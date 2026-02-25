user icon
Mental coach ziet Verstappen in het nadeel: "Hij is een jonge oude man"

Max Verstappen begint dit jaar aan zijn twaalfde seizoen in de Formule 1 en behoort daarmee inmiddels tot de meer ervaren coureurs op de grid. Dat is voor veel fans nog altijd moeilijk te bevatten, gezien de Nederlander nog altijd relatief jong oogt. Volgens voormalig F1-mental coach Riccardo Ceccarelli zal de Red Bull-ster echter wél iets merken van zijn leeftijd.

Verstappen debuteerde al op zijn zeventiende in de Formule 1, iets wat door een regelwijziging van de FIA tegenwoordig niet meer mogelijk is. Inmiddels is hij 28 en nadert hij zijn 29e verjaardag, terwijl er steeds meer jonge talenten hun intrede doen in de koningsklasse.

‘Verstappen is een jonge oude man’

Ceccarelli, tegenwoordig actief in de tenniswereld, denkt dat Verstappen vooral mentaal de gevolgen van zijn lange carrière zal voelen. “Instinctief plaats ik Max bij de oudere generatie coureurs”, stelt de Italiaan tegenover Motorsport Italië. “Op papier is hij nog jong, maar je moet kijken naar zijn competitieve levensduur. Hij debuteerde op zijn zeventiende en heeft al meer dan tweehonderd Grands Prix gereden. In die zin kun je hem omschrijven als een jonge oude man.”

Volgens de voormalige coach van de Formule 1 kan die ervaring een rol spelen bij de nieuwe technische uitdagingen. Met de komst van de nieuwe motorreglementen verwacht hij dat het managen van elektrische energie een cruciale factor wordt, iets waar Verstappen dit seizoen volgens hem meer aandacht aan zal moeten besteden.

Hamilton en Alonso krijgen het nog zwaarder

Toch denkt Ceccarelli dat andere ervaren coureurs het nog moeilijker krijgen. Hij wijst daarbij naar Lewis Hamilton en Fernando Alonso, die volgens hem uit een andere generatie komen. “Coureurs met een meer traditionele mentaliteit staan voor een heel lastige periode. Ingenieurs vertellen me dat het beheer van elektrische energie extreem complex wordt. Het zal niet eens voldoende zijn om een volledige ronde te dekken, waardoor de rijders voortdurend instructies nodig hebben.”

De Italiaan verwacht daardoor een grotere mentale belasting. “De coureur kan zich geen fouten permitteren in het gebruik van de systemen, want dat kost meteen prestaties. In de kwalificatie moet je bijvoorbeeld perfect omgaan met de opwarmronde. Als je daar een fout maakt, riskeer je dat je tijdens je snelle ronde zonder elektrische energie zit. Dat kan je resultaat volledig onderuit halen.”

Fouten maken ze allemaal. Het gaat erom hoeveel ruimte je in je hoofd hebt om die fouten op te vangen. In de basis zijn alle coureurs ongeveer even snel. maar echte echte verschil zit hem in hoeveel ruimte hebben ze om alles te controleren. Elke bocht weer, elke ronde weer, elke race weer.

Alle... [Lees verder]

  25 feb 2026
    Fouten maken ze allemaal. Het gaat erom hoeveel ruimte je in je hoofd hebt om die fouten op te vangen. In de basis zijn alle coureurs ongeveer even snel. maar echte echte verschil zit hem in hoeveel ruimte hebben ze om alles te controleren. Elke bocht weer, elke ronde weer, elke race weer.

    Alle rijders kunnen een bocht met 187km/u rijden. Maar om 65 rondjes achter elkaar diezelfde bocht met 187km/u te rijden is iets wat lang niet alle rijders kunnen.

    Van Verstappen wordt gezegd dat hij meer ruimte in zijn hoofd heeft om alles wat er langs komt te verwerken en daarnaast die bocht elke keer weer goed te pakken. En als het een keer niet helemaal goed gaat, heeft ie voldoende ruimte/inzicht om het op te vangen.

    De huidige en nieuwe generatie rijders heeft niemand datzelfde vermogen als Verstappen. Die gaat zeker wel komen. Maar op dit moment is er niemand.

    Ik denk dat Verstappen voldoende ruimte heeft om dat energie gedoe te managen. En ik denk dat dat binnen no time volledig geautomatiseerd wordt en dat het hele gemanage naar de achtergrond verdwijnt

    • Pietje Bell

      Posts: 33.337

      "Ik denk dat Verstappen voldoende ruimte heeft om dat energie gedoe te managen. En ik denk dat dat binnen no time volledig geautomatiseerd wordt en dat het hele gemanage naar de achtergrond verdwijnt."

      Dat zal best, maar dan kan men nog steeds niet de bocht zo aansnijden als men wil, want daar moet je gas terugnemen om de accu op te laden en dat zal zo blijven als er niets verandert. Dus de rem erop ipv zo snel en voordelig mogelijk de bocht door.

  • jd2000

    Posts: 7.599

    Ceccarelli snapt er geen ene kloot van, dat is wel duidelijk. Als hij naar zn eigen business kijkt dan zou hij weten dat competieve levensduur eigenlijk alleen maar langer wordt. Iemand die iedere race bewijst dat hij nog genoeg processor time overheeft om de job te doen zit nog lang niet aan zn grens. Sterker nog,ik denk dat mensen zoals Max in het voordeel zijn, aangezien er tijdens een race meer dan voldoende capaciteit over is om behalve racen de rest te managen.

