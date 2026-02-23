user icon
Het team van Aston Martin heeft een rampzalig voorseizoen achter de rug. De Britse renstal liep tegen zeer veel problemen aan, en ze moesten de testweek in Bahrein zelf vroegtijdig afbreken. Fernando Alonso hoopt dit jaar een gooi te doen naar nieuw succes, maar de problemen bij Aston Martin lijken zijn laatste dans in te luiden.

Het team van Aston Martin maakte er geen geheim van: ze willen uitgroeien tot een absoluut topteam in de Formule 1. In de afgelopen jaren werd er hard gewerkt om dit doel te bereiken, en werd er een nieuwe campus geopend in Silverstone. Met Fernando Alonso haalden ze een topcoureur in huis, en er werd een exclusieve motordeal gesloten met Honda.

Daarnaast werd topontwerper Adrian Newey vastgelegd, en hij is verantwoordelijk voor het radicale uiterlijk van de nieuwe AMR26. De verwachtingen waren hoog, en toen Aston Martin voor het eerst op de baan verscheen in Barcelona, zag men een gevaarlijk ogende bolide. Al snel bleek echter dat Aston Martin met grote problemen kampte. Ze reden weinig rondjes, en motorproblemen zorgden ervoor dat ze tijdens de tweede testweek in Bahrein slechts zes rondjes konden rijden op de slotdag.

Gaat Alonso stoppen?

In de Spaanse media maakt men zich zorgen, want dit moest het laatste kunststukje van Alonso worden. De Spaanse sportkrant Marca maakt zich grote zorgen, en stelt zelfs dat het zeer waarschijnlijk is dat Alonso de Formule 1 na dit seizoen gaat verlaten. De 44-jarige Spanjaard liet eerder al doorschemeren dat het einde van zijn tijd in de koningsklasse nabij is, en nu lijkt de kans dat hij stopt zeer groot te zijn.

Wat is het volgende avontuur voor Alonso?

Volgens Marca betekent dit niet dat Alonso zijn helm aan de wilgen gaat hangen. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen beleefde eerder avonturen in de Dakar Rally, de 24 uur van Le Mans en de Indianapolis 500, en volgens Marca staan deze races wederom op zijn wensenlijstje. Ze stellen dat avonturen in de IndyCar, het WEC, Dakar en het IMSA-kampioenschap tot de mogelijkheden behoren.

Reacties (13)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 134

    Met Alonso's 'geluk' neemt hij afscheid van F1 en gaat Aston Martin vervolgens direct knallen en wordt Lance met 2 vingers in de neus kampioen....

    • + 0
    • 23 feb 2026 - 10:15
    • Regenrace

      Posts: 2.327

      'Ik zou het opmerkelijker vinden als iemand beweert dat Alonso nog jaren doorgaat."

      "Hoewel ik niet uitsluit dat ze later in de week nog zo'n iemand vinden."

      • + 0
      • 23 feb 2026 - 11:48
  • Joeppp

    Posts: 8.307

    Alonso zou maar op 1 manier nog kampioen kunnen worden en dat zou zijn als Honda een raket motor had gebouwd en Newey een uitvinding had gedaan waar niemand rekening mee had gehouden. Beide is niet gebeurd.

    • + 0
    • 23 feb 2026 - 10:34
  • NicoS

    Posts: 20.148

    De hoop dat AM een vliegende start zou hebben is inmiddels wel vervlogen. De kans dat het een drama seizoen wordt is groter dan een goed seizoen…..

    • + 0
    • 23 feb 2026 - 10:36
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.542

    "Met Fernando Alonso haalden ze een topcoureur in huis".

    Kijk, en daarmee is Aston Martin in de fout gegaan.
    Ze hadden met voormalig vriend Lance al 'n topcoureur in huis die zomaar wereld kampioen kan worden.

    • + 0
    • 23 feb 2026 - 10:41
    • The Wolf

      Posts: 134

      Dat klopt. Wat ik denk dat er gebeurd is, Fernando is naast zo'n geweldenaar als Lance mentaal geknakt. Geknakt als een unox worstje. Einde seizoen druipt hij af. Heeft Lance na Seb met nóg een meervoudig kampioen afgerekend. Een regelrechte kampioenskiller die Lance. Hopelijk krijgt Max nooit met 'm te maken...

      • + 7
      • 23 feb 2026 - 10:47
    • Joeppp

      Posts: 8.307

      Ja, spot er maar mee. Voor je het weet zijn er weer 183 reacties over wat niet kan je schrijft.

      • + 1
      • 23 feb 2026 - 11:10
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.542

      Dat mensen zich zó druk kunnen maken over 'n geintje Joeppp.

      En ik, ik kan er alleen maar om lachen.

      Ik ben hier nou al bijna 10 jaar en nog weten ze niet dat ik hier zit te sarren, narren en stoken.
      Ik had allang niet meer gereageerd op zulke posts...

      • + 0
      • 23 feb 2026 - 11:24
    • Damon Hill

      Posts: 19.696

      @The Wolf,
      Naar mijn weten heeft Lance niet afgerekend met Vettel. Maar ik moest wel even lachen om je sarcastische post ;).

      • + 1
      • 23 feb 2026 - 11:47
    • The Wolf

      Posts: 134

      @Damon
      Seb moest alle zeilen bijzetten om Lance nipt in punten voor te blijven. Dat heeft hem geestelijk compleet gesloopt. Is er helemaal aan onderdoor gegaan. Hij was op een gegeven moment zo koekie dat hij wel met pensioen moest. Is daarna ook nooit meer de oude geworden, ging allemaal dwaze dingen doen zoals hotels bouwen voor bijen enzo...

      • + 1
      • 23 feb 2026 - 13:11
  • shakedown

    Posts: 1.679

    Ik heb geen idee wat het probleem bij Honda is op dit moment. Wie weet is het een simpele berekening fout. Welke eenvoudig op te lossen is, echter niet 3 weken. Issues zijn er om op te lossen maar we hebben geen idee wat er aan de hand is. Ik kreeg niet het idee wat het een issue is waarbij de motor niet sterk genoeg is, eerder een koeling probleem. Ze reden met enorme sleuven in het body work. En dat is uiteindelijk een probleem welke vooral tijd kost om op te lossen.

    Aston Martin heeft vooral tijd nodig. Het is een team welke net aan de start staat. Tot nu is er alleen maar aan de basis gewerkt en zijn ze amper van de plek af gekomen. Alles is er wat betreft infrastructuur, kennis en vooral geld is aanwezig...

    Ik denk echt dat ze als totaal pakket een jaar of 3 nodig hebben voordat er om overwinningen gestreden kan worden. Als het eerder komt is het geluk.

    nu ook nog even Twee nieuwe coureurs... Alsono, hoe goed ook, is over zijn F1 houdbaarheid datum heen, Stoll heeft niet een een houdbaarheid datum in de F1 verdient.

    • + 0
    • 23 feb 2026 - 11:11
  • Knalpijp

    Posts: 2.410

    Alonso klaar einde seizoen dan lost Russell hem af. Alonso gaat naar dit seizoen nog een jaar door dan lost Max hem af.

    • + 0
    • 23 feb 2026 - 12:27
  • jamamoto1

    Posts: 17

    Dat niemand dat ziet dat Max gewoon weer wereldkampioen wordt, heeft er dan nieumand verstand vd Formule1 ?????

    • + 0
    • 23 feb 2026 - 12:36

