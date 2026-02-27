user icon
Slecht nieuws voor Spaanse F1-fans: Sainz en Alonso staan er slecht voor

Carlos Sainz heeft een opvallend inkijkje gegeven in een privégesprek met landgenoot Fernando Alonso. De twee Spanjaarden troffen elkaar in de paddock en spraken openlijk over hun situatie richting het nieuwe F1-tijdperk in 2026. De conclusie? Zowel bij Williams als bij Aston Martin is het allesbehalve zorgeloos.

De Formule 1 ondergaat dit seizoen de grootste technische reset uit haar geschiedenis, met compleet nieuwe wagens en motoren. Voor sommige teams verloopt die overgang vlot, voor andere is het zoeken en sleutelen. Vooral Aston Martin kreeg tijdens de wintertests stevige tikken te verwerken.

Twijfels na moeizame wintertests

Sainz gaf toe dat hij en Fernando Alonso hun zorgen deelden. “Ik botste op Fernando in de paddock en we hebben een twintigtal minuten bijgepraat”, vertelde Sainz. “Hij zit in een gelijkaardige situatie als ik. Niet ideaal, best complex. Maar tegelijk is hij benieuwd hoe zijn team hierop zal reageren.”

Aston Martin kende in Bahrein een bijzonder moeilijke testperiode. De nieuwe AMR26 stond meer in de garage dan op het asfalt door motor- en batterijproblemen bij motorpartner Honda. Het team miste ook eerder al bijna drie testdagen in Barcelona. In totaal klokte Aston Martin slechts 206 en 128 ronden, een schril contrast met bijvoorbeeld Williams, dat wél beide sessies in Bahrein afwerkte.

Alonso blijft strijdvaardig

Toch weigert Alonso het hoofd te laten hangen. De tweevoudige wereldkampioen beseft dat er werk aan de winkel is, maar gelooft dat de problemen oplosbaar zijn. “Het is zonder twijfel een moeilijke start. Er moeten veel zaken rechtgezet worden”, klonk het nuchter. “Maar iedereen draait overuren, zowel in Groot-Brittannië als in Japan, om deze fase zo kort mogelijk te houden.”

Volgens Alonso is er geen sprake van een fundamentele misrekening. “Ik denk niet dat er iets is dat we niet kunnen oplossen op korte of middellange termijn. We moeten nu alles fixen wat kan richting Australië en daarna blijven bijsturen in de eerste races. Ik blijf optimistisch. Er is een oplossing.”

Reacties (3)

  • F1jos

    Posts: 5.068

    Sainz : “Ik hoop dat mijn vader, die geweldige tijden heeft beleefd bij Audi, binnenkort blij zal zijn dat ik voor Williams heb gekozen.”

    Hoop tegen weten in. Dat krijg je als je niet naar je vader luistert.

    • + 0
    • 27 feb 2026 - 11:56
    • JV fan

      Posts: 2.953

      Gelukkig vallen de probleme wel mee bij Williams, overgewicht is "maarveen klein probleem , (Red Bull had dat ook begin 2022, en na 5 races waren ze op gewicht

      • + 0
      • 27 feb 2026 - 12:00
    • snailer

      Posts: 32.006

      Inderdaad. Het levert echt quick win's op. Als ze slim zijn combineren ze updat via lichter materiaal met aero updates, of voor mijn part ophanging updates.

      Overigens meet Wache ergens gemeld dat ook de RBR een stuk te zwaar is. Volgens zijn zeggen hadden de andere teams het gewicht wel goed.

      • + 0
      • 27 feb 2026 - 13:21

show sidebar