Carlos Sainz staat voor een lastig seizoen met Williams. Daar waar hij anderhalf jaar geleden nog met Ferrari vocht voor overwinningen en podiumplekken in de Formule 1, zal de Spanjaard voorlopig beschikken over een matige auto. De prangende vraag begint steeds meer rond te sluimeren: heeft Sainz met Williams wel de juiste keuze gemaakt?

Nadat Williams-teambaas James Vowles bekendmaakte dat Sainz en Alexander Albon niet in actie zouden komen tijdens de shakedown in Barcelona, gingen de alarmbellen af. Nadien bleek dat het team uit Grove een te zware auto had gebouwd. Vervolgens wisten zij een gigantisch aantal ronden neer te zetten tijdens de wintertest in Bahrein, maar voorlopig lijkt het erop dat Mercedes, Ferrari, Red Bull Racing en McLaren buiten handbereik liggen.

Heeft Sainz het juiste team gekozen?

Nadat Sainz in 2024 te horen kreeg van Ferrari dat hij moest vertrekken vanwege de komst van Lewis Hamilton, kende hij een ijzersterke start van het seizoen. Hierom had hij de teams voor het uitkiezen, namelijk Audi en Alpine, maar koos hij verrassend genoeg voor Williams. Daar kende hij een lastige start, maar pakte later nog twee podiumplekken in Azerbeidzjan en Qatar. Aangezien de komst van de nieuwe reglementen, hoopte Sainz met het Britse team een stap vooruit te maken, maar voorlopig lijkt dat niet het geval.

In gesprek met diverse media, sprak Sainz over zijn huidige situatie bij Williams. De Spanjaard weigerde daar om de handdoek in de ring te gooien. "Ze hebben me podiumplaatsen bezorgd, maar niemand zal weten of ik de juiste keuze heb gemaakt totdat mijn tijd bij Williams voorbij is", zo klonk het.

Papa Sainz wilde zoon bij Audi hebben

Onlangs sluimerde door dat Carlos Sainz Senior - de vader van de Williams-coureur - liever had gezien dat zijn zoon een andere keuze had gemaakt. Vanwege zijn sterke banden met Audi, had hij naar verluidt gewild dat junior een samenwerking was aangegaan met de Duitse fabrikant. Aan het einde van 2026 loopt Sainz uit zijn contract, wat weer nieuwe kansen biedt.

Volgende week begint het nieuwe F1-seizoen in Australië. In Melbourne gaat dan echt blijken waar de FW48 van Williams staat.