ze zich af of Mercedes met een andere motor spec rijdt.
    Russells eerste wereldtitel begint vorm te krijgen want Kimi is god maar mist de ervaring en het momentum om het dit jaar al te doen. Mercedes laat even zien wie de beste motor bouwer ter wereld is.

    • + 1
    • 7 maa 2026 - 08:23
    • nr 76

      Posts: 7.368

      Ik vond Hadjar er in alle sessies heel sterk uitzien, dik verdiend deze P3.
      Het gat tussen Hamilton en Leclerc was kleiner dan tussen Russell en Antonelli, maar als je er bijna een seconde voor staat maakt dat niet uit.

      Maar als Hamilton iets wil betekenen in het kampioenschap zal ie toch eerst zijn teamgenoot moeten verslaan voor ie naar andere teams moet gaan kijken.

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 08:29
    • Rimmer

      Posts: 13.183

      Hamilton is druk met zijn koe en zijn vriendin Kim.
      Dat laatste duurt niet lang vrees ik want Kim accepteert geen andere wijven met een nog grotere kont en die koe ook niet dus dat wordt oorlog. Dat is een afleiding die Lewis er nu niet bij kan hebben met een seconde achterstand op Russell.

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 09:07
    • nr 76

      Posts: 7.368

      Zonder die afleiding wordt het misschien 0.9 op Russell?

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 09:10
  • Hagueian

    Posts: 8.399

    We weten niet waar Max had gestaan natuurlijk, dat zou de prestatie wat duidelijker maken. Maar P2 had er niet ingezeten dus het maximaal haalbare voor hem. Dst is een prima start

    • + 0
    • 7 maa 2026 - 09:01

