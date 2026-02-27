Voor het eerst in de geschiedenis van de Formule 1 zal er dit jaar een Grand Prix live worden uitgezonden op Netflix. De streamingdienst heeft een deal gesloten met Apple, dat vanaf dit jaar de koningsklasse uitzendt in de Verenigde Staten. De deal geldt dat ook alleen voor de Amerikaanse markt.

De populariteit van de Formule 1 in de Verenigde Staten is in de afgelopen jaren flink gegroeid. Dit komt mede door de zeer populaire Netflix-reeks Drive to Survive, waar vandaag een nieuw seizoen van uit is gekomen. De sport profiteert van de groeiende interesse vanuit de Verenigde Staten, en daar is deze deal opnieuw een gevolg van.

De Formule 1 sprong in de afgelopen jaren op de hype en kondigde races in Miami en Las Vegas aan. Daarnaast werden er steeds meer evenementen in het land georganiseerd, en de deal met Apple is dan ook een logische volgende stap. De Formule 1 kondigde eind vorig jaar de deal aan, en recent zagen Amerikaanse klanten van Apple TV al een aparte sectie voor de koningsklasse in hun overzicht verschijnen.

Géén Amerikaans commentaar

Hoe de uitzendingen van Apple eruit zouden zien, en wat er nog meer zou gebeuren, was nog niet bekend. Daar is nu verandering in gekomen, want de Formule 1 en Apple hebben groot nieuws gedeeld. De Amerikaanse kijkers kunnen uit meerdere livefeeds kiezen, kunnen highlights van vorige races bekijken en kunnen ook kiezen om live naar de verslaglegging van Sky Sports te kijken.

Wat gaat Apple doen?

Daarnaast hebben ze de optie om bij Apple naar het nieuwe seizoen van Drive to Survive te kijken. Dit is opvallend, aangezien dit een Netflix-reeks is, die normaal gesproken exclusief bij deze streamingdienst te zien is. Nu hebben ze echter een deal met Apple en de Formule 1 gesloten, en dat mes snijdt aan beide kanten.

Wat gaat Netflix doen?

Apple, Netflix en de Formule 1 hebben namelijk laten weten dat de Canadese Grand Prix ook op een andere manier te zien zal zijn. Amerikaanse klanten kunnen deze race op het Circuit Gilles Villeneuve namelijk live bij Netflix gaan kijken. Voor het eerst in de geschiedenis van de sport zal hier een Grand Prix te zien zijn.

Hoe zit het in Nederland?

Klanten in Nederland kunnen niet profiteren van deze deal. In Nederland is de Formule 1 'gewoon' te zien bij Viaplay en F1 TV Pro.