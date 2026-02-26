user icon
Een van de tegenvallers deze winter was zonder enige twijfel Aston Martin. Het team dat sinds dit seizoen onder leiding staat van Adrian Newey, kende een slechte shakedown in Barcelona en een nog slechtere wintertest in Bahrein. Meerdere geluiden schemeren nu door dat de sfeer bij het team uit Silverstone steeds ijziger begint te worden. 

De verwachtingen van Aston Martin voor het komende Formule 1-seizoen waren hooggespannen. Gezien de aanwezigheid van Newey, de Honda-motor en een volle portemonnee van Lawrence Stroll, waren de ingrediënten er om Fernando Alonso en Lance Stroll een winnende auto te kunnen bieden. Maar in de praktijk is het tot dusver, zwaar tegengevallen. 

Slechte voorbereiding 

De voorbereiding van Aston Martin voor het nieuwe seizoen liep uit op een fiasco. Tijdens de shakedown in Barcelona kreeg de Britse renstal de AMR26 net op tijd af om wat ronden te rijden, maar zag het Mercedes, Red Bull Racing en Ferrari de ene na de andere ronde klokken. Met twee weken wintertest hoopten zij die achterstand goed te maken, maar ook daar sloeg het noodlot toe. 

Eenmaal aangekomen in Bahrein, stapelden de problemen voor Newey en consorten zich op. Stroll schoot eenmalig op onverklaarbare wijze van de baan en ook Alonso kwam stil te staan. Later bleek dat de Honda-motor te langzaam en bovendien ook niet betrouwbaar is. 

Gespannen sfeer

Inmiddels is bekend dat er weinig te lachen valt op de fabriek in Silverstone. Volgens F1-journalist Roberto Chinchero heerst er een gespannen sfeer bij het team van Newey. "Er heerst een zeer, zeer gespannen sfeer bij Aston Martin", zo klinkt het bij Auto Racer Italia. "Op de terugweg uit Bahrein wierp ik een blik op de telemetrie van een concurrerende ingenieur en het tekort van de Honda-motor was gigantisch." 

Daarbij zouden weinig mensen binnen het team uitkijken naar de eerste race in Australië op 8 maart. "Ze hebben zo weinig vermogen dat als ze in Australië racen, er safety cars ingezet zullen worden. Als ze de race uitrijden, worden ze op een ronde achterstand gezet. Ik weet niet in hoeverre het voor hen de moeite waard is om op zo'n langzame manier gegevens te verzamelen. Als er geen wettelijke verplichting was, zouden ze niet naar de eerste twee races gaan."  

Astfgl

Posts: 971

Dit heeft volgens mij weinig met Newey te maken, en alles met dat Honda véél te laat is begonnen met het ontwerpen van de nieuwe PU, én met een vrijwel compleet nieuw team. Bijna niks van de kennis en kunde die ze hebben opgedaan met de vorige PU is overgedragen naar de nieuwe PU. Ze beginnen ... [Lees verder]

  • 7
  • 26 feb 2026 - 09:22
F1 Nieuws Formule 1 F1 Fernando Alonso Lance Stroll Adrian Newey Aston Martin

Reacties (26)

Login om te reageren
  • HermanInDeZon

    Posts: 672

    Tja ... zou niet de eerste keer zijn dat een Newey design compleet de mist in gaat

    Het is geweten dat hij het moeilijk heeft compromises te maken

    • + 5
    • 26 feb 2026 - 08:17
    • Joeppp

      Posts: 8.316

      En daarna vaak wint.

      • + 5
      • 26 feb 2026 - 08:28
    • HermanInDeZon

      Posts: 672

      Hij wint vaak ja ... maar heeft ook wel eens een auto gebouwd die te gevaarlijk was om te rijden

      Ik ben er niet van overtuigd dat je een genie als hem de "absolute macht" moet geven. Denk dat het in die zin niet zo slecht was dat er nog een sterke persoonlijkheid als Horner bij Red Bull boven stond

      • + 6
      • 26 feb 2026 - 08:32
    • Joeppp

      Posts: 8.316

      Klopt, een Mclaren die onbestuurbaar was maar wel bloedsnel. Ik zou ook een techneut niet alle macht geven maar ik denk ook niet dat hij alle macht heeft. Alleen als je zo'n man binnenhaalt zal je toch naar zijn visie moeten luisteren en daarin mee gaan anders is het zonde van het geld en had je beter een goedkopere kunnen halen. Daarbij kan Newey er niet zoveel aan doen als de Honda motor domweg te langzaam is. Bij RedBull kon hij het probleem ook niet oplossen dat de Renault motoren op een gegeven moment te langzaam waren en onbetrouwbaar. Was de keuze voor Honda eigenlijk al gemaakt voordat bekend werd dat Newey zou komen bij AM?

