Een van de tegenvallers deze winter was zonder enige twijfel Aston Martin. Het team dat sinds dit seizoen onder leiding staat van Adrian Newey, kende een slechte shakedown in Barcelona en een nog slechtere wintertest in Bahrein. Meerdere geluiden schemeren nu door dat de sfeer bij het team uit Silverstone steeds ijziger begint te worden.

De verwachtingen van Aston Martin voor het komende Formule 1-seizoen waren hooggespannen. Gezien de aanwezigheid van Newey, de Honda-motor en een volle portemonnee van Lawrence Stroll, waren de ingrediënten er om Fernando Alonso en Lance Stroll een winnende auto te kunnen bieden. Maar in de praktijk is het tot dusver, zwaar tegengevallen.

Slechte voorbereiding

De voorbereiding van Aston Martin voor het nieuwe seizoen liep uit op een fiasco. Tijdens de shakedown in Barcelona kreeg de Britse renstal de AMR26 net op tijd af om wat ronden te rijden, maar zag het Mercedes, Red Bull Racing en Ferrari de ene na de andere ronde klokken. Met twee weken wintertest hoopten zij die achterstand goed te maken, maar ook daar sloeg het noodlot toe.

Eenmaal aangekomen in Bahrein, stapelden de problemen voor Newey en consorten zich op. Stroll schoot eenmalig op onverklaarbare wijze van de baan en ook Alonso kwam stil te staan. Later bleek dat de Honda-motor te langzaam en bovendien ook niet betrouwbaar is.

Gespannen sfeer

Inmiddels is bekend dat er weinig te lachen valt op de fabriek in Silverstone. Volgens F1-journalist Roberto Chinchero heerst er een gespannen sfeer bij het team van Newey. "Er heerst een zeer, zeer gespannen sfeer bij Aston Martin", zo klinkt het bij Auto Racer Italia. "Op de terugweg uit Bahrein wierp ik een blik op de telemetrie van een concurrerende ingenieur en het tekort van de Honda-motor was gigantisch."

Daarbij zouden weinig mensen binnen het team uitkijken naar de eerste race in Australië op 8 maart. "Ze hebben zo weinig vermogen dat als ze in Australië racen, er safety cars ingezet zullen worden. Als ze de race uitrijden, worden ze op een ronde achterstand gezet. Ik weet niet in hoeverre het voor hen de moeite waard is om op zo'n langzame manier gegevens te verzamelen. Als er geen wettelijke verplichting was, zouden ze niet naar de eerste twee races gaan."