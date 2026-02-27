user icon
icon

Verstappen geeft meer duidelijkheid over F1-toekomst

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen geeft meer duidelijkheid over F1-toekomst

Max Verstappen maakte er twee weken geleden geen geheim van: hij is geen fan van de nieuwe Formule 1-regels. Verstappen haalde hard uit, en leek zelfs te dreigen met een afscheid. Inmiddels heeft hij zich er bij neergelegd dat de regels niet ideaal zijn voor hem.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels. Deze nieuwe regels moeten voor een groenere en spannendere sport gaan zorgen, maar het is nog maar de vraag of ze dat tweede doel gaan halen. De coureurs liepen tijdens de testweken in Barcelona en Bahrein tegen de nodige tegenslagen aan. Vooral de manier hoe ze om moeten gaan met het managen van de batterij riep vragen op.

Meer over Max Verstappen Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

21 feb
 FIA maant Verstappen tot actie na keiharde woorden over nieuwe Formule 1-bolides

FIA maant Verstappen tot actie na keiharde woorden over nieuwe Formule 1-bolides

17 feb

Coureurs moeten namelijk op rechte stukken eerder van hun gas gaan om ervoor te zorgen dat de batterij niet leeg gaat. Dit was tegen het zere been van Max Verstappen, en hij noemde het meer een soort Formule E op steroïden. Daarnaast stelde hij dat het anti-racen was en deed het hem twijfelen aan zijn toekomst in de sport. Dat nuanceerde hij een week later, maar de Red Bull-coureur blijft wel kritisch.

Is Verstappen van mening veranderd?

Tijdens een evenement van Viaplay werd Verstappen deze week nogmaals naar de nieuwe regels gevraagd. Als er wordt gesteld dat hij liever op zijn tandvlees rijdt, is hij eerlijk: "Ja, alleen dat is nu niet altijd het beste, dus moet je je erop aanpassen. Dat is ook niet het probleem, je past je natuurlijk aan als je slim bezig bent en nadenkt. Is dat dan het leukste? Nee."

'Het heeft niets met resultaten te maken'

Eventuele zeges en titels zorgen er volgens Verstappen niet voor dat hij de regels opeens wel leuk gaat vinden: "Het heeft niets met resultaten van mij te maken. Uiteindelijk moet het wel leuk blijven. Ook al ben je de beste in je vakgebied, het moet wel leuk blijven. Als je het niet meer leuk vindt om te gaan werken, dan gaat het niet lang goed. Ik denk dat het voor iedereen zo is. Het zou niet fijn zijn als je het niet leuk vindt om je werk te doen."

Gaat Verstappen eerder stoppen?

Toch geeft Verstappen nu toe dat de nieuwe regels hem niet tot een sneller pensioen zullen dwingen: "Hopelijk blijf ik natuurlijk nog lang in de Formule 1. Dat is wel altijd heel erg moeilijk in te schatten. Het is sowieso allemaal moeilijk in te schatten, ook waar we nu staan. Hopelijk valt het een beetje mee, maar sommige circuits zullen zeker beter zijn dan anderen. Ik hoop dat we het op een zondag allemaal wat leuker vinden."

HermanInDeZon

Posts: 677

Al eens overwogen om je eigen blog te beginnen voor al deze off-topic non sense in plaats van het reactie systeem hiervoor te misbruiken?

  • 15
  • 27 feb 2026 - 10:40
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (20)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 33.369

    Ondertussen hangt Kelly weer de dramaqueen uit. Nadat ze betrapt is op haar leugen
    dat de rozen op hun bed niet van Max waren, maar van het hotel en ze die foto's verwijderd heeft van haar IG, heeft ze weer iets nieuws bedacht zodat de mensen over haar praten.
    Het lijkt erop dat P een paar dagen bij haar vader is en oh, oh, wat mist ze haar dochter.
    "Nothing will break us 💫"
    Deed ze dat ook toen ze in 2022 maar liefst 17 GP weekenden met Max de wereld rondreisde en naar 5 Fashion Weeks was? Heb haar toen nooit gehoord.
    Zaten double and triple headers bij! P bleef thuis bij de nanny's.

    Tussen de advertenties voor Maxi Cosi en Alo heeft ze even haar beklag gedaan
    op haar story. Heb de foto's van WAG account gebruikt. Advertenties van gisteravond.

    I miss my baby P
    Only a mother understands this special unbreakable bond ❤️‍🩹

    www.instagram.com/p/DVMvZMciM0z/?img_index=1

    Advertentie.

    imgur.com/gKsBf8c

    Ze moest van Daniil P's gezicht bedekken en wéér heeft ze dat niet gedaan.

