'Mercedes maakt zich grote zorgen over betrouwbaarheid nieuwe motor'

'Mercedes maakt zich grote zorgen over betrouwbaarheid nieuwe motor'

Het team van Mercedes is volgens veel mensen de grote titelfavoriet voor het nieuwe Formule 1-seizoen. Bij de Duitse renstal namen ze afstand van deze rol, en wezen ze naar de concurrentie. Mogelijk maken ze zich grote zorgen over de betrouwbaarheid van hun eigen krachtbron.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels, en dat zorgt ervoor dat niemand precies weet waar ze staan. Tijdens de testweken in Barcelona en Bahrein werd het een en ander duidelijk, maar het was niet bekend met welke motorstanden en andere afstellingen de teams reden tijdens hun snelle rondjes.

Kenners zijn het er echter wel overeens dat Mercedes er snel uitziet. De renstal van teambaas Toto Wolff wordt gezien als de favoriet voor de wereldtitel, al hebben ze daar zelf geen boodschap aan. Wolff stelde in Bahrein dat niet Mercedes, maar Max Verstappen en Red Bull de grote favoriet zijn. 

Wat is er aan de hand?

Eén van de reden waarom veel mensen Mercedes als de favoriet zien, is de nieuwe krachtbron. Mercedes maakt namelijk gebruik van een slim trucje met de compressieverhoudingen. Dit zorgt ervoor dat ze meer vermogen hebben, en de andere fabrikanten zijn hier vanzelfsprekend niet zo blij mee. 

Na lang overleg besloot de FIA een e-vote uit te sturen naar de fabrikanten, waar kan worden gestemd over een regelwijziging. Deze regels kunnen dan later dit jaar ingaan, en kunnen in het nadeel van Mercedes werken.

Waar maakt Mercedes zich zorgen over?

Tot die tijd kan Mercedes domineren, maar ze maken zich volgens de Italiaanse journalist Roberto Chinchero wel de nodige zorgen. In gesprek met AutoRacer legt de Italiaan uit wat hij heeft gehoord: "De motor van Mercedes is niet zo betrouwbaar als ze dachten. In Bahrein hebben ze twee motoren weggegooid vanwege twee verschillende problemen. Aan mij is verteld dat ze in Australië de motormapping moeten gebruiken waarmee de klanten in Bahrein reden, om de motor niet te overbelasten."

F1 Nieuws Mercedes

