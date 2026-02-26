user icon
Heeft Sainz spijt van zijn overstap naar Williams? "Dat zal nog moeten blijken"

Heeft Sainz spijt van zijn overstap naar Williams? "Dat zal nog moeten blijken"

Carlos Sainz staat voor een lastig seizoen met Williams. Daar waar hij anderhalf jaar geleden nog met Ferrari vocht voor overwinningen en podiumplekken in de Formule 1, zal de Spanjaard voorlopig beschikken over een matige auto. De prangende vraag begint steeds meer rond te sluimeren: heeft Sainz met Williams wel de juiste keuze gemaakt? 

Nadat Williams-teambaas James Vowles bekendmaakte dat Sainz en Alexander Albon niet in actie zouden komen tijdens de shakedown in Barcelona, gingen de alarmbellen af. Nadien bleek dat het team uit Grove een te zware auto had gebouwd. Vervolgens wisten zij een gigantisch aantal ronden neer te zetten tijdens de wintertest in Bahrein, maar voorlopig lijkt het erop dat Mercedes, Ferrari, Red Bull Racing en McLaren buiten handbereik liggen. 

Heeft Sainz het juiste team gekozen?

Nadat Sainz in 2024 te horen kreeg van Ferrari dat hij moest vertrekken vanwege de komst van Lewis Hamilton, kende hij een ijzersterke start van het seizoen. Hierom had hij de teams voor het uitkiezen, namelijk Audi en Alpine,  maar koos hij verrassend genoeg voor Williams. Daar kende hij een lastige start, maar pakte later nog twee podiumplekken in Azerbeidzjan en Qatar. Aangezien de komst van de nieuwe reglementen, hoopte Sainz met het Britse team een stap vooruit te maken, maar voorlopig lijkt dat niet het geval. 

In gesprek met diverse media, sprak Sainz over zijn huidige situatie bij Williams. De Spanjaard weigerde daar om de handdoek in de ring te gooien. "Ze hebben me podiumplaatsen bezorgd, maar niemand zal weten of ik de juiste keuze heb gemaakt totdat mijn tijd bij Williams voorbij is", zo klonk het. 

Papa Sainz wilde zoon bij Audi hebben

Onlangs sluimerde door dat Carlos Sainz Senior - de vader van de Williams-coureur - liever had gezien dat zijn zoon een andere keuze had gemaakt. Vanwege zijn sterke banden met Audi, had hij naar verluidt gewild dat junior een samenwerking was aangegaan met de Duitse fabrikant. Aan het einde van 2026 loopt Sainz uit zijn contract, wat weer nieuwe kansen biedt. 

Volgende week begint het nieuwe F1-seizoen in Australië. In Melbourne gaat dan echt blijken waar de FW48 van Williams staat.

Snorremans

Posts: 224

Mooi dat zoonlief zelf keuzes durft te maken...

  • 1
  • 26 feb 2026 - 19:56
  • OrangeArrows

    Posts: 3.353

    Wat is de suggestie van spijt?

    • + 0
    • 26 feb 2026 - 19:22
    • SennaDaSilva

      Posts: 4.141

      Ik denk eerder dat ze bij Red Bull een beetje spijt hebben dat ze hem daar hebben laten gaan.

      Hij is een van de weinige rijders die in de buurt van Max kan komen, en daarbij staat hij bekend om zijn talent voor ontwikkelen van de auto's.

      Als Sainz zich durft de settlen als 2de rijder daar, dan zal zijn loopbaan waarschijnlijk mooier ontplooien dan nu. En mocht Max plots volgend jaar de brui eraan geven, zou ik als RB zijnde toch snel even bellen met Carlos.

      • + 0
      • 26 feb 2026 - 22:27
    • snailer

      Posts: 32.001

      Sainz is wel de beste teamgenoot geweest. Echter werd Sainz vooral al in de races dik naar huis gereden.
      Sainz is 3 jaar ouder, wat een klap veel is op die leeftijden. Op kwalificatie waren ze redelijk gelijk. Maar dat terwijl Verstappen 1 klein jaar open weel ervaring had. Dacht minder dan 50 race starts Sainz had velle seizoenen en jij had meer dan 200 race starts in open wheel klasses.
      Sainz is vrij kansloos tegen de huidige Verstappen of de Veratappen van de laatste 8 jaar.
      Maar mij lijkt hij toch de beste keuze. Hij is mentaal wel sterk.

      • + 0
      • 27 feb 2026 - 00:29
  • Snorremans

    Posts: 224

    Mooi dat zoonlief zelf keuzes durft te maken...

    • + 1
    • 26 feb 2026 - 19:56
  • core2duo

    Posts: 1.767

    Dus even scherp: Carlos Sainz is in 2025 naar Williams Racing gegaan, heeft daar een uitstekende tweede seizoenshelft gereden en het team werd gewoon vijfde bij de constructeurs. En nu, vóórdat 2026 überhaupt serieus begonnen is, zou hij ineens spijt hebben? Omdat er een test in Barcelona is gemist?

    Kom op zeg.

    Ja, het missen van een test is niet ideaal. Zeker niet in een seizoen waarin alles weer op scherp staat. Maar om daar direct de conclusie aan te hangen dat het “niet goed zit” of dat Sainz spijt zou hebben van zijn keuze… Dat is wel héél kort door de bocht.

    We hebben het over 2026. Er is nog geen race gereden. Geen kwalificatie. Geen echte vergelijking onder druk. Als halverwege het seizoen blijkt dat Williams structureel achteraan bungelt, dán kun je die discussie voeren. Maar op basis van een gemiste test? Dat is alsof je na de wintertest al roept dat het kampioenschap al beslist is.

    Bovendien: als hij in 2025 juist heeft laten zien dat hij het team vooruit kan helpen, waarom zou één organisatorische of logistieke misser meteen alles onderuit halen? Teams maken fouten. Dat hoort bij groeien.

    Maar goed, het is F1. Eén gemiste dag en de crisisrubriek kan weer open. Laten we anders gewoon wachten tot er punten verdeeld zijn voordat we de spijtbetuigingen alvast invullen....

    • + 0
    • 26 feb 2026 - 20:01
    • snailer

      Posts: 32.001

      Er wordt te veel de nadruk gelegd op dat Williams te zwaar is.
      Echter is dat een Quick win. Zelfde aero, maar lichter materiaal en ze gaan sneller.
      Zie het niet al te negatief. Top 4 team zal lastig zijn. Maar top 5? Waarom niet.

      • + 0
      • 27 feb 2026 - 00:34
  • Damon Hill

    Posts: 19.702

    Spijt? De andere keuzes waren, zover ik wist; Alpine en Audi (vorig jaar nog Kick Sauber). Alpine was vorig jaar hekkensluiter en Kick Sauber was gewoon duidelijk minder goed dan Williams... dus vooralsnog zit Sainz beter bij Williams. En dit jaar verwacht ik van Audi en Alpine ook niet ineens wonderen.

    • + 0
    • 26 feb 2026 - 22:50
    • snailer

      Posts: 32.001

      Begreep dat hij bij zowel Mercedes als RBR een meerjaren deal wilde. Echter zeggen de geruchten dat de twee teams alleen voor 1 seizoen in zee wilde met hem. Hij heeft daar voor gepast.

      • + 0
      • 27 feb 2026 - 00:31