    Miss you more than anything ❤️
    Nothing will break us 💫

    www.instagram.com/p/DVPhl4TDuYu/

    Advertentie.

    imgur.com/40tYx5V

    • + 2
    • 27 feb 2026 - 10:19
    • F1jos

      Posts: 5.068

      Ik vraag me af of Kelly instaat is om plassen en poepen tegelijk doen. Hier weten we nog niet van haar.

      • + 0
      • 27 feb 2026 - 10:39
    • HermanInDeZon

      Posts: 677

      Al eens overwogen om je eigen blog te beginnen voor al deze off-topic non sense in plaats van het reactie systeem hiervoor te misbruiken?

      • + 15
      • 27 feb 2026 - 10:40
    • The Wolf

      Posts: 194

      @F1jos, gaan verhalen dat ze nog te dom is om te plassen en poepen, dan hoopt dat maar op totdat Max haar eraan herinnert om naar de toilet te gaan... Is wel eens een probleem als Max langere tijd van huis is......

      • + 0
      • 27 feb 2026 - 11:07
    • snailer

      Posts: 32.006

      No issues. Ze hebben gewoon schoonmakers in dienst.

      • + 0
      • 27 feb 2026 - 11:10
    • WickieDeViking

      Posts: 485

      Get a life.

      • + 5
      • 27 feb 2026 - 11:31
  • The Wolf

    Posts: 194

    "Max Verstappen, en hij noemde het meer een soort Formule E op steroïden"
    ja daar was ik het niet helemaal met Max eens, ik had "steroïden" weggelaten

    • + 0
    • 27 feb 2026 - 10:19
    • f(1)orum

      Posts: 9.589

      Ik denk dat Max misschien stars bedoelde; je weet wel, Harvesting with the stars?

      • + 0
      • 27 feb 2026 - 10:45
    • F1jos

      Posts: 5.068

      Max wist drommels goed dat het nieuwe reglement geen Formele E is.

      Men is niet instaat om zijn denkwijze t.a.v. het reglement te volgen die hij vanaf het begin al heeft verkondigt. Kwestie van traag begrip bij de belanghebbende.

      • + 0
      • 27 feb 2026 - 10:48
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.595

    Ik wordt toch wel 'n beetje moe van die verhalen over Max.
    Max blijft....Max gaat de F1 verlaten.... Max weet het nog niet zeker.... Max vind deze regels maar niets en dreigde de F1 vroegtijdig te verlaten....Max blijft toch, maar is niet blij....Max heeft de hond uitgelaten.....Max krabbelde terug over de nieuwe regels....
    Max......

    • + 3
    • 27 feb 2026 - 10:48
    • F1jos

      Posts: 5.068

      Het staat bij ouw al op max.

      • + 2
      • 27 feb 2026 - 10:51
    • f(1)orum

      Posts: 9.589

      Tja, niemand eist van je om hier op deze sait te vertoeven, je kunt je tijd ook gewoon doden met het lezen van Olivier B. Bommel verhalen.

      • + 0
      • 27 feb 2026 - 10:53
    • The Wolf

      Posts: 194

      hou niet van olivier bommel, als je begrijpt wat ik bedoel....

      • + 1
      • 27 feb 2026 - 11:00
    • f(1)orum

      Posts: 9.589

      Nope, ik gok dat jij je beter voelt bij Tom Poezen?

      • + 0
      • 27 feb 2026 - 11:03
    • F1jos

      Posts: 5.068

      Bij poezen wel, maar niet bij Tom.

      • + 0
      • 27 feb 2026 - 11:43
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.595

      Als ik iets anders wil lezen pak ik er de bekende blaadjes wel bij.

      Die van 50 jaar geleden zijn mijn favorieten....toen hadden ze nog 'n mat voor de deur...
      Tenminste, als ik die blaadjes nog open kan krijgen..

      • + 0
      • 27 feb 2026 - 12:12
    • f(1)orum

      Posts: 9.589

      Bijzonder dat jij die Okki's nog bewaard hebt @Ouw

      • + 0
      • 27 feb 2026 - 12:21
    • snailer

      Posts: 32.006

      Hij vond de Pep al opwindend, f(1)orum. Moet je wel van ruim voor 1917 zijn.

      • + 0
      • 27 feb 2026 - 13:15
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.595

      Ik heb het over de Bobo jongens...

      • + 0
      • 27 feb 2026 - 13:35
  • Regenrace

    Posts: 2.354

    "Verstappen geeft meer duidelijkheid over F1-toekomst"

    Nou daar gaat ie (tromgeroffel en hoorngeschal aub):

    "Alles is moeilijk in te schatten"

    • + 0
    • 27 feb 2026 - 13:22

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar