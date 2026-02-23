Het team van Aston Martin heeft een rampzalig voorseizoen achter de rug. De Britse renstal liep tegen zeer veel problemen aan, en ze moesten de testweek in Bahrein zelf vroegtijdig afbreken. Fernando Alonso hoopt dit jaar een gooi te doen naar nieuw succes, maar de problemen bij Aston Martin lijken zijn laatste dans in te luiden.

Het team van Aston Martin maakte er geen geheim van: ze willen uitgroeien tot een absoluut topteam in de Formule 1. In de afgelopen jaren werd er hard gewerkt om dit doel te bereiken, en werd er een nieuwe campus geopend in Silverstone. Met Fernando Alonso haalden ze een topcoureur in huis, en er werd een exclusieve motordeal gesloten met Honda.

Daarnaast werd topontwerper Adrian Newey vastgelegd, en hij is verantwoordelijk voor het radicale uiterlijk van de nieuwe AMR26. De verwachtingen waren hoog, en toen Aston Martin voor het eerst op de baan verscheen in Barcelona, zag men een gevaarlijk ogende bolide. Al snel bleek echter dat Aston Martin met grote problemen kampte. Ze reden weinig rondjes, en motorproblemen zorgden ervoor dat ze tijdens de tweede testweek in Bahrein slechts zes rondjes konden rijden op de slotdag.

Gaat Alonso stoppen?

In de Spaanse media maakt men zich zorgen, want dit moest het laatste kunststukje van Alonso worden. De Spaanse sportkrant Marca maakt zich grote zorgen, en stelt zelfs dat het zeer waarschijnlijk is dat Alonso de Formule 1 na dit seizoen gaat verlaten. De 44-jarige Spanjaard liet eerder al doorschemeren dat het einde van zijn tijd in de koningsklasse nabij is, en nu lijkt de kans dat hij stopt zeer groot te zijn.

Wat is het volgende avontuur voor Alonso?

Volgens Marca betekent dit niet dat Alonso zijn helm aan de wilgen gaat hangen. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen beleefde eerder avonturen in de Dakar Rally, de 24 uur van Le Mans en de Indianapolis 500, en volgens Marca staan deze races wederom op zijn wensenlijstje. Ze stellen dat avonturen in de IndyCar, het WEC, Dakar en het IMSA-kampioenschap tot de mogelijkheden behoren.