Max Verstappen maakte er twee weken geleden geen geheim van: hij is geen fan van de nieuwe Formule 1-regels. Verstappen haalde hard uit, en leek zelfs te dreigen met een afscheid. Inmiddels heeft hij zich er bij neergelegd dat de regels niet ideaal zijn voor hem.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels. Deze nieuwe regels moeten voor een groenere en spannendere sport gaan zorgen, maar het is nog maar de vraag of ze dat tweede doel gaan halen. De coureurs liepen tijdens de testweken in Barcelona en Bahrein tegen de nodige tegenslagen aan. Vooral de manier hoe ze om moeten gaan met het managen van de batterij riep vragen op.

Coureurs moeten namelijk op rechte stukken eerder van hun gas gaan om ervoor te zorgen dat de batterij niet leeg gaat. Dit was tegen het zere been van Max Verstappen, en hij noemde het meer een soort Formule E op steroïden. Daarnaast stelde hij dat het anti-racen was en deed het hem twijfelen aan zijn toekomst in de sport. Dat nuanceerde hij een week later, maar de Red Bull-coureur blijft wel kritisch.

Is Verstappen van mening veranderd?

Tijdens een evenement van Viaplay werd Verstappen deze week nogmaals naar de nieuwe regels gevraagd. Als er wordt gesteld dat hij liever op zijn tandvlees rijdt, is hij eerlijk: "Ja, alleen dat is nu niet altijd het beste, dus moet je je erop aanpassen. Dat is ook niet het probleem, je past je natuurlijk aan als je slim bezig bent en nadenkt. Is dat dan het leukste? Nee."

'Het heeft niets met resultaten te maken'

Eventuele zeges en titels zorgen er volgens Verstappen niet voor dat hij de regels opeens wel leuk gaat vinden: "Het heeft niets met resultaten van mij te maken. Uiteindelijk moet het wel leuk blijven. Ook al ben je de beste in je vakgebied, het moet wel leuk blijven. Als je het niet meer leuk vindt om te gaan werken, dan gaat het niet lang goed. Ik denk dat het voor iedereen zo is. Het zou niet fijn zijn als je het niet leuk vindt om je werk te doen."

Gaat Verstappen eerder stoppen?

Toch geeft Verstappen nu toe dat de nieuwe regels hem niet tot een sneller pensioen zullen dwingen: "Hopelijk blijf ik natuurlijk nog lang in de Formule 1. Dat is wel altijd heel erg moeilijk in te schatten. Het is sowieso allemaal moeilijk in te schatten, ook waar we nu staan. Hopelijk valt het een beetje mee, maar sommige circuits zullen zeker beter zijn dan anderen. Ik hoop dat we het op een zondag allemaal wat leuker vinden."