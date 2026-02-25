user icon
Max Verstappen maakte er tijdens de testweken in Bahrein geen geheim van dat hij geen fan is van de nieuwe Formule 1-regels. Zijn mede-coureurs reageerden wisselend, en hij kreeg dan ook steun. Williams-coureur Carlos Sainz wil nog even afwachten, maar belooft dat hij bij problemen samen met Verstappen naar de FIA stapt.

Verstappen is van mening dat de nieuwe Formule 1-regels weinig met de sport te maken hebben. De Nederlandse Red Bull-coureur stelde dat dit meer een soort Formule E op steroïden is, en hij omschreef het als een soort anti Formule 1. Het waren harde woorden, en zijn concullega's werden hier ook naar gevraagd.

Verstappen kreeg steun van ervaren rotten Lewis Hamilton en Fernando Alonso, terwijl Lando Norris en George Russell veel kritischer waren. Vooral de uitspraken van Russell waren opvallend, want hij stelde dat Verstappen anders ook kan gaan rijden op de Nordschleife. Russell is naast Mercedes-coureur ook één van de directeuren van coureursvakbond GPDA en zijn uithaal is dan ook bijzonder.

Wat is de mening van Sainz?

Williams-coureur Carlos Sainz is óók een directeur van de GPDA en tijdens een sponsorevenement van Estrella Galicia 0.0 klonk hij genuanceerder: "Ik geloof oprecht dat we moeten afwachten. Iets van vijf of zes races, en dan zien we hoe alles loopt, kijken we of de races leuker of minder leuk zijn dan vorig jaar, of er meer spektakel is of minder of wij ons als coureurs meer of minder vermaken."

Sainz belooft dat hij eerlijk zal zijn over de nieuwe situatie: "Maar maak je geen zorgen: na vier of vijf races zal ik echt de eerste zijn die zal zeggen dat het me niet bevalt, wat ik zie en hoe ik kijk naar de richting die de Formule 1 opgaat. Ik zal ook de eerste zijn die vanuit de GPDA een bepaalde richting zal steunen."

Samen met Verstappen naar de FIA

Sainz staat er dan ook voor open om Verstappen te helpen: "Ik herhaal: als het me niet bevalt, als het me niet motiveert of dat deze auto's te veel negatieve kanten hebben, dan zal ik de eerste zijn die samen met Max met Stefano Domenicali of Mohammed Ben Sulayem gaat praten. 'Hé, luister, dit werkt niet. Jullie hebben een fout gemaakt, we genieten niet in de auto, er moet iets veranderen anders komen we nergens.'"

"Ik zal echt de eerste zijn die dat doet. Als ik daarvoor hand in hand moet gaan met Max of met George Russell, of met wie dan ook, dan doe ik dat. Maar ik blijf er nu wel bij, persoonlijk zeg ik dat dit niet het moment is om te oordelen, zonder dan we ook maar één race hebben gereden."

Rimmer

Posts: 13.170

Je bent niet de eerste Carlos en dat word je ook niet. Max zei het namelijk al meteen en die is niet zo schijterig en politiek correct om “het eerst even aan te kijken”.
Hij heeft een paar rondjes gereden en realiseerde zich dat deze auto’s gewoon ruk zijn.
Ja, als je maar lang genoeg wacht... [Lees verder]

  • 2
  • 25 feb 2026 - 15:00
Reacties (10)

Login om te reageren
  • shakedown

    Posts: 1.691

    En wat willen ze dan gaan doen? Sterkere ICE motor? Sterkere E-Motor? Grotere batterij? of snellere ontwikkeling? Er wordt een hoop gescheld en moeilijk gedaan, maar oplossingen hoor ik amper...

    • + 0
    • 25 feb 2026 - 14:51
    • NicoS

      Posts: 20.153

      Verhouding 50/50 naar 60/40 zou al een stuk kunnen helpen, hier gaan al geruchten over dat achter de schermen wordt overlegd of dit een oplossing kan bieden.

      • + 1
      • 25 feb 2026 - 15:09
    • snailer

      Posts: 31.966

      Er wordt helemaal niet gescheld. Dat wordt er van gemaakt door bepaalde commentatoren en door mensen die op de asociale media te keer gaan.

      Als je de moeite had genomen hem zelf aan te horen, dan zou je hebben gehoord op de vraag waar hij deze rankt. Antwoord: Minst favoriet. Op de vraag waarom heeft hij heel netjes een aantal punten aangehaald waarom dit niet zijn faovriete F1 auto is.
      Echt nergens gescheld. Erg goede feedback.