      • + 1
      • 26 feb 2026 - 08:47
    • Damon Hill

      Posts: 19.700

      @Joeppp,
      Dat klopt volgens mij niet helemaal wat je zegt over die McLaren. Ik neem even aan dat je de 2003-McLaren bedoelt, die officieel nooit verder kwam dan het testcircuit en volgens mij ook niet door de crashtest kwam. Er zijn geen bewijzen van dat die auto bloedsnel was, meer dat die auto gewoon allerlei kuren had. McLaren ging in 2003 toen uiteindelijk maar verder met de doorontwikkelde 2002-versie, wat niet eens een hele gekke keuze was aangezien Raikkonen daarmee t/m de laatste race van het seizoen nog een kansje maakte op de wereldtitel. De 2004 McLaren was overigens opnieuw bagger, haalde het circuit wel, maar stond bekend als de "racende vlammenwerper". In het begin van het seizoen was die auto én langzaam, en plofte de motor continu. Later dat seizoen ging het wel een stuk beter. In 2005 had McLaren zelfs de snelste auto van het veld, maar door een combinatie van factoren (soms onbetrouwbaar, soms pure pech en ook eerlijk toegegeven: Alonso was dat seizoen briljant en super constant bij Renault) kon Raikkonen de titel niet pakken. In 2006 had McLaren opnieuw een matige auto, ze wonnen geen enkele race.

      Bij McLaren was het dan ook echt vaak een hit or miss. De McLarens van 1998, 1999 en die van 2000 mag je ook meerekenen, waren gewoon ontzettend goed. Maar er zaten ook een paar langzame bij die qua betrouwbaarheid ook nog matig waren.

      Als antwoord op je laatste vraag: Ja, de keuze voor Honda was al gemaakt voordat Newey officieel tekende.

      • + 7
      • 26 feb 2026 - 09:09
    • Astfgl

      Posts: 971

      Dit heeft volgens mij weinig met Newey te maken, en alles met dat Honda véél te laat is begonnen met het ontwerpen van de nieuwe PU, én met een vrijwel compleet nieuw team. Bijna niks van de kennis en kunde die ze hebben opgedaan met de vorige PU is overgedragen naar de nieuwe PU. Ze beginnen dus vanaf nul en met twee jaar achterstand op de andere fabrikanten. Honda's voorbarige vertrek uit de sport in 2021 is echt oliedom geweest.

      • + 7
      • 26 feb 2026 - 09:22
    • HermanInDeZon

      Posts: 672

      Heb dat verhaaltje "het ligt allemaal bij Honda" al eerder gehoord.

      Het team dat dat vorige keer beweerde dacht ook een fantastische wagen te hebben met een rotmotor. Tot ze van motor wisselden en nog steeds niet vooruit te branden waren en Honda vervolgens de titels bij Red Bull aan elkaar rijgde

      Het zal best wel zo zijn dat Honda's motor niet top is, maar het zou me niks verbazen (en zou ook de eerste keer niet zijn) dat design van Newey het niet bepaald makkelijker maakt om er de PU in te passen

      • + 5
      • 26 feb 2026 - 09:30
    • Patrace

      Posts: 6.532

      Ik geloof niet dat het probleem de packaging van Newey is, want daar gaat een motor niet zwakker van worden. Hooguit onbetrouwbaar door oververhitting.
      Daarnaast moet Honda al vergevorderd zijn geweest met de motor toen Newey kwam, dus de oorzaak lag al voor de komst Newey.

      Ik denk eerder dat wat @Astfgl zegt van essentieel belang is: ze zijn veel kennis kwijtgeraakt (vooral aan Red Bull PT) en moesten dus grotendeels een nieuw team specialisten opbouwen nadat ze besloten toch weer motoren te gaan bouwen voor de F1. Ik denk dat je niet moet onderschatten hoe moeilijk het vervangen van ervaren engineers is geweest voor Honda. Het is niet zo dat je even een blik F1 motor specialisten opentrekt. Zelfs niet binnen een groot concern als Honda met veel kennis van zowel verbrandingsmotoren als elektrische motoren.

      • + 6
      • 26 feb 2026 - 10:16
    • Regenrace

      Posts: 2.353

      Wat een dom verhaal weer.
      Allereerst, er is geen 'wetttelijke' verplichting. Wellicht kunnen ze wel een boete krijgen voor niet op komen draven. Maar die kunnen ze omzeilen door wel te verschijnen en zich de eerste ronde laten uitvallen.

      Voorts begrijpelijk dat de vingers nu naar Honda wijzen. Maar kom op zeg, Aston Martin staat vooral voor een gigantische mangement failure. Lawrence Stroll blijkt niet veel meer dan een visieloze spijkenbroekenpatser. Immers:

      1 De Honda race-afdeling is twee jaar geleden al half leeggeroofd door andere teams. Heropbouw gaat waarschijnlijk dezelfde duur en lijdensweg opleveren als destijds met McLaren.
      2 Dat 'exclusieve' fabriekscontract gaat ook tegen hen werken want er komt te weinig data binnen - en geen ander team staat te springen om mee te doen.
      3 Newey is te laat binnengehaald.
      4 Geen neus voor racetalent: hardnekkig vasthouden aan een matige, ongeïnspireerde, veel schade veroorzakende tweede rijder en de vergane glorie van een eerste rijder.
      5 Verkijkt zich op hoeveel tijd het tweaken van de windtunnel en andewre apparatuur kost.
      6 Geen bijkomende inkomsten uit petjes, shirtjes en prullaria.
      Dat heeft niet alleen met gebrek aan succes te maken; er is nooit een imago of concept ontwikkeld waarmee de fan zich kan identificeren. Zelfs niet de fan die het opneemt voor de underdog. Ook Aston Martin als automerk is maar window dressing,
      Hun enig unique selling point is opzichtig zwaaien met de geldbuidel (boven een diepe put, dat dan weer wel).
      Zo heeft ie de toko juridisch losgeweekt van de autofabriek en kan ie de ander verkopen als de een failliet gaat. Maar waarmee het dus nog slechts een 'asset' is van een investeringsbedrijf. Met een sticker erop. Dat wellicht over drie jaar BYD Racing heet.

      • + 3
      • 26 feb 2026 - 10:30
    • Joeppp

      Posts: 8.316

      @damon, dat project bedoel ik. Ik meen mij te herinneren dat er een stuk over staat in de bio van Newey how to build a racecar. Het ding was levensgevaarlijk en deed de gekste dingen maar hij was wel snel, te snel en onvoorspelbaar zodat niemand er meer mee overweg kon. Maar ik heb dat boek alweer een aantal jaar geleden gelezen dus het kan best dat ik er naast zit.

      • + 0
      • 26 feb 2026 - 10:53
  • The Wolf

    Posts: 182

    ach je moet altijd ergens het positieve uit halen, ja het is waar: de Honda motor is veel te langzaam,
    Maar gelukkig is ie ook onbetrouwbaar, zo is het ook weer...

    • + 3
    • 26 feb 2026 - 08:28
  • schwantz34

    Posts: 41.830

    Als Lance en Fernando gewoon starten in de SC met knipperende lampjes dan mogen ze ook niet op een ronde worden gezet....

    • + 1
    • 26 feb 2026 - 08:34
    • butch3225

      Posts: 11

      Ja en dat mag nou net niet .... De SC en de MC zijn vanaf dit seizoen weer solo mercs AMG. En ze moeten in een Aston Newey rijden

      • + 1
      • 26 feb 2026 - 10:32
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 901

    Erg jammer hoor. Wat zou het mooi zijn geweest als Aston Martin zich ook bovenaan gemeld had...

    • + 0
    • 26 feb 2026 - 08:41
    • The Wolf

      Posts: 182

      Sta er beetje dubbel in. Graag had ik Alonso nog voor de overwinningen mee zien doen. Maar die arrogante Lawrence Stroll die in de veronderstelling was dat hij gewoon simpelweg overwinningen/titels kon kopen onderuit zien gaan hihi...
      Voor zo'n aanpak ligt het niveau in F1 (gelukkig) te hoog.

      • + 1
      • 26 feb 2026 - 08:49
    • The Wolf

      Posts: 182

      vind die foto boven ook tekenend voor de situatie
      Stroll; "Watskeburt??"

      • + 0
      • 26 feb 2026 - 08:52
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 901

      Dat deel ik wel een beetje. Ook ik had Alonso graag zien racen om overwinningen, niet als veldvulling.

      Wat mij tegenstaat aan die Lawrence Stroll, en diens handelen, is dat hij zegt het doel te hebben een absoluut topteam te maken van Aston Martin en tegelijkertijd zijn aantoonbaar matig presterende zoon maar laat aanrommelen.

      Familiebanden, snap ik volkomen. Maar het een strookt niet met het ander...

      • + 2
      • 26 feb 2026 - 08:57
  • Politik

    Posts: 9.764

    Zowel Newey als Honda lijken niet te leren van de fouten die ze in het verleden gemaakt hebben.

    Honda heeft aan Newey de vrije hand gegeven qua ontwerp en toegezegd dat ze een motor op maat leveren. Met te weinig ruimte in het chassis voor de PU als gevolg, waardoor de boel continu oververhit raakt.

    Daarbij heeft er bij Honda een leegloop van ingenieurs plaatsgevonden, toen ze eind 2020 aankondigden de F1 te verlaten. Die ingenieurs zitten nu allemaal bij rivaliserende teams.

    Ook zou Honda er goed aan doen, de research faciliteiten in Europa op een veel hoger niveau te brengen. Afgelopen testweek moest de stilgevallen PU opgestuurd en onderzocht worden naar Sakura, wat veel te veel tijd kost.

    Al met al ziet het er allemaal niet heel erg perspectiefvol uit voor Aston Martin en Honda. Naar mijn mening ingegeven door naïviteit.

    • + 1
    • 26 feb 2026 - 08:51
    • Pietje Bell

      Posts: 33.346

      "Honda heeft aan Newey de vrije hand gegeven qua ontwerp
      en toegezegd dat ze een motor op maat leveren.
      Met te weinig ruimte in het chassis voor de PU als gevolg,
      waardoor de boel continu oververhit raakt."


      Hoe weet je dat?
      De PU was al in een vergevorderd stadium toen Newey de wagen
      er veel te krap omheen heeft ontworpen. Op F1 Tech staan foto's van de PU en kun je zien dat de wagen er veel te krap voor is. Daar staat Newey ook voor bekend.
      Dat neemt niet weg dat de PU genoeg vermogen heeft, want dat zou ik niet weten. Het schijnt van niet.

      " Afgelopen testweek moest de stilgevallen PU opgestuurd en onderzocht worden naar Sakura, wat veel te veel tijd kost."

      De PU werd altijd al naar Sakura opgestuurd als er iets onderzocht moest worden. Daar hebben ze in Europa de mogelijkheid niet toe.

      • + 5
      • 26 feb 2026 - 09:04
    • shakedown

      Posts: 1.698

      "Ook zou Honda er goed aan doen, de research faciliteiten in Europa op een veel hoger niveau te brengen. Afgelopen testweek moest de stilgevallen PU opgestuurd en onderzocht worden naar Sakura, wat veel te veel tijd kost."

      Een motor naar Japan sturen kost amper tijd. Een vlucht van Bahrein naar Japan is iets van 10-12 uur, Barcelona is 12-14 uur. Met alles erop en eraan, dus van circuit tot thuis basis zal dan binnen 24 uur zonder stress te doen zijn.

      Stel ze hebben in Europa een state of the art plek waar ze dat zouden kunnen doen, kunnen ze er misschien 10 uur mee winnen? Dat is echt totaal niet interessant qua tijds besteding.

      • + 2
      • 26 feb 2026 - 09:15
    • Politik

      Posts: 9.764

      @Pietje,

      Ik heb geen contacten binnen AM, nog binnen Honda. Zoals niemand dat op deze site heeft.

      Dus houd altijd goed voor ogen, dat wat er hier geschreven wordt, maakt niet uit door wie, dat is opgepikt uit de media. Het is dus geen feit. Ik wil dat er de volgende keer als disclaimer best inder zetten hoor.

      Dan zegt je:
      'De PU werd altijd al naar Sakura opgestuurd als er iets onderzocht moest worden. Daar hebben ze in Europa de mogelijkheid niet toe.'

      Dat is dus precies wat ik ook zeg en wat ze naar mijn mening zouden kunnen verbeteren.
      Dan kun je problemen veel effectiever en sneller oplossen.

