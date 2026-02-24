In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels, maar daar is niet iedereen even blij mee. Vooral routiniers Max Verstappen, Lewis Hamilton en Fernando Alonso waren kritisch. Alonso en Hamilton zijn de oudste coureurs van het veld, en de nieuwe regels kunnen hun afscheid inleiden. Daar maakt Stefano Domenicali zich echter geen zorgen over.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe ingrijpende regels. Het zorgt ervoor dat de coureurs zichzelf een nieuwe rijstijl moeten aanmeten, en de eerste feedback was niet bepaald positief. Max Verstappen haalde hard uit, en omschreef de nieuwe regels als 'Formule E op steroïden'. Hij stelde zelfs dat hij hierdoor eerder kan stoppen met de Formule 1.

Formule 1-CEO Stefano Domenicali stelde tijdens de laatste testweek in Bahrein dat hij zich hier geen zorgen over maakt. Naast Verstappen zijn er echter nog twee grootheden die zomaar kunnen stoppen: Lewis Hamilton en Fernando Alonso. De twee wereldkampioenen steunden Verstappens kritiek, en hun toekomst bij hun teams Ferrari en Aston Martin is tevens onzeker.

Wat is de mening van Domenicali?

De vraag is hoe Domenicali naar deze verhalen kijkt, want een verlies van Alonso én Hamilton kan hard aankomen. In gesprek met de internationale media leek hij zich geen zorgen te maken: "Als je het over Lewis en Fernando hebt, dan heb je het over twee absolute grootheden in onze sport. Ze zijn hoofdrolspelers, al staan ze momenteel voor verschillende uitdagingen en kansen. Of ik denk dat ze na dit jaar stoppen? Daar heb ik zo mijn twijfels bij."

Domenicali heeft vertrouwen in de twee topcoureurs: "Het zijn allebei vechters en ze hebben al bewezen dat ze, mits de auto en het team kloppen, nog lang kunnen meestrijden."

Gaan Alonso en Hamilton stoppen?

Domenicali gaat er dan ook vanuit dat Alonso en Hamilton in 2027 nog 'gewoon' te bewonderen zijn in de Formule 1: "Om eerlijk te zijn zie ik ze niet stoppen. Ik hoop dat ik gelijk heb, want ze zijn een enorme troef voor de sport. Daarnaast is onze sport altijd spannend geweest, wat er ook gebeurt. Toen we vijf nieuwe jongens introduceerden, bleken ze direct heel belangrijk te zijn voor een jongere generatie. Tieners volgen hen op een manier die fascinerend is om te zien: het toont aan hoe het publiek van de sport verschuift."