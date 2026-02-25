Het nieuwe Formule 1-seizoen staat op het punt van beginnen. Over anderhalve week gaat de eerste race van start in Australië, en de verwachtingen zijn hoog. Het is nog gissen wie er de favoriet is voor de wereldtitel, maar volgens Ralf Schumacher moet men Andrea Kimi Antonelli niet uitsluiten.

Het team van Mercedes is volgens velen de favoriet voor de wereldtitel. Tijdens de wintertests in Barcelona en Bahrein zagen ze er snel en betrouwbaar uit, terwijl ze ook gebruikmaken van een veelbesproken motortrucje met de compressieverhoudingen. Bij Mercedes houden ze de boot af, en wijzen ze vooral naar Red Bull en Max Verstappen.

Mercedes-teambaas Toto Wolff en coureur George Russell stelden in Bahrein dat Red Bull en Verstappen de benchmark zijn. De rest van de paddock denkt daar anders over, want ze wijzen naar Mercedes en dan in het bijzonder naar Russell. De Brit wordt door veel kenners als de favoriet gezien, terwijl het stiller is omtrent zijn teamgenoot.

Maakt Antonelli serieus kans op de titel?

Russells teamgenoot Andrea Kimi Antonelli wordt door kenners veel lager ingeschat. Daar lijkt oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher anders over te denken. De Duitser werd in de podcast Backstage Boxengasse gevraagd naar de titelfavorieten: "Dat is alsof je in een glazen bol kijkt. Maar ik zou natuurlijk ook zeggen dat Mercedes, met twee absolute topcoureurs, kans maakt."

"Kimi Antonelli heeft een geweldige ontwikkeling doorgemaakt, en hij heeft op dit moment zonder twijfel de beste kans. De auto is al vanaf het begin zeer sterk en snel, en als je eenmaal op de baan bent, dan weet je ook waarom."

Ook kansen voor Verstappen?

Volgens Schumacher liggen er meer kapers op de kust, en moeten ook de andere toppers niet worden onderschat: "Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor Leclerc en Ferrari. Ja, en ook voor Max Verstappen, die sowieso een klasse apart is. Dat moet je echt gewoon toegeven. We zullen zien hoe sterk die combinatie is als het zover is."