      • + 1
      • 26 feb 2026 - 09:40
    • Patrace

      Posts: 6.532

      Wat @Pietje zegt: we weten natuurlijk helemaal niet of het pakket van Newey te krap om de motor heen gebouwd zit. En zelfs áls dat zo is, weten we niet of dat één van de redenen is van de problemen waar ze mee kampen.
      Kan immers best zijn dat Honda gewoon een motor heeft gebouwd die tekort komt, ongeacht hoe het in het chassis is ingebouwd.

      Wat we niet moeten vergeten is dat Honda hun motorproject al had stopgezet toen ze nog met Red Bull samenwerkten. Toen heeft Red Bull besloten om zelf RBPT op te zetten en daarbij hebben ze een hoop Honda ingenieurs aangetrokken.
      Dat Honda vervolgens op hun eerdere keuze is teruggekomen en wel weer motoren ging bouwen, betekende wel dat ze nieuw personeel moesten werven en cruciale kennis kwijt waren geraakt.

      Ik kan me goed voorstellen dat dat impact heeft gehad op de ontwikkeling van de nieuwe motor. Uiteindelijk zal Honda er wel bij komen, maar dit seizoen hoef je, zoals het lijkt, niet veel meer van AM te verwachten. Als de motor echt zo zwak is, gaat dat Honda zeker twee jaar kosten om competitief te zijn.

      • + 3
      • 26 feb 2026 - 09:40
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.274

      Los van bovenstaande, waar waarschijnlijk wel veel van klopt, kun je succes op dit niveau niet forceren.

      Elk team heeft goed mensen, dus daarmee alleen maak je het verschil niet. Succes is normaal gesproken het gevolg van een organische proces, en van de chemie tussen mensen, de juiste poppetjes op de juiste plek, het pure teamgevoel enz..

      Toen ik hoorde dat Newey teambaas werd, wist ik genoeg. Met alle respect voor z'n prestaties: hij is meer kunstenaar, artistiek met techniek, maar geen leider. Ik zie het in ieder geval niet voor me. Papa Stroll lijkt te denken dat alles te koop is, maar zo werkt het gewoon niet.

      • + 0
      • 26 feb 2026 - 13:17
  • shakedown

    Posts: 1.698

    Wat een domme verhalen allemaal weer.

    "Op de terugweg uit Bahrein wierp ik een blik op de telemetrie van een concurrerende ingenieur en het tekort van de Honda-motor was gigantisch."

    Yeah right! Alsof dat soort info niet compleet afgeschermd word. No way dat hij in de telemetrie data heeft kunnen rond snuffelen. Daarnaast, 1 blik en je weet precies wat er aan de hand is?

    Ja, het is duidelijk dat er een hoop aan de hand is mij Honda en Aston Martin. Ja, de stemming zal niet opperbest zijn. Maar nu is het aan de managers in het team om alles op te lijnen en een pad uit te stippelen. Niemand had serieus verwacht dat ze überhaupt dit jaar om de podia konden meedoen, althans iedereen die enigszins normaal nadenkt. Ze komen van ver, zijn voor het eerst een fabrieksteam, hebben alles nieuw, hebben heel veel nieuwe mensen. De processen zijn nog lang niet op orde. Ik zag al een hele tijd. Aston Martin heeft nu minimaal 3 jaar nodig om de boel op de rit te krijgen en daarna zal er structureel een podium in kunnen zitten.

    De hele hetze die zo langzamerhand rondom Aston Martin gegenereerd wordt lijkt wel een georganiseerde aanval. Een soort van afgunst.

    Aston Martin gaat dit seizoen het zwaar krijgen. Maar ik weet ook zeker dat er lichtpuntjes gaan komen.

    • + 1
    • 26 feb 2026 - 08:56
    • Patrace

      Posts: 6.532

      Lijkt me niet dat de engineers van verschillende teams gezellig op het vliegveld even met elkaar door de telemetrie lopen en dat met elkaar delen...
      Maar teams hebben met GPS data, toerental, acceleratie, en dergelijke natuurlijk wel een idee over de krachtsverhoudingen van de andere motoren.

      • + 1
      • 26 feb 2026 - 09:44
  • Henery

    Posts: 462

    Fernando Alonso: "now GP3 engine"

    • + 1
    • 26 feb 2026 - 12:37

