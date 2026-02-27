user icon
Netflix komt met groot nieuws en gaat F1-race uitzenden

Voor het eerst in de geschiedenis van de Formule 1 zal er dit jaar een Grand Prix live worden uitgezonden op Netflix. De streamingdienst heeft een deal gesloten met Apple, dat vanaf dit jaar de koningsklasse uitzendt in de Verenigde Staten. De deal geldt dat ook alleen voor de Amerikaanse markt.

De populariteit van de Formule 1 in de Verenigde Staten is in de afgelopen jaren flink gegroeid. Dit komt mede door de zeer populaire Netflix-reeks Drive to Survive, waar vandaag een nieuw seizoen van uit is gekomen. De sport profiteert van de groeiende interesse vanuit de Verenigde Staten, en daar is deze deal opnieuw een gevolg van.

De Formule 1 sprong in de afgelopen jaren op de hype en kondigde races in Miami en Las Vegas aan. Daarnaast werden er steeds meer evenementen in het land georganiseerd, en de deal met Apple is dan ook een logische volgende stap. De Formule 1 kondigde eind vorig jaar de deal aan, en recent zagen Amerikaanse klanten van Apple TV al een aparte sectie voor de koningsklasse in hun overzicht verschijnen.

Géén Amerikaans commentaar 

Hoe de uitzendingen van Apple eruit zouden zien, en wat er nog meer zou gebeuren, was nog niet bekend. Daar is nu verandering in gekomen, want de Formule 1 en Apple hebben groot nieuws gedeeld. De Amerikaanse kijkers kunnen uit meerdere livefeeds kiezen, kunnen highlights van vorige races bekijken en kunnen ook kiezen om live naar de verslaglegging van Sky Sports te kijken.

Wat gaat Apple doen?

Daarnaast hebben ze de optie om bij Apple naar het nieuwe seizoen van Drive to Survive te kijken. Dit is opvallend, aangezien dit een Netflix-reeks is, die normaal gesproken exclusief bij deze streamingdienst te zien is. Nu hebben ze echter een deal met Apple en de Formule 1 gesloten, en dat mes snijdt aan beide kanten.

Wat gaat Netflix doen?

Apple, Netflix en de Formule 1 hebben namelijk laten weten dat de Canadese Grand Prix ook op een andere manier te zien zal zijn. Amerikaanse klanten kunnen deze race op het Circuit Gilles Villeneuve namelijk live bij Netflix gaan kijken. Voor het eerst in de geschiedenis van de sport zal hier een Grand Prix te zien zijn. 

Hoe zit het in Nederland?

Klanten in Nederland kunnen niet profiteren van deze deal. In Nederland is de Formule 1 'gewoon' te zien bij Viaplay en F1 TV Pro.

F1 Nieuws Netflix

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 63.172

    Wat doet het weer in Melbourne?

    • + 0
    • 27 feb 2026 - 09:36
  • Snorremans

    Posts: 225

    Apple zal er wel weer een constructie van maken dat er een "laag" maandelijks basis tarief betaald moet worden en dat je dan ook nog eens een aparte fee per FP/quali/race betaald.

    • + 0
    • 27 feb 2026 - 09:39
  • Beri

    Posts: 6.851

    Precies wat Bernie en Kirch begin 2000 al poogden op te zetten, is 20 jaar later realiteit en zelfs ingeburgerd; een streaming mediahuis dat races uitzendt.
    Kirch ging ten onder aan foute keuzes in de jacht om dit concept een realiteit te maken. En Bernie werd bespot om zijn gedachtengoed om deze manier van races uit te zenden te omarmen.
    Inmiddels kijken we vrijwel allemaal op een betaalde wijze naar Formule 1 en nu gaat het grootste platform ter wereld een race uitzenden. Dit duurt geen 10 jaar meer of ViaPlay, DAZN, ESPN en Sky hebben geen bestaansrecht meer op gebied van Formule 1.

    • + 1
    • 27 feb 2026 - 09:40
    • snailer

      Posts: 32.004

      Het lijkt of je verrast bent. Wie wil er nog belaten voor tv zenders?

      • + 0
      • 27 feb 2026 - 11:13
    • Beri

      Posts: 6.851

      Niet zo zeer verrast in de huidige zin. Meer verrast als ik er op terug kijk dat Bernie toch een grotere visionair was dan mensen hem af en toe credits voor geven.

      • + 3
      • 27 feb 2026 - 11:49

