Zorgen over toekomst Verstappen: "Kunnen de beste coureur verliezen"

Max Verstappen maakte er tijdens de testweken in Bahrein geen geheim van: hij is geen fan van de nieuwe Formule 1-regels. Er ontstonden direct zorgen over zijn toekomst in de sport, want zijn vertrek zou een groot verlies zijn. Riccardo Patrese maakt zich in ieder geval grote zorgen over de toekomst.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels, en dat kan voor een enorme verandering gaan zorgen. De manier van rijden is heel anders, en daar zijn niet alle coureurs even blij mee. Sterker nog: Max Verstappen is er helemaal niet blij mee. Hij omschreef het als Formule E op steroïden en riep dat dit anti-racen is.

Verstappen verwees naar de manier waarop de coureurs om moeten gaan met het managen van de batterij en de energie. Dit zorgt ervoor dat de coureurs eerder van het gas moeten gaan, wat volgens Verstappen dus volledig ingaat tegen hoe er naar racen wordt gekeken. Verstappen riep zelfs dat hij hierdoor eerder kan stoppen met racen, maar dat nuanceerde hij later. Toch zijn er veel fans die zich grote zorgen maken over zijn toekomst.

Wat houdt de angst in?

Niet alleen de fans maken zich zorgen, ook oud-coureur Riccardo Patrese zit met zijn handen in het haar. In gesprek met talkSPORT BET Slots geeft Patrese zijn mening: "We zullen één van de beste coureurs aller tijden verliezen. We hebben gezien dat Max het verschil kan maken, net zoals in het verleden alleen de allergrootsten konden, zoals Schumacher en Senna. Het zou een groot verlies zijn als hij de Formule 1 verlaat, want hij is een geweldig kampioen."

De enige coureur die het verschil kan maken

Volgens Patrese is Verstappen belangrijk voor de Formule 1, en zou het fout kunnen aflopen als hij vertrekt: "Nu zie ik hem als de enige coureur die echt het verschil kan maken en kan winnen, zelfs als hij geen winnende auto heeft. Vorig jaar heeft hij dat bewezen door bijna de titel te winnen."

Patrese maakt zich echt zorgen: "Het zou een groot gemis zijn om Max te verliezen. Het is eigenlijk best grappig, want ik las wat opmerkingen over de problemen bij de starts. Hij zei: 'Vrienden, als jullie je daarbij onveilig voelen, kunnen jullie altijd vanuit de pitstraat starten!'"

schwantz34

Posts: 41.826

Allemaal leuk en aardig dat er in de toekomst wel weer eens een ander uniek talent zal uitgroeien tot wereldtopper, maar of dat weer ooit een Nederlander zal zijn zullen velen van ons (jong of oud) waarschijnlijk nooit meer meemaken. Dus laten we hopen en bidden tot de racegoden dat Max nog maar ... [Lees verder]

  • 4
  • 25 feb 2026 - 12:39
Reacties (11)

  • shakedown

    Posts: 1.690

    Coureurs komen en gaan.

    Als Verstappen stopt met de F1 zal er iemand anders opstaan en het boegbeeld voor de F1 worden. Wie dat gaat zijn? Geen idee. Maar we hebben Schumacher gehad, Hamilton, Vettel, Alsonso. en nu Verstappen. Uiteindelijk zal er wel weer een opstaan.

    Dat kan Hadjar zijn, Antonelli, Lindblad, Coronel, weet ik veel. maar er zal er zeker weer een komen.

    • + 3
    • 25 feb 2026 - 11:32
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 884

      Ik gok Lindbad...

      • + 0
      • 25 feb 2026 - 11:41
    • schwantz34

      Posts: 41.826

      Allemaal leuk en aardig dat er in de toekomst wel weer eens een ander uniek talent zal uitgroeien tot wereldtopper, maar of dat weer ooit een Nederlander zal zijn zullen velen van ons (jong of oud) waarschijnlijk nooit meer meemaken. Dus laten we hopen en bidden tot de racegoden dat Max nog maar mooi ff een paar jaartjes doorgaat na 2028!

      • + 4
      • 25 feb 2026 - 12:39
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 884

      Hé, met dat Coronelletje hebben we misschien wel een nieuwe verrassing onder de Nederlandse gelederen...

      • + 0
      • 25 feb 2026 - 12:42
    • snailer

      Posts: 31.966

      Ik gok dat die zich nog niet heeft aangediend.
      Maar de weg zou vrij zijn voor een rijder die toevallig lange tijd in de beste auto zit.
      Echter zo invloedrijk als Verstappen (en Hamilton) zullen het niet zijn.

      Ik hoop op de zoon van Kimi.

      • + 2
      • 25 feb 2026 - 13:10
  • Dale U

    Posts: 1.832

    Parese weet niet dat Rocco in ut "vat" zit.

    • + 0
    • 25 feb 2026 - 11:34
  • Knalpijp

    Posts: 2.417

    Russell en Norriss hebben hem goed afgeranseld aan zijn oog te zien.

    • + 0
    • 25 feb 2026 - 11:49
    • Maxiaans

      Posts: 8.253

      Raar fenomeen is dat,zo heb ik ook eens een foto gemaakt van de hand van m'n dochter. Daar zat een lieveheersbeestje op en een stuk van haar hand had dezelfde kleur als de foto hierboven.

      • + 0
      • 25 feb 2026 - 11:54
    • snailer

      Posts: 31.966

      Denk dat Kelly het was. Pietje ook weer blij.

      • + 0
      • 25 feb 2026 - 15:29
  • Larry Perkins

    Posts: 63.134

    Rustig maar Riccardo, Max dient sowieso gewoon zijn contract uit!

    (ik mag Riccardo zeggen)

    • + 0
    • 25 feb 2026 - 12:18
  • Need5Speed

    Posts: 3.547

    "Heeft zijn pa hem een blauw oog geslagen?"






    zou een bepaald forumlid hier kunnen schrijven. Ik niet hoor!

    • + 1
    • 25 feb 2026 - 15:50

