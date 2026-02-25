Max Verstappen maakte er tijdens de testweken in Bahrein geen geheim van: hij is geen fan van de nieuwe Formule 1-regels. Er ontstonden direct zorgen over zijn toekomst in de sport, want zijn vertrek zou een groot verlies zijn. Riccardo Patrese maakt zich in ieder geval grote zorgen over de toekomst.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels, en dat kan voor een enorme verandering gaan zorgen. De manier van rijden is heel anders, en daar zijn niet alle coureurs even blij mee. Sterker nog: Max Verstappen is er helemaal niet blij mee. Hij omschreef het als Formule E op steroïden en riep dat dit anti-racen is.

Verstappen verwees naar de manier waarop de coureurs om moeten gaan met het managen van de batterij en de energie. Dit zorgt ervoor dat de coureurs eerder van het gas moeten gaan, wat volgens Verstappen dus volledig ingaat tegen hoe er naar racen wordt gekeken. Verstappen riep zelfs dat hij hierdoor eerder kan stoppen met racen, maar dat nuanceerde hij later. Toch zijn er veel fans die zich grote zorgen maken over zijn toekomst.

Wat houdt de angst in?

Niet alleen de fans maken zich zorgen, ook oud-coureur Riccardo Patrese zit met zijn handen in het haar. In gesprek met talkSPORT BET Slots geeft Patrese zijn mening: "We zullen één van de beste coureurs aller tijden verliezen. We hebben gezien dat Max het verschil kan maken, net zoals in het verleden alleen de allergrootsten konden, zoals Schumacher en Senna. Het zou een groot verlies zijn als hij de Formule 1 verlaat, want hij is een geweldig kampioen."

De enige coureur die het verschil kan maken

Volgens Patrese is Verstappen belangrijk voor de Formule 1, en zou het fout kunnen aflopen als hij vertrekt: "Nu zie ik hem als de enige coureur die echt het verschil kan maken en kan winnen, zelfs als hij geen winnende auto heeft. Vorig jaar heeft hij dat bewezen door bijna de titel te winnen."

Patrese maakt zich echt zorgen: "Het zou een groot gemis zijn om Max te verliezen. Het is eigenlijk best grappig, want ik las wat opmerkingen over de problemen bij de starts. Hij zei: 'Vrienden, als jullie je daarbij onveilig voelen, kunnen jullie altijd vanuit de pitstraat starten!'"