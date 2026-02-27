Max Verstappen kijkt met bewondering naar de prestaties van zijn vader in de rallysport, maar zelf zal hij zich niet snel in die discipline wagen. De Red Bull-coureur benadrukt dat het risico hem simpelweg te groot lijkt, ondanks zijn interesse in andere vormen van autosport.

De viervoudig wereldkampioen heeft al vaker aangegeven dat hij naast de Formule 1 nog andere doelen heeft. Zo staan de 24 uur van de Nürburgring en de 24 uur van Le Mans al langer op zijn verlanglijstje. Toch is er één tak van autosport waar hij voorlopig niet warm voor loopt.

Verstappen onder de indruk van vader Jos

Verstappen spreekt met veel respect over Jos Verstappen, die momenteel actief is in de rallysport. “Het is eigenlijk best gek als je erover nadenkt”, klinkt het bij de Nederlander. “Hij is nu 53, bijna 54, en hij neemt het op tegen gasten van eind twintig of begin dertig. In sommige kampioenschappen klopt hij hen gewoon.”

De regerend kampioen van de Formule 1 benadrukt dat rally veel meer is dan alleen snelheid. “Natuurlijk draait het ook om de pace notes, maar als je een rally een paar keer hebt gereden, ga je automatisch rijden. Dat zit dan in je spiergeheugen. Hoe vaker je het doet, hoe beter je wordt.”

‘Ik moet echt alles geven om hem te kloppen’

Volgens Verstappen is zijn vader bovendien bijzonder moeilijk te verslaan, zelfs tijdens trainingsmomenten. “Hij is echt heel goed. Hij houdt ervan en het is lastig om hem te verslaan. Als we samen een parcours rijden, moet ik echt voluit gaan om hem over één ronde te kloppen. Dat maakt het leuk.”

Toch sluit de Red Bull-coureur een eigen rallycarrière uit. “Ik vind het geweldig om naar te kijken, maar als ik een fout maak en ik raak een boom… die boom beweegt niet. Daar trek ik de grens. In de Formule 1 heb je meestal een muur of een vangrail die de klap opvangt. Dat voelt in mijn hoofd toch anders. Het risico is gewoon te groot, al blijft het indrukwekkend om te zien.”