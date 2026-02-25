Max Verstappen begint dit jaar aan zijn twaalfde seizoen in de Formule 1 en behoort daarmee inmiddels tot de meer ervaren coureurs op de grid. Dat is voor veel fans nog altijd moeilijk te bevatten, gezien de Nederlander nog altijd relatief jong oogt. Volgens voormalig F1-mental coach Riccardo Ceccarelli zal de Red Bull-ster echter wél iets merken van zijn leeftijd.

Verstappen debuteerde al op zijn zeventiende in de Formule 1, iets wat door een regelwijziging van de FIA tegenwoordig niet meer mogelijk is. Inmiddels is hij 28 en nadert hij zijn 29e verjaardag, terwijl er steeds meer jonge talenten hun intrede doen in de koningsklasse.

‘Verstappen is een jonge oude man’

Ceccarelli, tegenwoordig actief in de tenniswereld, denkt dat Verstappen vooral mentaal de gevolgen van zijn lange carrière zal voelen. “Instinctief plaats ik Max bij de oudere generatie coureurs”, stelt de Italiaan tegenover Motorsport Italië. “Op papier is hij nog jong, maar je moet kijken naar zijn competitieve levensduur. Hij debuteerde op zijn zeventiende en heeft al meer dan tweehonderd Grands Prix gereden. In die zin kun je hem omschrijven als een jonge oude man.”

Volgens de voormalige coach van de Formule 1 kan die ervaring een rol spelen bij de nieuwe technische uitdagingen. Met de komst van de nieuwe motorreglementen verwacht hij dat het managen van elektrische energie een cruciale factor wordt, iets waar Verstappen dit seizoen volgens hem meer aandacht aan zal moeten besteden.

Hamilton en Alonso krijgen het nog zwaarder

Toch denkt Ceccarelli dat andere ervaren coureurs het nog moeilijker krijgen. Hij wijst daarbij naar Lewis Hamilton en Fernando Alonso, die volgens hem uit een andere generatie komen. “Coureurs met een meer traditionele mentaliteit staan voor een heel lastige periode. Ingenieurs vertellen me dat het beheer van elektrische energie extreem complex wordt. Het zal niet eens voldoende zijn om een volledige ronde te dekken, waardoor de rijders voortdurend instructies nodig hebben.”

De Italiaan verwacht daardoor een grotere mentale belasting. “De coureur kan zich geen fouten permitteren in het gebruik van de systemen, want dat kost meteen prestaties. In de kwalificatie moet je bijvoorbeeld perfect omgaan met de opwarmronde. Als je daar een fout maakt, riskeer je dat je tijdens je snelle ronde zonder elektrische energie zit. Dat kan je resultaat volledig onderuit halen.”