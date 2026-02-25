Max Verstappen maakte er tijdens de testweken in Bahrein geen geheim van dat hij geen fan is van de nieuwe Formule 1-regels. Zijn mede-coureurs reageerden wisselend, en hij kreeg dan ook steun. Williams-coureur Carlos Sainz wil nog even afwachten, maar belooft dat hij bij problemen samen met Verstappen naar de FIA stapt.

Verstappen is van mening dat de nieuwe Formule 1-regels weinig met de sport te maken hebben. De Nederlandse Red Bull-coureur stelde dat dit meer een soort Formule E op steroïden is, en hij omschreef het als een soort anti Formule 1. Het waren harde woorden, en zijn concullega's werden hier ook naar gevraagd.

Verstappen kreeg steun van ervaren rotten Lewis Hamilton en Fernando Alonso, terwijl Lando Norris en George Russell veel kritischer waren. Vooral de uitspraken van Russell waren opvallend, want hij stelde dat Verstappen anders ook kan gaan rijden op de Nordschleife. Russell is naast Mercedes-coureur ook één van de directeuren van coureursvakbond GPDA en zijn uithaal is dan ook bijzonder.

Wat is de mening van Sainz?

Williams-coureur Carlos Sainz is óók een directeur van de GPDA en tijdens een sponsorevenement van Estrella Galicia 0.0 klonk hij genuanceerder: "Ik geloof oprecht dat we moeten afwachten. Iets van vijf of zes races, en dan zien we hoe alles loopt, kijken we of de races leuker of minder leuk zijn dan vorig jaar, of er meer spektakel is of minder of wij ons als coureurs meer of minder vermaken."

Sainz belooft dat hij eerlijk zal zijn over de nieuwe situatie: "Maar maak je geen zorgen: na vier of vijf races zal ik echt de eerste zijn die zal zeggen dat het me niet bevalt, wat ik zie en hoe ik kijk naar de richting die de Formule 1 opgaat. Ik zal ook de eerste zijn die vanuit de GPDA een bepaalde richting zal steunen."

Samen met Verstappen naar de FIA

Sainz staat er dan ook voor open om Verstappen te helpen: "Ik herhaal: als het me niet bevalt, als het me niet motiveert of dat deze auto's te veel negatieve kanten hebben, dan zal ik de eerste zijn die samen met Max met Stefano Domenicali of Mohammed Ben Sulayem gaat praten. 'Hé, luister, dit werkt niet. Jullie hebben een fout gemaakt, we genieten niet in de auto, er moet iets veranderen anders komen we nergens.'"

"Ik zal echt de eerste zijn die dat doet. Als ik daarvoor hand in hand moet gaan met Max of met George Russell, of met wie dan ook, dan doe ik dat. Maar ik blijf er nu wel bij, persoonlijk zeg ik dat dit niet het moment is om te oordelen, zonder dan we ook maar één race hebben gereden."