      Inderdaad met de motor van vorig jaar en met zowel een mgu-h en een mgu-k zou het al wat beter gaan. Maar dan nog steeds is 3 maal zo veel energie harvesten niet de oplossing. Dan moet de ice bijvoorbeeld een 2.5 liter worden met hogere compressie. En dus een egu-h en een mgu-k.

      • + 2
      • 25 feb 2026 - 15:24
    • shakedown

      Posts: 1.691

      Ik zie dit niet echt als de oplossing. Ja, je hebt dan wat meer ICE-vermogen, maar dat opladen voor de E-motor is in mijn ogen gewoon een kwestie van ontwikkeling. Ze kunnen nu ook al besluiten om minder vermogen uit het elektrische deel te trekken om energie te sparen, alleen is dat nu niet wenselijk. Het gaat erom de beschikbare energie iets minder snel en over een langere periode uit te smeren.

      Moet je zoiets nou echt met regeltjes gaan forceren, terwijl dit technisch gezien mogelijk binnen een half jaar/heel jaar op te lossen is? Ik heb alle vertrouwen in de engineers van de teams om een harvesting-module te bouwen die wél voldoet.

      Het lastige is alleen: zodra ze een manier hebben gevonden waarbij ze NU genoeg energie hebben, gaan alle teams direct weer zeuren dat ze te weinig hebben om overal voluit te gaan. In de ogen van de teams is er namelijk nooit genoeg energie voorhanden. Nee, ik zou zeggen: houd die 50/50-verdeling gewoon vast. Pas de reglementen zo aan dat je de teams niet in de weg zit in hun zoektocht naar sneller en meer harvesten.

      Vertrouw gewoon op de technici.

      • + 0
      • 25 feb 2026 - 15:29
    • The Wolf

      Posts: 172

      gewoon met zo'n grote combine racen, die zijn veel beter in harvesten

      • + 0
      • 25 feb 2026 - 15:36
  • Rimmer

    Posts: 13.170

    Je bent niet de eerste Carlos en dat word je ook niet. Max zei het namelijk al meteen en die is niet zo schijterig en politiek correct om “het eerst even aan te kijken”.
    Hij heeft een paar rondjes gereden en realiseerde zich dat deze auto’s gewoon ruk zijn.
    Ja, als je maar lang genoeg wacht dan wordt het wel weer ok door alle ontwikkelingen maar daar gaat het niet over. Voor nu is gewoon waardeloos en idd een Formule E.
    Een klasse die ook al jaren om te janken is. Dit is de F1, het zou aankomende race gewoon meteen loei en loeihard moeten gaan met g-krachten die nauwelijks te dragen zijn en gillende motoren die je zonder gehoorbescherming doen janken van de pijn en geluk. DAT is Formule 1.
    Dus hou maar op met je stichtelijke praatjes Carlos en spreek je gewoon uit als een vent en niet straks “als eerste”.

    • + 2
    • 25 feb 2026 - 15:00
  • The Wolf

    Posts: 172

    Kan de F1 fan het met 5 á 6 races nog steeds af met Estrella Galicia 0.0? Of gaan die van ellende opschakelen naar sterke drank? We gaan het zien..

    • + 0
    • 25 feb 2026 - 15:20
    • snailer

      Posts: 31.966

      Als de motoren er meer vermogen van gaan leveren.

      • + 0
      • 25 feb 2026 - 15:25
    • The Wolf

      Posts: 172

      Nou dat geloof ik niet, dat de F1 motoren op de baan meer vermogen gaan leveren naarmate je thuis als fan op de bank meer gaat zitten zuipen. Denk niet dat het zo werkt. Zou me verbazen. Wel is het zo dat naarmate je meer zuipt, je de tekortkomingen minder goed ziet, dat wel..

      • + 1
      • 25 feb 2026 - 15:29
  • Regenrace

    Posts: 2.344

    Of coureurs wel of niet genieten van de auto is maar bijzaak. Waar het om gaat is of ze met de nieuwe auto's een goede show kunnen neerzetten. Verder weten we ook dat het grote publiek vrijwel altijd vreet wat hen wordt voorgeschoteld. Dus ik zou m'n kaarten over wat er gaat gebeuren toch maar even op zak houden.

    • + 0
    • 25 feb 2026 - 16:41

